“ترامب” يتعلم من خطأ “أوباما”.. ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناء

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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يستقبل إمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو، اليوم الاثنين، وقارنوا بين موقفه ونظيره السابق بارك أوباما.

وتظهر الصورتين ” ترامب ” وهو يكتفي بمصافحة وإيماءة رأس – دون انحناء- ، بينما أوباما ظهر محنيا بشكل تسبب في شن هجوما عليه وقتها، وعلق المغردون بقولهم إن ترامب تجنب الخطأ الذي وقع فيه سلفه أوباما.

وكان ترامب قد استقبل الإمبراطور الياباني وزوجته عند مدخل القصر.وابتسم خلال مصافحته للإمبراطور البالغ من العمر 83 عامًا وهز رأسه لتحيته ثم حيا الإمبراطورة أيضًا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد لاقى انتقاد شديد بعد لقائه الإمبراطور في طوكيو في 2009 حيث قال منتقدوه في الولايات المتحدة إنه انحنى انحناءة شديدة أمام ” أكيهيتو “. وقال بعض من علقوا على الأمر إن الرئيس الأمريكي يجب ألا يحني رأسه أمام أعضاء عائلة مالكة أجنبية.