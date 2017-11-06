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ولي العهد يعزي الأمير مقرن في وفاة نجله الأمير منصور-صورة
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو في زيارة لمنزل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لتقديم واجب العزاء في وفاة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن.
يشار أن الأمير منصور بن مقرن قد تُوفي إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلّه وعدداً من المسؤولين المحليين، أثناء قيامه بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها صباح أمس الأحد.
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التعليقات
16 - متهرش الأهرش2017-11-06 16:46:27
جبر الله مصاب سمو الأمير مقرن وأهله ورحم الأمير منصور رحمة واسة وجزى ولي العهد سمو الأمير محمد خير الجزاء
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15 - زائر2017-11-06 15:47:46
عظم الله أجركم والله يصبرك علا فراقه قدر الله و ما شاء فعل ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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14 -2017-11-06 15:43:36
الأمير مقرن كان طيار سابق ويعرف مشاكل الطيران ....
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13 - أصيل2017-11-06 15:38:07
الله يرحم كل من ماتوا في الحادث ونسأله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء .. المرحوم بإذن الله - الأمير منصور - شخصية محبوبة تماما مثلما هو أبيه . إنّا لله وإنّا إليه راجعون .
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12 - نايف فهيد اليامي2017-11-06 15:37:23
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين . وكان الله في عون ابوه الامير مقرن وجعله ومن كان معه من الشهداء .
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11 - زائر2017-11-06 15:36:36
الله يرحمه ويغفرله في قمه الأخلاق والطيبه والاخلاص والوفاء ولاهي غريبه على أبناء سمو الامير مقرن بن عبدالعزيز يحفظه الله
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10 -2017-11-06 15:35:08
كل من عليها فان .....
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9 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-06 15:19:29
نرجو من الجميع الإستغفار والتضرع والرجوع إلى اللَّهَ
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8 - بحر12017-11-06 15:15:19
عظم الله أجراك ورحم الله الفقيد
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7 - زائر2017-11-06 15:13:22
الله يرحم الامير منصور ويرحم رفاقه ويعوض اهلهم خير وعظم الله اجرك ياأميرنا المحبوب مقرن واسال الله ان يجيرك في مصيبتك ويخلفك ويعوضك خيرا منها
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6 - ابو صالح سكري2017-11-06 15:10:25
الله يرحم الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز
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5 -2017-11-06 15:08:44
الله يرحمه ويرحم جميع من توفي حقيقه ان منطقه عسير فقدت رجل دوله مميز عرفناه متواضع نشيط يسعي للتطوير والاشراف بنفسه الله يرحمه ويسكنه ومن معه فسيح جناته
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4 - واحد مواطن2017-11-06 15:03:09
أحسن الله عزاكم..ونحسبه إن شاء الله شهيدا..لاحول ولا قوة الا بالله.
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3 - أبو سحم2017-11-06 15:01:20
عظم الله أجرك يامقرن وعظم الله أجر أهالي الضحايا الآخرين
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2 - سعود 20002017-11-06 14:59:57
الله يرحمه ويسكنه الجنه وجميع اموات المسلمين
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1 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-11-06 14:55:47
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