90 ألف ريال مرتبات شهرية لمقربين .. الكشف عن 15 تجاوزاً في قضية “مليار كورونا”!

حجم الخط A A A المرصد 4 981 18 دقيقة

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة محلية عن تجاوزات كثيرة حدثت عندما ظهر فيروس كورونا في المملكة منذ عام 2013.

ووفقا لصحيفة “الوطن” تم رصد معظم هذه التجاوزات ومنها:

فقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية

صرف مرتبات لمقربين بين 90 و68 ألف ريال شهريا

تأخر توريد الأدوية لمديريات الصحة

استحداث إدارة عطلت القرارات المهمة

تجاوزات في العقود المبرمة مع الشركات

38 عقدا من أصل 148 تعتريها شبهة فساد

صرف مبالغ باهظة خارج المشروع

663 مليون ريال أنفقت على كامل العقود

30 مليون ريال لعقود خاصة بالنقل الجوي

فوضى في استقطاب المطورين والمستشارين

استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يستفد منها

استئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية

هدر 8.9 ملايين في تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع مجموعة طبية، وتم إيقاف التعامل لضعف الجودة والمخرجات

صرف 1.7 مليون ريال لإدارة حساب الوزارة على تويتر

هدر 10.3 ملايين لحملة إعلامية مدتها 7 أسابيع