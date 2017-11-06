حقيقة إيقاف رسوم الوافدين ومرافقيهم!
صحيفة المرصد-واس: إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأية تصريحات بهذا الخصوص، موضحةً أن ما جاء في تصريحات معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الاعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.
وبيّن معاليه خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.
وأهابت وزارة المالية بجميع وسائل الإعلام اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إليها للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.
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التعليقات
تعليق 38 ابغى المغترب يدفع الرسوم المستحقه ويعمل مع كفيله براتب شهري وليس بالتستر التجاري ٠
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الاجنبي الي عنده كم قرش تلاقط قال افتح بدولة ثانيه
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واذا ماشاء الله وضعك طيب وهو العكس خلك مؤدب ع الاقل معروف ماعنذكم حياء
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عنده معلومات يقول هههههه هذا جاهل ويحسب نفسه بمجلس الامه تحت القبه، المعلومات هذي ما قالت لك تبلغ عن الحوثي وتاخذ الفلوس، او ما قالت لك متى تلاقط؟ او ما قالت لك كيف بيموت صالحكم؟؟؟ حبيبكم
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ماشاء الله يا يماني مقيم عندك معلومات اجل لا تكون في مجلس الوزرا وحنا ما ندري تعرف اذا حجت على قرونها؟؟ المحلات بتتسعود غصب ماهو طيب وبنصير ندخل السوق ونطلع ما نشوف لمعان الجل حق ربعك والرسوم فيك فيك
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الله يوفقك ادفع الرسوم المستحقه عليك واعمل مع كفيك والله ييسر لك أمرك ٠
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للأحبة جميعا أول شيء الرزق كتبه الخالق وليس المخلوق ونذكركم بحاجة لو أن ربي له قسمة أن نكمل غربتنا في هذا الوطن الحبيب ما نقص من رزقي شيء سبحانه لكن أحبتي عمره المقيم لم يكن عالة على أحد يكسب مع محبتي
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للأحبة جميعا أول شيء الرزق كتبه الخالق وليس المخلوق ونذكركم بحاجة لو أن ربي له قسمة أن نكمل غربتنا في هذا الوطن الحبيب ما نقص من رزقي شيء سبحانه لكن أحبتي عمره المقيم لم يكن عالة على أحد يكسب مع محبتي
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سبحان الله العظيم وبحمده
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ياليت يدبلون مبلغ الرسوووم ،، امتلئت الشوارع والمحال والحدائق اجانب***
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الله كريم انا عندي معلومات انه بتنلغي الرسوم ويتلغي سعودة المحلات
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نحن مسلمين ونعاملهم بكل طيبه ولكن هؤلاء العماله ومن يساعدهم ويتستر عليهم يتسبب في مشاكل مهما عملنا معه بنيه صافيه الى من رحم الله هاذي الحقيقه ٠
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وراهم يقولون المهايطين شكلين ما بحكي وهم يرددون هالاسطوانه،؟؟ وينكم عن بشاره مهايطتكم ماتطلع؟وانت يا ابو شمه رح لسودان ع قولت الامام تراها ديرتن زينه لربعك ولكم
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واللي قال الغاء الرسوم يحرك الاقصاد هذا الكلام المنطقي على سبيل المثال عندك عمارة تبي تأجرها ماراح تقدر تاجرها بسبب انه الاجانب راحوا وفي البعض من شعبنا يجلس ومايدفع اجر البيت ويقول خلي المحكمة اطلعن
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هنا مملكة الحزم ذهبت المجاملات بدون رجعه انتهى عصر اللين
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هذي اشاعات ابوشمه ومهايطين باب الحاره اقول وراكم ما تلاقطون وتذلفون بكل مكان نشوفكم وانتم غير مرغوب فيكم عوذه وش هالناس ماتحس؟؟ ماينلام الحوثي عارف انهم مايحسون اهبوا هبيتم
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يعني السعودي يقدر يشتغل خباز ولا سباك مثلا ولا حتى بياع في بقالة اساسا صار لنا سنين الاجانب يشتغلون عندنا ***
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الرسوم سوف تزيد لا تلغى وستوطن المهن والحرف تدريجيا وسيكون الاعتماد بعد الله على المواطن وشباب الوطن والاجنبي يذهب يخدم بلده ووطنه اولى به فهو بحاجة له وكل بلد بحاجة لشبابه
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من يثير هذه الاشاعات هم الاجانب وخاصة ...... يبون كل شي ببلاش
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ابو *** اتمنى تتكلم في امور بلدك ومتى ستعود لسيدك ومولاك قاسم سليماني حاكم سوريا الفعلي او كيف تكسب رضا العلوين عنك اما امور دولتنا فهناك سياسيون سعوديون اعلم بها
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يابو العز يعلم الله ما تطلعون لو يصير راتب العامل منكم ريال تدري ليش لانه يجني من خارج عمله الاف الريالات في اليوم الواحد ومستحيل يضحي بهذا النعيم الي ما وجده في بلده
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نعم المتسترين على العماله زعلانين مافيه نسبه آخر الشهر ٠
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من يثير هذه الاشاعات هم الاجانب وخاصة اليمنببن يبون كل شي ببلاش
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ت٢ يارجل وين انت عن كتاب الله وماارسلناك الا رحمة للعالمين ، والعافين عن الناس كن رحيما بالناس عشان الله يوفقك
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بالنتيجة ستضطر الدولة لإلغاء الرسوم لأنه مبالغ بها كون 95% من العمالة منخفضة الرواتب أساساً ولكن بعد أن تكون العمالة غادرت البلاد وتقع البلد بوضع الجمود
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اشاعات وأحلام الوافدين لاتنتهي ويحلمون بالجنسية !!!
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اللاجنبي اخذ ***
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الغاء الرسوم يحرك الاقتصاد
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الازم البلاد يعتمد علي شبابه في كل شي في الاعمال لاتخلي للاجنبي دور في البلاد عشان تصير اليد العامله من شباب الوطن يعتمد عليهم في كل شي اللهم احفظ بلادنا بعد الله هو مصدر رزقنا
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تدريجياً يبدأ بعشرين ريال ويتصاعف بعد سنة سيكون امثر عدلاً!
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الموضوع اقتصادي ياسمايلي وليس لعيون فلان او فلنتان
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احسنت تعليق ١ واضح .... تحياتي لمشاركاتك🍇
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في المشمش يوقفونها قرارات الدوله ماهي لعبه للوافدين ادفع ياوافد غصبن عنك او انقلع لبلدك لسنا مسؤولين عن متخلفين الدول الاخرى
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بس لا يعني النفي القاطع. وربما بعدين ستدل ونستدل!
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هالاجانب كل شوي مطلعين اشاعات على بلدنا ميتين يبون ينهبون ويهربون بلدهم
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تكفون الا هذي الرسوم لا توقفونها اللي قاعد يستفيد من خيرات بلدنا يدفع او يغادر البلد لاي مكان يعجبه
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الشباب السعودي متقن جميع الاشغال ونضفو بلادنا من العمال الاجانب اعطيك مثل ادارة المدينه العسكريه اغلابها اجانب بدل الاجنبي وضف فيها سعودي احق من الاجنبي فيهم اكثره له ٢٠ سنه دابها لاتصبح ورث ابوه
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رسوم ثابته غلط اقتصادي المفروض نسبه مئويه راح يكون عادل جدا فيه وافديين رواتبهم خياليه جداا
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ياخي منت قادر تدفع رسوم بمكانك المغادره لاي بلد تناسبك
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😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆
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لا يوقف مره الا نحتريكم تدبلونها مرتين او 3 والي راتبه اكثر من 10 الاف ريال يدفع الرسوم 500% البلد ماهي ملجاء او حضانة بيتك بيتك او ادفع وانت ساكت اكلتوا البلد واكلتوا المواطنين باقي الازفلت تاكلونه
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كذا تمام ملينا من كثر بطاله العالم عندنا الي ماله داعي يروح بلده
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