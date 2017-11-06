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تعرف على قائمة الاتهامات الموجهة للأمراء متعب والوليد بن طلال وتركي بن عبدالله!

تعرف على قائمة الاتهامات الموجهة للأمراء متعب والوليد بن طلال وتركي بن عبدالله!
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المرصد 126 21٬769 4 ساعات

صحيفة المرصد- رويترز: كشفت وكالة “رويترز”  نقلا عن مصدر سعودي رسمي، اليوم الاثنين، قائمة الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين على ذمة قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

الوليد بن طلال

وقال المصدر إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة القابضة يواجه عددًا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسؤولين.

الأمير متعب بن عبد الله

وأضاف المصدر أن الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة بما في ذلك عقود غير شرعية بعشر مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.

الأمير تركي بن عبد الله

وأوضح أن الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق ضمن الموقوفين أيضًا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وزير المالية السابق إبراهيم العساف

وذكر المصدر أن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراض بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات أبقت على بعض المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالحي الدبلوماسي في الرياض، وتم إغلاق البوابة الخارجية للفندق صباح الأحد.

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

126 - انهيار السوق عام 2006 أكبر كارثة اقتصادية قومية اصابت الموطنين
2017-11-06 16:36:55
تلاشت على أثرها الطبقة الوسطى من المواطنين ولامست نسبة كبيرة من الآسر والافراد خط الفقر ووصلت خسائرهم 2 ترليون وتحملوا تبعات القروض البنكية فتلك الكارثة تعد أكبر عملية نوعية من غسيل الأموال.
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125 - 121
2017-11-06 16:26:01
تفكير عقيم//عجبآلك *** لكي تستفيد من القبض عليه!
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124 -
2017-11-06 16:15:54
كفو في ملكنا ابو فهد 😎
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123 - نص كبسة
2017-11-06 16:01:38
تعليق مخالف
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122 - شايب مكه
2017-11-06 15:59:24
امانة العاصمة المقدسه لها سنين وشوارعها زفت في زفت حفر ومجلات وطرق مغلقه بغير وجه حق أين آمين العاصمة من هذا الفساد الإداري... لابد من محاسبة الجميع حتى تظهر مكه في اجمل صورها
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121 - تفكير عميق
2017-11-06 15:57:20
ما يهمني في الاخير ماذا يقدم للمواطن هل ترجع علاوته وهل يزيد راتبه وهل تبعد عنه الضرايب هذا المهم بعد مايقتص الفساد اما إذا لم يرجع للمواطن شي مما ذكر ماالفايده في الاخير في كل ماحدث
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120 - زائر
2017-11-06 15:41:46
يجب ان تكون محاربه الفساد والمفسدين والمرتشين على جميع مناطق المملكه والشركات والعقود والنقليات والمحسوبيات والمشاريع والمناقصات ومشاريع الطرق المتعثرة والبلديات وكل شي وجهات لاستقبال البلاغات بسريه
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119 - رفيق الدرب
2017-11-06 15:41:11
تعليق مخالف
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118 - كاره الليبرالية
2017-11-06 15:36:37
روتانا افسدت كثير وحل العقاب .. مافي فرق عند سلمان الحزم لا امير ولا شيخ ولا وزير الان حلت المساواه .. مافي احد يحارب الله ورسوله الا خسر
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117 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-11-06 15:33:21
نتمنى وضع مستشفى الحرس الوطني تحت وزارة الصحه ___ فقد اصبح مثال للفوضى والواسطات __ واخطاءه الطبيه الكثيره والمستمره تكون مستوره دائما __ لانهم لايخضعون للمساله او التحقيق ___ فيتسترون على كل اخطاهم .
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116 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-11-06 15:30:14
تعليق مخالف
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115 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-11-06 15:26:25
علاوات العسكر بالحرس الوطني فيها محسوبيات البعض يستلمها والبعض الاخر لا مع انهم بنفس المكان والزمان يعملون ___ هل يعتبر هذا اختلاس ؟؟؟؟ __ حسبهم الله ونعم الوكيل .
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114 - خالد العتيبي
2017-11-06 15:18:55
يجب الضرب بيد من حديد على كل مجرم فاسد لص
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113 - صفخه
2017-11-06 15:18:49
عليكم بالمستشفيلت الخاصه شفطت فلوس الضعفاء المحتاجين للعلاج وكشفيات من 400 و500 ريال ونكتشف بالاخر ان الدكتور يحمل شهادة سباك اونجار
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112 - ابراهيم
2017-11-06 15:16:45
كل الدنيااختلاس وسرقات والمواطنين فقراء
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111 - ابو فيصل
2017-11-06 15:13:52
تعليق مخاف
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110 - محمد الدوسري
2017-11-06 15:12:06
درس محكم لكل من تسوّل له نفسه من أمير أو وزير أو مسؤول ممن ائتمن على أمانة ومسؤولية بأن يأديها على الوجه الأكمل ،، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه
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109 - ابوفهد
2017-11-06 15:11:57
بصراحه الفساد بدأ صغيرا وانتشر في البلد وصار المسؤول وقت مايتعين على منصب أول مايفكر كيف ينهب واصبحت على المكشوف واتمنى استمرار الملاحقه والمحاسبه ووضع هاتف للتبليغ عنهم
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108 -
2017-11-06 15:08:46
على طول حاير ليش معيشنهم في فندق عشره نجوم على طول حاير أو يدفعون تكاليف الفندق وما ذاك إلا من أجل الحفاظ على المال العام
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107 - ابو فارس العنزي
2017-11-06 15:07:58
لامكان من بعد اليوم للفاسدين واللصوص والمجرمين في بلدنا الغالي تحت قيادة ملك الحزم والعزم
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106 -
2017-11-06 15:06:49
تعليق مخالف
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105 - ابن رشيد
2017-11-06 15:05:53
ياصغير مايكبرني لقب ومايكبرني إذا صغرني صغير
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104 - أبورائد
2017-11-06 15:05:28
ليش الفندق عالحاير على طول زي غيرهم
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103 -
2017-11-06 15:04:41
حسبي الله ونعم الوكيل ********
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102 - قول الحقيقه
2017-11-06 15:03:23
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 12,326 )
101 - اللامي
2017-11-06 14:57:57
حسبنا الله ونعم الوكيل
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100 - وطني وطني
2017-11-06 14:50:04
تعليق مخالف
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99 - ابو فيصل
2017-11-06 14:48:05
تعليق مخالف
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98 - حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ". وفي رواية لمسلم: "ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ". (ص)
2017-11-06 14:47:21
قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ
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97 -
2017-11-06 14:46:41
تعليق مخالف
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96 -
2017-11-06 14:45:12
تعليق مخالف
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95 - ابو فيصل
2017-11-06 14:43:38
تعليق مخالف
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94 - الحربي
2017-11-06 14:41:04
الله ينصرك يا ابو فهد و يقويك انا واثق ثقه تامه انك ابهجت الصدور الشعب السعودي باالقرارات الصارمه على لكل من يخالف النظام و لا يخاف الله امير مدير وزير مهما كان ياطبق عليه النظام مع التشهير بسمه
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93 - DFK
2017-11-06 14:39:29
باقي شركات السيارات و جماعة (با) اللي مرفعين اسعار المواد الغذائية ٢٠٠٪؜ عن باقي دول العالم مما تسبب بحوالة مليارات الدولارات خارج الوطن سنوياً ، ابحثوا عنهم فهؤلاء لا يستهان بتجارتهم
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92 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-06 14:38:49
الله مغنيكم عندكم فلوس و تفعلون هذه الأفعال! حتى اللي ماعندهم فلوس الكثير لم يفعل مثل هذه الأفعال اللي تظر بلدنا ومجتمعنا حسبي الله ونعم الوكيل
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91 - سلمان
2017-11-06 14:38:33
تعليق مخالف
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90 - سعودى
2017-11-06 14:38:14
اموا ل المتقا عدون والا ستقطا ع التقا عد وفسا دها وإ فلا سها المجدول زمنيآ علي اللجنة فتح مؤسسة التقا عد والتأ مينا ت
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89 - ابو فيصل
2017-11-06 14:37:24
خلاص مافيه غسيل اموال. ***
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88 - DFK
2017-11-06 14:36:51
العساف صاحب اكبر جامع في نجد و بالقصيم بالتحديد !***
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87 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-06 14:36:22
الله يرحم الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الانسانية رحل وعاشت افعاله الطيبة اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
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86 - ابو فيصل
2017-11-06 14:34:08
العساف الله لا يبيح منه***
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85 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-06 14:33:53
الوليد بن طلال متهم بغسل الأموال ومعروف ان غسل الاموال يشمل الكثير ياليت موضحين مثل ايش !!!
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84 - الله يرحمك
2017-11-06 14:33:49
تعليق مخالف
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83 - مـ
2017-11-06 14:33:35
تعليق مخالف
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82 - مـ
2017-11-06 14:31:55
تعليق مخالف
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81 - صفخه
2017-11-06 14:28:05
شركات السيارات تشفط ملايين من المواطن الغلبان باسعار عاليه لاتقارن ببقية الدول اطلب من ولاةالامر عدم السماح لهم باستيراد موديلات جديده كل سنه تكدست الشوارع وازدحمت الطرق بالسيارات واصحابها ماهمهم
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80 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-06 14:27:37
وشلون توظيف وهمي هل يكتب اسم اشخاص على انهم موظفين وتؤخذ رواتبهم وإلا كيف ابي احد يفهمني وش معناتها
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79 - - يلفظوا بكلمة واحد وانا من ضمنهم
2017-11-06 14:27:24
تعليق مخالف
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78 -
2017-11-06 14:26:34
تعليق مخالف
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77 - علي القحطااااااااني
2017-11-06 14:26:26
وزارة الصحة وعقود التشغيل وزارة التعليم ****
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76 - تعليق ٥٩
2017-11-06 14:26:18
الى تعليق ٥٩ ارجو انك ماتستعجل النتائج فقد قيل من استعجل الشيء حرم منه .
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75 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-06 14:25:55
مدام ماخافو من الله مايهمهم شيء وهذه الأفعال اكبر دليل!!! شكرا للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان على محاربة الفساد
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74 - زائر واقعي
2017-11-06 14:25:16
لا حول ولا قوة الا بالله
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73 - محماس القحطاني
2017-11-06 14:25:03
القبض على العساف وفقيه ... اجمل هدية قدمها الملك لشعبه. رفاهيتهم كانت على حساب بؤس المواطن حسبنا الله ونعم الوكبل.
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72 - عبدالعزيز الشمري
2017-11-06 14:24:21
ياليت جميع****يتحاسبوا زي م***
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71 - مكااارم
2017-11-06 14:21:46
***،،،،الله يحفظ الملك و ولي العهد
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70 -
2017-11-06 14:21:31
من كلا بالثنتين اختنق
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69 - 77
2017-11-06 14:20:27
يا تعليق 64 لان التراب الجديد مستورد من فرنسا
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68 - علي القحطااااااااني
2017-11-06 14:20:08
الاراضي يبو فهد اللي اخذت بغير وجه حق وكتابات العدل اللي صدرت صكوك للمتنفذين رؤساء البلديات وما ادراك مالبلديات واللي فيها التوقيع على انجاز المشاريع ومافيه من تواطء بين موظف الدوله والمقاول
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67 -
2017-11-06 14:17:59
باقي ***وبعد ستة شهور يشيلوه ويعملوا زيه ويشيلوا رصيف ويرجعوا واحد مثله و الشوارع الخارجية نفسي ادري ليش يشيلوا الشارع والترات تحته ويجيبوا تراب بداله
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66 - سفر. الشهراني
2017-11-06 14:17:34
تعليق ٤٩قولك أن الفساد كان **
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65 - ابو فيصل
2017-11-06 14:17:10
الله ***خاصه مشروع الحرم **
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64 - عبادي
2017-11-06 14:15:58
تعليق مخالف
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63 - ღღ
2017-11-06 14:15:20
تعليق مخالف
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62 -
2017-11-06 14:14:32
*** اللهم لا تقبضنا الا وانت راض عنا غير غضبان
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61 - كلمة حق
2017-11-06 14:11:12
اللهم عليك بكل مرتشي عليكم برؤساءالبلديات ورؤساء الاقسام فيها والموظفين الميدانين وكل موظف بالامانة لابد من كشف حساب لة ولا لافراد اسرتة من اين لك هذا
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60 - وجهة نظر
2017-11-06 14:07:44
تعليق مخالف
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59 -
2017-11-06 14:06:20
أنا مواطن بسيط وش فايدتي من الكلام ذَا كله ارجوا الإجابة الشافيه
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58 -
2017-11-06 14:04:30
ف لا مؤاخذة ***معروف من أسلوبه، تقول له أتقي الله وتسرد له الآية (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)
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57 - ღღ
2017-11-06 14:03:10
تعليق مخالف
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56 - ريان
2017-11-06 14:01:57
الحين وش استفدت يالعساف
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55 - hima
2017-11-06 13:58:03
ماني مصدق,دا حلم والا علم؟
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54 - زائره
2017-11-06 13:56:47
وانا اشوف بعض المسؤولين ليش يحابون عيال البلد الأصل لانه عارف ان عيال البلد مافيهم الخسه والنذالة اللي فيه
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53 -
2017-11-06 13:55:33
اتمنى ايقاع اشد العقوبه على العساف بالذات حتى الحرم ماسلم من شره
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52 - مواطن غيور على وطنه
2017-11-06 13:55:03
في التسعينات تقدم اوراقك التاسيس مؤسسة او شركة تلقاهم يضيفون لك شريك شخصية عتبارية ونه يمتلك ٣٠٪ الى ٥٠٪ بدون ان يدفع ريال واحد ان لم تقبل لن يعطونك تصريح اللهم احفظ لنا الملك سلمان ولي عهده الامين
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51 - يحيى
2017-11-06 13:53:35
تعليق مخالف
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50 - زائره
2017-11-06 13:52:49
***😂😂 قلنا ماينفع البلد***
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49 -
2017-11-06 13:52:36
يا جماعة، قولوا خير، ف السكن، مشكلة فكر؟ و البطالة، موجودة منذ عهد النبوة؟ والشعب لازم يغير عاداته في الأكل والشرب،***
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48 - زمن يخوف
2017-11-06 13:52:04
تعليق مخالف
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47 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-11-06 13:51:44
ايه كذا نحن(تمام)التمام بهالاخبار اللي تثلج الصدر لاكبير على المواطن الا(الله)**** صدق أن(الله)يمهل ولايهمل يابوفهد(نبي)أكثر من كذا كمان**** اللي(عثوا)بخيرات البلاد والعباد
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46 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-06 13:50:14
ستعود تريليون ريال لخزينة الشعب 😙😙😙😙😙
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45 - القناص
2017-11-06 13:49:39
بدايه خير للوطن وفضح كل فاسد أمام الناس والمجتمع حتى يكون عبره للآخرين وتصفية السابقين الذين عاثوا في الأرض فساداً لاضمير يمنعهم عن أكل أموال الدوله انجاز من صاحب الحزم ليلة القبض على الفساد وأهله
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44 - صاحب تهمة ابتزاز بعض المسؤولين
2017-11-06 13:47:22
تعليق مخالف
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43 - مواطن
2017-11-06 13:45:20
باقى *** لازم يجيبونهم
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42 - نص كبسة
2017-11-06 13:45:04
باقي ** خير البلد استغلوا اسمهم أو مناصبهم
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41 - تصحيح 32
2017-11-06 13:44:14
(( ان شاء الله ))
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40 - القناص
2017-11-06 13:41:19
أين القسم الذي يقسمه الوزير امام الملك حسبنا الله ونعم الوكيل رواتب وقصور وملايين المواطن الضعيف يتمنى سكن بسيط لعائلته ابسط حقوق المواطنه والأنتماء للوطن إقامة أحدهم في كان أو نيس تؤمن سكن لمواطن
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39 - نزاهه
2017-11-06 13:39:39
باقي عدد اثنان 2 لم يقبض عليهم وقد نهبوا وسرقوا واختلسوا حوالي 3 تريليون ريال لم أشاهد لهم أسماء في القائمه لماذا يا ترى ليش
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38 - مواطن
2017-11-06 13:39:34
اللهم احفظ الملك سلمان و ولي العهد محمد بن سلمان و اعطيهم الصحة والعافية.
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37 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-06 13:38:45
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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36 - 77
2017-11-06 13:38:10
يا تعليق 24 كلها سنه بالكثير و بتشوف 80% من الشعب يملك مسكنه الخاص و بيصيفون فى سويسرا ان شاء الله
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35 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-06 13:37:38
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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34 - ابو شدا
2017-11-06 13:37:37
اتوقع مع هذا عودة 1000 مليار لخزينة الدوله بأقل تقدير. ونتمنى إعلان ثروة العساف وأبنائه.
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33 - زائره
2017-11-06 13:37:15
والعساف يوم يحارب المواطن على السكن يبي يدبر من هنا عشان ***من هناك 😏
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32 - بمان الموضوع يمس الوطن والمواطن
2017-11-06 13:36:37
فانشاء الله اغلقتوا باب الفندق سنه ماهي مشكلة . ونتوقع ان هناك قائمة جديدة من الوزراء والتجار والمتنفذين
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31 - ابو شدا
2017-11-06 13:36:04
يالها من فضيحة *** وين المخافة من الله. ألا يعلمون بأن هناك حساب وعقاب في الآخره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل.
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30 -
2017-11-06 13:35:52
دعاءنا على العساف كشفه على حقيقته كان يحسدنا راع الشقه ** وقع بشر اعماله عساه من هالحال واردى
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29 - غسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسؤولين.
2017-11-06 13:34:09
***. مغلق للاسف وادي حنيفة والذي يعتبر المتنفس الوحيد لاهالي الرياض
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28 -
2017-11-06 13:33:39
وانكشف المستور الله يطول بعمرك ياملك الحزم وولي عهده الامين
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27 - نزاهه
2017-11-06 13:32:53
حسب معلوماتي المتواضعه إن **
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26 -
2017-11-06 13:32:35
تعليق مخالف
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25 - ⬅️⬅️⬅️
2017-11-06 13:30:33
أعان الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده ومن معهم من الرجال والنساء الوطنيين الشرفاء
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24 - لا يافندم ؟؟؟
2017-11-06 13:29:52
من زمان وحنا عارفين أن الفساد ينخر في بلدنا نخرررررر .. والدليل إهتراء بناه التحتيه رغم ثرواته الهائله و80 % من المواطنين بدون سكن وملايين العاطلين وملايين الوافدين ( بفعل منح التأشيرات ) وعد وأغلط
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23 - محمد الشهري
2017-11-06 13:29:40
الله اكبر الله اكبر وحنا كنّا نمجد فيهم يا رب رحمتك
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22 - زائره
2017-11-06 13:28:42
سبحان الله يعني ماكفتهم الرواتب اللي يأخذونها اجل احنا الضعوف اللي مانملك ريال واحد وش نقول الله يفرجها علينا يارب
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( عدد التعليقات 2,393 )
21 - ابونواف...
2017-11-06 13:28:04
هذا العساف الذي كان يحسد المواطن على شقة الله مايقرب بعصا
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20 - الوطن في قلوبنا
2017-11-06 13:27:59
الدور إنشاءالله على الجامعات والبلديات والخدمة المدنية ومكتب العمل لاتخلوكل هذه الوزارات من الفساد.. وستخدام سيارات الدولة من قبل أضعاف النفوس في أعمالهم الخاصة
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19 - قصيمي معتق
2017-11-06 13:27:47
اهم حاجة *** على مقدرات الدولة والمواطنين .. الله يجعله مايذوق طعم النوم من الهم والغم باعتبار انه صاحب فكرة ماكينزي والضرائب والتقشف وحضرته كل يوم يتروش بماء الذهب
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18 -
2017-11-06 13:27:11
الحقيقه مشاريع فاشله وبقوة اولها قطار الرياض كم كلف مليارات بلا فائدة لا نريد مشاريع **** الله فوق الجميع يمهل ولا يهمل عندة قصور و مزارع و طيارات و يخوت من اموال المواطنين الغلابا سوف يحاسبون
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17 - فهد12
2017-11-06 13:26:41
البرامكة
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16 - 77
2017-11-06 13:25:59
الله كريم
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15 -
2017-11-06 13:25:26
الآن وبعد أن دفن الفكر الصحونجي الذي عاث في البلاد فسادا ولعقود وبعد أن كسر الله شوكة الفاسدين تتحقق رؤية 2030
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14 -
2017-11-06 13:24:32
سبحان الله حتى العساف الذي نراه يتصدر مجالس الملك ،ومرافقا له..يا ما تحت السواعير دواعي..على كل انا متأكد أن الوزراء لم يجرؤوا على اللهف إلا بعدما وجدوا اصحاب البيت يلهفون وما يمنعهم احد، ولا يحاسبهم
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13 - اسد بحري
2017-11-06 13:24:18
تعليق مخالف
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12 - ابو مشبب
2017-11-06 13:23:44
باقي المنطقه الشرقيه . ةالغربيه .
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11 - فهد12
2017-11-06 13:23:40
يحتار عقل العاقل . كيف يختلس من اموال الوطن من يملك المليارات ؟
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10 - فهد الاحمدي
2017-11-06 13:22:24
هذولا للأسف لم يضروا انفسهم فقط بل اضروا بشعب ٣٠ مليون مواطن لأن بيت الدوله ليس لهم فقط .. استأثروا بهذه الاموال لأنفسهم دون خوف من الله او ضمير
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9 - فهد12
2017-11-06 13:21:18
كل ماشفت هذه****
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8 - جداوي
2017-11-06 13:19:04
مع الملك سلمان الحزم مافي فرق بين المواطن والأمير الفاسد فاسد حتى ولو كان وزير
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7 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-06 13:16:59
لاحول ولا قوة الا بالله ..
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6 - راجع قدام
2017-11-06 13:13:21
انا لله وانا اليه راجعون كم يكفي الانسان من مال لكي يقنع بما عنده ..؟
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5 - الحربي
2017-11-06 13:12:09
الحمد لله تم كشف العساف على حقيقته أكبر ***
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4 - محمد
2017-11-06 13:11:34
وحدووووة
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3 -
2017-11-06 13:09:40
اول نتائج رؤيا 30 20
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2 - ثاقب
2017-11-06 13:07:51
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.
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1 - الحربي
2017-11-06 13:06:36
من أول عارفين **أكبر***
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آخر تعليق
بواسطة : @انه

الأمير منصور كان في أداء عمله ومن كان معه الله يرحمهم ونسأل الله العظيم أن الله...
بواسطة : بدر

هنيئا لكل مواطن هنيئا لمليكنا وولي عهده حفظهم الله ونبشر انفسنا ومملكتنا الغاليه...
بواسطة : عبدالله الحربي

فأعتقادي لو واحد منهم أحتاج الملك مال وطلبه ما يرجع خايب وحلال افضل من الاختلاس...
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