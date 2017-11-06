شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

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ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية قصة نجاح “رايتشل هالستد” أم ثلاثينية لطفل وحيد أثارت جدلاً واسعاً في بريطانيا.

حيث كانت تعمل في وظيفة مرموقة كمحاسبة بأحد البنوك و كانت تدّخر بعض المال من وظيفتها، و هي بمنتصف العشرينيات فكرت أنها من المناسب الآن إنشاء عملها الخاص بها.

قدمت استقالتها و بدأت في خبز الكب كيك على مستوى أصدقائها و جيرانها و الأنحاء القريبة منها، و كانت تخبزها بالمنزل بمساعدة الأهل و كانت أقصى مشاكلها هي النجاح في توصيل الطلب قطعة واحدة دون خسائر لطالبه.

ثم تطور الأمر و بدأت بالتوسع و السفر لشراء خاماتها حيث كانت تطمح لانشاء إسم تجاري خاص بمنتجها يخالف عن ماهو موجود بالأسواق فكان لابد من التغيير و الإبداع.

اشترت مزرعة صغيرة ب برينتون و بدأت تتوسع حتى أصبحت تدير إسم «رايتشل كاب كيك» التجاري الأشهر على مستوى المملكة المتحدة ذو خلفية مالية تتعدى المليون جنيه استرليني في مدة لا تتعدى الثمانِ سنوات.

و أصبحت المصانع و المطاعم و باقي الاسماء التجارية المرموقة يطلبون منتجها بالتحديد. وهي تحكي الآن قصة نجاحها و تشارك بها غيرها من الشباب الطموح لينشئ مشروعه الخاص و ينجح به.