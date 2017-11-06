عقوبة متوقعة من الفيفا على النصر

حجم الخط A A A المرصد 28 4٬904 4 ساعات

صحيفة المرصد : كشفت مصادر صحفية أن الإدارة النصراوية حاولت خلال الأسابيع القليلة الماضية التوصل لاتفاقية جديدة من خلال إعادة جدولة مستحقات نادي فلامنغو البرازيلي عبر المحادثات مع المحامي البرازيلي ماركوس موتا إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لوضع إدارة فلامينغو شروطاً تعجيزية ، بحسب يورو سبورت .

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أمهلت إدارة النصر حتى 28 من شهر سبتمبر الماضي لتسديد مستحقات النادي البرازيلي قبيل فرض عقوبات على النصر.

وفشلت إدارة نادي النصر في إقناع البرازيلين بإعادة جدولة مستحقاتهم التي تقدر بمبلغ ثلاثة ملايين و100 يورو والتي تمثل الدفعة الأولى من قيمة شراء البطاقة الدولية للمهاجم البرازيلي هرناني دي سوزا الذي مثل صفوف النصر عام 2014.

وتشير ذات المصادر إلى أن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ستصدر عقوبتها على الإدارة النصراوية خلال شهر نوفمبر الجاري في حال عدم الاتفاق بين الطرفين.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا