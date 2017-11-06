مصدر سعودي يكشف خلفيات إيقاف الملياردير ” محمد العمودي”.. والمغرب تطالب بحقوقها!
صحيفة المرصد – وكالات: يقبع الملياردير السعودي، الإثيوبي الأصل، محمد حسين العمودي، تحت حراسة أمنية مشددة في فندق بالعاصمة السعودية الرياض بعد قرارا بإيقافه على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي داخل وخارج المملكة، إلى جانب 11 أميرا ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين السابقين.
وأفاد موقع “هسبريس” المغربي بأن الأمر بإيقاف رجل الأعمال القوي، الذي بنى ثروته بفضل ثروة رجل الأعمال والمصرفي السعودي الشهير باخالد، يعتبر الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي من المحيط الملكي السعودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بحرمانه من الولوج إلى الإقامة الملكية للعاهل السعودي بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة “سامير” بالمحمدية، ومسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات استراتيجية.
وقال الموقع المغربي إن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي السعودي بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي.
وأضاف “هسبريس” أن العمودي يواصل تحصيل مداخيل مشاريعه السياحية بالمغرب، عن طريق ساعده الأيمن جمال باعامر الذي هرب باريس قبل ساعات قليلة من حملة الإيقافات في السعودية.
وقال مصدر سعودي مسؤول في تصريح للموقع المغربي إن الحكومة المغربية وإدارة الجمارك والمصارف المغربية مطالبة باستغلال هذه الفرصة ووضع طلبات لاسترداد ديونها من العمودي، خاصة وأن القانون السعودي يتيح لها هذه الإمكانية.
وأكد المصدر أن ايقاف محمد حسين العمودي جاء بعد تحريات معمقة كشفت تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية، وهي المشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى اعتقاله وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى.
التعليقات
جاك..الموت...ياتارك.. الصلاه.. لاهواده مع الفاسدين.
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ابو يمن اصل العرب ومهد الحضارات وربنا يخلصنا من الحوثيين
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***الله وجهك يابو يمن
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تعليق ٣٣ وأربعة مليار سهلة ؟!!
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المال السايب يعلم السرقه ****
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العمودي حضرمي من جنوب اليمن..وليس اثيوبيا..وان اختلس منهم احد..فلانعمم الشر الى كل القوم..الشر ل نفسه 💚
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ابك ابك ابك 4 مليارت طقه وحده ******
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ياسلام 4 مليارات ****واخذها وشلوووووون ومن الذين ساعدوه ؟ لابد نن نشر اسمائهم فردا فردا 4 مليارات ول ول ****4 مليارات فلوس الشعب والوطن بلعتوها ***
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35 - خبير الخوف يطلع صك إعسار،،،،لا قوية ياخبير 4 مليار ويطلع صك اعسار
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لاحطوك في رؤسهم جابوك مهما كان
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4 مليار دولار بدون ضمانات ***كان انشؤتوا تحلية مياه وخصصتوها لزراعة الأرز ولكن الفساد والرشاوي والعمولات اهم شيئ عند الفاسدين من الوطن
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اغرب سؤال كيف يعطونة 4مليار وهو مليارديرثروتة13مليار
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ياليت يمرون على اسكان ****ويحققون عن الارض الخاصه بالاسكان والذي بنا فيها *****مسجد لوالده وصيدليه مؤجره على الرغم من وجود مسجد جامع لايبعد سوى عشره امتار من المسجد المذكور وعقود الايجارات
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يمني الأصل امه اثيوبيه
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امموا كل فلوسه سواء هنا او بالمغرب والي مهربة خارج المملكة خلوه يرك في السجن الين يرجعة ****
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تعليق 13 **** وبالأخير أمواله كلها سعودية باعترافه وقرض الأربعة مليار لزراعة الرز بالحبشة لازم يرجع لخزينة الدولة لأنه الهدف زراعة رز بالحبشة ولا صار هالشيء فهمت!!!!
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مثلا لو تلف جده نادرا ما تلقى مساجد بعكس الرياض .وين الأراضي الخاصه بالمساجد نهبوها اللي مالهم اصل . كلنا نعرف ان الفساد اللي بجده اكثر من بقيه المناطق ؟ هل تعرف لماذا ؟
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****ضحك على مغربي ههههههههه دول المغاربه يضحكوا على ابوهم
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ارجوا ان لايغفلوا عن البنوك..التي لها ايادي في تدهور حالة المواطن الماديه..لا استثني بنك..كل البنوك..ولا يهمنا ان كان البنك يتصدق بأموال ام لا..كفاية نهب 💚
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الله يقويكم على كل فاسد هذا كان يقول ستكتفي المملكة من اللحوم والمنتجات الزراعية قبل ١٠سنوات وما شفنا منه اي شيء
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الله يقويكم على كل فاسد هذا كان يقول ستكتفي المملكة من اللحوم والمنتجات الزراعية قبل ١٠سنوات وما شفنا منه اي شيء
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لنكن واقعيين..نحن دوله غير صناعيه..وعندما تجد الغني يزداد ثراءا في اعوام قليله..فأعلم ان امواله من حاجتين..اما سرقه اموال او سرقه مواطنين 💚
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ت13..اللي فاد البلد هم اهل البلد .يكفي ان تجد تجار مثل الراجحي و بعض الأمراء لهم مساهمات خيريه ومساجدبالمقابل جيب اسم يمني متجنس بنى مسجد في جده؟ ما فيه الا باصبرين اللي طلع له مقطع شيلات وسط المسجد!
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بنو ثروته من السعوديه وقاموا بالتلاعب ***
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هذه الحمله ماتت من فراغ ويجب الوقوف معها بكل حزم وعزم فسوف تحيا بها اجيال قادمة
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الحمدلله أننا بدأنا نستدرك أخطاءنا على يد أسد الجزيرة،ولكن على هذا ***وعلى من هم على شاكلته إرجاع كل هللة ****قبل أن يموت في السجن.
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الخوف يطلع صك إعسار .الغريب كيف أعطوه ٤ مليار دولار يزرع بها رز في إثيوبيا ؟
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عاطينهم أربعة مليارات دولار للزراعة في اثيوبيا وتلومونهم ههههههه
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30نبرااس 2017-11-06 حصل على تمويل ب4 مليار دولار لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا,عندما يجد الثري اسهل الطرق للحصول على التمويل فيما يعاني المواطن البائس في الحصول على وظيفه او مسكن.كلام جميل
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الأجانب اكلين خيرنا وذامينا سافرت البارحه الى خارج المملكة على درجة رجال الاعمال وحزنت ان غالبية الموجودين في الصالة الخاصة وعلى الطائرة في درجة الاعمال هم اجانب عرب والسعوديين اثنين فقط
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حصل على تمويل ب4 مليار دولار لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا,عندما يجد الثري اسهل الطرق للحصول على التمويل فيما يعاني المواطن البائس في الحصول على وظيفه او مسكن بأي طريقه هذا هو الفساد بعينه.
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يا تعليق 26 مين قال المواطن بحاجه لسكن الحمد لله ساكن فى ايجار و مرتاح
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ماقلناان المتجنس مرتزق يعمل في السعوديه وقلبه معلق في وطنه الاصل واكبرخطرعلى الدوله التجنيس ودارة الشركات من قبل الاجانب اواي منصب حساس والمملكه ماعندها قوانين تحفظ الحقوق يلتزم كل من يعمل في المملكه
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4.4 مليار دولار ديون فى المغرب و 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي و النهايه الإثيوبي الأصل
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ظاحك علينا هالاثيوبي وأخذ 4. مليار دولار من ميزانيتنا. كيف أعطي المبلغ والمواطن بحاجة لسكن
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اجل اذا كان اصلة اثيوبي بعذر الاثيوبية بكثرة عندنا اثرة يستقدم خوالة
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صباح الخير سمو ولى العهد ,, الســــعوديه كلها تدعى لك ,, ونحب ان نهمس بأذنك ,,,, بأن مهندسين البلديات يحتاجون تعقيب ,, للمصروفات والاراضى .. وتواصل التدقيق على ,, بعض ضباط الجوازات,, ومكتب العمل ,,
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ليت السجن حقهم الحائر عشان يرجعون الدراهم بأسرع وقت ***
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مشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازه،،،فساد
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*** الذي هرب باريس قبل ساعات قليلة من حملة الإيقافات في السعودية،،،جاي جاي
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واهل الفيز وبيع التاشيرات والمتاجرة بالعمالة والتستر لاتنسونهم.. ياكثرهم .. هم من يستاهل السجن والتشهير
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نفعة لغيرنا وفلوسة من عندنا ابي افهم ليش الوافد الي يتجس ترك لة الحبل علي الغارب وترك تتراكم ثروتة بسنين قليلة مثل السوريين الذي اتونا هربنا من بشار اتونا وجيوبهم خالية الان اسطول السطحات ملكهم
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الله المستعان .
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يعني كل الي عليه للسعوديه والمغرب تسع مليار بيسددهم ويطلع مثل الشعره من العجين يتلذذ في الباقي
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تعليق 7 زينب اعتقد أكثر من با متستر عليه متى نسمع القبض عليهم من باع مصالح وطنه للوافدين يجب مصادرة كل الموجودات مع غرامه وسجن للمتستر الذي يبيع خيرات وطنه لناس يحملون الكره والحقد لنا وهم كثر
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تعليق 7 طيب مين الذي فاد 😂😂😂😎😎😎 ... وطبيعي كلهم حصلوا رز جاهز ماياكلوا يعني؟!
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الحمد لله الذي أقر عيون المواطنين بفضح وكشف ستر من**** لكن كيف حصل على الاعتمادات اين الضمانات ومن سهل له الحصول عليها ولماذا لم تكن الضمانات كافيه عن المبالغ المصروفه سواء نقديه أو أصول
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وليش ماهو سجن
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انت قول كيف كل الاثرياء ****
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هؤلاء عتاولة ***... الحمدلله وانه تم القبض عليهم
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كيف سعودي وأبوه يمني وامو حبشية 🤔🤔🤔😁
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العمودي وربعه باخالد ..باعامر ..با و با...هؤلاء شفطوا البلد وما استفاد البلد منهم
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اذكرواالله صلواعلى النبي على الحكومةان تنظرفي التجنيس الذي ماله داعي الجنسيةالسعوديةللسعوديين اخذاموال البلدلمشاريع لاارضه في اثيوبيارجع لااصله ماسواهافي السعوديةحتى لوالمشروع مايصلح هنا
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وما خفي كان أعظم
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لاترحموه هذا هو السبب وراء دخول الاثيوبيين بوعوده لهم يقدم لهم الحمايه لا ترحمو
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حسبنا الله ونعم الوكيل,ومن يعوض الغلابه اللي ضيعوهم سنين وسنين جبابرة الظلم واكل الحقوق,بلذات في الوطن,و ترسهم للبلاد بالاجانب في كل مفاصل الاقتصاد الداخلي,وسببو الفقر والهم للمواطن.
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اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
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