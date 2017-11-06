رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / حقيقة إيقاف رسوم الوافدين ومرافقيهم!

حقيقة إيقاف رسوم الوافدين ومرافقيهم!

حقيقة إيقاف رسوم الوافدين ومرافقيهم!
حجم الخط A A A
واس 42 5٬683 3 ساعات

صحيفة المرصد-واس: إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأية تصريحات بهذا الخصوص، موضحةً أن ما جاء في تصريحات معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الاعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.
وبيّن معاليه خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.
وأهابت وزارة المالية بجميع وسائل الإعلام اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إليها للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

42 -
2017-11-07 00:00:34
تعليق 38 ابغى المغترب يدفع الرسوم المستحقه ويعمل مع كفيله براتب شهري وليس بالتستر التجاري ٠
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - مسكين ابو يمن
2017-11-06 23:59:20
الاجنبي الي عنده كم قرش تلاقط قال افتح بدولة ثانيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - مسكين ابو يمن
2017-11-06 23:58:13
واذا ماشاء الله وضعك طيب وهو العكس خلك مؤدب ع الاقل معروف ماعنذكم حياء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - مسكين ابو يمن
2017-11-06 23:57:11
عنده معلومات يقول هههههه هذا جاهل ويحسب نفسه بمجلس الامه تحت القبه، المعلومات هذي ما قالت لك تبلغ عن الحوثي وتاخذ الفلوس، او ما قالت لك متى تلاقط؟ او ما قالت لك كيف بيموت صالحكم؟؟؟ حبيبكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - واضح
2017-11-06 23:47:43
ماشاء الله يا يماني مقيم عندك معلومات اجل لا تكون في مجلس الوزرا وحنا ما ندري تعرف اذا حجت على قرونها؟؟ المحلات بتتسعود غصب ماهو طيب وبنصير ندخل السوق ونطلع ما نشوف لمعان الجل حق ربعك والرسوم فيك فيك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 -
2017-11-06 23:45:36
الله يوفقك ادفع الرسوم المستحقه عليك واعمل مع كفيك والله ييسر لك أمرك ٠
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ربي احفظ هذا البلد آمنا مستقرا اللهم امين
2017-11-06 23:38:22
للأحبة جميعا أول شيء الرزق كتبه الخالق وليس المخلوق ونذكركم بحاجة لو أن ربي له قسمة أن نكمل غربتنا في هذا الوطن الحبيب ما نقص من رزقي شيء سبحانه لكن أحبتي عمره المقيم لم يكن عالة على أحد يكسب مع محبتي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - ربي احفظ هذا البلد آمنا مستقرا اللهم امين
2017-11-06 23:36:42
للأحبة جميعا أول شيء الرزق كتبه الخالق وليس المخلوق ونذكركم بحاجة لو أن ربي له قسمة أن نكمل غربتنا في هذا الوطن الحبيب ما نقص من رزقي شيء سبحانه لكن أحبتي عمره المقيم لم يكن عالة على أحد يكسب مع محبتي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - سبحان الله العظيم وبحمده
2017-11-06 23:23:15
سبحان الله العظيم وبحمده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - المهاااااااا
2017-11-06 23:20:27
ياليت يدبلون مبلغ الرسوووم ،، امتلئت الشوارع والمحال والحدائق اجانب***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
32 - يمني مقيم
2017-11-06 23:08:45
الله كريم انا عندي معلومات انه بتنلغي الرسوم ويتلغي سعودة المحلات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
31 -
2017-11-06 23:04:42
نحن مسلمين ونعاملهم بكل طيبه ولكن هؤلاء العماله ومن يساعدهم ويتستر عليهم يتسبب في مشاكل مهما عملنا معه بنيه صافيه الى من رحم الله هاذي الحقيقه ٠
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - هذول الاجانب ودهم بس حامض عليهم
2017-11-06 22:52:13
وراهم يقولون المهايطين شكلين ما بحكي وهم يرددون هالاسطوانه،؟؟ وينكم عن بشاره مهايطتكم ماتطلع؟وانت يا ابو شمه رح لسودان ع قولت الامام تراها ديرتن زينه لربعك ولكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - بدون اسم
2017-11-06 22:52:00
واللي قال الغاء الرسوم يحرك الاقصاد هذا الكلام المنطقي على سبيل المثال عندك عمارة تبي تأجرها ماراح تقدر تاجرها بسبب انه الاجانب راحوا وفي البعض من شعبنا يجلس ومايدفع اجر البيت ويقول خلي المحكمة اطلعن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - مواطن يحب الوطن
2017-11-06 22:48:58
هنا مملكة الحزم ذهبت المجاملات بدون رجعه انتهى عصر اللين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - هذول الاجانب ودهم بس حامض عليهم
2017-11-06 22:48:18
هذي اشاعات ابوشمه ومهايطين باب الحاره اقول وراكم ما تلاقطون وتذلفون بكل مكان نشوفكم وانتم غير مرغوب فيكم عوذه وش هالناس ماتحس؟؟ ماينلام الحوثي عارف انهم مايحسون اهبوا هبيتم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
26 - بدون اسم
2017-11-06 22:47:52
يعني السعودي يقدر يشتغل خباز ولا سباك مثلا ولا حتى بياع في بقالة اساسا صار لنا سنين الاجانب يشتغلون عندنا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - هاجد
2017-11-06 22:45:19
الرسوم سوف تزيد لا تلغى وستوطن المهن والحرف تدريجيا وسيكون الاعتماد بعد الله على المواطن وشباب الوطن والاجنبي يذهب يخدم بلده ووطنه اولى به فهو بحاجة له وكل بلد بحاجة لشبابه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
24 - مواطن يحب الوطن
2017-11-06 22:45:07
من يثير هذه الاشاعات هم الاجانب وخاصة ...... يبون كل شي ببلاش
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
23 - واضح
2017-11-06 22:44:58
ابو *** اتمنى تتكلم في امور بلدك ومتى ستعود لسيدك ومولاك قاسم سليماني حاكم سوريا الفعلي او كيف تكسب رضا العلوين عنك اما امور دولتنا فهناك سياسيون سعوديون اعلم بها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - مواطن يحب الوطن
2017-11-06 22:44:24
يابو العز يعلم الله ما تطلعون لو يصير راتب العامل منكم ريال تدري ليش لانه يجني من خارج عمله الاف الريالات في اليوم الواحد ومستحيل يضحي بهذا النعيم الي ما وجده في بلده
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
21 -
2017-11-06 22:44:11
نعم المتسترين على العماله زعلانين مافيه نسبه آخر الشهر ٠
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - مواطن يحب الوطن
2017-11-06 22:41:37
من يثير هذه الاشاعات هم الاجانب وخاصة اليمنببن يبون كل شي ببلاش
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - الناقد
2017-11-06 22:40:10
ت٢ يارجل وين انت عن كتاب الله وماارسلناك الا رحمة للعالمين ، والعافين عن الناس كن رحيما بالناس عشان الله يوفقك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - ابو العز الدمشقي
2017-11-06 22:39:04
بالنتيجة ستضطر الدولة لإلغاء الرسوم لأنه مبالغ بها كون 95% من العمالة منخفضة الرواتب أساساً ولكن بعد أن تكون العمالة غادرت البلاد وتقع البلد بوضع الجمود
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
17 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-06 22:34:53
اشاعات وأحلام الوافدين لاتنتهي ويحلمون بالجنسية !!!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
16 -
2017-11-06 22:32:30
اللاجنبي اخذ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - محمد الجعيد
2017-11-06 22:19:45
الغاء الرسوم يحرك الاقتصاد
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
14 -
2017-11-06 22:16:50
الازم البلاد يعتمد علي شبابه في كل شي في الاعمال لاتخلي للاجنبي دور في البلاد عشان تصير اليد العامله من شباب الوطن يعتمد عليهم في كل شي اللهم احفظ بلادنا بعد الله هو مصدر رزقنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - وضع الرسوم
2017-11-06 22:14:54
تدريجياً يبدأ بعشرين ريال ويتصاعف بعد سنة سيكون امثر عدلاً!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
12 - 😋
2017-11-06 22:06:35
الموضوع اقتصادي ياسمايلي وليس لعيون فلان او فلنتان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-06 22:06:18
احسنت تعليق ١ واضح .... تحياتي لمشاركاتك🍇
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - Smile
2017-11-06 22:02:25
في المشمش يوقفونها قرارات الدوله ماهي لعبه للوافدين ادفع ياوافد غصبن عنك او انقلع لبلدك لسنا مسؤولين عن متخلفين الدول الاخرى
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
9 - لم تدل
2017-11-06 22:01:16
بس لا يعني النفي القاطع. وربما بعدين ستدل ونستدل!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ابو تركي
2017-11-06 21:57:31
هالاجانب كل شوي مطلعين اشاعات على بلدنا ميتين يبون ينهبون ويهربون بلدهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - سعد بن احمد
2017-11-06 21:42:03
تكفون الا هذي الرسوم لا توقفونها اللي قاعد يستفيد من خيرات بلدنا يدفع او يغادر البلد لاي مكان يعجبه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 -
2017-11-06 21:41:21
الشباب السعودي متقن جميع الاشغال ونضفو بلادنا من العمال الاجانب اعطيك مثل ادارة المدينه العسكريه اغلابها اجانب بدل الاجنبي وضف فيها سعودي احق من الاجنبي فيهم اكثره له ٢٠ سنه دابها لاتصبح ورث ابوه
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
5 - jok-5
2017-11-06 21:38:56
رسوم ثابته غلط اقتصادي المفروض نسبه مئويه راح يكون عادل جدا فيه وافديين رواتبهم خياليه جداا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - مواطن @
2017-11-06 21:36:31
ياخي منت قادر تدفع رسوم بمكانك المغادره لاي بلد تناسبك
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
3 - saeed
2017-11-06 21:36:22
😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - واضح
2017-11-06 21:35:25
لا يوقف مره الا نحتريكم تدبلونها مرتين او 3 والي راتبه اكثر من 10 الاف ريال يدفع الرسوم 500% البلد ماهي ملجاء او حضانة بيتك بيتك او ادفع وانت ساكت اكلتوا البلد واكلتوا المواطنين باقي الازفلت تاكلونه
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
1 - مواطن
2017-11-06 21:28:36
كذا تمام ملينا من كثر بطاله العالم عندنا الي ماله داعي يروح بلده
لا يعجبني(2) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

الحية ملساء لن تخدعنا فنحن ابناء الصحراء نتعامل مع جميع الهوام بما تستحق ولى زمن...
بواسطة : حقاااني...

ت ١٧٩ ههههههه وراك زعلان علي يا بعدي أنا قلت بكذا تعليق جميع الاخووة والاخوات أص...
بواسطة : /

قهر يأمر بالمعروف وفي****...
بواسطة :

تعليق 38 ابغى المغترب يدفع الرسوم المستحقه ويعمل مع كفيله براتب شهري وليس بالتست...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
80 0
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
295 4
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
151 1
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
85 0
mm

محمد الساعد

من أسرار السلام العربي الإسرائيلي!
124 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

قصة غسل الصكوك وكيف تتم ؟
541 2
mm

محمد آل الشيخ

انكشاف قناة الجزيرة بعد الربيع الدموي
249 2
mm

قينان الغامدي

ملامح الربيع السعودي: طريق تنظيم الحمدين ومن معه
333 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

توضيح الواضحات من مستهجنات البلاغة !
161 0
mm

مشعل السديري

إنني أحلم بشرب «حليب العصافير»
304 3
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الماضي !
262 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
517 11
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
539 4
mm

عادل التويجري

القرار !
377 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
429 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
412 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
389 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
132 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
599 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
359 6
الاخبار الدولية
وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

 المرصد 2 244 22 دقيقة
بالفيديو .. حسن نصر الله يتراجع عن نبرته المعتادة في الهجوم على المملكة

بالفيديو .. حسن نصر الله يتراجع عن نبرته المعتادة في الهجوم على المملكة

 المرصد 53 4٬853 2 ساعتين
“ترامب” يتعلم من خطأ “أوباما”.. ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناء

“ترامب” يتعلم من خطأ “أوباما”.. ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناء

 المرصد 30 6٬282 9 ساعات
ترامب يكشف “سبب” هجوم تكساس

ترامب يكشف “سبب” هجوم تكساس

 المرصد 14 2٬396 10 ساعات
المرصد الرياضي
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

 المرصد 57 5٬994 4 ساعات
عقوبة متوقعة من الفيفا على النصر

عقوبة متوقعة من الفيفا على النصر

 المرصد 28 4٬903 4 ساعات
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

 المرصد 43 5٬935 يوم واحد
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

 المرصد 40 4٬028 يوم واحد
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬729 3 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 14٬984 3 أيام
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 49 4٬048 3 أيام
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

 المرصد 52 15٬504 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 13 3٬384 3 ساعات
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 23 2٬548 1 ساعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬695 22 ساعة
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬097 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

 المرصد 10 3٬407 2 ساعتين
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

 المرصد 40 6٬017 20 ساعة
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 26 4٬700 يومين
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 22 8٬082 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬827 4 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬895 6 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬605 6 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬494 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬756 يوم واحد
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬446 3 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬652 4 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬816 5 أيام
اخبار اقتصادية
أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

 المرصد 20 4٬666 3 ساعات
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

 المرصد 8 4٬915 18 ساعة
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 29 4٬609 يوم واحد
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

 المرصد 6 2٬733 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬474 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 805 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬329 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬234 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 6٬711 22 ساعة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬492 يومين
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬501 يومين
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬478 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

 المرصد 180 4٬275 14 ساعة