الرئيسية / شاهد أول صور لحطام طائرة الأمير الراحل “منصور بن مقرن”
شاهد أول صور لحطام طائرة الأمير الراحل “منصور بن مقرن”
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور الطائرة المحطمة التي كانت تقل داخلها الأمير الراحل منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير.
وأظهرت الصور المتداولة موقع حطام الطائرة المروحية، في منطقة جبلية وعرة، حيث توضح الصور تناثر أجزاء صغيرة من الطائرة في كل مكان وصعود الأدخنة.
وأفادت المعلومات أن فرق الإنقاذ استمرت في عملها حتى صباح اليوم، أملًا في العثور على ناجين.
الجدير بالإشارة، أن الطائرة التي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير، قد تحطمت، صباح أمس الأحد، وذلك في جولة تفقدية لعددٍ من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وذلك على متن طائرة مروحية، ما أسفر عن وفاته برفقة 8 من المسؤولين الآخرين.
التعليقات
21 - لين2017-11-06 15:59:45
رحمهم الله رحمةً واسعه ونسأل الله لهم منزلة الشهداء وجبر قلوب اهاليهم ومحبيهم ولاحول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - Waleed الوليد2017-11-06 15:21:48
الله يرحمهن ويغفر لهم ويعوضهم فسيح جناته. نحتسبهم عند الله من الشهداء. وربما رزقهم الله ان يكون اخر كلامهم الشهادة. نسأل الله الصبر والسلوان لذويهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - ابوعبدالله2017-11-06 14:49:18
رحمة الله عليهم جميعا ونعزي مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو الأمير مقرن الله يصبر قلبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ام ريان2017-11-06 14:45:10
الله يرحمهم ويغفر لهم يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - منصور2017-11-06 14:34:55
الله يرحمهم ويربط على قلوب اهلهم اللهم ااامين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ام امل2017-11-06 14:21:13
الله يرحمهم جميعا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ام امل2017-11-06 14:21:13
الله يرحمهم جميعا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-06 14:19:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-06 14:05:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-11-06 13:56:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - خالد2017-11-06 13:49:29
الله يرحمهم جميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-06 13:43:10
الله يرحم اموات المسلمين-سبحان الله وبحمده-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - البدر2017-11-06 13:43:05
اللهم اغفر لهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم و إلهم أهلهم الصبر والسلوان إنا لله وانا الیه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -2017-11-06 13:36:22
الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ماهر2017-11-06 13:30:57
الله يرحمهم ويغفر لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - 🇸🇦 دمتي بلادي2017-11-06 13:22:21
كل نفس ذائقة الموت .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-11-06 13:15:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - غصن اخضر2017-11-06 13:13:31
اللهم اغفر لهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم و إلهم أهلهم الصبر والسلوان إنا لله وانا الیه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ياسر2017-11-06 13:12:12
الله يرحمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - مواطن منصف2017-11-06 13:03:28
غفرالله لكم واحسن عزاكم انالله وانااليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - فيصل .......2017-11-06 13:01:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عبدالله الحربي
فأعتقادي لو واحد منهم أحتاج الملك مال وطلبه ما يرجع خايب وحلال افضل من الاختلاس...
بواسطة : حميد الدبعي
انا لو كنت واحد من الحوثين كان بلغت عن نفسي واخدت المكافأه...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
“ترامب” يتعلم من خطأ “أوباما”.. ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناءالمرصد 7 2٬368 2 ساعتين
ترامب يكشف “سبب” هجوم تكساسالمرصد 12 1٬624 3 ساعات
مفصول من الجيش بسبب “فعل مُشين” .. كشف هوية منفذ “مذبحة كنيسة تكساس”!المرصد 24 3٬573 7 ساعات
هروب خليفة “داعش” من العراق إلى سوريا بسيارة تاكسي صفراء!المرصد 21 2٬059 12 ساعة
المرصد الرياضي
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟المرصد 42 5٬891 يوم واحد
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!المرصد 39 3٬985 يوم واحد
رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرينالمرصد 26 3٬440 يومين
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسياالمرصد 42 12٬913 3 أيام
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!المرصد 25 5٬672 يومين
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صورالمرصد 74 14٬892 يومين
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!المرصد 52 15٬422 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاصالمرصد 12 3٬374 15 ساعة
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميلالمرصد 47 7٬974 22 ساعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!المرصد 71 11٬269 3 أيام
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !المرصد 55 17٬509 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصفالمرصد 40 5٬248 12 ساعة
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكيةالمرصد 26 4٬667 يومين
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقةالمرصد 22 8٬063 3 أيام
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهدالمرصد 75 9٬201 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 2٬797 4 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 2٬889 5 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬598 6 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدةالمرصد 84 3٬491 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صورالمرصد 10 3٬693 21 ساعة
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬439 3 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬647 3 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!المرصد 15 3٬807 5 أيام
اخبار اقتصادية
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !المرصد 8 4٬493 11 ساعة
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتهاالمرصد 29 4٬595 يوم واحد
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلادهالمرصد 6 2٬730 يومين
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقودالمرصد 62 14٬257 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬472 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬322 4 أسابيع
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذهاالمرصد 10 6٬160 15 ساعة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!المرصد 31 9٬474 يومين
كاريكاتير