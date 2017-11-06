قيود مشددة على إقلاع الطائرات الخاصة لعدد من الشخصيات في السعودية
صحيفة المرصد-متابعات: فرضت السلطات السعودية قيودا على اقلاع الطائرات الخاصة لعدد من الشخصيات البارزة، في خطوة تأتي تحسبا لمغادرة مطلوبين للتحقيق في قضايا تتعلق بالفساد.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن الأجهزة الأمنية في بعض المطارات السعودية “فرضت قيوداً مشددة على إقلاع الطائرات الخاصة لعدد من الشخصيات من صالة الطيران الخاص، وعدم السماح لأي طائرة خاصة بالمغادرة دون الحصول على تصريح”.
وقالت مصادر خاصة للصحيفة السعودية، إن عناصر أمنية وُجدت في صالات الطيران الخاص، لمراقبة الوضع والتأكد من عدم مغادرة أي طائرة لا تحمل تصريحاً.
وأضافت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أنه “لم يصدر أي تعميم رسمي بمنع إقلاع الطائرات الخاصة، لكن وُجدت عناصر أمنية إضافية، ولم تسمح للطائرات الخاصة بالمغادرة، وهناك قائمة بأسماء محددة تُمنع مغادرتها”.
واتسع يوم الاثنين فيما يبدو نطاق حملة مكافحة الفساد التي شملت أفرادا من العائلة الحاكمة السعودية ووزراء ورجال أعمال بارين، كما ترددت أنباء عن اعتقال مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة.
وهبط سهم مجموعة “الطيار” للسفر السعودية بنسبة عشرة بالمئة بعد دقائق من بدء التداول بعد أن نقلت الشركة عن تقارير إعلامية قولها إن السلطات أوقفت ناصر بن عقيل الطيار الذي لا يزال عضوا بمجلس إدارة الشركة.
التعليقات
هنيئا لكل مواطن هنيئا لمليكنا وولي عهده حفظهم الله ونبشر انفسنا ومملكتنا الغاليه بان الاستثمارات الدوليه التي خافت ان تأتي منذ عقود سوف تركض الان للاستثمار عندنا بامن وأمان فألاباطره تم القبض عليهم
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اتسع يوم الاثنين فيما يبدو نطاق حملة مكافحة الفساد التي شملت أفرادا من العائلة الحاكمة السعودية ووز راء ورجال أعمال (بارين)؟؟؟؟؟؟، كلمة بارين هنا تغير المعنى كليا
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جماعة ( با ) اتوقع عندهم تريليونات من تدبيل الأسعار يجيبون القطعه ب خمسه ريال ويبيعونها علينا بخمسين
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ههههههههههههههههه سبحان الله اللي كانو يهايطون بالطيارات الخاصه من ثروات الوطن اللي نهبوها ... اليوم يدورون لو كعي أعرج يخرجهم خارج الحدود وحتى لو تهريب مع الكداده .. لكن هيهات مطوقين
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وش بتسوون بالمليارات فقط في ارصدتكم محزنه وكانكم خايفين من الجوع أو الفقر هل تعلمون أن ١٠٠الف يفك ازماتي وليس مليارات وانتم مناصب ونفوذ ومليارات ولستم مطمئنين على مستقبلكم لاحول
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كُنت أشاهد سحابة صغيره في السماء وبعد صلآة الإستسقاء إختفت
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راقبوا مطار جده .... والطيارات الخاصه اللي رابضه على أرض المطار ... جده مليانه فاسدين وفاسدين أوي أوي
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😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆
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أصلاً صابتهم أم الركب اللي في بطنة لحم ني مايرتاح وهم في انتضار الدور وقد يسلمون أنفسهم طواعية املاً في اعتبار ذالك في الاحكام الشرعية
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