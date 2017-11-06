الرئيسية / شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
76 - (ص)2017-11-06 13:00:25
هية.. جات فيك.. معليش معليش
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75 - (ص)2017-11-06 12:58:23
رسالة لأحدهم، عيب.. تقول عن أخواتنا بأنهم : متسولي عشق، بالمغربي : حشوووومااااا
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74 - 🎀Faten2017-11-06 12:24:10
كل واحد حظه على طوله اعطونا اطوالكم خلونا نشوف مين اكثر واحد حظه حلو 👏🏻🌚؟ يلا كلكم شاركوا
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73 - 🎀Faten2017-11-06 12:20:58
القناص انا منهم ادري🌚💔
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72 - 🎀Faten2017-11-06 12:19:05
المرة الأولى من كُل شعُور لن تُنسى.
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71 - القناص2017-11-06 12:18:31
البعض هم ضياء الكلمه وروح المعنى نسعد بتعليقاتهم اخوه وأخوات لهم منا جزيل الشكر والأحترام مشاركتهم تضيء طريق اقلامٌ تحبو تحاول أن تلحق بهم في كل كلمة محبه واخاء كأنك تعرفهم من سنوات يسمون بخلق وقيم
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70 - 🎀Faten2017-11-06 12:17:24
انا مدري ليه حياتي خالية من المفاجأت الحلوه؟
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69 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-11-06 12:15:25
الطواقي الاعزاء وقواطي النيفيا 🎭يمسمسكم الله بالخير🎭ادعوا معي أن لا يتم فتح فساد (المهرجيين) ألمتعصبين الحاقديين أمثالي🎭 أستغرب لي أكثر من عشرين عام أسقط بحقد على (النصر)🎭ولا أحد قال لي قف/🤡🤚.
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68 - 🎀Faten2017-11-06 12:13:24
القناص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساك بكل خير 💐
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67 - حقاااني...2017-11-06 12:12:24
رأيت كثيرًا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبةويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضةعن الوقت ابن_الجوزي
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66 - القناص2017-11-06 12:11:00
الأخ حقاني فسر لنا يفداه الحضور طبعاً أنا جيت متأخر يعنى مايشملنى المعنى الله يسعدك أخي
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65 - القناص2017-11-06 12:08:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والسرور جميعاً
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64 - 🎀Faten2017-11-06 12:08:26
احيانًا البوح ليس حالة حُزن او هموم لكنها قد تكون كلمات بداخلنا تحتاج لفضفضه 💔.
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63 - 🎀Faten2017-11-06 12:05:04
تمنيت اني انخذل من اي احد ولا انخذل منك.
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62 - 🎀Faten2017-11-06 12:00:35
افتقدتك جدًا ، وليجبر الله قلبي ..
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61 - 🎀Faten2017-11-06 11:59:16
رسالة لأحدهم : انتبه لنفسِك كثيرًا حتى وإن لم احادثك
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60 - 🎀Faten2017-11-06 11:57:59
عن قلة الحيلة : ياكثر ماوحشني صوتك واستحيت اطلبه.
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59 - حقاااني...2017-11-06 11:56:39
علموه اني على بعده صبور لكن الاشواق ما تعرف صبر وعلموا من غاب يفداه الحضور ما يكافي غيبته كل من حضر
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58 - 🎀Faten2017-11-06 11:55:41
ت٥١ ابو يوسف ماعاد احد يزوج غميضي خل وحده تعرفها مره من اخواتك او من قريباتك سواء خالاتك او عماتك تشوفها وتخبرك كيف مواصفاتها وشكلها ولا خلها تجيكم البيت وشوفها من بعيييد 😂😂
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57 - حقاااني...2017-11-06 11:52:59
ياللي تغـيب وغيبتك مالها أسباب وش ذنب قلـبٍ مـن فـراقـك توفّــى إن كآن قصدك بس تلعب بالأعصاب أرتاح لأن الحظ كـفـى و وفّــى💔
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56 - 🎀Faten2017-11-06 11:52:38
ت٥٤) ههههههههههه بالضبط هذا هو لما دخلت الكاريكاتير حق يوم الأحد شفته معلق عن الصباح الساعه ٥ ويرجع ينام ههههههههههه ايش مصحييك من بدري يا ابو يوسف تكلم الحب🌚💔😂!
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55 - 🎀Faten2017-11-06 11:50:03
حقاااني ولايهمك انا شفت شرحك للبيت وعجبني ماعليك من ابو يوسف😂 بس ذكرني بأيام الثانويه لما كانت تقول لي معلمة الادب بالإختبار اشرحي هذا البيتين للمتنبي او الجاحظ او جماعتهم حسبي الله كرهتني بالادب
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54 - حقاااني...2017-11-06 11:47:56
فاااتن ذكرني ابووويوسف بواحد من الربع لصار بعد الفجر قال صباح الخير وطفى جواله ونام علشان أي واحد يرد عليه ويشوف رسالته بعد مايقوم من النوم يقول تخاويني اخلص اشغااالي ههههه يعني حباله😅😅😅
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53 - 🎀Faten2017-11-06 11:46:35
ابو يوسف ليه ماغيرت معرفك؟
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52 - حقاااني...2017-11-06 11:43:54
ههههه ابويوسف وشرحي ما اعجبك انا جايب باسلوب مبسط علشان كل يفهم 😅😅😅😅
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( عدد التعليقات 17,299 )51 - ابويوسف
فيه اغنيه لنجوى كرم تقول فيه حدى يرتبط بحدو ماباسه ! عندنا اخت نجوى في حدى عندنا يتزوج حدى ماشافه غميضى حظك نصيبك سبرايز
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50 - 🎀Faten2017-11-06 11:43:41
ت٤٩) هاه 😶!
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( عدد التعليقات 17,299 )49 - ابويوسف
فاتن 😜
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( عدد التعليقات 17,299 )48 - ابويوسف
لا اقصد العباره بس بعد شرح عهود اصبحت قويه
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47 - 🎀Faten2017-11-06 11:39:47
اكثر شخص يسكن قلبك هو من يكون بخيالك قبل النوم
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46 - 🎀Faten2017-11-06 11:37:36
الله يعوضنا عن كل شيء كان لنا خاطر فيه وماحصل.
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45 - 🎀Faten2017-11-06 11:36:04
ينباس الشخص اللي يهون عليك بدال مايستهين فيه يضمك بالحكي ويصور لك حرفيًا معنى انا جنبك بكل حالاتك.
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44 - 🎀Faten2017-11-06 11:32:50
ت٤١ حقااني ) الله يديم عليك الضحكه
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43 - 🎀Faten2017-11-06 11:31:18
ت٣٨) مو كل الاباء
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42 - حقاااني...2017-11-06 11:30:31
لا تقهَـر أحداً كـي تُسعِـد نفسَـك ولا تظـلِـم نفسـاً كـي تُبـرر أخطائٌـك حاول دائـمـاً أن تبنـي سعـادتَـك بعيــداً عـنْ أذِيـّـة النّـاس فتمنـىٰ الخيـر لتجـِـد الخيـر 🌹🌹
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41 - حقاااني...2017-11-06 11:28:15
36 - 🎀Faten 2017-11-06 11:20:57 اللي موجود واحد يطفي المكيف واللي يخلي اللمبة شغاله واللي يترك /ههههههههههه
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40 -2017-11-06 11:27:41
وين الغالين
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39 - حقاااني...2017-11-06 11:26:08
«سئل حكيم ما هو أكبر مكسب للإنسان في حياته؟ فقال أكبر مكسب للمرء في حياته هو ذكر الآخرين له بالخير في غيابه!».
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38 -2017-11-06 11:26:05
الأب هو الشخص الوحيد في كل بيت اللي يعدل الحافك ويبوسك ويسمي عليك
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37 - 🎀Faten2017-11-06 11:22:53
لاتخذل قلبًا اعطاك اصدق شعُور .
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36 - 🎀Faten2017-11-06 11:20:57
اللي موجود واحد يطفي المكيف واللي يخلي اللمبة شغاله واللي يترك الباب مفتوح ولا يدخلون اثنين ثلاثه يتضاربون عندك😑 الوحيد اللي يدخل بشويش هو اللي يسرق الشاحن 💔😂
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35 - Ymni mahbob2017-11-06 11:19:35
تعليق مخالف
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34 - 🎀Faten2017-11-06 11:18:52
اجمل نومة اذا كنت نايم بعدين يدخل عليك واحد الغرفة وقبل لايطلع يغطيك ويبوسك ويقفل الباب بشويش !!! ودك تقوم تبكي وتبوسه على راسه وترجع تكمل نومتك :( هذي المخلوقات ماهي موجودة في بيتنا 😓😫
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33 - 🎀Faten2017-11-06 11:14:20
ياحقاني ابو يوسف يدخل يكتب وياخذ غفوة نص ساعه ويرجع يدخل 😂😂
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32 - حقاااني...2017-11-06 11:13:01
يقااال أن أسهل طريقة لقراءة مستقبل الشعوب... هو تصفّح عقليّات كبارهم، ومعرفة أخلاق أطفالهم!
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31 - 🎀Faten2017-11-06 11:12:44
روحي تحبك - جمالها هالأغنية 💕😩🎶
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30 - حقاااني...2017-11-06 11:11:06
كل إنسان لديه شيء إيجابي لكنه ضاع وسط زحام المشاكل والأزمات إكتشف إيجابياتك ،أعد بناء ذاتك ، لتحقق طموحاتك .
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29 - 🎀Faten2017-11-06 11:10:55
حقااني امين ويسعد اضعافها يارب 💐
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28 - 🎀Faten2017-11-06 11:09:20
روحي تحبك غصب عني تحبك والمشگلة حبك بروحي جرحني وإذا شگيت تقول إش كآن ذنبك ؟ ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني💕🎶"
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27 - حقاااني...2017-11-06 11:06:57
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا وغلا ابويوووسف..امس تقصد اسلوووبي ركيك أو قصدك العبااارة كانت ركيكة 😅
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26 - حقاااني...2017-11-06 11:05:13
تسلمين النووور بحضووورك أخت فاااتن لا خلا ولا عدم الله يسعد هالقلب 🌹🌹
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25 - 🎀Faten2017-11-06 11:04:40
ابويوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
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24 - 🎀Faten2017-11-06 11:03:11
ت٢١ حقااني ) منور الله ينور حياتك ويسعدك
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23 - 🎀Faten2017-11-06 11:00:46
ت١٩ تسلم ماهمني اصلا 😊
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( عدد التعليقات 17,299 )22 - ابويوسف
✋️ السلام عليكم ورحمه الله بركاته
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21 - حقاااني...2017-11-06 10:58:36
مراااحب أخت فاااتن صباح السّكينة ورواسي السّفينة على أجمل ميناء والذكريااات الجميلة، عسى حياتك فرح دوووم ما تنتهي سنينه 🌹🌹
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20 - (ص)2017-11-06 10:58:26
واحد حب، طحنووووه
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19 -2017-11-06 10:56:17
فاتن اذ هو م حبك انا احببك
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18 - 🎀Faten2017-11-06 10:54:13
الجميع لديه عقل لكن الاماكِن تختلف
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17 - 🎀Faten2017-11-06 10:51:57
ماتراه مني انت من اخترت ان تراه
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16 - 🎀Faten2017-11-06 10:50:49
جميل ان تهديك الحياة صديقًا تثق فيه كنفسك واكثر
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15 - 🎀Faten2017-11-06 10:48:53
انسحب من اي شعور مايجيب الراحة لقلبك
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14 - 🎀Faten2017-11-06 10:47:24
الله يكثر الأيام اللي نهايتها ابتسامة ونوم عميق وبال مرتاح.
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13 - (ص)2017-11-06 10:46:18
راحة البال لا تقدر بثمن، ظاهراً، حقيقة، لا راحة الا في الجنة.
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12 - 🎀Faten2017-11-06 10:45:56
عِش حياتك زي ماتحب بيجي يوم وتتحسف انك عشتها على رغبة ناس مالهم شغل فيك اصلا.
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11 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-06 10:45:09
لاللفساد لاللفساد لاللفساد لاللفساد لاللفساد ياسلام على(السلام)أخيراً شفت أمير(**) أخيراً شفت(هامور)**اخيراً شفت(وزير)** هذا(العهد)أسمه عهد(التصحيح)** في حكم(الله)ثم سلمان العز والحزم
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10 - 🎀Faten2017-11-06 10:43:56
احب اشكر بيضة كندر لانها الوحيده اللي اعطتني هديه 🌚✋🏻
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9 - 🎀Faten2017-11-06 10:42:16
الواحد صار اقصى طموحه ان يومه يمر من غير احد يعكر مزاجه.
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8 - 🎀Faten2017-11-06 10:40:45
ت٦ حقااني ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسعد صباحك بكل خير نورت
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7 - 🎀Faten2017-11-06 10:39:19
ت٥) لييه ؟ ليكوني زعلتك بس😕!
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6 - حقاااني...2017-11-06 10:36:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أسعد الله صباحكم جميعااااا 🌹🌹
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5 -2017-11-06 10:35:40
ما احبكش ي فاتن
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4 - 🎀Faten2017-11-06 10:27:16
اللهم لاتبعدني عن ثلاث : صلاتي ورضا الوالدين ومن احبني بصدق.
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3 - 🎀Faten2017-11-06 10:23:24
اسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير 💞💐 ..
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2 - saeed2017-11-06 10:22:56
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
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1 -2017-11-06 10:22:18
بو خرعتكم لا تعلقون هههههه
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