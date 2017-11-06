كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !
صحيفة المرصد : أثارت تغريدة قام بتدوينها أحمد الرمضان مدير المركز الإعلامي بنادي القادسية الكويتي أن نادي الهلال السعودي يمثل نفسه فقط في نهائي دوري الأبطال الآسيوي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني .
وكتب الرمضان من خلال حسابه عبر تويتر:” نفترض أن أوراوا يلعب معه 3 محترفين سعوديين وفاز باللقب الآسيوي إن شاء الله ، هل يعتبر اللاعبون خونة وضد الوطنية”.
وتابع:” النادي لا يمثل إلا نفسه ” .
ورد عليه بعض الجماهير الهلالية ، منهم من قال له : طيب انت وش دخلك يمثل نفسه والا يمثل السعوديه انت وش جنسيتك سعودي ؟؟ أجل كل (…)!”.
ورد آخر : ” كلامك مثل وجهك أنت تمثل نفسك هذا نادي يلعب على النهائي الآسيوي وإن شاء الله يحقق البطوله كلنا الهلال ” .
يذكر أن الهلال سوف يقابل الفريق الياباني يوم 18 من الشهر الحالي في مباراة الذهاب ويتقابلا في لقاء العودة باليابان يوم 25 من نفس الشهر الحالي .
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لنفترض أن أوراوا يلعب معه 3 محترفين سعوديين وفاز باللقب الاسيوي إن شاء الله🙏
هل يعتبر اللاعبون خونة وضد الوطنية❗️
النادي لا يمثل إلا نفسه 👍
— أحمد الرمضان (@ahmedalramadan) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
كلامك مثل وجهك انت تمثل نفسك هذا نادي يلعب على النهائي الاسيوي وان شاء الله يحقق البطوله كلنا الهلال💙💙💙
— عبدالرحمن (@dhoo00m3) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧
طيب انت وش دخلك يمثل نفسه والا يمثل السعوديه انت وش جنسيتك سعودي ؟؟ 😊 اجل كل زق 😄🐸🐸
— فهد المغيصيب (@Fahad_Malak_) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
والله ياقعدت اضحك داخل في انديتنا يالكويتي 😜😜😜
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مع أني اتحادي بس بصراحة أتمنى فوز الهلال وأي نادي يمثل الوطن اهلاوي نصراوي ودعونا من التعصب ولا ادعي المثاليه نادي يمثلنا ما يمثل الكويت ويمس سمعتنا الكورويه وخل المتعصب الحاقد الأعمى يتكلم بما شاء
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الى تعليق 42 هههه وش دخل السالفة في موضوع اغنية في زحمة الناس شكلك سامع الكلمات ولا تدري متى تنقال،، مثل اللي توه متعلم كلمة فجأة ومايدري متى تنقال ،، ودخل على راعي بقالة وقال عطنا بيبسي وفجأة ميرندا
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*** يبيله واحد يربيه **الله يأخذه ..ويكثرهم في خليجنا طّل..
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فرصة له لازم يستغلها .. اي إعلامي يبي يشتهر الحل هو انتقاد الهلال او ذكر اسمه فقط
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خلك في القادسية حقتك ايها الحاقد ***امر الهلا لايخصك نحن السعوديين يهمنا الهلال ونتمنى الفوز باللقب الاسيوي وسنفوز غصب عنك . اغراء الحكام وشراء ذممهم شغلتكم ايها **.
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بالتوفيق للفريق الياباني العربق😎✌
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جاحد عيش عمانه , ونحن نسعى ورا تحرير منتخبكم وانديتكم
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الهلال يمثل السعودية يا أحمد الرمضان وأنت تريد الشهرة بقاعدة خالف تعرف ولو كان القادسية الكويتي قلنا معقول كلامك إنه يمثل نفسه لأنكم شيعة وأحزاب والوطنية عندكم تقاس بالمصالح حتى في الرياضة . الله يرحم
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الكويتي حقيقه محروق قلبه بسبب منع انديه الكويت و منتخبهم من المشارات الدوليه و الاسيويه و اي بطوله خارجيه يارمضان خلوكم في البطوله المحليه لا وكثيره عليكم رمضان فات و انتها اقول اللهم لا شماته بالكويت
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الكويتي حقيقه محروق قلبه بسبب منع انديه الكويت و منتخبهم من المشارات الدوليه و الاسيويه و اي بطوله خارجيه يارمضان خلوكم في البطوله المحليه لا وكثيره عليكم رمضان فات و انتها اقول اللهم لا شماته بالكويت
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على اهل الكويت ان لاينسوا فضل السعوديه عليهم
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حر برأيه غصب يـ .......... للزعيق ا
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المفروض ماردو على الرمضان... ليه!.حتى يجي شهر رمضان..ههه. كل عام وانتم بخير..وصيام مقبووول
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ههههههههههه ... انت شف ناديك وش حقق هذا اولا وثانيا يكفينا شرفا ان كل بطوله فيها نادي سعودي يكون بطل او وصيف اما انتم ففي اسفل السافلين . انا وكل جمهور الاهلي خاصة والجمهور السعودي بكل ميوله هلاليين
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ردود 35/36/37/38/39/ بهديك انت لحالك اغنيه ابونوره في زحمةالناس صعبه حالتي ''' فجاءه اختلف للوني وضاعت خطوتي
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هذا المرضان..المريض.اللي اسمه.الرمضان*** جماعة اللي بالي بالك.
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والله العظيم اني نصراوي واتمنى ان يحقق الهلال الكأس أصبح الكل يتمنى أي خسارة للوطن خاصة اللي حولينا
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2- وقع مع شركة سيارات فولكسواجن وخسرت الشركة وطل
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التوفيق لأوراوا ريد دياموندز
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الاقزام السنافر نادي *** كل الشركات إلى رعوه خسرو
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كلامه صحيح فريق السنافر لا يمثل إلا نفسه في نهائي آسيا وإن شاء الله يحقق الفريق الياباني البطولة ويدعس ويكسر خشم السنافر
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كلامه صحيح،،100% .ايام ماجد عبدالله اشغلونا هالهلاليين الا يبون مهاجم مثله وكل ماطلع لهم مهاجم قارنوه في ماجد ويوم راح النصر العالمية انشغلوا بالعالمية وصارت اكبر همومهم مثل المطلقة تاكل نفسها بنفسها
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هههههههه الله ***يالكويتي (داخل صيدليه) اصلا" الهلال مايتشرف انه يمثل اشكالك يا***
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نادي الهلال ما يكفي إن بطولاته****
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انت لست كويتي لان كل كويتي اصيل يحب الملكة والعكس صحيح
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الصراخ على قدر الالم ..واحد حتى شكل الكورة نساه كيف تبغون ينشهر من جديد الا بذكر زعيمه 💙💙على اساس ننتظر رأية او رأي غيره من الصغار .
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الكويتيين هالفتره اصبحوا معنا !!
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ايش عنده ***اقول خلك في الدوري الإيراني احسن لك
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إلا اللقافة ( الحماقة ) أعيت من يداويها ، شأن داخلي لا يعنيه ، والفوز بحول الله وقوته حليف زعيم آسيا .
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قال أو ما قال الكرة في الملعب وأقدام اللاعبين هي من سيحدد مسارها
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إلا اللقافة ( الحماقة ) أعيت من يداويها ، شأن داخلي لا يعنيه ، والفوز بحول الله وقوته حليف زعيم آسيا .
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هو صادق النادي يمثل نفسه واذا على العالميه وصلته انديه سعوديه قبل 18 عام
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يامرصد عطونا موعد وتوقيت مباراة الهلال ....
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هذا الكويتى لايمثل الا نفسه بكلامه هذا واهل الكويت على العين والرأس والمثل يقول (كل بيت به طهاره)ونادى الهلال يمثل السعوديه وكلنا هلال وبعون الله الفوز من نصيبه🇸🇦👍
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لاحول ولاقوة الا بالله
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محد ياكل جهد احد والسابق تطلع بيمنها
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كفو ابو رمضان كلام من ذهب شاهدنا ابو طاقيه لما لعب الملكي في النهاىي وش سوا
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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اتوقع والله أعلم انه غالبية الي عنده ميول رياضيه من جميع الانديه فوز الهلال السعودي حتى جماهير النصر
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مساكين هؤلاء الكوايته 😂
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انا اتحادي صميم وأتمنى من كل قلبي فوز الزعيم النادي الهلالي السعودي ممثل الوطن والعرب والمسلمين
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يااااااااااارمضان خلك صااااااااااااااااااااااايم أحسن لا تعطش وتفطر.
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حلو صورتك أنت والشيخ
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ماشاء الله يلقون لق ... كنت أحسبهم لعيبة فريق برشلونه وإلا مانشستر وإلا الريال
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إلا متى المباراه ياشباب .؟؟؟؟ عطونا اليوم والتاريخ والساعه بدون أمر عليكم
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وهو صادق الهلال مايمثل الا الطواقي واذا على العالميه قد جابتها الانديه السعوديه بس كلمة الحق تزعل الدلال
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تعليق مخالف
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أنتم الآن حرروا رياضتكم من الأسر وبعدين بربر مثل ما تبي
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طالما ما لكم علاقة بالجنسية السعودية من باب اولى مالكم علاقة بالاندية السعودية شأن سعودي خلوكم في غرابيلكم وسددوا ديونكم الاسبوع الجاي جايتكم عقوبة الفيفا وما عاد فيه فلوس خلاااص راحت عليكم.
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هذا الطفل الكويتي المدلل اتمنى ان يجعل فريقه الأول ان يصل الي مستوي فريق الهلال للأشبال
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ردود تفشل مايعرفون يسولفون ويتكلمون ويردون ويناقشون بأدب وعقل ردود أطفال
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لكن الشقى على الي لا يمكن انه يلعب دوري حواري رياضه مجمده وفرق يفتح الله والغيرة قاتلتهم. يا جماعه لا تحطون روسكم بالكبار ترى تتعبوووون انتم وغيركم.
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كلامه منطقي جداً .
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كلام الأخ الكويتي صحيح ١٠٠/١٠٠ النادي يمثل نفسه لو كان هناك لاعب من الهلال أعاره للنادي الياباني فهو مخلص لناديه وليس للهلال علاقه عموما بالتوفيق للنادي الياباني
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هــــــــــــذا من **أحمد الفهد الصباح .. الضغط يولــد الأنفجار .. والأخو بداء ينســم .. ينسم من وين ؟ الله أعلــــــــــم ... !!!!
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لا واللي يشوفهم يقول فريق ريال مدريد مدري برشلونه ...هههههههههههههههه فرق شاسع واسع
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