ليت الدمع يكفي..كيف رثى أمير حائل ابن عمه “منصور بن مقرن”؟
صحيفة المرصد: رثى الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير حائل، ابن عمه الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير بقصيدة شعرية باكية، حزنًا على فراقه.
وعبّرت الأبيات الشعرية في القصيدة مدى الحزن الذي يعيش فيه أمير حائل تأثرًا بفراق الأمير منصور.
وحملت أبيات القصيدة عزاء أمير حائل لعمه الأمير مقرن، فيما اختتمت الأبيات بالتأكيد على أن ذكرى الأمير منصور ستظل باقية حتى بعد وفاته.
وجاء نص القصيدة كالآتي:
“صبح(ن) على أبها خذا حزنه النور
عقب المغيب اللي على حزنه يبات
ليت العزا يحكي عن الخاطر شعور
وليت الدمع يكفي عن النفس مشكات
مدري العزا عزا على موت منصور
ولا ترك فيني معي حزني وصات
مجبور لو بخفي عن الناس مجبور
حزني على صوتي من الحزن آهات
مأجور يا عمي على الفقد مأجور
خل الصبر دونك عن الحزن منجات
احد(ن) معه علمه من الناس مقبور
وحد(ن) غدى علمه معي الناس ما مات”.
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التعليقات
قصيده اجمل من رائعه واتقدم بخالص العزاء والمواساه للامير مقرن بن عبدالعزيز بوفاه ولده واحسن الله عزائكم جميعاً وإنا لله وإنا إليه راجعون
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غفر الله له واسكنه فسيح جنات اعزي جميع الاسرة الكريمه بوفاة الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز
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الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله
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اللهم إغفر له وأرحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله اللهم أدخله الجنة وقِه عذاب النار اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعـدت بين المشرق والمغرب.
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احسن الله عزاكم سيدي الأمير مقرن بن عبدالعزيز . لله مآخذ ولله ما اعطى وكل شي عنده بقدر . جبر الله مصابكم
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طيب ولد طييب وكل اهل فقدوه الغالي ولد الغالي الله يسكنه جنة الفردوس 💔
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الله يرحمه ولله يصبر والديه واهله رحمه الله ومن كان معه
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احسن الله عزائكم في فقيد الوطن الغالي ورفاقه رحمهم الله تعالى واسكنهم فسيح جناته اللهم وسع مدخلهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنه وغسلهم اللهم بالماء والبرد
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للهم اغفرله وارحمه ومن معه للهم الهم اهلهم وذويهم الصبروالسلوان انا لله وانا اليه راجعون
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أحسن الله عزاكم. الله يغفر له ويصبركم على فقده ، وإناًلله وإنا إليه راجعون .
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احسن الله عزاؤكم وغفر الله لميتكم واسكنه فسيح جناته 🙏🏻
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🍃🍁أحسن الله عزاكم الله يغفر له ويصبركم على فقده ، وإناًلله وإنا إليه راجعون 🍁🍃
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أحسن الله عزاكم ومعوضين بخير باذن الله تعالى أحسن الله عزاء الوطن في جميع من كانو على متن المروحيه وأحسن الله عزاء ذويهم الله يصبرهم
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