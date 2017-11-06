تعرف على قائمة الاتهامات الموجهة للأمراء متعب والوليد بن طلال وتركي بن عبدالله!
صحيفة المرصد- رويترز: كشفت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر سعودي رسمي، اليوم الاثنين، قائمة الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين على ذمة قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
الوليد بن طلال
وقال المصدر إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة القابضة يواجه عددًا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسؤولين.
الأمير متعب بن عبد الله
وأضاف المصدر أن الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة بما في ذلك عقود غير شرعية بعشر مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
الأمير تركي بن عبد الله
وأوضح أن الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق ضمن الموقوفين أيضًا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وزير المالية السابق إبراهيم العساف
وذكر المصدر أن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراض بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات أبقت على بعض المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالحي الدبلوماسي في الرياض، وتم إغلاق البوابة الخارجية للفندق صباح الأحد.
التعليقات
تلاشت على أثرها الطبقة الوسطى من المواطنين ولامست نسبة كبيرة من الآسر والافراد خط الفقر ووصلت خسائرهم 2 ترليون وتحملوا تبعات القروض البنكية فتلك الكارثة تعد أكبر عملية نوعية من غسيل الأموال.
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تفكير عقيم//عجبآلك *** لكي تستفيد من القبض عليه!
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كفو في ملكنا ابو فهد 😎
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امانة العاصمة المقدسه لها سنين وشوارعها زفت في زفت حفر ومجلات وطرق مغلقه بغير وجه حق أين آمين العاصمة من هذا الفساد الإداري... لابد من محاسبة الجميع حتى تظهر مكه في اجمل صورها
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ما يهمني في الاخير ماذا يقدم للمواطن هل ترجع علاوته وهل يزيد راتبه وهل تبعد عنه الضرايب هذا المهم بعد مايقتص الفساد اما إذا لم يرجع للمواطن شي مما ذكر ماالفايده في الاخير في كل ماحدث
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يجب ان تكون محاربه الفساد والمفسدين والمرتشين على جميع مناطق المملكه والشركات والعقود والنقليات والمحسوبيات والمشاريع والمناقصات ومشاريع الطرق المتعثرة والبلديات وكل شي وجهات لاستقبال البلاغات بسريه
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روتانا افسدت كثير وحل العقاب .. مافي فرق عند سلمان الحزم لا امير ولا شيخ ولا وزير الان حلت المساواه .. مافي احد يحارب الله ورسوله الا خسر
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نتمنى وضع مستشفى الحرس الوطني تحت وزارة الصحه ___ فقد اصبح مثال للفوضى والواسطات __ واخطاءه الطبيه الكثيره والمستمره تكون مستوره دائما __ لانهم لايخضعون للمساله او التحقيق ___ فيتسترون على كل اخطاهم .
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علاوات العسكر بالحرس الوطني فيها محسوبيات البعض يستلمها والبعض الاخر لا مع انهم بنفس المكان والزمان يعملون ___ هل يعتبر هذا اختلاس ؟؟؟؟ __ حسبهم الله ونعم الوكيل .
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يجب الضرب بيد من حديد على كل مجرم فاسد لص
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عليكم بالمستشفيلت الخاصه شفطت فلوس الضعفاء المحتاجين للعلاج وكشفيات من 400 و500 ريال ونكتشف بالاخر ان الدكتور يحمل شهادة سباك اونجار
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كل الدنيااختلاس وسرقات والمواطنين فقراء
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درس محكم لكل من تسوّل له نفسه من أمير أو وزير أو مسؤول ممن ائتمن على أمانة ومسؤولية بأن يأديها على الوجه الأكمل ،، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه
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بصراحه الفساد بدأ صغيرا وانتشر في البلد وصار المسؤول وقت مايتعين على منصب أول مايفكر كيف ينهب واصبحت على المكشوف واتمنى استمرار الملاحقه والمحاسبه ووضع هاتف للتبليغ عنهم
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على طول حاير ليش معيشنهم في فندق عشره نجوم على طول حاير أو يدفعون تكاليف الفندق وما ذاك إلا من أجل الحفاظ على المال العام
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لامكان من بعد اليوم للفاسدين واللصوص والمجرمين في بلدنا الغالي تحت قيادة ملك الحزم والعزم
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ياصغير مايكبرني لقب ومايكبرني إذا صغرني صغير
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ليش الفندق عالحاير على طول زي غيرهم
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حسبي الله ونعم الوكيل ********
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ
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الله ينصرك يا ابو فهد و يقويك انا واثق ثقه تامه انك ابهجت الصدور الشعب السعودي باالقرارات الصارمه على لكل من يخالف النظام و لا يخاف الله امير مدير وزير مهما كان ياطبق عليه النظام مع التشهير بسمه
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باقي شركات السيارات و جماعة (با) اللي مرفعين اسعار المواد الغذائية ٢٠٠٪ عن باقي دول العالم مما تسبب بحوالة مليارات الدولارات خارج الوطن سنوياً ، ابحثوا عنهم فهؤلاء لا يستهان بتجارتهم
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الله مغنيكم عندكم فلوس و تفعلون هذه الأفعال! حتى اللي ماعندهم فلوس الكثير لم يفعل مثل هذه الأفعال اللي تظر بلدنا ومجتمعنا حسبي الله ونعم الوكيل
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اموا ل المتقا عدون والا ستقطا ع التقا عد وفسا دها وإ فلا سها المجدول زمنيآ علي اللجنة فتح مؤسسة التقا عد والتأ مينا ت
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خلاص مافيه غسيل اموال. ***
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العساف صاحب اكبر جامع في نجد و بالقصيم بالتحديد !***
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الله يرحم الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الانسانية رحل وعاشت افعاله الطيبة اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
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العساف الله لا يبيح منه***
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الوليد بن طلال متهم بغسل الأموال ومعروف ان غسل الاموال يشمل الكثير ياليت موضحين مثل ايش !!!
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شركات السيارات تشفط ملايين من المواطن الغلبان باسعار عاليه لاتقارن ببقية الدول اطلب من ولاةالامر عدم السماح لهم باستيراد موديلات جديده كل سنه تكدست الشوارع وازدحمت الطرق بالسيارات واصحابها ماهمهم
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وشلون توظيف وهمي هل يكتب اسم اشخاص على انهم موظفين وتؤخذ رواتبهم وإلا كيف ابي احد يفهمني وش معناتها
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وزارة الصحة وعقود التشغيل وزارة التعليم ****
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الى تعليق ٥٩ ارجو انك ماتستعجل النتائج فقد قيل من استعجل الشيء حرم منه .
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مدام ماخافو من الله مايهمهم شيء وهذه الأفعال اكبر دليل!!! شكرا للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان على محاربة الفساد
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لا حول ولا قوة الا بالله
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القبض على العساف وفقيه ... اجمل هدية قدمها الملك لشعبه. رفاهيتهم كانت على حساب بؤس المواطن حسبنا الله ونعم الوكبل.
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ياليت جميع****يتحاسبوا زي م***
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***،،،،الله يحفظ الملك و ولي العهد
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من كلا بالثنتين اختنق
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يا تعليق 64 لان التراب الجديد مستورد من فرنسا
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الاراضي يبو فهد اللي اخذت بغير وجه حق وكتابات العدل اللي صدرت صكوك للمتنفذين رؤساء البلديات وما ادراك مالبلديات واللي فيها التوقيع على انجاز المشاريع ومافيه من تواطء بين موظف الدوله والمقاول
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باقي ***وبعد ستة شهور يشيلوه ويعملوا زيه ويشيلوا رصيف ويرجعوا واحد مثله و الشوارع الخارجية نفسي ادري ليش يشيلوا الشارع والترات تحته ويجيبوا تراب بداله
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تعليق ٤٩قولك أن الفساد كان **
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الله ***خاصه مشروع الحرم **
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*** اللهم لا تقبضنا الا وانت راض عنا غير غضبان
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اللهم عليك بكل مرتشي عليكم برؤساءالبلديات ورؤساء الاقسام فيها والموظفين الميدانين وكل موظف بالامانة لابد من كشف حساب لة ولا لافراد اسرتة من اين لك هذا
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أنا مواطن بسيط وش فايدتي من الكلام ذَا كله ارجوا الإجابة الشافيه
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ف لا مؤاخذة ***معروف من أسلوبه، تقول له أتقي الله وتسرد له الآية (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)
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الحين وش استفدت يالعساف
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ماني مصدق,دا حلم والا علم؟
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وانا اشوف بعض المسؤولين ليش يحابون عيال البلد الأصل لانه عارف ان عيال البلد مافيهم الخسه والنذالة اللي فيه
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اتمنى ايقاع اشد العقوبه على العساف بالذات حتى الحرم ماسلم من شره
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في التسعينات تقدم اوراقك التاسيس مؤسسة او شركة تلقاهم يضيفون لك شريك شخصية عتبارية ونه يمتلك ٣٠٪ الى ٥٠٪ بدون ان يدفع ريال واحد ان لم تقبل لن يعطونك تصريح اللهم احفظ لنا الملك سلمان ولي عهده الامين
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***😂😂 قلنا ماينفع البلد***
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يا جماعة، قولوا خير، ف السكن، مشكلة فكر؟ و البطالة، موجودة منذ عهد النبوة؟ والشعب لازم يغير عاداته في الأكل والشرب،***
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ايه كذا نحن(تمام)التمام بهالاخبار اللي تثلج الصدر لاكبير على المواطن الا(الله)**** صدق أن(الله)يمهل ولايهمل يابوفهد(نبي)أكثر من كذا كمان**** اللي(عثوا)بخيرات البلاد والعباد
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ستعود تريليون ريال لخزينة الشعب 😙😙😙😙😙
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بدايه خير للوطن وفضح كل فاسد أمام الناس والمجتمع حتى يكون عبره للآخرين وتصفية السابقين الذين عاثوا في الأرض فساداً لاضمير يمنعهم عن أكل أموال الدوله انجاز من صاحب الحزم ليلة القبض على الفساد وأهله
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باقى *** لازم يجيبونهم
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باقي ** خير البلد استغلوا اسمهم أو مناصبهم
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(( ان شاء الله ))
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أين القسم الذي يقسمه الوزير امام الملك حسبنا الله ونعم الوكيل رواتب وقصور وملايين المواطن الضعيف يتمنى سكن بسيط لعائلته ابسط حقوق المواطنه والأنتماء للوطن إقامة أحدهم في كان أو نيس تؤمن سكن لمواطن
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باقي عدد اثنان 2 لم يقبض عليهم وقد نهبوا وسرقوا واختلسوا حوالي 3 تريليون ريال لم أشاهد لهم أسماء في القائمه لماذا يا ترى ليش
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اللهم احفظ الملك سلمان و ولي العهد محمد بن سلمان و اعطيهم الصحة والعافية.
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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يا تعليق 24 كلها سنه بالكثير و بتشوف 80% من الشعب يملك مسكنه الخاص و بيصيفون فى سويسرا ان شاء الله
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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اتوقع مع هذا عودة 1000 مليار لخزينة الدوله بأقل تقدير. ونتمنى إعلان ثروة العساف وأبنائه.
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والعساف يوم يحارب المواطن على السكن يبي يدبر من هنا عشان ***من هناك 😏
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فانشاء الله اغلقتوا باب الفندق سنه ماهي مشكلة . ونتوقع ان هناك قائمة جديدة من الوزراء والتجار والمتنفذين
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يالها من فضيحة *** وين المخافة من الله. ألا يعلمون بأن هناك حساب وعقاب في الآخره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل.
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دعاءنا على العساف كشفه على حقيقته كان يحسدنا راع الشقه ** وقع بشر اعماله عساه من هالحال واردى
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***. مغلق للاسف وادي حنيفة والذي يعتبر المتنفس الوحيد لاهالي الرياض
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وانكشف المستور الله يطول بعمرك ياملك الحزم وولي عهده الامين
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حسب معلوماتي المتواضعه إن **
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أعان الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده ومن معهم من الرجال والنساء الوطنيين الشرفاء
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من زمان وحنا عارفين أن الفساد ينخر في بلدنا نخرررررر .. والدليل إهتراء بناه التحتيه رغم ثرواته الهائله و80 % من المواطنين بدون سكن وملايين العاطلين وملايين الوافدين ( بفعل منح التأشيرات ) وعد وأغلط
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الله اكبر الله اكبر وحنا كنّا نمجد فيهم يا رب رحمتك
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سبحان الله يعني ماكفتهم الرواتب اللي يأخذونها اجل احنا الضعوف اللي مانملك ريال واحد وش نقول الله يفرجها علينا يارب
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هذا العساف الذي كان يحسد المواطن على شقة الله مايقرب بعصا
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الدور إنشاءالله على الجامعات والبلديات والخدمة المدنية ومكتب العمل لاتخلوكل هذه الوزارات من الفساد.. وستخدام سيارات الدولة من قبل أضعاف النفوس في أعمالهم الخاصة
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اهم حاجة *** على مقدرات الدولة والمواطنين .. الله يجعله مايذوق طعم النوم من الهم والغم باعتبار انه صاحب فكرة ماكينزي والضرائب والتقشف وحضرته كل يوم يتروش بماء الذهب
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الحقيقه مشاريع فاشله وبقوة اولها قطار الرياض كم كلف مليارات بلا فائدة لا نريد مشاريع **** الله فوق الجميع يمهل ولا يهمل عندة قصور و مزارع و طيارات و يخوت من اموال المواطنين الغلابا سوف يحاسبون
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البرامكة
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الله كريم
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الآن وبعد أن دفن الفكر الصحونجي الذي عاث في البلاد فسادا ولعقود وبعد أن كسر الله شوكة الفاسدين تتحقق رؤية 2030
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سبحان الله حتى العساف الذي نراه يتصدر مجالس الملك ،ومرافقا له..يا ما تحت السواعير دواعي..على كل انا متأكد أن الوزراء لم يجرؤوا على اللهف إلا بعدما وجدوا اصحاب البيت يلهفون وما يمنعهم احد، ولا يحاسبهم
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باقي المنطقه الشرقيه . ةالغربيه .
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يحتار عقل العاقل . كيف يختلس من اموال الوطن من يملك المليارات ؟
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هذولا للأسف لم يضروا انفسهم فقط بل اضروا بشعب ٣٠ مليون مواطن لأن بيت الدوله ليس لهم فقط .. استأثروا بهذه الاموال لأنفسهم دون خوف من الله او ضمير
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كل ماشفت هذه****
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مع الملك سلمان الحزم مافي فرق بين المواطن والأمير الفاسد فاسد حتى ولو كان وزير
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لاحول ولا قوة الا بالله ..
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انا لله وانا اليه راجعون كم يكفي الانسان من مال لكي يقنع بما عنده ..؟
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الحمد لله تم كشف العساف على حقيقته أكبر ***
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وحدووووة
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اول نتائج رؤيا 30 20
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اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.
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من أول عارفين **أكبر***
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