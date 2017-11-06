“ترامب” يتعلم من خطأ “أوباما”.. ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناء
صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يستقبل إمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو، اليوم الاثنين، وقارنوا بين موقفه ونظيره السابق بارك أوباما.
وتظهر الصورتين ” ترامب ” وهو يكتفي بمصافحة وإيماءة رأس – دون انحناء- ، بينما أوباما ظهر محنيا بشكل تسبب في شن هجوما عليه وقتها، وعلق المغردون بقولهم إن ترامب تجنب الخطأ الذي وقع فيه سلفه أوباما.
وكان ترامب قد استقبل الإمبراطور الياباني وزوجته عند مدخل القصر.وابتسم خلال مصافحته للإمبراطور البالغ من العمر 83 عامًا وهز رأسه لتحيته ثم حيا الإمبراطورة أيضًا.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد لاقى انتقاد شديد بعد لقائه الإمبراطور في طوكيو في 2009 حيث قال منتقدوه في الولايات المتحدة إنه انحنى انحناءة شديدة أمام ” أكيهيتو “. وقال بعض من علقوا على الأمر إن الرئيس الأمريكي يجب ألا يحني رأسه أمام أعضاء عائلة مالكة أجنبية.
التعليقات
أقدر أقول أنني حافأظ أفكارالتعليقات صم ..قبل ما أقرأ التعليقات توقعت مضمون معين في تعليق ما..وفعلاً وجدت المضمون الذي توقعته في تعليق 5 ..طبعاً هذا ليس ذكاء فيني ..ولكنها مع الأسف ظاهرة يسهل رصدها .
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اوباما ***ماعنده الا الخرطي وماهو حق حكم من الله خلقه
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معروف ان السادات وذو البشره البيضاء لا ينحنون أبدا .
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سبحان الله كل مجتمع تجد فيه المتشددين والمحافظين الذين لا هم لهم إلا الإنتقاد بينما لا ينتجون شيي في حياتهم يذكر فقط الانتقاد والتقليل من شأن الآخرين
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رقم ٢ الوزير يم يجي من دول الغرب لي دول الشرق ويقابل رؤساء الدول غير ينحني راسه علموهم قولو لهم عند دول العرب لاعاد.تحني راسك خلك مستقم الاحترام بالنضره دين الاسلام دين المحبه والنصيحه
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يمكن او اباما احترام وتقدير إمبراطور عشان كبير في العمر
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لا ينحني ابدا غير امام الله العزيز القهار . صحيح ليس مسلم لكن لابد ان ياتي اليوم الذي ينحني فيه لرب البشر سبحانه
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