أول تعليق لشركة الطيار على إيقاف “ناصر الطيار” المتهم في قضايا فساد!

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صحيفة المرصد: علقت شركة “الطيار” السعودية على إيقاف عضو مجلس إدارتها غير التنفيذي د. ناصر بن عقيل الطيار -الذي يملك حصص مباشرة وغير مباشرة في شركة بنسبة 29.72 في المئة- مؤكدة استمرار أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، والتزامها التام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأوضحت في بيان نُشر عبر موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.

يشار إلى أن سهم شركة “الطيار” تراجع بالحد الأقصى عند افتتاح جلسة يوم الاثنين بعد الأنباء عن إجراء تحقيقات مع ناصر الطيار.