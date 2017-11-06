90 ألف ريال مرتبات شهرية لمقربين .. الكشف عن 15 تجاوزاً في قضية “مليار كورونا”!
صحيفة المرصد : كشفت صحيفة محلية عن تجاوزات كثيرة حدثت عندما ظهر فيروس كورونا في المملكة منذ عام 2013.
ووفقا لصحيفة “الوطن” تم رصد معظم هذه التجاوزات ومنها:
فقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية
صرف مرتبات لمقربين بين 90 و68 ألف ريال شهريا
تأخر توريد الأدوية لمديريات الصحة
استحداث إدارة عطلت القرارات المهمة
تجاوزات في العقود المبرمة مع الشركات
38 عقدا من أصل 148 تعتريها شبهة فساد
صرف مبالغ باهظة خارج المشروع
663 مليون ريال أنفقت على كامل العقود
30 مليون ريال لعقود خاصة بالنقل الجوي
فوضى في استقطاب المطورين والمستشارين
استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يستفد منها
استئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية
هدر 8.9 ملايين في تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع مجموعة طبية، وتم إيقاف التعامل لضعف الجودة والمخرجات
صرف 1.7 مليون ريال لإدارة حساب الوزارة على تويتر
هدر 10.3 ملايين لحملة إعلامية مدتها 7 أسابيع
التعليقات
دور الاعلام الوطني الصادق ، مهم جدا في كشف المفسدين من مسؤلين استغلوا مناصبهم لسرقة المال العام للدولة .، اتمنى من اعلامنا الحر تكثيف الجهود في هذة الفترة لفتح الملفات المغلقة لهولاء الميؤلين وشكرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لم اعد استوعب.كل هذا حدث هنا في المملكه؟.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أصبحنا واصبح الملك(لله)جل في علاه خلاص ي(اللصوص)مايكفيكم اللي لطشتوه من حقوق(المواطن)وسلب ممتلكاته وحلاله وماله ولكن(الله)لكم بالمرصاد ثم(ابوفهد)بأرك ربي فيه ):اتارينا مظلومين من هالحونشيه):
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
صرف 1.7 مليون ريال لإدارة حساب الوزارة على تويتر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق