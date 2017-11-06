ولي العهد يعزي الأمير مقرن في وفاة نجله الأمير منصور-صورة

حجم الخط A A A المرصد 16 6٬010 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو في زيارة لمنزل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لتقديم واجب العزاء في وفاة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن.

يشار أن الأمير منصور بن مقرن قد تُوفي إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلّه وعدداً من المسؤولين المحليين، أثناء قيامه بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها صباح أمس الأحد.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا