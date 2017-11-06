شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص
ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية قصة نجاح “رايتشل هالستد” أم ثلاثينية لطفل وحيد أثارت جدلاً واسعاً في بريطانيا.
حيث كانت تعمل في وظيفة مرموقة كمحاسبة بأحد البنوك و كانت تدّخر بعض المال من وظيفتها، و هي بمنتصف العشرينيات فكرت أنها من المناسب الآن إنشاء عملها الخاص بها.
قدمت استقالتها و بدأت في خبز الكب كيك على مستوى أصدقائها و جيرانها و الأنحاء القريبة منها، و كانت تخبزها بالمنزل بمساعدة الأهل و كانت أقصى مشاكلها هي النجاح في توصيل الطلب قطعة واحدة دون خسائر لطالبه.
ثم تطور الأمر و بدأت بالتوسع و السفر لشراء خاماتها حيث كانت تطمح لانشاء إسم تجاري خاص بمنتجها يخالف عن ماهو موجود بالأسواق فكان لابد من التغيير و الإبداع.
اشترت مزرعة صغيرة ب برينتون و بدأت تتوسع حتى أصبحت تدير إسم «رايتشل كاب كيك» التجاري الأشهر على مستوى المملكة المتحدة ذو خلفية مالية تتعدى المليون جنيه استرليني في مدة لا تتعدى الثمانِ سنوات.
و أصبحت المصانع و المطاعم و باقي الاسماء التجارية المرموقة يطلبون منتجها بالتحديد. وهي تحكي الآن قصة نجاحها و تشارك بها غيرها من الشباب الطموح لينشئ مشروعه الخاص و ينجح به.
التعليقات
🎶 أغنية منتدى الاكسوس "الدنيا حلوه بصفارين"بدريه حشمت 🎶 عجبتني حيييييل
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ومن مزايا فتاة برج العذراء.. محظوظه على طول فلو اشترت مثلآ بطيخه على طول تطلع حمراء ولو شرت ساعه مستحيل تخلص بطاريتها.. ولو فتحت مطعم تنجح عشان يدها مبروكة 👋ولأن مسارها لايتعارض مع مساربرج الزعنفه..
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وكمان فتاة برج العذراء .. هي أقرب وحدة لبرج الزعنفه الجديد ومسارها يتواقف مع مسار برج القنافذ اليتيمه وتعمل بكل احترافيّة .. ومسارها يبقى احادي حتى اخر2017ثم يتغير بداية2018 👋 ماشاء الله عليها ..
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فتاة برج العذراء .. هي أكثر وحدة مُمكن تتقن الأعمال هذي 🎂🍰 لدرجة الأحترافيّة .. عشان يدها مبروكة 👋 ماشاء الله عليها ..
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واضح كلهم نفس الطعم والنكهه بس الأشكال تختلف
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اليوم شاهدت مقطع لـ سعوديات يعملن في مطعم رز بخاري شهير بالرياض ،، مطعم نسائي ١٠٠٪ والعاملات كلهم سعوديات ماشاءالله تبارك الله اتمنى لهن كل التوفيق والنجاح
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لكل مجتهدا ً نصيب ، وفقها الله لما يحب ويرضى ، الطموح صفه تجعل الإنسان يتخلص من قيود الوظيفة إن كان موظفا ً .
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وين بنات الوطن عنها حتى يتعلمون منها القوة والثقة والطموح والارادة ، ولكن ذلك يحتاج الى ثقة الاهل ودعمهم وتشجيعهم لبناتهم واتاحة الفرصة لهم حتى يخدمون وطنهم بمثل هذه المشاريع الجميله 👌
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