بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !
صحيفة المرصد : خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، البروتوكول المتبع في إطعام أسماك الإمبراطور الياباني ، حيث قام بسكب كل محتوى علبة الطعام في حوض الأسماك الملكية! .
فبعد لقائه الإمبراطور أكيهيتو في طوكيو، توجه ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإطعام الأسماك، حيث قدموا لهما علبتين وملعقتين لإطعام الأسماك على مهل، بحسب الطريقة المتعارف عليها في اليابان.
وأظهر مقطع فيديو متداول آبي وترامب وهما يلقيان حفنات صغيرة من الطعام للأسماك، لكن يبدو أن ترامب فقد صبره فجأة، وأفرغ علبة الطعام مرة واحدة أمام وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي بدى كأنه يجاهد لإخفاء ضحكته من الموقف.
يذكر أن الأسماك الموجودة في القصر الإمبراطوري، من “الكوي” وهي أنواع متعددة وملونة من أسماك الشبوط العادية، لا ينبغي إطعامها كميات كبيرة لأن ذلك يؤثر على صحتها.
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Pres. Trump helped Prime Minister Abe feed the fish outside the Akasaka Palace in Tokyo. https://t.co/8FiQzBf4qm pic.twitter.com/M9OVyIFuQg— ABC News (@ABC) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
من أشوف اليابانيين أحس بسعادة الحمدلله لوجودهم معنا بالكوكب
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ما شفنا استقبالهم له.يمكن يكون احسن من استقبالنا.اكيد أعجبه السوشي وفوتشر الحظ .يارب يطلع حظه مثل حظي نحس
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رئيس مجنون صاحي لحوايجه اتعب النقاد والسياسيين بما يفعله
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والله من الطناخه في راسههه...ماعنده وقت..كأنه ألحين يقول:يزين قهوة أبوفهد .الله يطيل بعمره..والله من حسن الضيافه
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امريكي ابو كلب ياباني اصلي
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رئيس و أخرتها جايبينه يطعم سمك , يمسخرونه هالأشقر لانه ما انحنى للأمبراطور
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يعلمونه ويتعلم المرء لايولد عالما
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مسوي نفسه مايدري..حركات ابو ايفانكا..مايتحرك من البيت الابيض الا العلوم كلها عنده..بصراحه حفله 💚
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وش من الخريط😕الياباني هو اللي خلص الاول وهو اللي صب العلبة قبل ترمب
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المفروض اضحك ام اتعجب او اندهش . وي مفتري
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