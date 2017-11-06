الرئيسية / بعد ساعات من إيقافه .. “ويكيبيديا” يحذف صفحة “ناصر الطيار” – صورة
بعد ساعات من إيقافه .. “ويكيبيديا” يحذف صفحة “ناصر الطيار” – صورة
صحيفة المرصد : حذفت شبكة تحرير المحتوى المجاني حول العالم “ويكيبيديا” صفحة ناصر الطيار رئيس مجموعة الطيار بعد ساعات من إيقافه على ذمة قضايا فساد وغسل أموال.
وقدمت ويكيبيديا اعتذارها عن الوصول إلى محتوى صفحة ناصر الطيار مؤكدة أن مستخدمة تدعى ميرفت سلامة هي من قامت بحذف سيرة ناصر الطيار.
وكانت مجموعة الطيار للسفر القابضة قد أعلنت في بيان لها للبورصة السعودية أنها اطلعت على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بخصوص إيقاف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي د. ناصر بن عقيل الطيار والذي يملك حصصًا مباشرة وغير مباشرة في شركة مجموعة الطيار بما نسبته (29.72%).
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
23 - بردقان (نايت شفت)2017-11-06 23:06:28
ليلة القبض على ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -2017-11-06 23:01:05
يمني مقيم اي اعتزاز تتكلم عنه ارضك وعرضك استباحوووه الحوثي ونت تتكلم عن الشيمة والمرجلة لو فيك شيمة وغيرة ماجلست تعلق وارضك مغتصبة الدوله الوحيده الي هجرها الرخوم هي اليمن دولة الغدر والخيانة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - قصيمي معتق2017-11-06 22:16:12
و اناشد الملك و ولي عهده سعودة محلات الذهب والمجوهرات 100% وياريت يكون اقتصار العمل على النساء السعوديات فقط او يتم اغلاقه فورا هل يعلم وزير التخطيط ان نشاط المجوهرات يعادل ميزانية دولة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - قصيمي معتق2017-11-06 22:06:52
وايضا وضع بوابة في جميع المنافذ كشف تهريب الاموال داخل الملابس طبعا ابويمن والهندي والسوري متخصصين في تهريب الموال داخل الملابس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - قصيمي معتق2017-11-06 21:57:50
المفروض كل شخص يزيد رصيده عن 10مليون يتم فرض ضريبة 50% على اجمالي السيولة النقدية والاصول الثابتة لدعم اقتصاد البلد . ..وين يروح ؟ اما بالنسبة لابو جنيب الافعى المقيم عند التحويل ضريبة 80%
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ألفجر البعييييد2017-11-06 21:50:16
أي فاسد مقبوض عليه بتهمة الفساد ضاع مستقبله محليآ وعالميآ انتهي أحترامه بح في بح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - حسبي الله ونعم الوكيل2017-11-06 21:37:08
سبحان الله المواطن يعيش والحمد لله برضى يأكل ويستأجر ويجمع مبلغ ليتنزه في الإجازة ولكن في ناس سبحان الله الارصدة مليانه والقصور في كل مكان والسفر الى اَي مكان وفِي اي وقت ورغم ذلك لا يقنع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - خالد القحطاني2017-11-06 21:10:59
الى تعليق 9 قحطان : قول والله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - يحيى2017-11-06 20:58:38
نكافح الفساد بكل شي وبكل مكان وشركات ومؤسسات الدوله ومشاريعها وأي فساد سواء كبير اوصغير يحال صاحبه للنيابة والتحقيق والتعامل مع البلاغات بكل جديه واهتمام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - زائر2017-11-06 20:56:07
مكافحه الفساد والمرتشين والمفسدين يجب ان تكون لها فروع بجميع أنحاء المملكه بجديه وتكون حقيقية والتعامل مع البلاغات بكل سريه بجميع أوجه الفساد مشاريع شركات تعثر الطرق والمناقصات والشركات والبلديات وكل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - المتنبي2017-11-06 20:55:36
5 يمني أنتم بعتوا بلدكم للفرس وأذنابها وهذه أكبر خيانة في التاريخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - السالمي2017-11-06 20:49:17
فيه مقاولين اجانب يملكون عقارت وهم من بناها وبسم سعوديين والبنايه كلهاغش ويبيعونها في ملايين بسم السعودي بالمدينه موجودين عيانن بيان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - التستر. هو الفساد بعينه2017-11-06 20:40:04
المتسترين السعودين على الاجانب فى مناحي الحياة. سوف يواجهون يوماً اسودا والايام القادمة يستكشف المفسدين عن طريق التحايل على النظام نحن نعيش عصر الحزم والعزم. أعزهم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - الستين602017-11-06 20:37:44
تعليق 5يماني مقيم صح مافية اسم يماني لاكن اخذتم الجنسية وحملنا وزركم بسبب الجنسية العامودي يماني وامة اثيوبية والجنسية سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - قحطان العز2017-11-06 20:26:18
ياجماعه جيت اسواق ذهب خميس مشيط ادور وظايف سعودة الذهب. لقيت اليمنه بالمحلات قالوا مكتفين مانبغا سعوديين قلت والسعوده ميه بالميه قالوا لا صاحب الحلال قال مايبغا سعوديين تحيه لمكتب العمل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - حلم الوطن2017-11-06 20:22:40
تعليق ٥ يماني هذا مش شغلك الدور جاي عليكم في محلاتكم البضاعه اللي بريال تبيعوها على الشعب بمئة ريال والله إنكم اكبر طماعين وبعدين خلك في ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - جحا يحقق2017-11-06 20:10:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - جحا يحقق2017-11-06 20:07:09
وخيانة عظمى في حق الوطن واستغلال الثقة والتقرب للمسؤل من خان الوطن بكرة اول المتامرين لاسقاط الحكم وتفكيك الدولة اقسم بالله ذا تم التهاون سوف تكون كارثة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - يمني مقيم2017-11-06 20:06:59
لايوجد ولا يماني بينهم!، الحمد لله فهذا إن دل إنما يدل على أننا سُفراء لبلادنا يمن العزة والشموخ والإباء، في كل مره تتهمو اليمني بأنه مفسد والحمد لله ظهر الحق أمامكم .. شكراً يا ملك على اظهار المفسدين
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
4 - saeed2017-11-06 20:04:38
😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - جحا يحقق2017-11-06 19:58:16
هذه مافيا اموال وغسيل اموال ونهب الدولة والتعاون مع عصابات ومدراء ادارات بنوك لتسهيل عملياتهم المشبوهة لتدمير مقدرات الوطن واظعافه لا بد ان يطبق فيهم شرع الله وهو ما جاء في اية القصاص وهو السعي فساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -2017-11-06 19:54:18
***_ خابو وخسرو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - حلم الوطن2017-11-06 19:49:51
********ولا رد كل فاسد أسئل الله سبحانه وتعالى ان يعز حكومتنا وينصرها على كل داعشي واخواني وصفوي وحوثي وكل خائن لبلاد الحرمين الشريفين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : /
قهر يأمر بالمعروف وفي****...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرهاالمرصد 2 246 22 دقيقة
بالفيديو .. حسن نصر الله يتراجع عن نبرته المعتادة في الهجوم على المملكةالمرصد 53 4٬861 2 ساعتين
“ترامب” يتعلم من خطأ “أوباما”.. ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناءالمرصد 30 6٬283 9 ساعات
ترامب يكشف “سبب” هجوم تكساسالمرصد 14 2٬396 10 ساعات
المرصد الرياضي
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !المرصد 57 5٬999 4 ساعات
عقوبة متوقعة من الفيفا على النصرالمرصد 28 4٬907 4 ساعات
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟المرصد 43 5٬935 يوم واحد
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!المرصد 40 4٬028 يوم واحد
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!المرصد 25 5٬729 3 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صورالمرصد 74 14٬984 3 أيام
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!المرصد 52 15٬504 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرضالمرصد 13 3٬386 3 ساعات
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !المرصد 23 2٬563 1 ساعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاصالمرصد 12 3٬695 22 ساعة
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميلالمرصد 47 8٬097 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !المرصد 10 3٬414 2 ساعتين
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصفالمرصد 40 6٬017 20 ساعة
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكيةالمرصد 26 4٬700 يومين
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقةالمرصد 22 8٬082 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 2٬827 4 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 2٬895 6 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬605 6 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدةالمرصد 84 3٬494 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صورالمرصد 11 3٬756 يوم واحد
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬446 3 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬652 4 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!المرصد 15 3٬816 5 أيام
اخبار اقتصادية
أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعوديةالمرصد 20 4٬667 3 ساعات
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !المرصد 8 4٬915 18 ساعة
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتهاالمرصد 29 4٬609 يوم واحد
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلادهالمرصد 6 2٬733 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬474 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬329 4 أسابيع
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذهاالمرصد 10 6٬711 22 ساعة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!المرصد 31 9٬492 يومين
كاريكاتير