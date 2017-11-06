شاهد أول صورة لـ “طيارَيْ” مروحية الأمير منصور بن مقرن التي سقطت في عسير

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صحيفة المرصد: استُشهد أمس النقيب نايف الربيعي، قائد الطائرة المروحية التي سقطت في عسير، ومساعده الشهيد الملازم أول محمد الشهراني، إضافة إلى طاقم طائرة البلاك هوك.

وكانت الطائرة تقل على متنها نائب أمير عسير وعدد من المسؤولين خلال جولة تفقديه على محافظة البرك التابعة لعسير وسقطت الطائرة وتحطمت وأسفر الحادث عن وفاة نائب أمير عسير وعدد من المسؤولين وطاقم الطائرة .