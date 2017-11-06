شاهد أول صور لحطام طائرة الأمير الراحل “منصور بن مقرن”

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور الطائرة المحطمة التي كانت تقل داخلها الأمير الراحل منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير.

وأظهرت الصور المتداولة موقع حطام الطائرة المروحية، في منطقة جبلية وعرة، حيث توضح الصور تناثر أجزاء صغيرة من الطائرة في كل مكان وصعود الأدخنة.

وأفادت المعلومات أن فرق الإنقاذ استمرت في عملها حتى صباح اليوم، أملًا في العثور على ناجين.

الجدير بالإشارة، أن الطائرة التي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير، قد تحطمت، صباح أمس الأحد، وذلك في جولة تفقدية لعددٍ من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وذلك على متن طائرة مروحية، ما أسفر عن وفاته برفقة 8 من المسؤولين الآخرين.

