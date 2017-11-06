السبهان: لبنان بين خيارين

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صحيفة المرصد: أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، أن لبنان بعد استقالة “الحريري”، لن يكون أبداً كما قبلها، لن يُقبل أن يكون بأي حال منصة لانطلاق الإرهاب إلى دولنا.

وأضاف “السبهان” عبر حسابه في “تويتر”: “بيد قادته أن يكون دولة إرهاب أو سلام”.

وكان “السبهان” قد غرّد بعد استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية بقوله: “أيدي الغدر والعدوان يجب أن تُبتر”، تفاعلاً مع ما أعلنه “الحريري” في حينه حيث قال إن: “أيدي إيران في المنطقة ستُقطع؛ بسبب توغلها في شؤوننا الداخلية، وتفاخرها بتدخلها في بعض العواصم العربية، وأينما حلّت إيران يحلّ الخراب والفتن، وإن الشر الذي ترسله إيران إلى المنطقة سيرتدّ عليها”.

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