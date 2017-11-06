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مصدر سعودي يكشف خلفيات إيقاف الملياردير ” محمد العمودي”.. والمغرب تطالب بحقوقها!

مصدر سعودي يكشف خلفيات إيقاف الملياردير ” محمد العمودي”.. والمغرب تطالب بحقوقها!
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المرصد 67 11٬281 3 ساعات

صحيفة المرصد – وكالات: يقبع الملياردير السعودي، الإثيوبي الأصل، محمد حسين العمودي، تحت حراسة أمنية مشددة في فندق بالعاصمة السعودية الرياض بعد قرارا بإيقافه على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي داخل وخارج المملكة، إلى جانب 11 أميرا ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين السابقين.

وأفاد موقع “هسبريس” المغربي بأن الأمر بإيقاف رجل الأعمال القوي، الذي بنى ثروته بفضل ثروة رجل الأعمال والمصرفي السعودي الشهير باخالد، يعتبر الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي من المحيط الملكي السعودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بحرمانه من الولوج إلى الإقامة الملكية للعاهل السعودي بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة “سامير” بالمحمدية، ومسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات استراتيجية.

وقال الموقع المغربي إن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي السعودي بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي.

وأضاف “هسبريس” أن العمودي يواصل تحصيل مداخيل مشاريعه السياحية بالمغرب، عن طريق ساعده الأيمن جمال باعامر الذي هرب باريس قبل ساعات قليلة من حملة الإيقافات في السعودية.

وقال مصدر سعودي مسؤول في تصريح للموقع المغربي إن الحكومة المغربية وإدارة الجمارك والمصارف المغربية مطالبة باستغلال هذه الفرصة ووضع طلبات لاسترداد ديونها من العمودي، خاصة وأن القانون السعودي يتيح لها هذه الإمكانية.

وأكد المصدر أن ايقاف محمد حسين العمودي جاء بعد تحريات معمقة كشفت تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية، وهي المشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى اعتقاله وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

67 - ظامي اليل
2017-11-06 09:50:52
جاك..الموت...ياتارك.. الصلاه.. لاهواده مع الفاسدين.
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66 - ابو يمن
2017-11-06 09:42:39
ابو يمن اصل العرب ومهد الحضارات وربنا يخلصنا من الحوثيين
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65 - فلمنكوووووووووووووووو
2017-11-06 09:30:04
***الله وجهك يابو يمن
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64 - المتيم
2017-11-06 09:28:53
تعليق مخالف
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63 - القناص
2017-11-06 09:25:22
تعليق مخالف
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62 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-06 09:01:21
تعليق ٣٣ وأربعة مليار سهلة ؟!!
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61 - مضيع الطريق
2017-11-06 08:55:01
المال السايب يعلم السرقه ****
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( عدد التعليقات 9,842 )
60 - الرحااال
2017-11-06 08:48:20
العمودي حضرمي من جنوب اليمن..وليس اثيوبيا..وان اختلس منهم احد..فلانعمم الشر الى كل القوم..الشر ل نفسه 💚
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59 - بدر
2017-11-06 08:45:42
ابك ابك ابك 4 مليارت طقه وحده ******
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58 - بدر
2017-11-06 08:43:19
ياسلام 4 مليارات ****واخذها وشلوووووون ومن الذين ساعدوه ؟ لابد نن نشر اسمائهم فردا فردا 4 مليارات ول ول ****4 مليارات فلوس الشعب والوطن بلعتوها ***
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( عدد التعليقات 12,314 )
57 - اللامي
2017-11-06 08:37:44
35 - خبير الخوف يطلع صك إعسار،،،،لا قوية ياخبير 4 مليار ويطلع صك اعسار
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56 - الحويطي
2017-11-06 08:37:09
لاحطوك في رؤسهم جابوك مهما كان
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55 - سعد
2017-11-06 08:36:05
4 مليار دولار بدون ضمانات ***كان انشؤتوا تحلية مياه وخصصتوها لزراعة الأرز ولكن الفساد والرشاوي والعمولات اهم شيئ عند الفاسدين من الوطن
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54 - الستين60
2017-11-06 08:35:27
اغرب سؤال كيف يعطونة 4مليار وهو مليارديرثروتة13مليار
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53 - ابوفيصل
2017-11-06 08:28:56
ياليت يمرون على اسكان ****ويحققون عن الارض الخاصه بالاسكان والذي بنا فيها *****مسجد لوالده وصيدليه مؤجره على الرغم من وجود مسجد جامع لايبعد سوى عشره امتار من المسجد المذكور وعقود الايجارات
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52 - الفيصل
2017-11-06 08:28:55
تعليق مخالف
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51 - أبرار
2017-11-06 08:26:22
يمني الأصل امه اثيوبيه
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50 - واضح
2017-11-06 08:24:21
امموا كل فلوسه سواء هنا او بالمغرب والي مهربة خارج المملكة خلوه يرك في السجن الين يرجعة ****
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49 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-11-06 08:24:10
تعليق 13 **** وبالأخير أمواله كلها سعودية باعترافه وقرض الأربعة مليار لزراعة الرز بالحبشة لازم يرجع لخزينة الدولة لأنه الهدف زراعة رز بالحبشة ولا صار هالشيء فهمت!!!!
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48 - زينب..
2017-11-06 08:22:35
مثلا لو تلف جده نادرا ما تلقى مساجد بعكس الرياض .وين الأراضي الخاصه بالمساجد نهبوها اللي مالهم اصل . كلنا نعرف ان الفساد اللي بجده اكثر من بقيه المناطق ؟ هل تعرف لماذا ؟
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47 - أبو هلول
2017-11-06 08:22:31
****ضحك على مغربي ه‍هههههههه دول المغاربه يضحكوا على ابوهم
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( عدد التعليقات 9,842 )
46 - الرحااال
2017-11-06 08:22:26
ارجوا ان لايغفلوا عن البنوك..التي لها ايادي في تدهور حالة المواطن الماديه..لا استثني بنك..كل البنوك..ولا يهمنا ان كان البنك يتصدق بأموال ام لا..كفاية نهب 💚
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45 -
2017-11-06 08:20:51
الله يقويكم على كل فاسد هذا كان يقول ستكتفي المملكة من اللحوم والمنتجات الزراعية قبل ١٠سنوات وما شفنا منه اي شيء
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( عدد التعليقات 4,405 )
44 - سهم
2017-11-06 08:19:54
تعليق مخالف
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43 -
2017-11-06 08:19:50
الله يقويكم على كل فاسد هذا كان يقول ستكتفي المملكة من اللحوم والمنتجات الزراعية قبل ١٠سنوات وما شفنا منه اي شيء
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( عدد التعليقات 9,842 )
42 - الرحااال
2017-11-06 08:19:03
لنكن واقعيين..نحن دوله غير صناعيه..وعندما تجد الغني يزداد ثراءا في اعوام قليله..فأعلم ان امواله من حاجتين..اما سرقه اموال او سرقه مواطنين 💚
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41 - زينب..
2017-11-06 08:17:59
ت13..اللي فاد البلد هم اهل البلد .يكفي ان تجد تجار مثل الراجحي و بعض الأمراء لهم مساهمات خيريه ومساجدبالمقابل جيب اسم يمني متجنس بنى مسجد في جده؟ ما فيه الا باصبرين اللي طلع له مقطع شيلات وسط المسجد!
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40 - الامين العام للامم المتحده
2017-11-06 08:17:36
بنو ثروته من السعوديه وقاموا بالتلاعب ***
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39 - ابومالك
2017-11-06 08:16:00
هذه الحمله ماتت من فراغ ويجب الوقوف معها بكل حزم وعزم فسوف تحيا بها اجيال قادمة
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38 - الاخضر
2017-11-06 08:13:07
الحمدلله أننا بدأنا نستدرك أخطاءنا على يد أسد الجزيرة،ولكن على هذا ***وعلى من هم على شاكلته إرجاع كل هللة ****قبل أن يموت في السجن.
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37 - الاخضر
2017-11-06 08:09:50
تعليق مخالف
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36 - الطاير الحزين
2017-11-06 08:09:36
تعليق مخالف
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35 - خبير
2017-11-06 08:06:21
الخوف يطلع صك إعسار .الغريب كيف أعطوه ٤ مليار دولار يزرع بها رز في إثيوبيا ؟
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34 - حمووووود
2017-11-06 08:06:11
عاطينهم أربعة مليارات دولار للزراعة في اثيوبيا وتلومونهم ههههههه
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33 - ابو شدا
2017-11-06 08:03:39
30نبرااس 2017-11-06 حصل على تمويل ب4 مليار دولار لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا,عندما يجد الثري اسهل الطرق للحصول على التمويل فيما يعاني المواطن البائس في الحصول على وظيفه او مسكن.كلام جميل
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32 - حمووووود
2017-11-06 08:02:42
الأجانب اكلين خيرنا وذامينا سافرت البارحه الى خارج المملكة على درجة رجال الاعمال وحزنت ان غالبية الموجودين في الصالة الخاصة وعلى الطائرة في درجة الاعمال هم اجانب عرب والسعوديين اثنين فقط
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31 - ابو فيصل
2017-11-06 08:01:19
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2,125 )
30 - نبرااس
2017-11-06 07:51:52
حصل على تمويل ب4 مليار دولار لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا,عندما يجد الثري اسهل الطرق للحصول على التمويل فيما يعاني المواطن البائس في الحصول على وظيفه او مسكن بأي طريقه هذا هو الفساد بعينه.
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29 - 77
2017-11-06 07:44:17
يا تعليق 26 مين قال المواطن بحاجه لسكن الحمد لله ساكن فى ايجار و مرتاح
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28 - loving liberal
2017-11-06 07:42:54
ماقلناان المتجنس مرتزق يعمل في السعوديه وقلبه معلق في وطنه الاصل واكبرخطرعلى الدوله التجنيس ودارة الشركات من قبل الاجانب اواي منصب حساس والمملكه ماعندها قوانين تحفظ الحقوق يلتزم كل من يعمل في المملكه
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27 - 77
2017-11-06 07:40:57
4.4 مليار دولار ديون فى المغرب و 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي و النهايه الإثيوبي الأصل
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26 - الفارس
2017-11-06 07:39:49
ظاحك علينا هالاثيوبي وأخذ 4. مليار دولار من ميزانيتنا. كيف أعطي المبلغ والمواطن بحاجة لسكن
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25 - الستين60
2017-11-06 07:39:15
اجل اذا كان اصلة اثيوبي بعذر الاثيوبية بكثرة عندنا اثرة يستقدم خوالة
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24 - اسد بحري
2017-11-06 07:37:12
تعليق مخالف
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23 - ابن الوغيده
2017-11-06 07:36:12
صباح الخير سمو ولى العهد ,, الســــعوديه كلها تدعى لك ,, ونحب ان نهمس بأذنك ,,,, بأن مهندسين البلديات يحتاجون تعقيب ,, للمصروفات والاراضى .. وتواصل التدقيق على ,, بعض ضباط الجوازات,, ومكتب العمل ,,
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22 - سعد بن فهد بن قعد
2017-11-06 07:31:47
ليت السجن حقهم الحائر عشان يرجعون الدراهم بأسرع وقت ***
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21 - قوقل🌏
2017-11-06 07:29:33
مشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازه،،،فساد
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20 - قوقل
2017-11-06 07:28:21
*** الذي هرب باريس قبل ساعات قليلة من حملة الإيقافات في السعودية،،،جاي جاي
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19 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-06 07:22:38
واهل الفيز وبيع التاشيرات والمتاجرة بالعمالة والتستر لاتنسونهم.. ياكثرهم .. هم من يستاهل السجن والتشهير
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18 - الستين60
2017-11-06 07:22:14
نفعة لغيرنا وفلوسة من عندنا ابي افهم ليش الوافد الي يتجس ترك لة الحبل علي الغارب وترك تتراكم ثروتة بسنين قليلة مثل السوريين الذي اتونا هربنا من بشار اتونا وجيوبهم خالية الان اسطول السطحات ملكهم
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( عدد التعليقات 1,323 )
17 - الديدحان
2017-11-06 07:19:44
الله المستعان .
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16 - بروكلي
2017-11-06 07:17:54
يعني كل الي عليه للسعوديه والمغرب تسع مليار بيسددهم ويطلع مثل الشعره من العجين يتلذذ في الباقي
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15 - القناص
2017-11-06 07:14:29
تعليق 7 زينب اعتقد أكثر من با متستر عليه متى نسمع القبض عليهم من باع مصالح وطنه للوافدين يجب مصادرة كل الموجودات مع غرامه وسجن للمتستر الذي يبيع خيرات وطنه لناس يحملون الكره والحقد لنا وهم كثر
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14 - العنزي
2017-11-06 07:13:22
تعليق مخالف
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13 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-06 07:07:50
تعليق 7 طيب مين الذي فاد 😂😂😂😎😎😎 ... وطبيعي كلهم حصلوا رز جاهز ماياكلوا يعني؟!
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12 - القناص
2017-11-06 07:07:09
الحمد لله الذي أقر عيون المواطنين بفضح وكشف ستر من**** لكن كيف حصل على الاعتمادات اين الضمانات ومن سهل له الحصول عليها ولماذا لم تكن الضمانات كافيه عن المبالغ المصروفه سواء نقديه أو أصول
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11 - /
2017-11-06 07:06:59
وليش ماهو سجن
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10 - رفيق الدرب
2017-11-06 07:04:49
انت قول كيف كل الاثرياء ****
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9 - فهد الاحمدي
2017-11-06 07:04:32
هؤلاء عتاولة ***... الحمدلله وانه تم القبض عليهم
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8 - شبه منحرف
2017-11-06 06:58:06
كيف سعودي وأبوه يمني وامو حبشية 🤔🤔🤔😁
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7 - زينب..
2017-11-06 06:51:00
العمودي وربعه باخالد ..باعامر ..با و با...هؤلاء شفطوا البلد وما استفاد البلد منهم
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6 -
2017-11-06 06:49:40
اذكرواالله صلواعلى النبي على الحكومةان تنظرفي التجنيس الذي ماله داعي الجنسيةالسعوديةللسعوديين اخذاموال البلدلمشاريع لاارضه في اثيوبيارجع لااصله ماسواهافي السعوديةحتى لوالمشروع مايصلح هنا
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5 - محمد
2017-11-06 06:45:21
وما خفي كان أعظم
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4 -
2017-11-06 06:45:15
لاترحموه هذا هو السبب وراء دخول الاثيوبيين بوعوده لهم يقدم لهم الحمايه لا ترحمو
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3 -
2017-11-06 06:44:57
تعليق مخالف
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2 - hima
2017-11-06 06:43:25
حسبنا الله ونعم الوكيل,ومن يعوض الغلابه اللي ضيعوهم سنين وسنين جبابرة الظلم واكل الحقوق,بلذات في الوطن,و ترسهم للبلاد بالاجانب في كل مفاصل الاقتصاد الداخلي,وسببو الفقر والهم للمواطن.
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1 - صلوا على الحبيب المصطفى
2017-11-06 06:40:02
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
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اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

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وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

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مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

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رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

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