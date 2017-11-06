هل تعرف صدام حسين؟ .. كويتي يمزق ملابس فتاة ويغتصبها بمكان عام في بريطانيا!

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ترجمة صحيفة المرصد: تابعت صحيفة “الديلي ميل” ما قضت به محكمة بريطانية على المغتصب الكويتي عبد العزيز الشمري (21 عامً)، الذي ادعى أنه صدام حسين.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه أدين بتهمة اغتصاب إمرأة بعدما لكمها في أنفها وسحبها إلى ضفاف نهر في وسط مدينة دارلينغتون، شمال شرق بريطانيا، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما.

وشددت الصحيفة أن عبد العزيز الشمري جاء لى البلاد بشكل غير قانوني، حيث أوضحت تفاصيل القضية أن الشمري رصد ضحيته، وبدأ يضايقها لمدة 20 دقيقة تقريبا، قبل جرها إلى الأرض واغتصبها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم العثور على ضحيته بالقرب من نهر سكيرن وقد غطى وجهها وملابسها الممزقة بالدم، و أنه تم القبض على المغتصب بعد مرور وقت قصير من الحادثة.

ونوهت المحكمة إلى أن الشمري ،كان يشاهد مقاطع فيديو جنسية لساعات على هاتفه النقال في وقت سابق، وشرب زجاجتين من الخمر ،وكان في حالة سكر، لحظة اغتصابه للمرأة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد العزيز الشمري عندما ألقي القبض عليه، صرخ بوجه المدعي عليه: “هل تعرف صدام حسين؟ أنا صدام حسين، لن أتحدث إليكِ، فأنت امرأة”، وتحدث عن إنجلترا بألفاظ نابية.

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