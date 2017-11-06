الرئيسية / الماضي !
الماضي !
بقلم : عادل التويجري
القادسية يقيل البياوي !
بعد الانتصار على التعاون !
في قرار (مفاجئ) جدا !
القادسية في المركز الـ (7) .
لا يفصله عن المركز الثالث سوى (نقطة) !
تجربة البياوي كانت رائعة الموسم الماضي !
قدم مع الرائد موسماً (استثنائياً) !
وكان مرشحاً ليكرر التجربة مع القادسية !
لكن (فجأة) ودون مقدمات !
(طار) !
رحل غوميز من النصر !
رحل سامي من الشباب !
رحل جالكا من الفيحاء !
رحل روابح من الرائد !
رحل البياوي من القادسية !
5 أجهزة فنية (طارت) حتى الجولة (9) !
(كيف) تم التعاقد معهم !
(لماذا) تم التعاقد معهم !
تعاقدات (مكلفة) !
بلا (جدوى) !
وبلا أهداف (واضحة) !
وبلا تقييم (منطقي) !
الأندية تكرر ذات (الأخطاء) !
سألوا الفـشّـار أي (أخطاء) !
استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال أخطاء (الماضي) !
نقلا عن “عين اليوم”
التعليقات
1 - ابو ريان2017-11-06 09:00:25
سجل احد كمان........ عبدالوهاب الحربي، مدرب أحد، استقال من تدريب الفريق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ظامي اليل
لم اعد استوعب.كل هذا حدث هنا في المملكه؟....
بواسطة : أبو هلول
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
هروب خليفة “داعش” من العراق إلى سوريا بسيارة تاكسي صفراء!المرصد 18 1٬420 5 ساعات
تعرف على القصة الكاملة لأشهر سفاح أمريكي في القرن الـ20..وكيف تحول لـ”سجين نموذجي”المرصد 8 2٬973 3 ساعات
تفاصيل .. مقتل 26 شخصا وجرح آخرين في “مجزرة” داخل كنيسة في أمريكاالمرصد 20 3٬409 7 ساعات
البنتاغون يلوح بـ “إحتلال” كوريا الشماليةالمرصد 16 3٬871 12 ساعة
المرصد الرياضي
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟المرصد 40 5٬447 19 ساعة
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!المرصد 38 3٬787 20 ساعة
رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرينالمرصد 25 3٬394 يومين
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسياالمرصد 42 12٬760 3 أيام
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!المرصد 25 5٬530 يومين
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صورالمرصد 74 14٬632 يومين
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!المرصد 52 15٬139 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاصالمرصد 11 2٬488 8 ساعات
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميلالمرصد 43 7٬060 15 ساعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!المرصد 71 11٬089 يومين
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !المرصد 55 17٬305 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصفالمرصد 27 3٬413 5 ساعات
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكيةالمرصد 26 4٬638 يومين
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقةالمرصد 22 7٬984 يومين
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهدالمرصد 75 9٬154 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 2٬712 3 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 2٬875 5 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬569 6 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدةالمرصد 84 3٬461 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صورالمرصد 6 3٬387 14 ساعة
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬427 3 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬634 3 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!المرصد 15 3٬791 5 أيام
اخبار اقتصادية
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !المرصد 5 3٬061 4 ساعات
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتهاالمرصد 29 4٬404 19 ساعة
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلادهالمرصد 6 2٬719 يومين
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقودالمرصد 62 14٬228 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬457 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬307 4 أسابيع
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذهاالمرصد 10 4٬608 8 ساعات
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!المرصد 31 9٬436 يومين
كاريكاتير