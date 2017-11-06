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شرطة الشرقية توضح ملابسات استشهاد الجندي “القحطاني” بعد تعرضه لإطلاق نار في القطيف

شرطة الشرقية توضح ملابسات استشهاد الجندي “القحطاني” بعد تعرضه لإطلاق نار في القطيف
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المرصد 18 2٬346 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية استشهاد الجندي أول عبدالله بدر محمد القحطاني جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة القطيف.

وقال: عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الاثنين ١٧-٢-١٤٣٩ هـ، تعرض الجندي أول عبدالله بدر محمد القحطاني لإطلاق نار من مصدر مجهول عند توقفه بسيارة خدمات إدارية رسمية عند إشارة تقاطع البحاري – القديح بشارع أحد بمحافظة القطيف.

وأضاف: نتج عن ذلك إصابته وإستشهاده قبل وصوله للمستشفى، رحمه الله، وقد باشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف التحقيق في الجريمة وتحديد دوافعها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - 🇸🇦 محب الشهيد صدام حسين ❤️💔❣️
2017-11-06 23:24:29
الله يرحمه ويسحق الروافض المجوس يامليكنا سلمان الحزم اضرب بيد من حديد لا بد من ضرب ايران نقطه آخر السطر . انتهى لا رجوع بعد اليوم ايران في مرمى النيران السعوديه قريبا بأذن واحد أحد .
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17 - الله يتقبل صدام
2017-11-06 23:19:11
الله يرحمه
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16 - المهاااااااا
2017-11-06 23:17:09
لابد من اقامه القصاص على من تم الحكم عليه منهم ليرتدع الباقيين
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15 - الله يرحم ابو متعب
2017-11-06 23:13:39
الجندي في الفردوس الأعلى من الجنه يامسلمين الروافض المجوس مقرهم ايران اقطع الرأس ترتاح السعوديه والخليج من كابوس الاغتيالات وهدر دماء أهل السنه والجماعه
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14 - مـ
2017-11-06 22:52:11
تعليق مخالف
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13 - @انه
2017-11-06 22:48:21
سوف ترجع القوات الخاصه والطوارئ لتطهير بقايا الشرذمه
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12 - غصن اخضر
2017-11-06 22:47:31
لعنهم الله الخونه اذناب ایران المجوسیه سوف لن یجف دمک الطاهر بأذن الله حتی تقطع رقابهم العفنه وتطهر البلاد من دنسهم وتسجل اسماٸهم مع اسماء من سبقهم من الارهابیین فی مزبلة عاد وثمود
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11 -
2017-11-06 22:45:39
تعليق مخالف
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10 -
2017-11-06 22:44:48
رحااااال لماذا تمر على هكذا اخبار دون ترك تعليق وانت المعروف بالقرثرة 😂 اين ذهبت وطنيتك 🤣 لم نشاهد لك اي تعليق على اخبار جماعتك وبني عمك
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9 -
2017-11-06 22:41:50
تعليق مخالف
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8 - هاجد
2017-11-06 22:38:53
باذن الله سيؤخذ بثارك ويقتص من الجناة العملاء فالمملكة اليوم اقوى من اي وقت مضى في جميع المجالات فنحن في وقت الجد لا مداهنات ولا مساومات ووضوح ورؤية سليمه مجرم ومسيء تعاقب مبدع تكفأ والله ينصر حكومتنا
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7 - سعيد
2017-11-06 22:36:42
3 ابك والله انك***
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6 - وطني الحبيب
2017-11-06 22:35:20
3تحاول جاهدآ ان تصلح ماهدمته ولكن من الصعب ياعزيزي فالمنافق الحاقد عدؤ نفسه ويبقى الوطن شامخآ رغم انف كل خائن مدلس تحياتي لك
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5 - راعي غنم..🐐🐐
2017-11-06 22:33:19
ت-3.قلم...آمين.الله يرحمه. ..وأهنيك بروحك العالية في خدمة مليكك ووطنك وأمنه...🌹.الله يطيل بعمرك..
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4 -
2017-11-06 22:33:03
من جماعة رحال وقلم وماضي****
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( عدد التعليقات 30,417 )
3 - قلم الحقيقه
2017-11-06 22:18:54
رحمه الله رحمة واسعة وغفر للشهيد القحطاني وأسكنه فسيح جناته.دوافعه حقد ايراني صفوي من كلابهم وقطعانهم لهذه البلاد المباركة وعداء سافر لقيادتها الرشيدة والشعب السعودي الموالي لها كحال القطيع الأخونجي.
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2 - ألفجر البعييييد
2017-11-06 22:15:02
أسال الله أن يهلك من قتله وأن يعوض اهله خير ويرفعه في جنة الخلد
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1 - متوهق
2017-11-06 22:10:34
الله يرحمه
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آخر تعليق
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