شرطة الشرقية توضح ملابسات استشهاد الجندي “القحطاني” بعد تعرضه لإطلاق نار في القطيف

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صحيفة المرصد : أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية استشهاد الجندي أول عبدالله بدر محمد القحطاني جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة القطيف.

وقال: عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الاثنين ١٧-٢-١٤٣٩ هـ، تعرض الجندي أول عبدالله بدر محمد القحطاني لإطلاق نار من مصدر مجهول عند توقفه بسيارة خدمات إدارية رسمية عند إشارة تقاطع البحاري – القديح بشارع أحد بمحافظة القطيف.

وأضاف: نتج عن ذلك إصابته وإستشهاده قبل وصوله للمستشفى، رحمه الله، وقد باشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف التحقيق في الجريمة وتحديد دوافعها.

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