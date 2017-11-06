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هذا ما قاله مدير مكتب ولي العهد عن “ليلة القبض على المفسدين”!
صحيفة المرصد : وصف بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، الليلة التي بدأت فيها اللجنة الجديدة لمكافحة الفساد، إجراءاتها الحازمة في قضايا الفساد بـ”الليلة التاريخية والسوداء على المفسدين”.
ووفقا لموقع “عاجل” أضاف العساكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد (5 نوفمبر 2017)، أنّ هذه الليلة التاريخية ستُسرّع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد.
وأعاد العساكر نشر مقطع فيديو لولي العهد، والذي قال فيه إنه: “لن ينجو أي شخص تورط بالفساد”، مشاركًا هاشتاق :”الملك يحارب الفساد”.
وشارك العساكر قيام اللجنة الجديدة بتوقيف 11 أميرًا، بالإضافة إلى 38 وزيرا ونائبا، بعضهم حاليون، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
التعليقات
24 - عبدالله بن محمد2017-11-06 09:25:42
سيروا وعين وبركة الله ترعاكم والله انكم عملتم عملا سوف تفخر به امة محمد بان الفاسد يحاسب كائن من كان، لقد صدق نبي الرحمة محمد ص الخير في امتي الى ان تقوم الساعة لقد اعدتمونا لصدر الإسلام لا حرمتم اجر
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23 -2017-11-06 09:06:59
الله يقوي خادم الحرمين ولي عهده لفعل الخير
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22 - طارق2017-11-06 08:56:08
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21 - سيدي2017-11-06 08:37:17
هناك مماطلات في قضايا ربما تكون صغيرة لكنها تخص المواطن من تعثر معاملات وتأخيرها لكي يتم العمل بها من تحت الطاولة ودهن السير فيجب المحاسبة دون الشكوى
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20 - الامين العام للامم المتحده2017-11-06 08:18:40
بيض الله وجهك يا ابو سلمان عليك بالمفسدين
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( عدد التعليقات 9,842 )19 - الرحااال
الصحوه كانت عائقا ع تقدم الدوله ..وخاصه عندما يتعلق الاطاحه ب المفسدين 💚
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18 - ابو عادل2017-11-06 08:05:18
المفروض نتحد ونتكاتف ونبلغ الجهات الرسميه في حالت الاشتباه في اي شي يمس البلد او المواطن لاترحموا احد يخون او يسرق او يفسد لان في النهائه كلنا متظررين
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17 - ابو يحيى2017-11-06 07:55:56
يا صباح الخير يا طلة النور السعيد.
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16 - ابو عادل2017-11-06 07:52:26
نحمدك بارب ع نعمة الايمان والامن نحمدك يارب ع هذي القيادة المباركة اللتي ستنهض بالبلد والشعب الئ الرقي نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين
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15 - زمن سلمان الحزم وأبنه القوي الأمين.2017-11-06 07:51:30
الأن أثبت الملك وأبنه حفظهم ألله أنهم لا ينظرون للأقليه المستفيدة من خيرات البلد بل ينظرون للأغلبيه المغلوب على أمرهم. ها نحن نخرج من صمتنا ونتجند صفاً واحداً تحت رايتكم حتى الموت. ضد كل خاين.
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( عدد التعليقات 12,314 )14 - اللامي
صباح النقاء صباح الخير ياوطني🇸🇦💚🇸🇦
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13 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-06 07:37:17
العنيده صباح الخير
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( عدد التعليقات 13,280 )12 - العنيد
أعلن النبيﷺ الحرب على الفساد ومنه الفساد المالي في وقت مبكر .، فقال: "ما بال أقوام يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار"[البخاري]*.،، اللهم استعملنا في طاعتك وفيما يُرضيك...|🌺|
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11 - المُزن2017-11-06 07:34:30
🍃🍁 إن شاء الله قريب يتم فضح كل متستر باع أسمه لسوري أو يمني أو أي أجنبي للحصول على السجل التجاري من أجل حفنة قليلة من النقود باع الأمانة والوفاء للوطن 🍁🍃
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10 - المُزن2017-11-06 07:31:33
🍃🍁نتمنى محاسبة من أحتكر الأستقدام في عهد****🍁🍃
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9 - قوقل🌏2017-11-06 07:31:23
لليلة تاريخية
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( عدد التعليقات 13,280 )8 - العنيد
اللهم من كان فاسداً خائنا فافضحه و من كان مظلوماً ففرج عنه وأزل همه و غمه . .
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7 - شمندر2017-11-06 07:27:23
وفقكم الله لما تحب وترضى وسدد خطاكم وشكر الله سعيكم لما تقومون به من خدمة لهذا الوطن واصل ياسمو الامير فنحن وراؤك على الفاسدين واعداء الوطن
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6 - الله فوووووق2017-11-06 07:24:27
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5 - ممتاز2017-11-06 07:24:13
عليكم بالخونه راقبو المشاريع والمشتريات ومقاول الباطن حرموه في هذا البلد لانه السلم الاول لسرقه عالجو البلديات يوجد فيها مرض مستعصي اسمه الرشاوي ( ادفع تمشي ) شهرو بهم
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4 - القناص2017-11-06 07:23:36
نتمنى أن تكون الضربه الثانيه للمتسترين الذين باعو خيرات الوطن للوافدين يتسول ابناء الوطن الوظائف منهم وكذالك مدراء لشركات الذين يحاربون ابناء الوطن لتوظيف بناء جلدتهم وفق الله صاحب الحزم
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3 -2017-11-06 07:23:30
بالتوفيق ياسيدي أهم شي ميزانية البلديات والمشاريع والصحة يحتاج لها مراجعة من محاسبين قانونيين أكفاء ونتمنى أن تذهب إلى ماخصصت لااجله ولا إلى جيوب التجار وأهل المؤسسات الوهميه
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2 - hima2017-11-06 07:10:58
الله يوفقكم,اهم شي ملف الاجانب في البلاد واحتلالهم للوظائف والاقتصاد الداخلي من بقالات ومطاعم وصيدليات وكل قطاع التجزئه,اضعف الايمان لو ترحيل نصفهم,المواطن الغلبان لايقدر على منافستهم باعدادهم الكبيره
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1 - العنزي2017-11-06 07:07:28
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آخر تعليق
بواسطة : ظامي اليل
لم اعد استوعب.كل هذا حدث هنا في المملكه؟....
بواسطة : أبو هلول
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