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بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !
صحيفة المرصد : أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي الجدل بعد نشرها مقطع فيديو أعلنت خلاله عن سعر خيالي لمعطف فرو من إحدى المحلات .
وأظهر الفيديو الفنانة وهي تقوم بشراء عدداً من المعاطف الملونة، ثم طلبت من صاحب المحل أن يحجز لها معطفاً من أغلى أنواع الفرو في العالم، ويبلع ثمنه 70 ألف دينار كويتي، بما يعادل 200 ألف دولار تقريباً.
وقوبل الفيديو باستهجان عدد من متابعيها ، وتباينت ردود الفعل بين الجمهور، ما بين سعر المعطف الثمين جداً ، والاستعراض أمام متابعيها والتباهي بشراء هذا الفرو.
فيما دافع البعض الآخر عنها، معتبرين أن اختياراتها عادية لأنها تتبع آخر صيحات الموضة في الأزياء والفساتين.
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التعليقات
48 - نوني&2017-11-07 03:40:09
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47 -2017-11-07 03:00:46
ماشاءالله عليها بس انا ياعمري هههه عندي طقم دهب وادا رحت ناس علي قدهم ما البسه اقول حرام هم ما عندهم فكرنا نفسي عندي محل ألماس هههه
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46 - فقير2017-11-07 02:56:46
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45 - صبحي2017-11-07 01:38:24
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44 -2017-11-07 01:01:49
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43 -2017-11-07 00:57:43
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42 -2017-11-07 00:55:23
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41 - م2017-11-07 00:51:54
37 🤣🤣🤣 لا بد***
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40 - أبو؏ـبــداللهہ2017-11-07 00:51:36
هذي تسوي لهم اعلان للمحل بدري عليها تشتريها للممثلات واهل الفن والله ابخل منهم مافيه ينتظرون اي شي يجيهم بلاش وبدون فلوس
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39 -2017-11-07 00:50:31
هذه امل عايشة حياة عز ورفاهية ودلع وتسافر وتهتم بنفسها وجمالها وبشرتها وصحتها عندها فلوس تشتري ملابس ومجوهرات وتجيها هدايا وحياة حلوة لا هم ولا غم ولا نكد معها بنتها تتمشى هي وياها وحياتهم حلوة وسعيدة
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38 - بقلاوه2017-11-07 00:47:24
هي ماتشتريه يعطونها هديه مقابل هالدعايه الاعلان لمحلهم كل مشاهير السناب والانستقرام واليوتيوب كذا
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37 - يارب2017-11-07 00:44:21
35 - شيفون >>>> الرسول صل الله عليه وسلم تزوج من المطلقة وتزوج من الارملة وتزوج من الكبيرة ، والمطلقات هن اخواتنا وبناتنا وعماتنا وامهاتنا وقريباتنا ، والمطلقة قد تكون قريبتك في يوما ما ، ارتقوا قليلا
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36 - م2017-11-07 00:37:49
قلم مايطبب غير لشمس نفس الافكار****
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35 - شيفون2017-11-07 00:37:41
لأحد يرغب بالمطلقة سوى الاجانب او المرتزقة
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34 -2017-11-07 00:33:59
رغم انها مطلقة ولازالت عروض الزواج تنهال عليها من كل جنسية والمشهورة لو تتطلق كذا مرة تظل مرغوبة للزواج بعكس لو كانت وحدة عادية
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33 -2017-11-07 00:33:26
على حساب ***
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32 - 🇸🇦 دمتي بلادي2017-11-07 00:32:15
أمراض نفسية مستعصية ..
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31 - الناقد2017-11-07 00:31:03
الحين اللي بيشري يقول احجزه .ليش هو ضحيه. اذا عندك فلوس اشتري واذا ماعندك اتركي عنك الخرط الفاضي
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30 - التركي2017-11-07 00:30:27
صدقتوا. ***
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29 - مهند1112017-11-07 00:28:58
من اين لكي هذا ***
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28 - م2017-11-07 00:26:49
****د ومثابره وهدم اقصد خدمتي المجتمع والامة
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27 - Fahd2017-11-07 00:20:39
سبحان الله لا اختفت الاضواء يطلع فنان بحركه ليا كنه طلعت عفويه وكله عشان عدسة الصحافه ترجع تصوره
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26 -2017-11-07 00:20:19
كفو ياقلم الحقيقة
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25 - م2017-11-07 00:14:03
١٠ ****. دليل خفة عقولهن ماعندها قدوة ***
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( عدد التعليقات 30,424 )24 - قلم الحقيقه
تظل أنفة نفوسنا لاتعادلها أموال الدنيا كلها ولا مقتنياتها وهذه الأنفة لاتوجد الا عند العظماء وحدهم. هؤلاء لايهمهم مايملكه غيرهم بقدر اهتمامهم بما تملكه نفوسهم من نبل البعض بها فقير رغم غنائه المادي.
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23 - ريح الخزامى الغامدي2017-11-07 00:00:25
ليت لك زيارة ** وأنتي لابسه ومكشخه بهذا المعطف .
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22 -2017-11-06 23:59:48
بعني *** ماعندنا لك شئ
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21 - بنشري2017-11-06 23:39:57
ت 10 لاهم ولا غم !! ليش أنت داخل قلبها مثلا ؟!
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20 - فاقد الطريق2017-11-06 23:39:57
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19 - بدر2017-11-06 23:35:23
ما اشترته قالت احجزه لين تلقى لها *** السنه الماضيه
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18 -2017-11-06 23:33:34
لو جت عندنا تزاحموا عليها عشان يتصورون معها مثل اللي صار من يومين مع إعلامية مشهورة جت الرياض وشوفوا كيف الزحمة والتدافع من الجنسين عشان يتصورون معها 🤦🏻♂️🤷🏻♀️
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17 -2017-11-06 23:31:56
مااقول بس الا استعينوا بالله واصبروا
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16 -2017-11-06 23:30:28
الله لا يشغلنا عن طاعته
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15 - الشافعي2017-11-06 23:29:10
الله لايبارك بك لانك تتبطرين على نعمة الله ؟
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14 - عمر 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-06 23:28:32
الله يرحم صدام حسين
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13 - الشافعي2017-11-06 23:27:38
اين مخافة الله يالغرضي الله اكبر تشترين معطف ب(200)ألف دينار وفي ناس لاتأكل ولا تشرب سبحان الله؟؟؟
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12 -2017-11-06 23:27:21
زين لم تشتريه حجز بس يمكن تهون ما تشتريه اقول قابلوني اذا اشترا هذا الجاكيت هههههه شيوخ الكويت ماتشتريه تجي فنانه تشريه ب ٧٠ الف دينار هل من المعقول جاكين بهذا السعر *****
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11 -2017-11-06 23:25:39
*** عشان كده ضروري تتدفأ
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10 -2017-11-06 23:23:52
شهرة وفلوس وسفر وصحه وحياة حلوة لا هم ولا غم ولا نكد ولا طبخ ولا كنس عايشة حياتها بالطول والعرض عندها بنت وحدة وكانهم خوات وعايشين حياة كلها دلع ومولات وسفريات وتمشيات وترفيه حياة حلوة لا هم ولا نكد
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9 -2017-11-06 23:22:36
الجاكيت هذا اخر صيحة من ريش الدجاج ٧ دنانير تسحب عليه قال اقول ٧٠ الف دينار كويتي شطار في****
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8 -2017-11-06 23:19:46
باسم يوسف: «إحنا مش سلاح لحد يفش غله فى ناس تانية» متطلعيش مرة تانية
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7 - حازم2017-11-06 23:19:40
أين قلم الكوافيرة أو خنبقة
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6 -2017-11-06 23:18:18
، الناس المتحضره تحتقر الي يلبس فرو طبيعي
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5 - العامري112017-11-06 23:12:09
***الي يصدقها
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4 - منصف2017-11-06 23:10:06
عشان التصوير .. حدها جكيت جلد عنز
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3 - سلمان2017-11-06 23:06:51
على اساس بتشتريه يعني .. موب عاقله ماليندا بنت ترمب
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2 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-06 23:06:14
نفس سعر جكيت الفرو حقي .. فرو دب قطبي وسيم
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1 - صادق2017-11-06 23:05:21
إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين فيه ناس تموت من الجوع هل البشر ذولا مايدرون ام ماذا اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا
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