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تفاصيل .. مقتل 26 شخصا وجرح آخرين في “مجزرة” داخل كنيسة في أمريكا

تفاصيل .. مقتل 26 شخصا وجرح آخرين في “مجزرة” داخل كنيسة في أمريكا
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المرصد 9 1٬421 3 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات : أفادت وسائل إعلام أميركية، بمقتل نحو 26 شخصا وجرح آخرين، في إطلاق نار داخل كنسية بجنوب تكساس، قبل أن تتمكن الشرطة من قتل مطلق النار.
وفتح رجل النار الأحد داخل كنيسة بتكساس مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات أثناء الصلاة في هذه الولاية الواقعة بجنوب الولايات المتحدة التي ما زالت في حالة من الصدمة جراء أسوأ حادث إطلاق نار بتاريخها في أكتوبر في لاس فيغاس.وحسب فرانس برس، قال ألبرت غيمز جي أر، المسؤول بمقاطعة ويلسون حيث تقع الكنيسة المعمدانية في ساذرلاند سبرينغز، إنه تم إبلاغه بأن هناك “27 قتيلا وأكثر من 20 جريحا” لكنه أوضح أنه ما زال بانتظار تأكيد رسمي.

وقال جو تاكيت شريف مقاطعة ويلسون لشبكة “إن بي سي” أن “حوالى 25 شخصا” لقوا مصرعهم وأصيب 10 أخرون على الأقل.

وأكد متحدث باسم مكتب شريف مقاطعة غوادالوبي المجاورة، لوكالة فرانس برس أن “المسلح قُتل”.

وغرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموجود حاليا في آسيا على تويتر قائلا “ليكُن الله مع شعب ساذرلاند سبرينغز تكساس”. وأضاف “إنني أراقب الوضع من اليابان”، مشيرا إلى أن المحققين، بينهم الشرطة الفيدرالية، منتشرين في موقع الهجوم.

كما قال سيناتور تكساس تيد كروز وحاكم الولاية غريغ أبوت عبر تويتر إنهما يتشاركان بصلواتهما مع الضحايا وقدما شكرهما لقوات الأمن.

وبدأ إطلاق النار حوالى الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (17,30 بتوقيت غرينتش) في الكنيسة المعمدانية الأولى في ساذرلاند سبرينغز، وفقا لما ذكرته القناة المحلية “كاي إس آي تي 12” على موقعها الإلكتروني.

ووفقا للقناة، فقد أوضح أحد الشهود أنه رأى رجلا يدخل الكنيسة ثم بدأ يطلق النار على المصلين الذين كانوا يقيمون احتفالا دينيا. وبحسب وسائل إعلام، فإن نحو خمسين شخصا كانوا موجودين بالكنيسة.

وكان نواب في الكونغرس الأميركي قد كثّفوا جهودهم لاحتواء بيع الأسلحة النارية إثر مجزرة لاس فيغاس التي نفذها ستيفن بادوك في أكتوبر عندما أطلق النار على حشد يحضر حفلا موسيقيا موقعا 58 قتيلا و489 جريحا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - واحد مواطن
2017-11-06 05:07:35
هل سيخرج الرئيس التويترى بتصاريح ناريه ضد المسلمين ايضا.وهل سيجرؤ على وصف هذا المجرم بأنه إرهابى ويغير قوانين البلاد لمنع كل من ينتمى لعرقه من دخول امريكا.هل سيوصف بأنه نصرانى متطرف؟أم مريض نفسى؟
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( عدد التعليقات 9,551 )
8 - المنتصر بالله
2017-11-06 04:57:18
تعليق 6 لا تخبص علانا الله يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم الذي هو مزيف ومحرف والدين عند الله هو الإسلام ولا تجوز الرحمه على غير المسلمين علم
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7 -
2017-11-06 03:55:12
اناصدق العلم.. والله معندك سالفه..
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6 - انا اصدق العلم
2017-11-06 03:52:42
ت٣ بحسبه بسيطه منطقيا يعني تبيهم يحترمون دينك وانت ماتحترم دينهم هذا شي لايعقل كما تعتقد هم يعتقدون والجميع يحترم غفر الله للجميع فكلهم مجتهدون حسب مايعتقدون اتمنى تفهم حدثني ب المنطق أصدقك ب المنطق
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5 - انا اصدق العلم
2017-11-06 03:47:37
ت٣ مثل هما مايحترمو معتقدك يجب تحترم معتقدهم عندك قران كذلك هم لديك جنه ونار كذلك هم لديك دور عباده كذلك هم لديك رب كذلك هم كلن حسب معتقده واسأل الله ان يرحم الجميع حتى الرحمه ع البشر صارت حرام مصيبه
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4 - انا اصدق العلم
2017-11-06 03:35:30
ت ٣ ادعو للجميع لكل انسان على وجه الارض ب الرحمه اللهم ارحم جميع الامم وجميع من وجد على هذه الارض من انسان وحيوان الخ كل مخلوق على هذه الارض سوف ادعو له ب الرحمه .. اللهم اغفر لجميع من في الارض
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3 - مسلم غيور
2017-11-06 03:20:57
يا رقم ٢ تدعوا بالرحمة للمسلمين وليس لغير المسلمين بعد موتهم ولكن ممكن تدعوا لهم بالهداية في حياتهم فإن كنت جاهلا فتعلم
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2 - انا اصدق العلم
2017-11-06 02:49:59
ماشاء الله في الكنيسه دار عبادتهم رحم الله شهدائهم .. اعتقد انها خاتمه حسنه
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1 - Mugjo
2017-11-06 02:47:23
امريكااضحت من شعبها 3000 الف ب11 سبتمبر ذا عمل استخباراتي
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