تعرف على القصة الكاملة لأشهر سفاح أمريكي في القرن الـ20..وكيف تحول لـ”سجين نموذجي”

حجم الخط A A A المرصد 8 2٬973 3 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: تحول السفاح الأمريكي الشهير تشارلز مانسون -83 عاما- إلى “سجين نموذجي” وذلك بعد أن ظهر مؤخرا في حالة صحية متدهورة.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية بأن مانسون قد تحول إلى شخص نموذجي بعد أن كان أشهر قاتل في عام 1969 عندما حكم عليه بالإعدام هو ومجموعة من أتباعه.

وقالت الصحيفة بأن وضع مانسون الصحي الحالي والمشاكل التي يعانيها بسبب الشيخوخة جعلت منه شخصا مختلفا، حيث يرفض الحلاقة ويتمتع بشعر طويل ولحية طويلة.

ومانسون الذي يعتبر من اشهر مجرمي الولايات المتحدة، مسجون منذ اكثر من اربعين عاما لسلسلة من الجرائم من بينها قتل شارون تايت زوجة المخرج رومان بولانسكي عندما كانت حاملا في شهرها الثامن.

يذكر أن تشارلز ميلز مانسون هو المؤسس لجماعة “العائلة” التي ارتكبت العديد من حوادث الاغتيال من بينها حادثة اغتيال تيت ومدعويها عام 1969 وهي الحادثة التي سببت صدمة للمجتمع الأمريكي في ذلك الحين.

ففي ليلة 8 أغسطس/آب 1969 قام ثلاثة من أعضاء “العائلة” باقتحام منزل الممثلة الشابة ( 26 عاما) التي كانت حاملا في منتصف شهرها الثامن وقاموا بقتلها بوحشية حيث قطعوا ثدييها وتركوا تنزف حتى الموت كما قاموا بقتل جميع المدعوين الذين كانوا في منزلها

وعلى الرغم من أن مانسون لم يكن حاضرا أثناء حوادث الاغتيال إلا أنه اتهم بالتحريض على ارتكاب جميع الحوادث الذي نفذها أفراد جماعته وحكم عليه بالإعدام في غرفة الغاز في مارس/آذار 1971 ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة بعد أن ألغت ولاية كاليفورنيا عقوبة الإعدام في عام 1977

وكان قبل ذلك تقدم بطلب للافراج الصحي عنه بشكل مبكر العام 2012 الا ان طلبه رفض ، وينبغي عليه الانتظار حتى العام 2027 قبل ان يتمكن من التقدم بطلب جديد.