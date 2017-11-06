ليت الدمع يكفي..كيف رثى أمير حائل ابن عمه “منصور بن مقرن”؟

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صحيفة المرصد: رثى الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير حائل، ابن عمه الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير بقصيدة شعرية باكية، حزنًا على فراقه.

وعبّرت الأبيات الشعرية في القصيدة مدى الحزن الذي يعيش فيه أمير حائل تأثرًا بفراق الأمير منصور.

وحملت أبيات القصيدة عزاء أمير حائل لعمه الأمير مقرن، فيما اختتمت الأبيات بالتأكيد على أن ذكرى الأمير منصور ستظل باقية حتى بعد وفاته.

وجاء نص القصيدة كالآتي:

“صبح(ن) على أبها خذا حزنه النور

عقب المغيب اللي على حزنه يبات

ليت العزا يحكي عن الخاطر شعور

وليت الدمع يكفي عن النفس مشكات

مدري العزا عزا على موت منصور

ولا ترك فيني معي حزني وصات

مجبور لو بخفي عن الناس مجبور

حزني على صوتي من الحزن آهات

مأجور يا عمي على الفقد مأجور

خل الصبر دونك عن الحزن منجات

احد(ن) معه علمه من الناس مقبور

وحد(ن) غدى علمه معي الناس ما مات”.

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