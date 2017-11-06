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كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !
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المرصد 57 5٬992 4 ساعات

صحيفة المرصد : أثارت تغريدة قام بتدوينها أحمد الرمضان مدير المركز الإعلامي بنادي القادسية الكويتي أن نادي الهلال السعودي يمثل نفسه فقط في نهائي دوري الأبطال الآسيوي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني .

وكتب الرمضان من خلال حسابه عبر تويتر:” نفترض أن أوراوا يلعب معه 3 محترفين سعوديين وفاز باللقب الآسيوي إن شاء الله ، هل يعتبر اللاعبون خونة وضد الوطنية”.

وتابع:” النادي لا يمثل إلا نفسه ” .

ورد عليه بعض الجماهير الهلالية ، منهم من قال له : طيب انت وش دخلك يمثل نفسه والا يمثل السعوديه انت وش جنسيتك سعودي ؟؟ أجل كل (…)!”.

ورد آخر : ” كلامك مثل وجهك أنت تمثل نفسك هذا نادي يلعب على النهائي الآسيوي وإن شاء الله يحقق البطوله كلنا الهلال ” .

يذكر أن الهلال سوف يقابل الفريق الياباني يوم 18 من الشهر الحالي في مباراة الذهاب ويتقابلا في لقاء العودة باليابان يوم 25 من نفس الشهر الحالي .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - سيراييفو
2017-11-06 23:58:03
والله ياقعدت اضحك داخل في انديتنا يالكويتي 😜😜😜
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56 - سيراييفو
2017-11-06 23:40:07
مع أني اتحادي بس بصراحة أتمنى فوز الهلال وأي نادي يمثل الوطن اهلاوي نصراوي ودعونا من التعصب ولا ادعي المثاليه نادي يمثلنا ما يمثل الكويت ويمس سمعتنا الكورويه وخل المتعصب الحاقد الأعمى يتكلم بما شاء
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55 - راعي الأوله
2017-11-06 23:28:52
الى تعليق 42 هههه وش دخل السالفة في موضوع اغنية في زحمة الناس شكلك سامع الكلمات ولا تدري متى تنقال،، مثل اللي توه متعلم كلمة فجأة ومايدري متى تنقال ،، ودخل على راعي بقالة وقال عطنا بيبسي وفجأة ميرندا
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54 - ماركتو
2017-11-06 23:13:23
*** يبيله واحد يربيه **الله يأخذه ..ويكثرهم في خليجنا طّل..
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53 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-06 23:13:07
فرصة له لازم يستغلها .. اي إعلامي يبي يشتهر الحل هو انتقاد الهلال او ذكر اسمه فقط
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52 - الصقر1
2017-11-06 22:29:07
خلك في القادسية حقتك ايها الحاقد ***امر الهلا لايخصك نحن السعوديين يهمنا الهلال ونتمنى الفوز باللقب الاسيوي وسنفوز غصب عنك . اغراء الحكام وشراء ذممهم شغلتكم ايها **.
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51 - شنق بنق بن سنق
2017-11-06 22:28:04
بالتوفيق للفريق الياباني العربق😎✌
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50 - الزهراني
2017-11-06 22:20:47
جاحد عيش عمانه , ونحن نسعى ورا تحرير منتخبكم وانديتكم
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49 - الحجاج
2017-11-06 22:09:14
الهلال يمثل السعودية يا أحمد الرمضان وأنت تريد الشهرة بقاعدة خالف تعرف ولو كان القادسية الكويتي قلنا معقول كلامك إنه يمثل نفسه لأنكم شيعة وأحزاب والوطنية عندكم تقاس بالمصالح حتى في الرياضة . الله يرحم
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48 -
2017-11-06 22:01:22
الكويتي حقيقه محروق قلبه بسبب منع انديه الكويت و منتخبهم من المشارات الدوليه و الاسيويه و اي بطوله خارجيه يارمضان خلوكم في البطوله المحليه لا وكثيره عليكم رمضان فات و انتها اقول اللهم لا شماته بالكويت
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47 -
2017-11-06 22:01:09
الكويتي حقيقه محروق قلبه بسبب منع انديه الكويت و منتخبهم من المشارات الدوليه و الاسيويه و اي بطوله خارجيه يارمضان خلوكم في البطوله المحليه لا وكثيره عليكم رمضان فات و انتها اقول اللهم لا شماته بالكويت
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46 - ابراهيم الدوسري
2017-11-06 21:57:32
على اهل الكويت ان لاينسوا فضل السعوديه عليهم
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45 -
2017-11-06 21:55:26
حر برأيه غصب يـ .......... للزعيق ا
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44 - راعي غنم..🐐🐐
2017-11-06 21:40:53
المفروض ماردو على الرمضان... ليه!.حتى يجي شهر رمضان..ههه. كل عام وانتم بخير..وصيام مقبووول
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43 - احمد العسيري
2017-11-06 21:37:57
ههههههههههه ... انت شف ناديك وش حقق هذا اولا وثانيا يكفينا شرفا ان كل بطوله فيها نادي سعودي يكون بطل او وصيف اما انتم ففي اسفل السافلين . انا وكل جمهور الاهلي خاصة والجمهور السعودي بكل ميوله هلاليين
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42 -
2017-11-06 21:33:11
ردود 35/36/37/38/39/ بهديك انت لحالك اغنيه ابونوره في زحمةالناس صعبه حالتي ''' فجاءه اختلف للوني وضاعت خطوتي
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41 - ظامي اليل
2017-11-06 21:26:14
هذا المرضان..المريض.اللي اسمه.الرمضان*** جماعة اللي بالي بالك.
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40 - أبو سحم
2017-11-06 21:25:28
والله العظيم اني نصراوي واتمنى ان يحقق الهلال الكأس أصبح الكل يتمنى أي خسارة للوطن خاصة اللي حولينا
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39 - خاب
2017-11-06 21:24:58
2- وقع مع شركة سيارات فولكسواجن وخسرت الشركة وطل
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38 - نشيمورا قاهر الطواقي
2017-11-06 21:22:40
التوفيق لأوراوا ريد دياموندز
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37 - خاب
2017-11-06 21:21:28
الاقزام السنافر نادي *** كل الشركات إلى رعوه خسرو
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36 - الحربي
2017-11-06 21:19:33
كلامه صحيح فريق السنافر لا يمثل إلا نفسه في نهائي آسيا وإن شاء الله يحقق الفريق الياباني البطولة ويدعس ويكسر خشم السنافر
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35 - دوووس ياشنب
2017-11-06 21:18:57
كلامه صحيح،،100% .ايام ماجد عبدالله اشغلونا هالهلاليين الا يبون مهاجم مثله وكل ماطلع لهم مهاجم قارنوه في ماجد ويوم راح النصر العالمية انشغلوا بالعالمية وصارت اكبر همومهم مثل المطلقة تاكل نفسها بنفسها
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34 - ذكرني بثرثار الجنووب
2017-11-06 21:18:44
هههههههه الله ***يالكويتي (داخل صيدليه) اصلا" الهلال مايتشرف انه يمثل اشكالك يا***
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33 - خاب
2017-11-06 21:14:32
نادي الهلال ما يكفي إن بطولاته****
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32 - محمد الشهري
2017-11-06 21:12:53
انت لست كويتي لان كل كويتي اصيل يحب الملكة والعكس صحيح
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( عدد التعليقات 9,574 )
31 - بسمه
2017-11-06 21:06:31
الصراخ على قدر الالم ..واحد حتى شكل الكورة نساه كيف تبغون ينشهر من جديد الا بذكر زعيمه 💙💙على اساس ننتظر رأية او رأي غيره من الصغار .
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30 - عبدالعزيز الهاجري
2017-11-06 21:05:34
الكويتيين هالفتره اصبحوا معنا !!
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29 - سعيد
2017-11-06 21:00:59
ايش عنده ***اقول خلك في الدوري الإيراني احسن لك
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28 - عبدالله اليامي
2017-11-06 20:50:37
إلا اللقافة ( الحماقة ) أعيت من يداويها ، شأن داخلي لا يعنيه ، والفوز بحول الله وقوته حليف زعيم آسيا .
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27 - ماهر
2017-11-06 20:50:15
قال أو ما قال الكرة في الملعب وأقدام اللاعبين هي من سيحدد مسارها
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26 - عبدالله اليامي
2017-11-06 20:46:30
إلا اللقافة ( الحماقة ) أعيت من يداويها ، شأن داخلي لا يعنيه ، والفوز بحول الله وقوته حليف زعيم آسيا .
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25 - عود
2017-11-06 20:39:48
هو صادق النادي يمثل نفسه واذا على العالميه وصلته انديه سعوديه قبل 18 عام
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24 -
2017-11-06 20:36:50
يامرصد عطونا موعد وتوقيت مباراة الهلال ....
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23 - العمده
2017-11-06 20:35:05
هذا الكويتى لايمثل الا نفسه بكلامه هذا واهل الكويت على العين والرأس والمثل يقول (كل بيت به طهاره)ونادى الهلال يمثل السعوديه وكلنا هلال وبعون الله الفوز من نصيبه🇸🇦👍
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22 - خالد ابو عمر
2017-11-06 20:34:36
لاحول ولاقوة الا بالله
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21 - الحويطي
2017-11-06 20:33:38
محد ياكل جهد احد والسابق تطلع بيمنها
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20 - محمد الشهري
2017-11-06 20:33:25
كفو ابو رمضان كلام من ذهب شاهدنا ابو طاقيه لما لعب الملكي في النهاىي وش سوا
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19 - خالد ابو عمر
2017-11-06 20:33:22
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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18 - خالد ابو عمر
2017-11-06 20:32:18
اتوقع والله أعلم انه غالبية الي عنده ميول رياضيه من جميع الانديه فوز الهلال السعودي حتى جماهير النصر
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17 - ابو نايف - الرياض
2017-11-06 20:31:39
مساكين هؤلاء الكوايته 😂
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16 - خالد ابو عمر
2017-11-06 20:30:30
انا اتحادي صميم وأتمنى من كل قلبي فوز الزعيم النادي الهلالي السعودي ممثل الوطن والعرب والمسلمين
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15 - المواطن
2017-11-06 20:29:26
يااااااااااارمضان خلك صااااااااااااااااااااااايم أحسن لا تعطش وتفطر.
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14 - سلمان
2017-11-06 20:26:28
حلو صورتك أنت والشيخ
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13 -
2017-11-06 20:26:00
ماشاء الله يلقون لق ... كنت أحسبهم لعيبة فريق برشلونه وإلا مانشستر وإلا الريال
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12 - متحمس أوي أوي
2017-11-06 20:23:42
إلا متى المباراه ياشباب .؟؟؟؟ عطونا اليوم والتاريخ والساعه بدون أمر عليكم
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11 - Abo 7oor
2017-11-06 20:23:20
وهو صادق الهلال مايمثل الا الطواقي واذا على العالميه قد جابتها الانديه السعوديه بس كلمة الحق تزعل الدلال
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10 - عبدالرحمن الحربي232
2017-11-06 20:19:18
تعليق مخالف
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9 -
2017-11-06 20:17:57
أنتم الآن حرروا رياضتكم من الأسر وبعدين بربر مثل ما تبي
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8 - الى تعليق رقم ١ و٢
2017-11-06 20:14:52
طالما ما لكم علاقة بالجنسية السعودية من باب اولى مالكم علاقة بالاندية السعودية شأن سعودي خلوكم في غرابيلكم وسددوا ديونكم الاسبوع الجاي جايتكم عقوبة الفيفا وما عاد فيه فلوس خلاااص راحت عليكم.
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7 -
2017-11-06 20:13:03
هذا الطفل الكويتي المدلل اتمنى ان يجعل فريقه الأول ان يصل الي مستوي فريق الهلال للأشبال
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6 - راشد
2017-11-06 20:12:31
ردود تفشل مايعرفون يسولفون ويتكلمون ويردون ويناقشون بأدب وعقل ردود أطفال
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5 - على الأقل فريق يلعب آسيويا ويمثل وطن
2017-11-06 20:12:22
لكن الشقى على الي لا يمكن انه يلعب دوري حواري رياضه مجمده وفرق يفتح الله والغيرة قاتلتهم. يا جماعه لا تحطون روسكم بالكبار ترى تتعبوووون انتم وغيركم.
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4 - رايق
2017-11-06 20:10:54
كلامه منطقي جداً .
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3 - فهد
2017-11-06 20:09:23
كلام الأخ الكويتي صحيح ١٠٠/١٠٠ النادي يمثل نفسه لو كان هناك لاعب من الهلال أعاره للنادي الياباني فهو مخلص لناديه وليس للهلال علاقه عموما بالتوفيق للنادي الياباني
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2 - أبو مــــــــــــــاجد
2017-11-06 20:08:44
هــــــــــــذا من **أحمد الفهد الصباح .. الضغط يولــد الأنفجار .. والأخو بداء ينســم .. ينسم من وين ؟ الله أعلــــــــــم ... !!!!
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1 -
2017-11-06 20:08:31
لا واللي يشوفهم يقول فريق ريال مدريد مدري برشلونه ...هههههههههههههههه فرق شاسع واسع
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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬474 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 805 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬329 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬234 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 6٬710 22 ساعة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬492 يومين
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬501 يومين
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬478 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

 المرصد 180 4٬275 14 ساعة