بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

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صحيفة المرصد : أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي الجدل بعد نشرها مقطع فيديو أعلنت خلاله عن سعر خيالي لمعطف فرو من إحدى المحلات .

وأظهر الفيديو الفنانة وهي تقوم بشراء عدداً من المعاطف الملونة، ثم طلبت من صاحب المحل أن يحجز لها معطفاً من أغلى أنواع الفرو في العالم، ويبلع ثمنه 70 ألف دينار كويتي، بما يعادل 200 ألف دولار تقريباً.

وقوبل الفيديو باستهجان عدد من متابعيها ، وتباينت ردود الفعل بين الجمهور، ما بين سعر المعطف الثمين جداً ، والاستعراض أمام متابعيها والتباهي بشراء هذا الفرو.

فيما دافع البعض الآخر عنها، معتبرين أن اختياراتها عادية لأنها تتبع آخر صيحات الموضة في الأزياء والفساتين.

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