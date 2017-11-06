بالصور:أمام خادم الحرمين .. وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط يتشرفان بأداء القسم

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صحيفة المرصد-واس:تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، كل من صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وزير الحرس الوطني، ومعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، عقب صدور الأمرين الملكيين الكريميين بتعيينهما في منصبيهما الجديدين ، قائلَين: ” ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ) .

وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله لهما التوفيق في منصبيهما الجديدين.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى.

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