شارك في الحرب على الحوثيين وعندما عاد من دورة بأمريكا توفي..من هو قائد طائرة نائب أمير عسير المحطمة؟!
صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن قائد طائرة نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن، رحمه الله، التي سقطت أمس، هو النقيب نايف وصل الله الربيعي، من مواليد محافظة الطائف.
شارك في ردع الحوثيين
ودرس النقيب الربيعي في الطائف، والتحق بالعمل في عدد من القطاعات برتبة ملازم أول، وشارك في ردع الحوثيين عام 1430هـ، ثم عاد إلى محافظة خميس مشيط، ليعود مرة أخرى للمشاركة في الحرب على الحوثيين ضمن القوات المشاركة في منطقة جازان.
أمريكا
وعاد من دورة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهر من الآن، لينتقل إلى رحمة الله بعد تحطم الطائرة التي كانت تُقلّ نائب أمير عسير وعدداً من مسؤولي إمارة عسير.
تحطم الطائرة
وكان نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، قد وافته المنية مع عدد من المسؤولين بعسير في تحطم مروحيتهم البلاك هوك.
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التعليقات
الله يرحمه
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الصبر ورحمة الله عليك
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اسال الله ان يتجاوز عنا وعنهم وان يتقبلهم في الشهداء وان يجبر مصاب اهليهم انا لله وانا اليه راجعون.
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**** الله يغفر له ويرحمه
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الله يرحمه
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رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته
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الله يرحمهم جميع ****
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تعلم ياخنبوقه من رجال الوطن الله يكسر طهرك مغير فلحتك في المواقع والكلام الزايد
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الله يرحمه. ****
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🍃🍁الله يغفر له ويرحمه وثبته عند السؤال ويصبر أهله آمين.🍁🍃
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رحمه الله رحمة واسعة
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