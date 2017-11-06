عاجل: التحالف يعلن إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية
صحيفة المرصد-واس : أصدرت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملكة ، فيما يلي نصه:
بيان من قيادة التحالف
إلحاقا لما تم الإعلان عنه سابقاً بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها العدوان العسكري السافر بقيام الميليشيات الحوثية التابعة لإيران باستهداف مدينة الرياض يوم السبت 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 / 11 / 2017م ، باستخدام صاروخ بالستي تجاوز مداه ( 900 كلم ) وبمعاينة وفحص حطام تلك الصواريخ ومنها الصاروخ الذي تم إطلاقه بتاريخ 28 / 10 / 1438هـ الموافق 22 / 7 / 2017م ، وبمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصة، ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية.
إن قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار رقم ( 2216 )، وإن ذلك التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له، ولذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية، وتؤكد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كما تؤكد على احتفاظ المملكة بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كافة الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
من أجل سد الثغرات
ومن أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، مما أدى إلى استمرارها في ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء على المملكة العربية السعودية والشعب اليمني وشعوب دول الجوار، فقد قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.
كما تهيب قيادة قوات التحالف كافة الجهات المعنية بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي ستعلن لاحقاً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات، كما تحث قيادة قوات التحالف أبناء الشعب اليمني الشقيق وكافة الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات الحوثية المسلحة والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك الميليشيات التابعة لإيران لتهريب تلك الأسلحة أو شن عملياتها العدوانية ضد المملكة، وكما تحث البعثات الدبلوماسية بعدم التواجد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
كما تدعو قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار ( 2216 )، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن وفي طليعتها القرار رقم (2216 ) وأحكام ومبادئ القانون الدولي التي تجرم التعدي على حرمة الدول الأخرى، وذلك لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب المملكة العربية السعودية الآمن ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.
التعليقات
لاتتهاونوا وعليكم ضرب ميناء الحديده كاملا لأنها مكان التخزين والتهريب وتشاركها الامم المتحده في ذلك
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هذا الصح المفروض من زمان اغلاق جميع النافذ الي انتهاء النقلاب علي الشرعيه ورجوع الرئيس هادي للسلطه في اليمن وخروج الخائن لليمن علي طالح
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الحوثي صعلوك متخلف لا يعرف غير القات الصاروخ مهرب من ايران المجوسية حاسبوا ايران اشغلوها من الداخل ادعموا المعارضة في الاحوازالعربية سلحوهم بأسلحة مدمرة تطلق على عباد النار الكلاب واحرقوا صعده
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داعش والقاعده حبايب الاخونج والسرورية ولامره سمعنا قصفو او فجرو بإيران لأنهم احباب إيران المجوسية
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يمكن الحوثي يأتي بالأسلحة عن طريق انفاق فيجب تدمير الإنفاق
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ت17 دام حبك
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ليت اغلاق الحدود والمنافذ باليمن مايكون مؤقت حتى ننهي تواجد اي سلاح للحوثي وعفاش
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المفترض يكون ردع خاص لقطر الجزيرة استضافة مجرم حرب وقدمته على أنه قائد قوات الجيش اليمني ويتفاخر الصاروخ الخردة الذي اطلقوه باتجاه الرياض
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https://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
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((((عــــاجل ....التحذير_ الاخير ..تحث(قيادة_قوات_التحالف)أبناء الشعب اليمني الشقيق وكافة الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات وتمركزاتها )))
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هذا الكلام الصح الي يجمد عالشوارب. القوة القوة لا بارك الله في الضعف نتمنى مواجهة الصفويين اليوم قبل بكره نعيش برفعة رؤس او لا نستحقها فوق اكتافنا
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ماحك جلدك مثل ظفرك ، لاتنتظرون العون من مجلس الامن ، فقط اغلقوا المنافذ ودكوا الحوثي كلب ايران
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ت 13 : حبي الشديد لوطني جعلني سياسيه كما تقول 🤗
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المفروض من زمان والحذر من هيئات الامم المتحده تتعاون مع الحوثي
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ياليت يتم الاعلان الحرب على ايران .
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بنت الوطن شكلك داخل غلط على الموضوع. اصحاب اللحى مسوين لك ازمه نفسيه.الموضوع يتكلم عن ايران ولا زعلت لان السعودية ناوية تدعس على اعمامك اصحاب العمائم.لمعلوميتك لست بملتحي للاسف والله يهدينا جميعا
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ت2 ياواد ياسياسي انته
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بنت الوطن المزيفه العنيد هو ابن الوطن وانت ابن.................؟
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راس الحيه عمان ولانذال القطرين كلها بفلووووس قطر
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بنت الوطن هدي اعصابك شكلك ماخذ موقف من افغاني او ماشابه
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داعس على ابو لحيه الاخونجي
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الله يحمي المملكة قيادة وشعب.
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العنيد الزيدي ارحل
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اعلنو الحرب على ايران وافتحو ابواب التوطع واجبرو الشباب العاطلين عن العمل بالاتحالق بالجيش. هذي دولة ارهابيه ماينفع معاها إلا القوة ، افضل حل نقل كل المعارك الى الداخل الايراني
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القضاء على الإرهاب الإيراني ومن يدور في فلكهم من آذنابهم الإرهابيين خيار إستراتيجي لا رجعة فيه
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يفترض من البدايه وعدم الاعتماد على مصر اوالامارات ابداااااااااا
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يجب تدميره فورا
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المفروض هالإجراء اتخذ من بداية الحرب ، كان الحين عتاد الحوثيين أوشك على النفاذ
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(((((( لافرار ....... لعبيد الموالي والبغال ....... وسيكون الدرس قاسيا جدا )))))
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