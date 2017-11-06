هؤلاء المسؤولين رافقوا نائب أمير عسير في المروحية المحطمة.. تعرف على مناصبهم وسيرتهم الذاتية!

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صحيفة المرصد: رافق نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، في الطائرة المحطمة عدد من المسؤولين، توفوا جميعا إثر سقوط المروحية في تهامة عسير على شاطئ البحر الأحمر.

وذكرت الـ”العربية”، جانبا من حياة هؤلاء المسؤولين ومناصبهم وشيئًا من سيرتهم الذاتية:

وكيل إمارة عسير

هو سليمان بن محمد بن سليمان الجريش، كان قد عُيِّن في منصبه هذا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ويحمل شهادة بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز، وماجستير في القانون الجنائي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ودبلوم إدارة عامة من معهد الإدارة العامة. وشارك في عدد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة والتطوير الإداري والتخطيط والتحقيق الإداري والجنائي والاستشارات الشرعية والقانونية والإدارية.

عمل الجريش في وزارة الخدمة المدنية حتى عام 1414ه، بعدها كلِّف بالعمل في وزارة الداخلية، ثم انتقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم عمل بالهيئة العليا لتطوير مكة والمدينة. وفي عام 1431 عُين وكيلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة، وعام 1435 كلِّف بالعمل وكيلاً لإمارة منطقة عسير. وشارك في العديد من أعمال اللجان التنظيمية والقانونية في كل من معهد الإدارة العامة ومجلس الشورى وهيئة الخبراء، وكان عضواً في عدد من المنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

محافظ محايل عسير

هو محمد بن سعود بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي، وصدر قرار تعيينه بهذا المنصب في 19 مايو/أيار 2015. حاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

شغل عدة مناصب قبل توليه محافظة محايل عسير، حيث كان محافظا لبيشة، ومحافظا لرجال ألمع. ساهم المتحمي في تطوير محايل، وفي ازدهارها اقتصاديا في كل المجالات تقربياً، سواء في الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو الحرف، حتى أصبحت من أشهر المحافظات السعودية.

تخصص في مجال الإدارة الحكومية والتطوير الإداري ويمتلك 30 عاما من الخبرات القيادية. وحصل على العديد من الشهادات الفنية والإدارية المتخصصة، وشارك بعدد من البرامج التأهيلية والتدريبية، وكان عضواً في عدة مؤسسات حكومية وثقافية.

مدير عام فرع الزراعة بمنطقة عسير

المهندس فهد بن سعيد الفرطيش، مدير عام فرع الزراعة بمنطقة عسير، عيِّن في هذا المنصب في 28 أغسطس/آب 2011. وقبل هذا المنصب كان الفرطيش مديرا عاما لفرع الزراعة بمنطقة نجران.

قائد الطيارة ومرافقون آخرون

ومن بين المرافقين أيضا، سعود السهلي المرافق الشخصي للأمير منصور، والنقيب عبدالله الشهري، وخالد بن حميد رئيس المراسم بإمارة منطقة عسير.

وكانت “المرصد” قد نشرت عن شخصيتين توفوا أيضا في الحادث المروع وهما أمين منطقة عسير صالح القاضي، وقائد الطائرة النقيب نايف وصل الله الربيعي.