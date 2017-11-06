مفصول من الجيش بسبب “فعل مُشين” .. كشف هوية منفذ “مذبحة كنيسة تكساس”!
صحيفة المرصد – سكاي نيوز: كشفت تقارير صحفية أميركية عن بعض المعلومات عن هوية مهاجم كنيسة تكساس، الذي فتح النار على عدد كبير من مرتاديها فقتل 26 شخصا وأصاب 20 آخرين، في أحدث واقعة إطلاق نار بالولايات المتحدة.
وقالت مصادر أمنية إن منفذ الهجوم أحد سكان تكساس، ويدعى ديفن باتريك كيلي ويبلغ من العمر 26 عاما، وعثرت قوات الشرطة على جثته بعد مطاردة قصيرة على خلفية الحادث.
وطبقا لقناة “سي بي إس نيوز”، خدم كيلي في القوات الجوية الأميركية ما بين عامي 2010 و2014، لكنه فصل على خلفية “فعل مشين” وتم تحويله إلى محاكمة عسكرية، لكن مسؤولين قالوا إنه ليست لديه أي صلات بجماعات متشددة.
وقال مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إن كيلي نشر على صفحته بموقع “فيسبوك” صورة لسلاح “إيه آر 15” الذي استخدمه في تنفيذ الهجوم.
وقال مسؤولون في الشرطة إن جثة كيلي وجدت داخل سيارة بعد وقت قصير من الحادث وعليها آثار إطلاق نار، في مقاطعة غوادالوبي المجاورة، ومن غير المعروف إذا كان انتحر أم أن أحد سكان المنطقة لحق به وقتله.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتابع الموقف أثناء وجوده في اليابان، في إطار جولة آسيوية تستمر 12 يوما.
وأضاف على “تويتر”: “كان الله في عون الناس في سوذرلاند سبرينغس في تكساس. مكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة إنفاذ القانون في الموقع”.
التعليقات
شكله داعشى
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20 المشكله **
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يقتل العشرات بكل دم بارد ؟ لوكان مسلمً لنعتوه بالارهابي وجعلوا الاسلام سببً رئيسي للقتل والارهاب تباً لكم يااعداء الله ورسوله. لعنكم الله الى يوم الدين
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أشوه ماطلع مسلم ***
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داعش بتبنى الهجوم في كنيسة تكساس
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أنضروا وتمعنوا ليس ارهابي لأنه غير مسلم . لو كان مسلماً لوصفه الإعلام الغربي ***بانه ارهابي ****
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حادث لو مسلم كان قالوا عمل ارهابي اليس ماعمله هذا الشخص ارهاب
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يا تعليق 13 لا تتعب نفسك وترد على عاق يحش في ابوه
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تعليق 9 بدينا في القصصة الخرافية ما كفانا الكتاب اللبراليين والقصص الخرافية لتشهير باهل الدبن جايينا انت بقصة عن ابوك وكريمتك ما لقيت غير ابوك واختك تحش فيهم انا ما عرفك ولكن هذا يكفيني
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وكاننا كنا نعبد الحجر خلال الاربع عقود الماضية او كان اجدادنا يطالبون بما تطالب به انت واشباه الرجال امثالك ماكنا عليه وما سنبقى عليه هو دين الحق دين محمد عليه الصلاة والسلام وما تطالب به ستحاسب عليه
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يمدمن 🙋♂️🙋♂️🙋♂️
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تعليق 10 حلم الوطن انت حلمك وطموحك ***باسم اللبراليه والعلمانية ومن انت حتى تتهمني بكل هذه التهم سنبقى على ما نحن عليه وليس انت واشكالك من يطالب بتغير الدين وقلبه راسا على عقب ***وخاب مسعاك
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باين انك مريض الله يشفيك لذلك سأترفع الرد على شاكلتك كي لا انزل الى مستواك الهابط
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واضح تعليق ٧ أولاً والله ان والدي طلق كريمتي من ابن عمي لأجل انه كان يدخن الشيشه ولا يصلي الفجر في المسجد ونحن أسره متدينه فلا انت ولا أشكالك تقيم المسلمين اهتم بصلاتك وعلاقتك بربك وترك الكذب علينا
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كلنا لا نحبذ الخلاعه والتبرج وليس هنالك مسلم يريدها لكننا ايضاً لا نريد الانغلاق والتشدد لدرجه الغلو نريد اسلام معتدل وسطي ( لو كنت فضاًغليظ القلب لانفضو من حولك)( ادعوالى ربك بالحكمه والموعظة الحسنه
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حلم الوطن تعليق 6 الحمد لله علاقتي بربي هي شيء ربي يحكم فيه وليس انت او غيرك من اللبرالين او العلمانين لكن اعتقد ان تعليقي السابق قد اوجعك وجعلك تتخبط ولا تدري ما ترد اتمنى ان ترجع الى عقلك ودينك
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تدرون من المريض النفسي صحيح تعليق ٤ واضح ( انك لا تهدي من تشاء ))دع الخلق للخالق )( من راقب الناس مات هماً ) اصلح نفسك وأولادك اذا انتبهت لهم غيرك أولى بان ينتبه لنفسه اتمنى ان تكون فقط صادق مع الله
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الاسلام دين سلام وليس ارهاب.. وقتل الآمنين وترويعيهم بقصد نصرة المسلمين خطأ..بأي حق يقتل الأبرياء من أي كانوا سواء مسلمين أو غير ذلك ..فالارهاب سبب نفور عن الاسلام ..والارهاب منبوذ من أي ديانة كانت
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ليس مسلم متشدد ونشاء وتربى على العلمانية والاحزاب اللعينة من اللبراليه وغيرها هذا يعود بنا الى ان اساس جميع المصايب في الارض هو بسبب العلمانية واللبرالية القذرة لعنها الله ولعن مبدعها والمنادي بها
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كان شاذ
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أكيد مريض نفسي لأنه غير مسلم
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أكيد مريض نفسي لأنه غير مسلم
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