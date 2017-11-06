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في مقطع مؤثر .. شاهد مافعله الراحل محافظ محايل عسير فور سماعه الأذان !
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للراحل محمد بن سعود المتحمي،محافظ محايل والذي توفي في حادث سقوط طائرة مع نائب أمير عسير، الأمير منصور بن مقرن، حيث يظهر فيه توقفه عن إلقاء كلمته بإحدى المناسبات الرسمية أثناء رفع المؤذن النداء للصلاة.
وبين المقطع توقف المتحمي عن إلقاء الكلمة فور سماعه للمؤذن، وقام بالترديد معه في مشهد أثر في نفوس الجميع.
التعليقات
23 - نانسسسي2017-11-06 13:18:22
رحمة الله عليهم أجمعين
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22 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-06 13:12:02
رحمه الله رحمة واسعه وغفر الله له ولموتى المسلمين وادخلهم فسيح جناته .. انا لله وانا اليه راجعون
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21 - فهد122017-11-06 12:53:18
اقامة الاحتفالات والمناسبات وقت الصلاة خطأ فادح رحم الله اموات المسلمين وغفر لهم
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20 -2017-11-06 12:49:29
هذه رساله لكل من يحارب الصلاة واهل الصلاة واهل الطاعه بيض الله وجه الفقيد فقد اعطانا درس عظيم في تغظيم شعائر الله الله يرحمهم جميع
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19 -2017-11-06 12:46:25
مايبقى مع العبد الا العمل الصالح
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18 - خلك بعيد حبك يزيد 😊2017-11-06 11:46:45
الله يرحمه ويسكنه جناته ويلهم والده الأمير مقرن بن عبدالعزيز الصبر والسلوان .
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17 - ابو حمد2017-11-06 11:46:11
تعليق 13 *** ترحم على المتوفي بدون فلسفه
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16 - عصامي2017-11-06 11:44:06
رحمهم الله تعالى وتقبلهم قبولاً حسناً.. وعسى أن تكون شافعاً لك عند ربك يالمتحمي. آآآمين
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15 - المُزن2017-11-06 11:44:03
🍃🍁الله يرحمهم جميعاً ويغفر لهم محزونون لفقد هؤلاء الله يصبر أهلهم ويعوّض عيالهم خير على فقد آبائهم 💔🍁🍃
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14 - alhwawe2017-11-06 11:39:38
ماشاءالله عليه دين صافي ولا نزكي على الله أحد أسأل الله له المغفرة والرحه ..
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13 - دمتي بلادي2017-11-06 11:36:37
***مايجوز الكلام والآذان قائم . كل مسلم يعرف هذا الشي ويحترم الاذان ... الله يرحمه
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12 - البرنس2017-11-06 11:36:27
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، رحمه الله رحمه واسعه واسكنه الله فسيح الجنان
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11 -2017-11-06 11:35:18
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، رحمه الله رحمه واسعه واسكنه الله فسيح الجنان
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10 - العسيري2017-11-06 11:35:14
رحمه الله ونعم الرجل خلوق متواضع عملي محترم بشوش الوجه في عهده تطورت محايل تطورا هائلا رحمه الله ورحم والده الشيخ سعود شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة بعسير
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9 - ررر2017-11-06 11:04:48
الله يرحمه .
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8 - حليب السعودية2017-11-06 10:50:47
رحمة الله عليه واسكنة الفردوس الأعلى من الجنة هو و غازي القصيبي
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7 - مرعي الثوعي2017-11-06 10:46:47
الله يرحمه ويغفرله ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
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6 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-06 10:46:35
تعليق مخالف
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5 - فهد الاحمدي2017-11-06 10:41:17
رحمهم الله رحمة واسعه واسكنهم فسيح جناته ..
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4 - الباحث عن الحقيقة2017-11-06 10:37:08
رحمه الله وغفر له ذنبه وتجاوز عنه كم نحن في حاجة لمثل هذا المسؤول والله وتالله لا خير في مسلم ليس فيه خير لدينه أولا ووطنه ثانيا أسأل الله أن يرحمه ومن معه في الحادث ويتجاوز عنهم
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3 -2017-11-06 10:36:09
اللهم ارحمهم واغفر لهم
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2 -2017-11-06 10:30:27
الله يرحمه ويرحم جيمع المسلمين
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1 - ابومحمد2017-11-06 10:27:23
الله يرحمه ويغفرله وجميع موتى المسلمين
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