رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / مفصول من الجيش بسبب “فعل مُشين” .. كشف هوية منفذ “مذبحة كنيسة تكساس”!

مفصول من الجيش بسبب “فعل مُشين” .. كشف هوية منفذ “مذبحة كنيسة تكساس”!

مفصول من الجيش بسبب “فعل مُشين” .. كشف هوية منفذ “مذبحة كنيسة تكساس”!
حجم الخط A A A
المرصد 22 2٬676 4 ساعات

صحيفة المرصد – سكاي نيوز: كشفت تقارير صحفية أميركية عن بعض المعلومات عن هوية مهاجم كنيسة تكساس، الذي فتح النار على عدد كبير من مرتاديها فقتل 26 شخصا وأصاب 20 آخرين، في أحدث واقعة إطلاق نار بالولايات المتحدة.

وقالت مصادر أمنية إن منفذ الهجوم أحد سكان تكساس، ويدعى ديفن باتريك كيلي ويبلغ من العمر 26 عاما، وعثرت قوات الشرطة على جثته بعد مطاردة قصيرة على خلفية الحادث.

وطبقا لقناة “سي بي إس نيوز”، خدم كيلي في القوات الجوية الأميركية ما بين عامي 2010 و2014، لكنه فصل على خلفية “فعل مشين” وتم تحويله إلى محاكمة عسكرية، لكن مسؤولين قالوا إنه ليست لديه أي صلات بجماعات متشددة.

وقال مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إن كيلي نشر على صفحته بموقع “فيسبوك” صورة لسلاح “إيه آر 15” الذي استخدمه في تنفيذ الهجوم.

وقال مسؤولون في الشرطة إن جثة كيلي وجدت داخل سيارة بعد وقت قصير من الحادث وعليها آثار إطلاق نار، في مقاطعة غوادالوبي المجاورة، ومن غير المعروف إذا كان انتحر أم أن أحد سكان المنطقة لحق به وقتله.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتابع الموقف أثناء وجوده في اليابان، في إطار جولة آسيوية تستمر 12 يوما.

وأضاف على “تويتر”: “كان الله في عون الناس في سوذرلاند سبرينغس في تكساس. مكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة إنفاذ القانون في الموقع”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - 77
2017-11-06 13:27:26
شكله داعشى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-11-06 13:16:01
20 المشكله **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-11-06 12:57:46
يقتل العشرات بكل دم بارد ؟ لوكان مسلمً لنعتوه بالارهابي وجعلوا الاسلام سببً رئيسي للقتل والارهاب تباً لكم يااعداء الله ورسوله. لعنكم الله الى يوم الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -
2017-11-06 12:22:04
أشوه ماطلع مسلم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - زائر
2017-11-06 12:05:41
داعش بتبنى الهجوم في كنيسة تكساس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - محب ال البيت
2017-11-06 11:48:04
أنضروا وتمعنوا ليس ارهابي لأنه غير مسلم . لو كان مسلماً لوصفه الإعلام الغربي ***بانه ارهابي ****
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
16 -
2017-11-06 11:37:00
حادث لو مسلم كان قالوا عمل ارهابي اليس ماعمله هذا الشخص ارهاب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 -
2017-11-06 11:36:20
يا تعليق 13 لا تتعب نفسك وترد على عاق يحش في ابوه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 -
2017-11-06 11:35:25
تعليق 9 بدينا في القصصة الخرافية ما كفانا الكتاب اللبراليين والقصص الخرافية لتشهير باهل الدبن جايينا انت بقصة عن ابوك وكريمتك ما لقيت غير ابوك واختك تحش فيهم انا ما عرفك ولكن هذا يكفيني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - واضح
2017-11-06 11:06:37
وكاننا كنا نعبد الحجر خلال الاربع عقود الماضية او كان اجدادنا يطالبون بما تطالب به انت واشباه الرجال امثالك ماكنا عليه وما سنبقى عليه هو دين الحق دين محمد عليه الصلاة والسلام وما تطالب به ستحاسب عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - مازن التيماوي
2017-11-06 11:04:31
يمدمن 🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - واضح
2017-11-06 11:00:17
تعليق 10 حلم الوطن انت حلمك وطموحك ***باسم اللبراليه والعلمانية ومن انت حتى تتهمني بكل هذه التهم سنبقى على ما نحن عليه وليس انت واشكالك من يطالب بتغير الدين وقلبه راسا على عقب ***وخاب مسعاك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - حلم الوطن
2017-11-06 10:53:47
باين انك مريض الله يشفيك لذلك سأترفع الرد على شاكلتك كي لا انزل الى مستواك الهابط
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
9 - حلم الوطن
2017-11-06 10:52:21
واضح تعليق ٧ أولاً والله ان والدي طلق كريمتي من ابن عمي لأجل انه كان يدخن الشيشه ولا يصلي الفجر في المسجد ونحن أسره متدينه فلا انت ولا أشكالك تقيم المسلمين اهتم بصلاتك وعلاقتك بربك وترك الكذب علينا
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
8 - حلم الوطن
2017-11-06 10:48:01
كلنا لا نحبذ الخلاعه والتبرج وليس هنالك مسلم يريدها لكننا ايضاً لا نريد الانغلاق والتشدد لدرجه الغلو نريد اسلام معتدل وسطي ( لو كنت فضاًغليظ القلب لانفضو من حولك)( ادعوالى ربك بالحكمه والموعظة الحسنه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
7 - واضح
2017-11-06 10:47:43
حلم الوطن تعليق 6 الحمد لله علاقتي بربي هي شيء ربي يحكم فيه وليس انت او غيرك من اللبرالين او العلمانين لكن اعتقد ان تعليقي السابق قد اوجعك وجعلك تتخبط ولا تدري ما ترد اتمنى ان ترجع الى عقلك ودينك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - حلم الوطن
2017-11-06 10:44:39
تدرون من المريض النفسي صحيح تعليق ٤ واضح ( انك لا تهدي من تشاء ))دع الخلق للخالق )( من راقب الناس مات هماً ) اصلح نفسك وأولادك اذا انتبهت لهم غيرك أولى بان ينتبه لنفسه اتمنى ان تكون فقط صادق مع الله
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
5 - حقاااني...
2017-11-06 10:31:36
الاسلام دين سلام وليس ارهاب.. وقتل الآمنين وترويعيهم بقصد نصرة المسلمين خطأ..بأي حق يقتل الأبرياء من أي كانوا سواء مسلمين أو غير ذلك ..فالارهاب سبب نفور عن الاسلام ..والارهاب منبوذ من أي ديانة كانت
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
4 - واضح
2017-11-06 10:20:51
ليس مسلم متشدد ونشاء وتربى على العلمانية والاحزاب اللعينة من اللبراليه وغيرها هذا يعود بنا الى ان اساس جميع المصايب في الارض هو بسبب العلمانية واللبرالية القذرة لعنها الله ولعن مبدعها والمنادي بها
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
3 - /
2017-11-06 10:17:59
كان شاذ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - (ص) سجّل دخول عندك - وأنا شرحه
2017-11-06 10:13:35
أكيد مريض نفسي لأنه غير مسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - عناد
2017-11-06 10:11:48
أكيد مريض نفسي لأنه غير مسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -...
بواسطة : ابو شدا

اتوقع مع هذا عودة 1000 مليار لخزينة الدوله بأقل تقدير. ونتمنى إعلان ثروة العساف...
بواسطة : ابو خالد

اي حرب بدون استهداف حسن نصر الشيطان ومعاونيه وقتلهم وخلاص العالم من ارهابهم لافا...
بواسطة : بمان الموضوع يمس الوطن والمواطن

فانشاء الله اغلقتوا باب الفندق سنه ماهي مشكلة . ونتوقع ان هناك قائمة جديدة من ال...
كتاب الرأي
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
113 0
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
77 0
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
55 0
mm

محمد الساعد

من أسرار السلام العربي الإسرائيلي!
73 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

قصة غسل الصكوك وكيف تتم ؟
431 2
mm

محمد آل الشيخ

انكشاف قناة الجزيرة بعد الربيع الدموي
229 2
mm

قينان الغامدي

ملامح الربيع السعودي: طريق تنظيم الحمدين ومن معه
311 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

توضيح الواضحات من مستهجنات البلاغة !
152 0
mm

مشعل السديري

إنني أحلم بشرب «حليب العصافير»
292 3
mm

هالة الناصر

إنشاء جهة رسمية لحماية الأطفال
106 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الماضي !
157 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
307 6
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
513 4
mm

عادل التويجري

القرار !
365 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
423 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
401 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
372 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
127 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
592 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
358 6
الاخبار الدولية
مفصول من الجيش بسبب “فعل مُشين” .. كشف هوية منفذ “مذبحة كنيسة تكساس”!

مفصول من الجيش بسبب “فعل مُشين” .. كشف هوية منفذ “مذبحة كنيسة تكساس”!

 المرصد 22 2٬676 4 ساعات
هروب خليفة “داعش” من العراق إلى سوريا بسيارة تاكسي صفراء!

هروب خليفة “داعش” من العراق إلى سوريا بسيارة تاكسي صفراء!

 المرصد 21 1٬845 8 ساعات
تعرف على القصة الكاملة لأشهر سفاح أمريكي في القرن الـ20..وكيف تحول لـ”سجين نموذجي”

تعرف على القصة الكاملة لأشهر سفاح أمريكي في القرن الـ20..وكيف تحول لـ”سجين نموذجي”

 المرصد 12 4٬250 6 ساعات
تفاصيل .. مقتل 26 شخصا وجرح آخرين في “مجزرة” داخل كنيسة في أمريكا

تفاصيل .. مقتل 26 شخصا وجرح آخرين في “مجزرة” داخل كنيسة في أمريكا

 المرصد 21 3٬802 11 ساعة
المرصد الرياضي
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

 المرصد 41 5٬766 22 ساعة
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

 المرصد 39 3٬950 24 ساعة
رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

 المرصد 26 3٬426 يومين
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

 المرصد 42 12٬867 3 أيام
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬631 يومين
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 14٬803 يومين
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 49 4٬008 3 أيام
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

 المرصد 52 15٬333 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬103 12 ساعة
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 44 7٬663 19 ساعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 11٬225 يومين
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

 المرصد 55 17٬445 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

 المرصد 34 4٬616 9 ساعات
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 26 4٬657 يومين
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 22 8٬038 3 أيام
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

 المرصد 75 9٬186 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬765 3 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬883 5 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬590 6 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬481 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 9 3٬603 17 ساعة
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬434 3 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬644 3 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬801 5 أيام
اخبار اقتصادية
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

 المرصد 5 4٬085 8 ساعات
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 29 4٬554 22 ساعة
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

 المرصد 6 2٬729 يومين
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

 المرصد 62 14٬247 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬465 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 805 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬313 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬217 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 5٬666 12 ساعة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬461 يومين
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬452 يومين
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬442 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

 المرصد 76 2٬321 3 ساعات