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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين
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المرصد 76 2٬322 3 ساعات

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الرياض-ربيع

الرياض-عبد السلام الهليل

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-عبد الله جابر

مكة-ياسر أحمد

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

76 - (ص)
2017-11-06 13:00:25
هية.. جات فيك.. معليش معليش
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75 - (ص)
2017-11-06 12:58:23
رسالة لأحدهم، عيب.. تقول عن أخواتنا بأنهم : متسولي عشق، بالمغربي : حشوووومااااا
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74 - 🎀Faten
2017-11-06 12:24:10
كل واحد حظه على طوله اعطونا اطوالكم خلونا نشوف مين اكثر واحد حظه حلو 👏🏻🌚؟ يلا كلكم شاركوا
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73 - 🎀Faten
2017-11-06 12:20:58
القناص انا منهم ادري🌚💔
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72 - 🎀Faten
2017-11-06 12:19:05
المرة الأولى من كُل شعُور لن تُنسى.
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71 - القناص
2017-11-06 12:18:31
البعض هم ضياء الكلمه وروح المعنى نسعد بتعليقاتهم اخوه وأخوات لهم منا جزيل الشكر والأحترام مشاركتهم تضيء طريق اقلامٌ تحبو تحاول أن تلحق بهم في كل كلمة محبه واخاء كأنك تعرفهم من سنوات يسمون بخلق وقيم
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70 - 🎀Faten
2017-11-06 12:17:24
انا مدري ليه حياتي خالية من المفاجأت الحلوه؟
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69 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏
2017-11-06 12:15:25
الطواقي الاعزاء وقواطي النيفيا 🎭يمسمسكم الله بالخير🎭ادعوا معي أن لا يتم فتح فساد (المهرجيين) ألمتعصبين الحاقديين أمثالي🎭 أستغرب لي أكثر من عشرين عام أسقط بحقد على (النصر)🎭ولا أحد قال لي قف/🤡🤚.
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68 - 🎀Faten
2017-11-06 12:13:24
القناص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساك بكل خير 💐
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67 - حقاااني...
2017-11-06 12:12:24
رأيت كثيرًا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبةويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضةعن الوقت ابن_الجوزي
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66 - القناص
2017-11-06 12:11:00
الأخ حقاني فسر لنا يفداه الحضور طبعاً أنا جيت متأخر يعنى مايشملنى المعنى الله يسعدك أخي
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65 - القناص
2017-11-06 12:08:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والسرور جميعاً
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64 - 🎀Faten
2017-11-06 12:08:26
احيانًا البوح ليس حالة حُزن او هموم لكنها قد تكون كلمات بداخلنا تحتاج لفضفضه 💔.
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63 - 🎀Faten
2017-11-06 12:05:04
تمنيت اني انخذل من اي احد ولا انخذل منك.
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62 - 🎀Faten
2017-11-06 12:00:35
افتقدتك جدًا ، وليجبر الله قلبي ..
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61 - 🎀Faten
2017-11-06 11:59:16
رسالة لأحدهم : انتبه لنفسِك كثيرًا حتى وإن لم احادثك
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60 - 🎀Faten
2017-11-06 11:57:59
عن قلة الحيلة : ياكثر ماوحشني صوتك واستحيت اطلبه.
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59 - حقاااني...
2017-11-06 11:56:39
‏علموه اني على بعده صبور ‏لكن الاشواق ما تعرف صبر ‏وعلموا من غاب يفداه الحضور ‏ما يكافي غيبته كل من حضر
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58 - 🎀Faten
2017-11-06 11:55:41
ت٥١ ابو يوسف ماعاد احد يزوج غميضي خل وحده تعرفها مره من اخواتك او من قريباتك سواء خالاتك او عماتك تشوفها وتخبرك كيف مواصفاتها وشكلها ولا خلها تجيكم البيت وشوفها من بعيييد 😂😂
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57 - حقاااني...
2017-11-06 11:52:59
ياللي تغـيب وغيبتك مالها أسباب وش ذنب قلـبٍ مـن فـراقـك توفّــى إن كآن قصدك بس تلعب بالأعصاب أرتاح لأن الحظ كـفـى و وفّــى💔
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56 - 🎀Faten
2017-11-06 11:52:38
ت٥٤) ههههههههههه بالضبط هذا هو لما دخلت الكاريكاتير حق يوم الأحد شفته معلق عن الصباح الساعه ٥ ويرجع ينام ههههههههههه ايش مصحييك من بدري يا ابو يوسف تكلم الحب🌚💔😂!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - 🎀Faten
2017-11-06 11:50:03
حقاااني ولايهمك انا شفت شرحك للبيت وعجبني ماعليك من ابو يوسف😂 بس ذكرني بأيام الثانويه لما كانت تقول لي معلمة الادب بالإختبار اشرحي هذا البيتين للمتنبي او الجاحظ او جماعتهم حسبي الله كرهتني بالادب
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54 - حقاااني...
2017-11-06 11:47:56
فاااتن ذكرني ابووويوسف بواحد من الربع لصار بعد الفجر قال صباح الخير وطفى جواله ونام علشان أي واحد يرد عليه ويشوف رسالته بعد مايقوم من النوم يقول تخاويني اخلص اشغااالي ههههه يعني حباله😅😅😅
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - 🎀Faten
2017-11-06 11:46:35
ابو يوسف ليه ماغيرت معرفك؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - حقاااني...
2017-11-06 11:43:54
ههههه ابويوسف وشرحي ما اعجبك انا جايب باسلوب مبسط علشان كل يفهم 😅😅😅😅
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( عدد التعليقات 17,299 )
51 - ابويوسف
2017-11-06 11:43:41
فيه اغنيه لنجوى كرم تقول فيه حدى يرتبط بحدو ماباسه ! عندنا اخت نجوى في حدى عندنا يتزوج حدى ماشافه غميضى حظك نصيبك سبرايز
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50 - 🎀Faten
2017-11-06 11:43:41
ت٤٩) هاه 😶!
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( عدد التعليقات 17,299 )
49 - ابويوسف
2017-11-06 11:40:29
فاتن 😜
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,299 )
48 - ابويوسف
2017-11-06 11:40:04
لا اقصد العباره بس بعد شرح عهود اصبحت قويه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - 🎀Faten
2017-11-06 11:39:47
اكثر شخص يسكن قلبك هو من يكون بخيالك قبل النوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - 🎀Faten
2017-11-06 11:37:36
الله يعوضنا عن كل شيء كان لنا خاطر فيه وماحصل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - 🎀Faten
2017-11-06 11:36:04
ينباس الشخص اللي يهون عليك بدال مايستهين فيه يضمك بالحكي ويصور لك حرفيًا معنى انا جنبك بكل حالاتك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - 🎀Faten
2017-11-06 11:32:50
ت٤١ حقااني ) الله يديم عليك الضحكه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - 🎀Faten
2017-11-06 11:31:18
ت٣٨) مو كل الاباء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - حقاااني...
2017-11-06 11:30:31
لا تقهَـر أحداً كـي تُسعِـد نفسَـك ولا تظـلِـم نفسـاً كـي تُبـرر أخطائٌـك حاول دائـمـاً أن تبنـي سعـادتَـك بعيــداً عـنْ أذِيـّـة النّـاس فتمنـىٰ الخيـر لتجـِـد الخيـر 🌹🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - حقاااني...
2017-11-06 11:28:15
36 - 🎀Faten 2017-11-06 11:20:57 اللي موجود واحد يطفي المكيف واللي يخلي اللمبة شغاله واللي يترك /ههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 -
2017-11-06 11:27:41
وين الغالين
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39 - حقاااني...
2017-11-06 11:26:08
‏«سئل حكيم ما هو أكبر مكسب للإنسان في حياته؟ فقال أكبر مكسب للمرء في حياته هو ذكر الآخرين له بالخير في غيابه!».
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 -
2017-11-06 11:26:05
الأب هو الشخص الوحيد في كل بيت اللي يعدل الحافك ويبوسك ويسمي عليك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - 🎀Faten
2017-11-06 11:22:53
لاتخذل قلبًا اعطاك اصدق شعُور .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - 🎀Faten
2017-11-06 11:20:57
اللي موجود واحد يطفي المكيف واللي يخلي اللمبة شغاله واللي يترك الباب مفتوح ولا يدخلون اثنين ثلاثه يتضاربون عندك😑 الوحيد اللي يدخل بشويش هو اللي يسرق الشاحن 💔😂
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35 - Ymni mahbob
2017-11-06 11:19:35
تعليق مخالف
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34 - 🎀Faten
2017-11-06 11:18:52
اجمل نومة اذا كنت نايم بعدين يدخل عليك واحد الغرفة وقبل لايطلع يغطيك ويبوسك ويقفل الباب بشويش !!! ودك تقوم تبكي وتبوسه على راسه وترجع تكمل نومتك :( هذي المخلوقات ماهي موجودة في بيتنا 😓😫
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33 - 🎀Faten
2017-11-06 11:14:20
ياحقاني ابو يوسف يدخل يكتب وياخذ غفوة نص ساعه ويرجع يدخل 😂😂
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32 - حقاااني...
2017-11-06 11:13:01
يقااال أن أسهل طريقة لقراءة مستقبل الشعوب... هو تصفّح عقليّات كبارهم، ومعرفة أخلاق أطفالهم!
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31 - 🎀Faten
2017-11-06 11:12:44
روحي تحبك - جمالها هالأغنية 💕😩🎶
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30 - حقاااني...
2017-11-06 11:11:06
كل إنسان لديه شيء إيجابي لكنه ضاع وسط زحام المشاكل والأزمات إكتشف إيجابياتك ،أعد بناء ذاتك ، لتحقق طموحاتك .
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29 - 🎀Faten
2017-11-06 11:10:55
حقااني امين ويسعد اضعافها يارب 💐
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28 - 🎀Faten
2017-11-06 11:09:20
روحي تحبك غصب عني تحبك والمشگلة حبك بروحي جرحني وإذا شگيت تقول إش كآن ذنبك ؟ ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني💕🎶"
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27 - حقاااني...
2017-11-06 11:06:57
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا وغلا ابويوووسف..امس تقصد اسلوووبي ركيك أو قصدك العبااارة كانت ركيكة 😅
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26 - حقاااني...
2017-11-06 11:05:13
تسلمين النووور بحضووورك أخت فاااتن لا خلا ولا عدم الله يسعد هالقلب 🌹🌹
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25 - 🎀Faten
2017-11-06 11:04:40
ابويوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
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24 - 🎀Faten
2017-11-06 11:03:11
ت٢١ حقااني ) منور الله ينور حياتك ويسعدك
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23 - 🎀Faten
2017-11-06 11:00:46
ت١٩ تسلم ماهمني اصلا 😊
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( عدد التعليقات 17,299 )
22 - ابويوسف
2017-11-06 11:00:13
✋️ السلام عليكم ورحمه الله بركاته
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21 - حقاااني...
2017-11-06 10:58:36
مراااحب أخت فاااتن صباح السّكينة ورواسي السّفينة على أجمل ميناء والذكريااات الجميلة، عسى حياتك فرح دوووم ما تنتهي سنينه 🌹🌹
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20 - (ص)
2017-11-06 10:58:26
واحد حب، طحنووووه
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19 -
2017-11-06 10:56:17
فاتن اذ هو م حبك انا احببك
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18 - 🎀Faten
2017-11-06 10:54:13
الجميع لديه عقل لكن الاماكِن تختلف
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17 - 🎀Faten
2017-11-06 10:51:57
ماتراه مني انت من اخترت ان تراه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - 🎀Faten
2017-11-06 10:50:49
جميل ان تهديك الحياة صديقًا تثق فيه كنفسك واكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - 🎀Faten
2017-11-06 10:48:53
انسحب من اي شعور مايجيب الراحة لقلبك
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14 - 🎀Faten
2017-11-06 10:47:24
الله يكثر الأيام اللي نهايتها ابتسامة ونوم عميق وبال مرتاح.
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13 - (ص)
2017-11-06 10:46:18
راحة البال لا تقدر بثمن، ظاهراً، حقيقة، لا راحة الا في الجنة.
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12 - 🎀Faten
2017-11-06 10:45:56
عِش حياتك زي ماتحب بيجي يوم وتتحسف انك عشتها على رغبة ناس مالهم شغل فيك اصلا.
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11 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-11-06 10:45:09
لاللفساد لاللفساد لاللفساد لاللفساد لاللفساد ياسلام على(السلام)أخيراً شفت أمير(**) أخيراً شفت(هامور)**اخيراً شفت(وزير)** هذا(العهد)أسمه عهد(التصحيح)** في حكم(الله)ثم سلمان العز والحزم
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10 - 🎀Faten
2017-11-06 10:43:56
احب اشكر بيضة كندر لانها الوحيده اللي اعطتني هديه 🌚✋🏻
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9 - 🎀Faten
2017-11-06 10:42:16
الواحد صار اقصى طموحه ان يومه يمر من غير احد يعكر مزاجه.
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8 - 🎀Faten
2017-11-06 10:40:45
ت٦ حقااني ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسعد صباحك بكل خير نورت
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7 - 🎀Faten
2017-11-06 10:39:19
ت٥) لييه ؟ ليكوني زعلتك بس😕!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - حقاااني...
2017-11-06 10:36:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أسعد الله صباحكم جميعااااا 🌹🌹
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5 -
2017-11-06 10:35:40
ما احبكش ي فاتن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - 🎀Faten
2017-11-06 10:27:16
اللهم لاتبعدني عن ثلاث : صلاتي ورضا الوالدين ومن احبني بصدق.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - 🎀Faten
2017-11-06 10:23:24
اسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير 💞💐 ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - saeed
2017-11-06 10:22:56
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -
2017-11-06 10:22:18
بو خرعتكم لا تعلقون هههههه
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شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

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استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

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بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

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مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

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رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

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