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ولي العهد يعزي الأمير مقرن في وفاة نجله الأمير منصور-صورة

ولي العهد يعزي الأمير مقرن في وفاة نجله الأمير منصور-صورة
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المرصد 16 6٬010 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو في زيارة لمنزل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لتقديم واجب العزاء في وفاة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن.

يشار أن الأمير منصور بن مقرن قد تُوفي إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلّه وعدداً من المسؤولين المحليين، أثناء قيامه بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها صباح أمس الأحد.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - متهرش الأهرش
2017-11-06 16:46:27
جبر الله مصاب سمو الأمير مقرن وأهله ورحم الأمير منصور رحمة واسة وجزى ولي العهد سمو الأمير محمد خير الجزاء
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15 - زائر
2017-11-06 15:47:46
عظم الله أجركم والله يصبرك علا فراقه قدر الله و ما شاء فعل ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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14 -
2017-11-06 15:43:36
الأمير مقرن كان طيار سابق ويعرف مشاكل الطيران ....
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13 - أصيل
2017-11-06 15:38:07
الله يرحم كل من ماتوا في الحادث ونسأله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء .. المرحوم بإذن الله - الأمير منصور - شخصية محبوبة تماما مثلما هو أبيه . إنّا لله وإنّا إليه راجعون .
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12 - نايف فهيد اليامي
2017-11-06 15:37:23
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين . وكان الله في عون ابوه الامير مقرن وجعله ومن كان معه من الشهداء .
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11 - زائر
2017-11-06 15:36:36
الله يرحمه ويغفرله في قمه الأخلاق والطيبه والاخلاص والوفاء ولاهي غريبه على أبناء سمو الامير مقرن بن عبدالعزيز يحفظه الله
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10 -
2017-11-06 15:35:08
كل من عليها فان .....
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9 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-06 15:19:29
نرجو من الجميع الإستغفار والتضرع والرجوع إلى اللَّهَ
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8 - بحر1
2017-11-06 15:15:19
عظم الله أجراك ورحم الله الفقيد
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7 - زائر
2017-11-06 15:13:22
الله يرحم الامير منصور ويرحم رفاقه ويعوض اهلهم خير وعظم الله اجرك ياأميرنا المحبوب مقرن واسال الله ان يجيرك في مصيبتك ويخلفك ويعوضك خيرا منها
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6 - ابو صالح سكري
2017-11-06 15:10:25
الله يرحم الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز
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5 -
2017-11-06 15:08:44
الله يرحمه ويرحم جميع من توفي حقيقه ان منطقه عسير فقدت رجل دوله مميز عرفناه متواضع نشيط يسعي للتطوير والاشراف بنفسه الله يرحمه ويسكنه ومن معه فسيح جناته
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4 - واحد مواطن
2017-11-06 15:03:09
أحسن الله عزاكم..ونحسبه إن شاء الله شهيدا..لاحول ولا قوة الا بالله.
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3 - أبو سحم
2017-11-06 15:01:20
عظم الله أجرك يامقرن وعظم الله أجر أهالي الضحايا الآخرين
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2 - سعود 2000
2017-11-06 14:59:57
الله يرحمه ويسكنه الجنه وجميع اموات المسلمين
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1 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-11-06 14:55:47
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : @انه

الأمير منصور كان في أداء عمله ومن كان معه الله يرحمهم ونسأل الله العظيم أن الله...
بواسطة : بدر

هنيئا لكل مواطن هنيئا لمليكنا وولي عهده حفظهم الله ونبشر انفسنا ومملكتنا الغاليه...
بواسطة : عبدالله الحربي

فأعتقادي لو واحد منهم أحتاج الملك مال وطلبه ما يرجع خايب وحلال افضل من الاختلاس...
بواسطة : حميد الدبعي

انا لو كنت واحد من الحوثين كان بلغت عن نفسي واخدت المكافأه...
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