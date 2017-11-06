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أول تعليق لشركة الطيار على إيقاف “ناصر الطيار” المتهم في قضايا فساد!
صحيفة المرصد: علقت شركة “الطيار” السعودية على إيقاف عضو مجلس إدارتها غير التنفيذي د. ناصر بن عقيل الطيار -الذي يملك حصص مباشرة وغير مباشرة في شركة بنسبة 29.72 في المئة- مؤكدة استمرار أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، والتزامها التام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت في بيان نُشر عبر موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.
يشار إلى أن سهم شركة “الطيار” تراجع بالحد الأقصى عند افتتاح جلسة يوم الاثنين بعد الأنباء عن إجراء تحقيقات مع ناصر الطيار.
التعليقات
23 - ابو عبدالرحمن2017-11-06 16:38:42
اللهم اجعلنا من المعتبرين ولا تجعلنا من الشامتين
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22 - ام خالد2017-11-06 16:18:11
الله يفك كربة كل المسلمين استغرب من مقدار الشماته واتشفي إذا غلط اخوك المسلم تمنى له الهدايه لكن اشوف كميه شماته غريبه ترو الدنيا دواره ماحد يامنها. يالله سترك وعافيتك.
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21 -2017-11-06 16:09:42
ملف وزارة الصحه و وزارة العمل والإستقدام وشركات الإستقدام ... يجب أن يتم فتح كل هذه الملفات فوراً
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20 - محمد الجعيد2017-11-06 16:01:18
وش الذنب اللى اقترفه الطيار
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19 - نص كبسة2017-11-06 15:56:24
ملف الاستقدام لابد من فتحه أسعار الشعلان التي أصبحت مثل مهور بنات الحمايل
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18 -2017-11-06 15:42:38
تعليق مخالف
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17 - حاوي2017-11-06 15:19:29
تم القصف بواسطة طياربدون طيارة
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16 - صفخه2017-11-06 15:13:14
تعليق مخالف
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15 - ابو شدا2017-11-06 15:05:10
تعليق مخالف
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14 - =٠2017-11-06 14:57:40
راحة ايام صفصافكم الدراهم امامكم
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( عدد التعليقات 12,326 )13 - اللامي
لم تيطر الطيارة
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12 - واحد مواطن2017-11-06 14:54:12
ماطار طير وأتفع الا كما طار وقع ..حتى لو كان الطيار نفسه.فهل نعتبر؟؟وهل يعتبر من غرتهم الدنيا وبريقها؟
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11 - وكيل سفر2017-11-06 14:53:30
تعليق مخالف
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10 - سعودي وبس2017-11-06 14:51:25
ناصر الطيار يحمل شهادة دكتوراه مضروبه من جامعة النيلين والماجستر وغير معترف بالجامعة واللي أحضر له الشهادات سوداني أحد موظفيه وعينه مدير الطيار في مدينة تبوك . الطيار راشي ومرتشي !!!!!!!!
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9 -2017-11-06 14:49:19
ماهو نوع فساد الطيار هل هي ***واحد سوى غلط عليه تصحيح غلطه والفكاك من المسائله و الحجز
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8 - واضح2017-11-06 14:48:25
سبق حضرت عنده مقابلة شخصية لوظيفة مدير مكتب له شخصيا وللاسف كان من يقابلني مصري ومستشارة الخاص سوداني وجميع العاملين في القسم الاداري من اليمانين والمصرين والسودانين يجب ان يسال عن سبب رفضه السعودين
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7 - مواطن ابن الوطن2017-11-06 14:43:44
ناصر الطيار **** أفسدوا الخطوط السعودية . ناصر الطيار كان ** ويمنحهم الفلل والسيارات الفارهة ويقيم لهم حفلات ماجنة بالقاهرة .
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6 - متوازن2017-11-06 14:41:26
لمساعده حكومتنا الرشيده و الحاسمه لاجتثاث الفساد و الفاسدين . يجب علي عامه الناس مقاطعه كل السلع و المنتجات التابعه لصحاب الفساد اللذين قبض عليهم . وليكن هذا عقاب الشعب لهم يجب محاربتهم بكل الطرق .
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5 - صفخه2017-11-06 14:37:30
شوارع جنوب جده في ظلام دامس اين عقود الصيانه ارجوالبحث والتقصي امل الغاء رقم الامانه 940 نتصل ماحولك احد مافيه متابعه من رؤساء والبلديا ت ولا من المراقبين
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4 - Mugjo2017-11-06 14:32:05
طار الطياره
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3 - شايم2017-11-06 14:28:38
طائراتهم ***من الخطوط بفعل فاعل
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2 -2017-11-06 14:26:12
صياد الدراهم اشتف اعويناته
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1 -2017-11-06 14:21:40
طار الطيار
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