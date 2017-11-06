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بعد ساعات من إيقافه .. “ويكيبيديا” يحذف صفحة “ناصر الطيار” – صورة

بعد ساعات من إيقافه .. “ويكيبيديا” يحذف صفحة “ناصر الطيار” – صورة
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المرصد 23 6٬863 4 ساعات

صحيفة المرصد : حذفت شبكة تحرير المحتوى المجاني حول العالم “ويكيبيديا” صفحة ناصر الطيار رئيس مجموعة الطيار بعد ساعات من إيقافه على ذمة قضايا فساد وغسل أموال.

وقدمت ويكيبيديا اعتذارها عن الوصول إلى محتوى صفحة ناصر الطيار مؤكدة أن مستخدمة تدعى ميرفت سلامة هي من قامت بحذف سيرة ناصر الطيار.

وكانت مجموعة الطيار للسفر القابضة قد أعلنت في بيان لها للبورصة السعودية أنها اطلعت على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بخصوص إيقاف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي د. ناصر بن عقيل الطيار والذي يملك حصصًا مباشرة وغير مباشرة في شركة مجموعة الطيار بما نسبته (29.72%).

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - بردقان (نايت شفت)
2017-11-06 23:06:28
ليلة القبض على ***
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22 -
2017-11-06 23:01:05
يمني مقيم اي اعتزاز تتكلم عنه ارضك وعرضك استباحوووه الحوثي ونت تتكلم عن الشيمة والمرجلة لو فيك شيمة وغيرة ماجلست تعلق وارضك مغتصبة الدوله الوحيده الي هجرها الرخوم هي اليمن دولة الغدر والخيانة
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21 - قصيمي معتق
2017-11-06 22:16:12
و اناشد الملك و ولي عهده سعودة محلات الذهب والمجوهرات 100% وياريت يكون اقتصار العمل على النساء السعوديات فقط او يتم اغلاقه فورا هل يعلم وزير التخطيط ان نشاط المجوهرات يعادل ميزانية دولة
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20 - قصيمي معتق
2017-11-06 22:06:52
وايضا وضع بوابة في جميع المنافذ كشف تهريب الاموال داخل الملابس طبعا ابويمن والهندي والسوري متخصصين في تهريب الموال داخل الملابس
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19 - قصيمي معتق
2017-11-06 21:57:50
المفروض كل شخص يزيد رصيده عن 10مليون يتم فرض ضريبة 50% على اجمالي السيولة النقدية والاصول الثابتة لدعم اقتصاد البلد . ..وين يروح ؟ اما بالنسبة لابو جنيب الافعى المقيم عند التحويل ضريبة 80%
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18 - ألفجر البعييييد
2017-11-06 21:50:16
أي فاسد مقبوض عليه بتهمة الفساد ضاع مستقبله محليآ وعالميآ انتهي أحترامه بح في بح
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17 - حسبي الله ونعم الوكيل
2017-11-06 21:37:08
سبحان الله المواطن يعيش والحمد لله برضى يأكل ويستأجر ويجمع مبلغ ليتنزه في الإجازة ولكن في ناس سبحان الله الارصدة مليانه والقصور في كل مكان والسفر الى اَي مكان وفِي اي وقت ورغم ذلك لا يقنع
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16 - خالد القحطاني
2017-11-06 21:10:59
الى تعليق 9 قحطان : قول والله
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15 - يحيى
2017-11-06 20:58:38
نكافح الفساد بكل شي وبكل مكان وشركات ومؤسسات الدوله ومشاريعها وأي فساد سواء كبير اوصغير يحال صاحبه للنيابة والتحقيق والتعامل مع البلاغات بكل جديه واهتمام
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14 - زائر
2017-11-06 20:56:07
مكافحه الفساد والمرتشين والمفسدين يجب ان تكون لها فروع بجميع أنحاء المملكه بجديه وتكون حقيقية والتعامل مع البلاغات بكل سريه بجميع أوجه الفساد مشاريع شركات تعثر الطرق والمناقصات والشركات والبلديات وكل
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13 - المتنبي
2017-11-06 20:55:36
5 يمني أنتم بعتوا بلدكم للفرس وأذنابها وهذه أكبر خيانة في التاريخ
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12 - السالمي
2017-11-06 20:49:17
فيه مقاولين اجانب يملكون عقارت وهم من بناها وبسم سعوديين والبنايه كلهاغش ويبيعونها في ملايين بسم السعودي بالمدينه موجودين عيانن بيان
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11 - التستر. هو الفساد بعينه
2017-11-06 20:40:04
المتسترين السعودين على الاجانب فى مناحي الحياة. سوف يواجهون يوماً اسودا والايام القادمة يستكشف المفسدين عن طريق التحايل على النظام نحن نعيش عصر الحزم والعزم. أعزهم الله
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10 - الستين60
2017-11-06 20:37:44
تعليق 5يماني مقيم صح مافية اسم يماني لاكن اخذتم الجنسية وحملنا وزركم بسبب الجنسية العامودي يماني وامة اثيوبية والجنسية سعودي
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9 - قحطان العز
2017-11-06 20:26:18
ياجماعه جيت اسواق ذهب خميس مشيط ادور وظايف سعودة الذهب. لقيت اليمنه بالمحلات قالوا مكتفين مانبغا سعوديين قلت والسعوده ميه بالميه قالوا لا صاحب الحلال قال مايبغا سعوديين تحيه لمكتب العمل
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8 - حلم الوطن
2017-11-06 20:22:40
تعليق ٥ يماني هذا مش شغلك الدور جاي عليكم في محلاتكم البضاعه اللي بريال تبيعوها على الشعب بمئة ريال والله إنكم اكبر طماعين وبعدين خلك في ****
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7 - جحا يحقق
2017-11-06 20:10:33
تعليق مخالف
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6 - جحا يحقق
2017-11-06 20:07:09
وخيانة عظمى في حق الوطن واستغلال الثقة والتقرب للمسؤل من خان الوطن بكرة اول المتامرين لاسقاط الحكم وتفكيك الدولة اقسم بالله ذا تم التهاون سوف تكون كارثة
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5 - يمني مقيم
2017-11-06 20:06:59
لايوجد ولا يماني بينهم!، الحمد لله فهذا إن دل إنما يدل على أننا سُفراء لبلادنا يمن العزة والشموخ والإباء، في كل مره تتهمو اليمني بأنه مفسد والحمد لله ظهر الحق أمامكم .. شكراً يا ملك على اظهار المفسدين
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4 - saeed
2017-11-06 20:04:38
😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆
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3 - جحا يحقق
2017-11-06 19:58:16
هذه مافيا اموال وغسيل اموال ونهب الدولة والتعاون مع عصابات ومدراء ادارات بنوك لتسهيل عملياتهم المشبوهة لتدمير مقدرات الوطن واظعافه لا بد ان يطبق فيهم شرع الله وهو ما جاء في اية القصاص وهو السعي فساد
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2 -
2017-11-06 19:54:18
***_ خابو وخسرو
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1 - حلم الوطن
2017-11-06 19:49:51
********ولا رد كل فاسد أسئل الله سبحانه وتعالى ان يعز حكومتنا وينصرها على كل داعشي واخواني وصفوي وحوثي وكل خائن لبلاد الحرمين الشريفين
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