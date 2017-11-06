رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / هؤلاء المسؤولين رافقوا نائب أمير عسير في المروحية المحطمة.. تعرف على مناصبهم وسيرتهم الذاتية!

هؤلاء المسؤولين رافقوا نائب أمير عسير في المروحية المحطمة.. تعرف على مناصبهم وسيرتهم الذاتية!

هؤلاء المسؤولين رافقوا نائب أمير عسير في المروحية المحطمة.. تعرف على مناصبهم وسيرتهم الذاتية!
حجم الخط A A A
المرصد 8 6٬494 2 ساعتين

صحيفة المرصد: رافق نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، في الطائرة المحطمة عدد من المسؤولين، توفوا جميعا إثر سقوط المروحية في تهامة عسير على شاطئ البحر الأحمر.

وذكرت الـ”العربية”، جانبا من حياة هؤلاء المسؤولين ومناصبهم وشيئًا من سيرتهم الذاتية:

وكيل إمارة عسير
هو سليمان بن محمد بن سليمان الجريش، كان قد عُيِّن في منصبه هذا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ويحمل شهادة بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز، وماجستير في القانون الجنائي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ودبلوم إدارة عامة من معهد الإدارة العامة. وشارك في عدد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة والتطوير الإداري والتخطيط والتحقيق الإداري والجنائي والاستشارات الشرعية والقانونية والإدارية.

عمل الجريش في وزارة الخدمة المدنية حتى عام 1414ه، بعدها كلِّف بالعمل في وزارة الداخلية، ثم انتقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم عمل بالهيئة العليا لتطوير مكة والمدينة. وفي عام 1431 عُين وكيلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة، وعام 1435 كلِّف بالعمل وكيلاً لإمارة منطقة عسير. وشارك في العديد من أعمال اللجان التنظيمية والقانونية في كل من معهد الإدارة العامة ومجلس الشورى وهيئة الخبراء، وكان عضواً في عدد من المنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

محافظ محايل عسير
هو محمد بن سعود بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي، وصدر قرار تعيينه بهذا المنصب في 19 مايو/أيار 2015. حاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

شغل عدة مناصب قبل توليه محافظة محايل عسير، حيث كان محافظا لبيشة، ومحافظا لرجال ألمع. ساهم المتحمي في تطوير محايل، وفي ازدهارها اقتصاديا في كل المجالات تقربياً، سواء في الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو الحرف، حتى أصبحت من أشهر المحافظات السعودية.

تخصص في مجال الإدارة الحكومية والتطوير الإداري ويمتلك 30 عاما من الخبرات القيادية. وحصل على العديد من الشهادات الفنية والإدارية المتخصصة، وشارك بعدد من البرامج التأهيلية والتدريبية، وكان عضواً في عدة مؤسسات حكومية وثقافية.

مدير عام فرع الزراعة بمنطقة عسير
المهندس فهد بن سعيد الفرطيش، مدير عام فرع الزراعة بمنطقة عسير، عيِّن في هذا المنصب في 28 أغسطس/آب 2011. وقبل هذا المنصب كان الفرطيش مديرا عاما لفرع الزراعة بمنطقة نجران.

قائد الطيارة ومرافقون آخرون
ومن بين المرافقين أيضا، سعود السهلي المرافق الشخصي للأمير منصور، والنقيب عبدالله الشهري، وخالد بن حميد رئيس المراسم بإمارة منطقة عسير.

وكانت “المرصد” قد نشرت عن شخصيتين توفوا أيضا في الحادث المروع وهما أمين منطقة عسير صالح القاضي، وقائد الطائرة النقيب نايف وصل الله الربيعي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - فيصل الطويرقي
2017-11-06 16:44:21
رحمهم الله جميعا واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة . رحمك الله ياسيدي يامنصور ابن مقرن إن العين لتدمع والقلب ليحزن لفراقك يا نسل الأحرار رافقناك أنت واخوانك اصحاب السمو الملكي ولم نعهد فيك سوى الأدب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - موطن وطني
2017-11-06 16:33:32
الله يرحمهم برحمته الواسعة ويرحم جميع موتى المسلمين الاحياء منهم والاموات ويسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ابو صالح سكري
2017-11-06 15:40:12
الله يرحمهم ياالله حسن الخاتمة لناوالمسلمين الله يحفظ الوطن واهل الوطن من الفتن والظلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - كلوز
2017-11-06 15:29:15
الله يرحمهم سوال الطياربن شخصين حسب الصوره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - كاره الليبرالية
2017-11-06 15:27:17
الله يرحمهم جميع ،، خبر مؤلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-11-06 15:07:32
الله يرحمهم برحمته الواسعة ويرحم جميع موتى المسلمين الاحياء منهم والاموات ويسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - واحد مواطن
2017-11-06 15:01:00
حسبنا الله ونعم الوكيل..نسأل الله لهم الرحمة..ولذويهم ومحبيهم العزاء.لهم الجنة ان شاء الله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - أبورائد
2017-11-06 14:58:30
الله يرحمهم جميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : @انه

الأمير منصور كان في أداء عمله ومن كان معه الله يرحمهم ونسأل الله العظيم أن الله...
بواسطة : بدر

هنيئا لكل مواطن هنيئا لمليكنا وولي عهده حفظهم الله ونبشر انفسنا ومملكتنا الغاليه...
بواسطة : عبدالله الحربي

فأعتقادي لو واحد منهم أحتاج الملك مال وطلبه ما يرجع خايب وحلال افضل من الاختلاس...
بواسطة : حميد الدبعي

انا لو كنت واحد من الحوثين كان بلغت عن نفسي واخدت المكافأه...
كتاب الرأي
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
206 4
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
105 1
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
60 0
mm

محمد الساعد

من أسرار السلام العربي الإسرائيلي!
90 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

قصة غسل الصكوك وكيف تتم ؟
481 2
mm

محمد آل الشيخ

انكشاف قناة الجزيرة بعد الربيع الدموي
237 2
mm

قينان الغامدي

ملامح الربيع السعودي: طريق تنظيم الحمدين ومن معه
321 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

توضيح الواضحات من مستهجنات البلاغة !
153 0
mm

مشعل السديري

إنني أحلم بشرب «حليب العصافير»
298 3
mm

هالة الناصر

إنشاء جهة رسمية لحماية الأطفال
111 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الماضي !
200 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
401 9
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
526 4
mm

عادل التويجري

القرار !
370 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
427 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
408 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
383 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
130 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
596 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
358 6
الاخبار الدولية
“ترامب” يتعلم من خطأ “أوباما”.. ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناء

“ترامب” يتعلم من خطأ “أوباما”.. ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناء

 المرصد 7 2٬379 2 ساعتين
ترامب يكشف “سبب” هجوم تكساس

ترامب يكشف “سبب” هجوم تكساس

 المرصد 12 1٬626 3 ساعات
مفصول من الجيش بسبب “فعل مُشين” .. كشف هوية منفذ “مذبحة كنيسة تكساس”!

مفصول من الجيش بسبب “فعل مُشين” .. كشف هوية منفذ “مذبحة كنيسة تكساس”!

 المرصد 24 3٬573 7 ساعات
هروب خليفة “داعش” من العراق إلى سوريا بسيارة تاكسي صفراء!

هروب خليفة “داعش” من العراق إلى سوريا بسيارة تاكسي صفراء!

 المرصد 21 2٬059 12 ساعة
المرصد الرياضي
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

 المرصد 42 5٬891 يوم واحد
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

 المرصد 39 3٬985 يوم واحد
رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

 المرصد 26 3٬440 يومين
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

 المرصد 42 12٬913 3 أيام
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬672 يومين
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 14٬892 يومين
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 49 4٬022 3 أيام
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

 المرصد 52 15٬422 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬374 15 ساعة
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 7٬975 22 ساعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 11٬269 3 أيام
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

 المرصد 55 17٬509 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

 المرصد 40 5٬249 12 ساعة
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 26 4٬667 يومين
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 22 8٬063 3 أيام
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

 المرصد 75 9٬201 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬797 4 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬889 5 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬598 6 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬491 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 10 3٬693 21 ساعة
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬439 3 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬647 3 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬807 5 أيام
اخبار اقتصادية
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

 المرصد 8 4٬494 11 ساعة
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 29 4٬595 يوم واحد
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

 المرصد 6 2٬730 يومين
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

 المرصد 62 14٬257 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬472 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 805 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬322 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬223 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 6٬160 15 ساعة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬474 يومين
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬480 يومين
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬464 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

 المرصد 132 3٬301 7 ساعات