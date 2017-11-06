عقوبة متوقعة من الفيفا على النصر
صحيفة المرصد : كشفت مصادر صحفية أن الإدارة النصراوية حاولت خلال الأسابيع القليلة الماضية التوصل لاتفاقية جديدة من خلال إعادة جدولة مستحقات نادي فلامنغو البرازيلي عبر المحادثات مع المحامي البرازيلي ماركوس موتا إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لوضع إدارة فلامينغو شروطاً تعجيزية ، بحسب يورو سبورت .
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أمهلت إدارة النصر حتى 28 من شهر سبتمبر الماضي لتسديد مستحقات النادي البرازيلي قبيل فرض عقوبات على النصر.
وفشلت إدارة نادي النصر في إقناع البرازيلين بإعادة جدولة مستحقاتهم التي تقدر بمبلغ ثلاثة ملايين و100 يورو والتي تمثل الدفعة الأولى من قيمة شراء البطاقة الدولية للمهاجم البرازيلي هرناني دي سوزا الذي مثل صفوف النصر عام 2014.
وتشير ذات المصادر إلى أن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ستصدر عقوبتها على الإدارة النصراوية خلال شهر نوفمبر الجاري في حال عدم الاتفاق بين الطرفين.
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التعليقات
مضيع الفريق. أول وألحين بيودي الفريق للدرجه العاشرة ماعاد يهمه النصر ولا الكورة
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لابد فرض ضرببة دخل 50% على جميع الاندية واللاعبين كونها اكتساب سهل وليس فيها منفعة للمواطن غير مضيعة للوقت والمخاصمات والعداء بين الناس بل اقترح فرض ضريبة 90% على دخول الملاعب وعلى اللاعببن والاندية
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إن غد لناظره لقريب#
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ههههههه يالله لا تبلانا .. نادي الفقر انتهى خلاص المفروض يوزعون جمهورهم على اندية الباطن والفيحاء ..
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ههههههه يالله لا تبلانا .. الفقر انتهى خلاص المفروض يوزعون جمهورهم على اندي
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التهبيط الكل يعرف من كان سيهبط ولكن ابن المدير دائما مشفوعا له ولكن الحق ينتصر مهما طالت المدة وهذه الأيام تشهد###
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تنوية: الشيك ابو50مليون رئيس النصر هوا من قال من لديه ملائة لإستلام النادي يتقدم وفي يده شيك ب50 مليون
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لوإنك متعوذ من ابليس ومقابل المطوع يوم سويت فيها بتستقيل تقلد نواف بن سعد وخذت الشيك ابو50 مليون من المطوع لقاء نقل رئاسة النادي منك له ماكان الآن أحد يطالبكم
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يقولون ان امير النصر داعمهم ب ١٥ مليون طيب سدود و ريحو وارتاحو الا اذا كان الدعم كلام مدري
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أولا البحث عن الفاسد الذي اخرج بطاقة هيرناني ، والله يكون مع النصر وغيره من أندية الوطن المقهورين، والله يمهل ولا يهمل لمن تسبب في كل هذا لاندية الوطن وإلا مافيه إلا نادي وطني واحد؟!
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يستاهل فيصل بن تركي هو اللي ***الفريق
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كل خلق الله يطالبونهم 😂
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متى يتم منع الاعب الاجنبي من اندية الوطن الشكوا لله صفقات ملايين ووبعدها فضيحة علا اندية الوطن لدى الفيفا وووالكاس
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يارب تهبيط .. وشطب نتائج
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الى التعليقات الهلاليه والله صدق المغرد الكويتي الهلال لايمثل الا نفسه كلنا اوراوا
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لا تخافون من شروط الصفقه تسديد الديون كلها يعني ارقد وامن
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تصحيح ( يطول بعمره ,,, )
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قال فلوس فقراوى ***
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فلوش مافيس ..... الرجال اللي كان يصرف مئات الملايين على لعيبة النصر في أبو زعبل ... تحت المسائله قفطه أبو سلمان الله يطول بهمره
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مافيش فلوس ياحبيبي مافيش فلوووووس خلاص حاليأ يرحل غصب الموارد تسكرت عليه
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اندية الوطن مشاكلها واجد محتاجة مليون بنك
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الله يعين .. حجزت مكاسب صفقات السلاح ومناقصات مصلحة الأرصاد والبيئة .. يعني ماكو مصــاري !! يالله يا أعضاء النادي .. فـــزعتكم !!
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😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆
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الامور عندما تدار لغير اهلها عفوا كحيلان عليك الرحيل
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مطار طير الا كما طار
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من اراد السقوط عفوا
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درجة درجة
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تركي الشيخ بيوقف مع النصر ويقفل هذي المشكله اذا هي فقط
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