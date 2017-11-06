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السبهان: لبنان بين خيارين

السبهان: لبنان بين خيارين
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المرصد 27 4٬371 4 ساعات

صحيفة المرصد: أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، أن لبنان بعد استقالة “الحريري”، لن يكون أبداً كما قبلها، لن يُقبل أن يكون بأي حال منصة لانطلاق الإرهاب إلى دولنا.

وأضاف “السبهان” عبر حسابه في “تويتر”: “بيد قادته أن يكون دولة إرهاب أو سلام”.

وكان “السبهان” قد غرّد بعد استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية بقوله: “أيدي الغدر والعدوان يجب أن تُبتر”، تفاعلاً مع ما أعلنه “الحريري” في حينه حيث قال إن: “أيدي إيران في المنطقة ستُقطع؛ بسبب توغلها في شؤوننا الداخلية، وتفاخرها بتدخلها في بعض العواصم العربية، وأينما حلّت إيران يحلّ الخراب والفتن، وإن الشر الذي ترسله إيران إلى المنطقة سيرتدّ عليها”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - ابو صالح سكري
2017-11-06 15:01:44
الغريبة شيوخ النجف يتفرجون علاايران والحوثي وحزب الله وساكتين
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26 - السوق
2017-11-06 14:53:15
الله يستر بس تتكحل من صوب وتعتمي من صوب خلونه ناكل عيش بس ياجماعه أبعدونه عن الحروب نعيش في أمن وأمان
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25 - حاتم
2017-11-06 14:45:40
*** يحاول تشتيت الموضوع عن اسياده ويتكلم عن المغنين وحفلاتهم سيتم دعسكم قريبا
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24 - ابن عدوه
2017-11-06 14:28:50
هذا زمن الحزم
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23 - 77
2017-11-06 14:14:54
بمشاركة كوكبة من نجوم الخليج من بينهم محمد عبده وعبدالله الرويشد وعبادي الجوهر وطلال سلامة وخالد عبد الرحمن
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22 - 77
2017-11-06 14:14:31
الجدير بالذكر أن سلسلة الحفلات الغنائية التي سيتم إقامتها في المملكة العربية السعودية، سيتم إقامتها في ثلاث مدن سعودية على مدار شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، بمشاركة كوكبة من نجوم الخليج
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21 - 77
2017-11-06 14:13:38
في خطوة جديدة تعد تكليلاً لمشواره الفني،
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20 - 77
2017-11-06 14:12:39
وأكدت الجوازات على جميع المقيمين بضرورة حمل "هوية مقيم" بصفة مستمرة أثناء تنقلهم داخل المملكة، مشيرةً إلى أهمية المحافظة عليها من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خصصت له.
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19 - 77
2017-11-06 14:11:02
فى موقع الmsn الاخبارى قال ليستر: "الرئيس الأسد في وضع مطمئن الآن في دمشق أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2011".
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18 - 77
2017-11-06 14:09:07
فإن ليستر يرى أنه "سيكون من غير الدقيق الإشارة إلى أن الأسد حسم الحرب لصالحه، (لكنه) ببساطة تفادى خسارتها".
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17 - 77
2017-11-06 14:07:30
تماما مثل الصحوه التى اثبت التاريخ ان الشعب ما احتاجها و لكن العكس الصحوه حطمت الشعب و كانت سبب فى تخلفه
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16 - 77
2017-11-06 14:06:03
يا تعليق 13 العمانين يعملون لمصلحه بلدهم و تقدمها و كل اموالهم يصرفونه فى داخل البلد على خدمه الشعب و معاهم كل الحق الشعب همه الفواتير و السكن و التعليم و الصحه و الطرق و المعامله المحترمه
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15 - الحقيقة تحركات السبهان
2017-11-06 13:51:55
تحركات رجل ذكي واتمناء اعطائة صلاحيات اكثر لظرب اذناب ايران بيد من حديد . وخاصة في لبنان وسوريا
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14 - ابو شدا
2017-11-06 13:44:09
يالله بمانك من النكبات تامنا.. والدار بحماك تمنها وتامنها.
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13 - ابو شدا
2017-11-06 13:41:50
11 - كيف الحال ؟؟؟ 2017-11-06 13:35:29 يابخت العمانيين ... سادين أذن بطين وأذن بعجين ... ومكبرين المخده...... هم سرطان أو موت بطي لا تشعر به أهل مكر وغدر القياده العمانية تعمل لصالح ايران. فهمت.
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12 - تصحيح 12
2017-11-06 13:41:30
ياكيف ؟؟ قدامك الباب *** روح للي تمدحها
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11 - كيف الحال ؟؟؟
2017-11-06 13:35:29
يابخت العمانيين ... سادين أذن بطين وأذن بعجين ... ومكبرين المخده .. ومرتاحين .. ولا لهم لافي ذا ولافي ذاك ... وعشان كذا ماعندهم لافتن ولاقلاقل ولا إرهاب .. من حالهم في شأنهم ... تحياتي
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10 - خنبقه ودنبقه
2017-11-06 13:32:56
طيب قدامكم إيران أضربوها بدل من ضرب أذنابها .. أقطع رأس الحيه وتموت ... أما أن تقوم بقطع ذنبها فقط .. فبالتأكيد لن تموت
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9 - 77
2017-11-06 13:31:18
تعليق مخالف
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8 - 77
2017-11-06 13:28:21
تعليق مخالف
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7 - واضح
2017-11-06 13:26:48
قريبا جدا سنفرح بضرب حزب الله لا يهم من يقوم بضربه سواء دول التحالف ضد الارهاب او اسرائيل او الجن ما يهمنا هو دحر هذا الداعر وكيل المتعه في بلاد الشام وقتله وصلبه وقتل كل من يؤيده لعنهم الله
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6 - 77
2017-11-06 13:25:04
تعليق مخالف
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5 - 77
2017-11-06 13:23:48
لبنان ارض لتصفيه الخلافات و الكل يدفع و الرابح من يدفع اكثر و الحساب بس بالدولار
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4 - 77
2017-11-06 13:21:48
تعليق مخالف
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3 - ⬅️⬅️⬅️
2017-11-06 13:18:35
لبنان مختطف وشعبه غير قادر على استرجاع وطنهم . انتهى
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2 - محمد
2017-11-06 13:16:40
المشكلة انا هذه الفوضة التي تدعمها ايران هي مدروسة وليست عبثية لانها من اهم اركان نجاح مشروع ايران التوسعى
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1 - فهد الاحمدي
2017-11-06 13:16:20
الحل اضربوا ايران وجها لوجه ..
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آخر تعليق
بواسطة : @انه

الأمير منصور كان في أداء عمله ومن كان معه الله يرحمهم ونسأل الله العظيم أن الله...
بواسطة : بدر

هنيئا لكل مواطن هنيئا لمليكنا وولي عهده حفظهم الله ونبشر انفسنا ومملكتنا الغاليه...
بواسطة : عبدالله الحربي

فأعتقادي لو واحد منهم أحتاج الملك مال وطلبه ما يرجع خايب وحلال افضل من الاختلاس...
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انا لو كنت واحد من الحوثين كان بلغت عن نفسي واخدت المكافأه...
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