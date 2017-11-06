كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

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صحيفة المرصد : أثارت تغريدة قام بتدوينها أحمد الرمضان مدير المركز الإعلامي بنادي القادسية الكويتي أن نادي الهلال السعودي يمثل نفسه فقط في نهائي دوري الأبطال الآسيوي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني .

وكتب الرمضان من خلال حسابه عبر تويتر:” نفترض أن أوراوا يلعب معه 3 محترفين سعوديين وفاز باللقب الآسيوي إن شاء الله ، هل يعتبر اللاعبون خونة وضد الوطنية”.

وتابع:” النادي لا يمثل إلا نفسه ” .

ورد عليه بعض الجماهير الهلالية ، منهم من قال له : طيب انت وش دخلك يمثل نفسه والا يمثل السعوديه انت وش جنسيتك سعودي ؟؟ أجل كل (…)!”.

ورد آخر : ” كلامك مثل وجهك أنت تمثل نفسك هذا نادي يلعب على النهائي الآسيوي وإن شاء الله يحقق البطوله كلنا الهلال ” .

يذكر أن الهلال سوف يقابل الفريق الياباني يوم 18 من الشهر الحالي في مباراة الذهاب ويتقابلا في لقاء العودة باليابان يوم 25 من نفس الشهر الحالي .

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لنفترض أن أوراوا يلعب معه 3 محترفين سعوديين وفاز باللقب الاسيوي إن شاء الله🙏

هل يعتبر اللاعبون خونة وضد الوطنية❗️

النادي لا يمثل إلا نفسه 👍 — أحمد الرمضان (@ahmedalramadan) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

كلامك مثل وجهك انت تمثل نفسك هذا نادي يلعب على النهائي الاسيوي وان شاء الله يحقق البطوله كلنا الهلال💙💙💙 — عبدالرحمن (@dhoo00m3) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧