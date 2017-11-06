بعد ساعات من إيقافه .. “ويكيبيديا” يحذف صفحة “ناصر الطيار” – صورة

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صحيفة المرصد : حذفت شبكة تحرير المحتوى المجاني حول العالم “ويكيبيديا” صفحة ناصر الطيار رئيس مجموعة الطيار بعد ساعات من إيقافه على ذمة قضايا فساد وغسل أموال.

وقدمت ويكيبيديا اعتذارها عن الوصول إلى محتوى صفحة ناصر الطيار مؤكدة أن مستخدمة تدعى ميرفت سلامة هي من قامت بحذف سيرة ناصر الطيار.

وكانت مجموعة الطيار للسفر القابضة قد أعلنت في بيان لها للبورصة السعودية أنها اطلعت على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بخصوص إيقاف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي د. ناصر بن عقيل الطيار والذي يملك حصصًا مباشرة وغير مباشرة في شركة مجموعة الطيار بما نسبته (29.72%).

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