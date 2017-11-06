في مقطع مؤثر .. شاهد مافعله الراحل محافظ محايل عسير فور سماعه الأذان !

حجم الخط A A A المرصد 23 8٬180 3 ساعات

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للراحل محمد بن سعود المتحمي،محافظ محايل والذي توفي في حادث سقوط طائرة مع نائب أمير عسير، الأمير منصور بن مقرن، حيث يظهر فيه توقفه عن إلقاء كلمته بإحدى المناسبات الرسمية أثناء رفع المؤذن النداء للصلاة.

وبين المقطع توقف المتحمي عن إلقاء الكلمة فور سماعه للمؤذن، وقام بالترديد معه في مشهد أثر في نفوس الجميع.