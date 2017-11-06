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الرئيسية / هل تعرف صدام حسين؟ .. كويتي يمزق ملابس فتاة ويغتصبها بمكان عام في بريطانيا!

هل تعرف صدام حسين؟ .. كويتي يمزق ملابس فتاة ويغتصبها بمكان عام في بريطانيا!

هل تعرف صدام حسين؟ .. كويتي يمزق ملابس فتاة ويغتصبها بمكان عام في بريطانيا!
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المرصد 28 3٬684 5 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: تابعت صحيفة “الديلي ميل” ما قضت به محكمة بريطانية على المغتصب الكويتي عبد العزيز الشمري (21 عامً)، الذي ادعى أنه صدام حسين.
وأكدت الصحيفة البريطانية أنه أدين بتهمة اغتصاب إمرأة بعدما لكمها في أنفها وسحبها إلى ضفاف نهر في وسط مدينة دارلينغتون، شمال شرق بريطانيا، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما.
وشددت الصحيفة أن عبد العزيز الشمري جاء لى البلاد بشكل غير قانوني، حيث أوضحت تفاصيل القضية أن الشمري رصد ضحيته، وبدأ يضايقها لمدة 20 دقيقة تقريبا، قبل جرها إلى الأرض واغتصبها.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم العثور على ضحيته بالقرب من نهر سكيرن وقد غطى وجهها وملابسها الممزقة بالدم، و أنه تم القبض على المغتصب بعد مرور وقت قصير من الحادثة.
ونوهت المحكمة إلى أن الشمري ،كان يشاهد مقاطع فيديو جنسية لساعات على هاتفه النقال في وقت سابق، وشرب زجاجتين من الخمر ،وكان في حالة سكر، لحظة اغتصابه للمرأة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عبد العزيز الشمري عندما ألقي القبض عليه، صرخ بوجه المدعي عليه: “هل تعرف صدام حسين؟ أنا صدام حسين، لن أتحدث إليكِ، فأنت امرأة”، وتحدث عن إنجلترا بألفاظ نابية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - قصيمي معتق
2017-11-06 23:45:25
الحيوان بدون عقل عندما يعتدي على انسان يتم قتله فورا حتى لو كان اليف فكيف بانسان لديه عقل ؟ تخيلت من القصة عندما لكم الضحية وسحبها الى ضفة النهر وكانه ذءب غادر يتربص .. المفروض سجن 3000سنة
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27 - راعي غنم..
2017-11-06 23:16:30
معه فوبيا لعشق صدام هايلكس..
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26 - أسم
2017-11-06 22:59:32
8الستين.يكرم صدام حسين عنك// ويكرم السامعين والقراء منك ومن صدامم اللعين الجبان غازي السعوديه (بلدنا)
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25 - ابو هادي
2017-11-06 22:58:51
صدام حسين اخو هدله مايفعل فعايلك يالرخمه
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24 - أسم
2017-11-06 22:55:48
10علي.الله يرحم صدام (صقرالعروبه)// أي صقر يادجاجه والله العظيم لو تمكن صدام من غزوه للسعوديه لفتك بك وبعشيرتك اول الناس ياضايع
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23 - قصيمي معتق
2017-11-06 22:42:09
واضح على ملامحه اقشر وحرام عليه اسم عبدالعزيز
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22 -
2017-11-06 22:09:56
انا منتظر السواقة مفكر في 💃🏻 رحال يقول عنده مجموعه 🤤 زينبيات طاهرات 😓
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21 -
2017-11-06 22:03:23
شكله اكبر من ماذكر وشكله فاصل والضفيرة محترقة على كلا احمل النظام والفكر العلماني المسؤلية شخلعه وخمور حتى الانجليز يفعلون كما فعل هذا المعتوة العلماني مهووس بالجنس كل جهدهم منصب على المرأة وارخاصها
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20 - عبدالله الحربي
2017-11-06 21:29:26
لاحول ولاقوة الا بالله.. لو كان سعودي كان كتبوا اسمه : ع. ش. نبغى تشهير باسماء المجرمين السعوديين بالصور والاسم الكامل عشان يخافوا من الفضيحه التي قد تساهم في ردع غيرهم مستقبلاً
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19 -
2017-11-06 20:23:52
بكره يقولون مريض نفسي وكان يسمع قران وجاتة وساوس بقتلها .
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18 - انتهى حكم النصيرية خلاص😑😑😑
2017-11-06 20:20:53
قرف ايش هؤلاء المتكاثرون وصدام مات اش لك بالهياط الأهبل حقك بانجلترا
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17 -
2017-11-06 20:20:31
خله ينفعك
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16 - رايق
2017-11-06 20:12:27
عاد الكويتيين يحبو صدام ..
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15 - ابو راشد - الرياض
2017-11-06 20:09:58
هذا الكويتي يتشبه بصدام 😂😂
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( عدد التعليقات 9,852 )
14 - الرحااال
2017-11-06 19:56:57
علي بن ابي طالب هو اشجع الرجال بعد رسول الله عليهم السلام..رغم شجاعته وقوته لم يهن مخلوق ع وجه الأرض..الرجل الحقيقي لايهين لايحتقر احدا..كن رجلا ع الأقل وقل اسمك 💚
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13 - حلم الوطن
2017-11-06 19:53:35
من يترحم على صدام والله لولا الله ثم الملك فهد الله يرحمه في هذاك الوقت ان صدام الخائن كان ناوي على الخليج يكفي ان الخليج دعموه ٨سنوات في حربه مع ايران وكان جزاهم الغدر من المجرم الخائن
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( عدد التعليقات 9,852 )
12 - الرحااال
2017-11-06 19:49:17
رغم مافعله صدام حسين من كوارث..لكن ان يفعل امور تهز الشرف او تهين رجولته مستحيل..الرجل الشجاع يقتل ويغزوا ويفعل كل الامور لكن في امور مثل هذي لايفعلها..ياليتك قلت اسمي البغدادي البق..هذا فعل دواعش 💚
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11 - أحمد منصور
2017-11-06 19:33:18
تعليق مخالف
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10 - علي
2017-11-06 19:24:20
الله يرحم صدام صقر العروبه قاهر الفرس المجوس
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9 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-06 19:17:28
العالم لن ينسون الملك فيصل وفهد وجمال عبدالناصر مو مثل الجبان الهارب من الأمريكان اليهود المندس في حفره غمقها ٥٠٠ متر يخاف من الموت الباغي وقالوا اشجع رئيس عربي لا والله هل العوجا مزبنه الدخيل.
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8 - الستين60
2017-11-06 19:08:19
اجل انت صدام حسين يكرم صدام حسين عنك اقول يابو عدي المزيف اكلها12سنة بين مجرمين لم تشاهدهم من قبل بيخلونك همبرجر عليها ميونيزحار بدون ثوم
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7 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-06 19:07:28
قالوا انه شجاع وزعيم العرب هههههه والحفره وش قاعد يسوي فيها قاعد ينزل بضاعه ولا ايش قالوا زعيم من جنبها
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6 - عرقرق
2017-11-06 19:06:00
اجبن مخلوق عرفه التاريخ صدام العراقي المجرم طلع مثل البزر في المحكمه معال يبكي ويهزئونه العراقيه لين قال بس حتى خلوه يشخ في غرفته مثل القطو صدام قال
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5 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-06 19:02:12
تعليق مخالف
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4 - عرقرق
2017-11-06 18:59:15
صدام حسين في مزبله التاريخ الحين ولاقينه الرجال في حفره مندس مثل الفار ***يوم شاف المشنقه كلاً سمعه صدام حسين قال
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3 - Ymni mahbob
2017-11-06 18:55:35
اغتصب المسكينه ولا عرف العراقيون ايام الغزو ماذا فعلوا فيهم قبل ما يخلق وجاهم فهد الفهود وحررهم من الظالم جدام الباغي ولكن ***ما يعتدل
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2 - اللهم اهد ضال المسلمين
2017-11-06 18:53:16
كان يشاهد مقاطع فيديو جنسية لساعات على هاتفه النقال _ قال تعالى:إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
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1 - Ymni mahbob
2017-11-06 18:52:28
قال انا صدام حسين ***الله عليك وعلى صدام الباغي .
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