هذا ما قاله مدير مكتب ولي العهد عن “ليلة القبض على المفسدين”!

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صحيفة المرصد : وصف بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، الليلة التي بدأت فيها اللجنة الجديدة لمكافحة الفساد، إجراءاتها الحازمة في قضايا الفساد بـ”الليلة التاريخية والسوداء على المفسدين”.

ووفقا لموقع “عاجل” أضاف العساكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد (5 نوفمبر 2017)، أنّ هذه الليلة التاريخية ستُسرّع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد.

وأعاد العساكر نشر مقطع فيديو لولي العهد، والذي قال فيه إنه: “لن ينجو أي شخص تورط بالفساد”، مشاركًا هاشتاق :”الملك يحارب الفساد”.

وشارك العساكر قيام اللجنة الجديدة بتوقيف 11 أميرًا، بالإضافة إلى 38 وزيرا ونائبا، بعضهم حاليون، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.