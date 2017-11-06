ترامب يكشف “سبب” هجوم تكساس
صحيفة المرصد-سكاي نيوز:قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إن واقعة إطلاق النار في تكساس، التي أسقطت 26 قتيلا على الأقل سببها “اختلال عقلي”، وليست مشكلة تتعلق بانتشار الأسلحة.
وأجاب في مؤتمر صحفي في طوكيو على سؤال عن السياسات التي قد يدعمها ردا على واقعة إطلاق النار إنه اعتمادا على تقارير أولية فإن المسلح “رجل مضطرب للغاية ولديه الكثير من المشكلات”.
وقال: “لدينا الكثير من مشكلات الصحة العقلية في بلادنا كما هو الحال في دول أخرى. ولكن هذا ليس وضعا يرتبط بالأسلحة… لحسن الحظ كان هناك شخص آخر يملك سلاح ويطلق النار في الاتجاه المعاكس”.
وتابع أن الهجوم ناجم عن “اختلال عقلي كبير (..) إنها واقعة محزنة للغاية”.
هجوم دموي
وكان مسلح دخل الكنيسة المعمدانية الأولى في ساذرلاند سبرينغز بمقاطعة ويلسون على بعد نحو 65 كيلومترا شرقي مدينة سان أنطونيو، الأحد، وأطلق النار من بندقيته مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا تتراوح أعمارهم بين 5 و72 عاما وإصابة 20 آخرين.
وبعد واقعة إطلاق النار أطلق أحد السكان المحليين النار على المسلح، الذي وُصف بأنه رجل أبيض في العشرينات من عمره، وفر المسلح في سيارته وتم العثور عليه لاحقا ميتا في مقاطعة مجاورة.
وقالت السلطات إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه به قتل نفسه أم أنه توفي بسبب إطلاق النار عليه.
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التعليقات
بل قولوا اختلال فكري مثله مثل الدواعش تماما الذين لديهم اختلال فكري الله لا يبقي منهم على الأرض ديارا
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يقول السبب إختلال عقلي و الله لو أنه عربي أو من دولة إسلامية و يمشي بدون رأس(يعني مو مختل عقلياً بل بدون الرأس كاملاً مع العقل ) و قتل كلباً في أمريكا لقالوا عمل إرهابي .
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لو هو مسلم كان قلت ياطرمبه الإرهاب الإسلامي ... ولن تقول مختل عقلياً .. نعنبوكم يامتقلبين ...
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لا مش ممكن.. أمريكا داعية للسلام ومش ممكن يكون ده الشخص أمريكي..
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الشغلة صارت مفضوحة بالتبرير للجريمه ، الحقيقيه ان كل من يقتل ابريا فهو ارهابي بعض النظر عن ديانته
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تعليق5-صدقني انت المختل عقليا. الجاني غيرمسلم من اسمة ولوكان احدمن اسرته اوتعرف مسلم .لن تتردد القنوات الامريكية بربطة بالاسلام.لكن ماحصلوشي من ذالك
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صدقني راسك مطلوب
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رجل مضطرب للغاية ولديه الكثير من المشكلات يعنى داعشى
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هههههههههههههههههههههه اجل اختلال عقلي ماهو ارهابي مسيحي
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عندما يقدم أمريكي على عمل إرهابي يقولون عنه مريض نفسي أو مختل عقليا ولو أقدم عليه مسلم وصفوه يالإرهاب .
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طالما انه غير مسلم تغلق القضية والجاني مختل مريض نفسي وخلاف شخصي...لكن ماهو ارهابي.
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بعض المسؤولين الغربيين هم مصابين بإختلال عقلى وإختلال قيمى وإختلال أخلاقى,,لذلك لايرون الواقع كما هو وكما يجب.فيبررون بسخف واضح وعنصريه مقيته وويتهمون أيضا بغباء وجهل وحقد.هم من يحتاج لعلاج نفسى .عمي
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