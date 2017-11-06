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الماضي !

الماضي !

بقلم : عادل التويجري

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المرصد 1 75 2 ساعتين

القادسية يقيل البياوي !

بعد الانتصار على التعاون !

في قرار (مفاجئ) جدا !

القادسية في المركز الـ (7) .

لا يفصله عن المركز الثالث سوى (نقطة) !

تجربة البياوي كانت رائعة الموسم الماضي !

قدم مع الرائد موسماً (استثنائياً) !

وكان مرشحاً ليكرر التجربة مع القادسية !

لكن (فجأة) ودون مقدمات !

(طار) !

رحل غوميز من النصر !

رحل سامي من الشباب !

رحل جالكا من الفيحاء !

رحل روابح من الرائد !

رحل البياوي من القادسية !

5 أجهزة فنية (طارت) حتى الجولة (9) !

(كيف) تم التعاقد معهم !

(لماذا) تم التعاقد معهم !

تعاقدات (مكلفة) !

بلا (جدوى) !

وبلا أهداف (واضحة) !

وبلا تقييم (منطقي) !

الأندية تكرر ذات (الأخطاء) !

سألوا الفـشّـار أي (أخطاء) !

استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال أخطاء (الماضي) !

نقلا عن “عين اليوم”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

1 - ابو ريان
2017-11-06 09:00:25
سجل احد كمان........ عبدالوهاب الحربي، مدرب أحد، استقال من تدريب الفريق
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