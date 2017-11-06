بعد تصدره قائمة المطلوبين باليمن ورصد 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.. من هو عبد الملك الحوثي؟
صحيفة المرصد: جاء زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك بدرالدين الحوثي، على رأس قائمة المطلوبين الـ40 من عناصر الميليشيات الإيرانية الإرهابية في اليمن، التي أصدرتها السعودية، مساء الأحد، ورصدت 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
المولد والنشأة
ولد عبدالملك في مديرية ضحيان بصعدة أقصى شمال اليمن، عام 1979، وهو أصغر أبناء الزعيم الروحي للحوثيين بدرالدين الحوثي الذي أقام في إيران خلال الفترة ما بين 1994- 2002، حيث اعتنق هناك المذهب الجارودي الأقرب إلى الاثني عشري، متخلياً عن الزيدية.
ظل داخل صعدة، حتى منتصف التسعينيات، حين انتقل إلى العاصمة صنعاء للعمل حارسا شخصيا لأخيه الأكبر (حسين) مؤسس ميليشيات الحوثي والأب الروحي لها، الذي كان آنذاك عضواً في البرلمان اليمني.
لا يمتلك عبدالملك الحوثي أي شهادة تعليم نظامية، ولم يدخل مدرسة في حياته، واكتفى بالتعليم الديني على يد والده، ولازمه في حلقات دروسه، ليعطيه ما تُسمى “إجازة في تلقي العلوم الدينية” حين بلغ سن 18.
حروب تمرد
تصدر عبدالملك الحوثي، بعد مقتل شقيقه الأكبر حسين، عام 2004 على يد القوات الحكومية خلال حروب التمرد التي قادوها ضد الدولة في معقلهم الرئيس بصعدة، وبدعم من والده، تصدر واجهة الجماعة وأصبح قائداً لها رغم صغر سنه وعدم امتلاكه أي خبره.
وسار على خطى شقيقه حيث واصل خوض جولات حروب تمرد أخرى على الدولة حتى عام 2010، ولم يكن له أي ظهور أو حضور خلال تلك الفترة، حيث تشير مصادر مقربة من الحوثيين أنه كان يتلقى تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين ومن حزب الله على الخطابة والحديث والاحتياطات الأمنية، بعد أن أصبح وكيل المشروع الإيراني الأول في اليمن.
ميليشيا الحوثي
وأفاد كثير من المحللين والسياسيين اليمنيين أن الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، هو من شجع حسين الحوثي منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، على تكوين علاقات ارتباط وتواصل مع إيران، بهدف إيجاد جماعات دينية متناحرة في البلاد تضمن له البقاء على كرسي الحكم، ولكن بعد أن سلحتهم ومولتهم إيران أعلنوا التمرد على حكمه، متبعين نصائح طهران حرفياً، في استنساخ نموذج حزب الله، بإيجاد دولة داخل الدولة.
الثورة ضد النظام
واستغل الحوثيون الثورة ضد نظامه عام 2011، ليعلنوا عن انتقالهم من “حركة متمردة ضد الشرعية” إلى جزء من حراك احتجاجي تنتهي مطالبه دائماً باستخدام السلاح، حيث انقضت ميليشيا الحوثي بالكامل على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، وتنفيذ انقلابها بالشراكة مع عدوها القديم المخلوع صالح، الذي وجد فيهم ما يلبي شهيته في الانتقام من خصومه الذين أزاحوه عن السلطة بعد 33 عاماً من الحكم.
وسبق أن أدرج مجلس الأمن الدولي، اسمه على القائمة السوداء للعقوبات، بموجب القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع، بجانب آخرين، بتهم منها “الضلوع في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.
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التعليقات
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لعنة الله عليه ومن معه خانوا العروبة والأسلام لأجل مال أيران المجوسية
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الانسان حين لا يحترم نفسه سينى حقوقه و لن يطالب بها و سيعتبر اي فتات يحصل عليه كامل حقوقه
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قطرائيل اقسم انها تعزز للحوثي من خلال الحظيرة ومرتزقتها واقسم قسم انهم ماراح يشمون كاس العالم الا بالبلايستيشن هههههههههه
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لعنة الله عليه الخبيث الحقير
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المشكله حين لا يحترم الشخص نفسه و لا يقدرها و يطبق نظريته على الاخرين و يساوي بين الانسان الذي كرمه الله و فضله و احترمه و يساوي بينه و بين الحذاء و لكن كل اناء بما فيه ينضح و من عاش فى القاع سيضع فى
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هذا الحذاء المعفن لا يساوي ريال يمني وتعتبر فرصة كبيرة وطريق للثراء السريع لمن يقبض عليه
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اتوقع عبدالملك الحوثي يبلغ عن نفسه ليأخذ 30 مليون دولار وهو ما يسى 4 ريال يمني فرصة ياعبدو سلم نفسك
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30 مليون ممكن تغير ولاء العربى غير اليمني لان ولائه و اخلاصه و اخلاقه لا تباع بالمال اليمني رجل كله مرجله ليس مثل غيره من العرب
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30 مليون دولار ليست كثير - فهي تغير النفوس والولاءات - بالبلدي : اللي تعرف ديته، أقتله، ضربة معلم.
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جاك الموت يا تارك الصلاة
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والله.هذا الامعه.مايسوى.شرك نعال.وانتم بكرامه.
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لعنة الله عليه .
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(( ان شاء الله ))
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لعنة الله عليه وانشاءالله يتم القبض عليه سريعا ومحاسبته
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الحوثيين جبناء يختبئون في جحورهم كالجرذان وللأسف يسمون أنفسهم قناديل وبقية الشعب اليمني زنابيل ؟
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من الاسم الحوثي تشمئز منه النفس
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اذا قطعنا راس الافعى في طهران ماتت اذنابها في العالم العربي هؤلا ادوات لااقل ولا اكثريتبجحون بعمالتهم للفرس الشغل يجب ان يتركز على طهران واثارة القلاقل في ايران واشغالها في نفسها حتى تنهاروتتفسم ايران
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إيران هي مرضعة الحوثيين الإرهاب وعلى رأس القائمه هذا الزنديق المارق .
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مالة داعي هاالسيرة العفنة انا اعلمكم بسيرتة هو فار مجوسي قذر يجري دم المجوس بعروقة حتي الثمالة بلدين عربيين مع الاسف الشديد والانكسارلعزة النفس والوهن ان يتحكم بهما الحوثي باليمن ونصر الشيطان بلبنان
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كل اليمنه جهلا مو بس هو ومن جهلهم يقولون الموت لامريكا ويصوبون مكه والرياض شفتوا جهل زي كذا؟ قال وين اذنك يا جحا قال ........هنا،اطردوا اليمنه عشان يحررون بلدهم بدال مايجمعون الفلوس بطرق غير مشروعه
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وهو نعال قديم تربى نشاء في فتحات المجاري من اصل فارسي لعين يكرم الخنزير عنه وعن جماعته جاهل متخلف من العصر الجليدي لا يفقه اكثر من البهيمة الا باكل البرسيم المسمى القات سيضرب باقدم نعال سعودي قريبا
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30مليون دولار كثيره عليه هالحقير
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وسبق أن أدرج مجلس الأمن الدولي، اسمه على القائمة السوداء للعقوبات، بموجب القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع☻كذب مجلس الأمن حيمي الخسيس هذا ومعه الأمم ال👹 ومجلس العفن المتاجر بالقضايا المسلمين.
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نجس من احفاد المجوس
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راقبوه فمن المؤكد انه يخرج لاحتفال ما وعندها اقصفوه بطائره عليه من الله مايستحق هو واتباعه
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