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أنباء عن تورط عدد من كتاب العدل في قضايا فساد مالية وإدارية

أنباء عن تورط عدد من كتاب العدل في قضايا فساد مالية وإدارية
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المرصد 47 5٬400 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة عن أنباء تفيد بتورط عدد من كتاب العدل في قضايا فساد.
وقالت المصادر أن قضايا الفساد تشمل قضايا مالية وإدارية، بالإضافة إلى تلقي رشاوي من مسؤولين مقبوض عليهم. وفقاً لـ “عين اليوم” .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 - /
2017-11-07 00:02:02
قهر يأمر بالمعروف وفي****
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46 - الفارس
2017-11-06 23:50:11
الشعب بكل اطيافه يدعو الله ان يمد بعمر الملك سلمان وولي عهده المحبوب ويمدهم بالصحة ويقويهم
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45 - الفارس
2017-11-06 23:47:37
أتمنى على هيئة مكافحة الفساد زيارة كتابة عدل ***
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44 - الفارس
2017-11-06 23:42:38
اللهم احفظ الملك سلمان قائد نهظة الامه واحفظ ولي عهده الشاب المحبوب محمد بن سلمان حيث سيذكر التاريخ أفضالهم وعدلهم ونصرتهم لشعب
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43 - الوطن غالي
2017-11-06 23:30:37
لا قوة مع الله كفوكفو ولي الامر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله
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42 - ابو سليمان
2017-11-06 23:30:09
المحاكم وماادراك ماالمحاكم !
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41 - ******
2017-11-06 23:28:31
نظفوا البلد من المفسدين
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40 - محماس
2017-11-06 23:21:26
قاضي في الجنة وقاضيان في النار
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39 - همسات
2017-11-06 23:21:16
يارب يقويك عليهم يامحمد بن سلمان ويبيض وجهك احشرهم كلهم حسبي الله عليهم
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38 - اسمرعبرالملكـــي
2017-11-06 23:17:36
اهم شي قاضي ****
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37 -
2017-11-06 23:14:31
تعليق مخالف
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36 - بنت آدم
2017-11-06 23:10:17
أضف عليهم القضاة الذين لا يخافون الله ولديهم عنتريه وكم من قضاة فرقوا بين زوج وزوجته وميلهم الواضح مع النساء لاسباب معروفة مما سببوا الطلاق المتزايد في المجتمع حسبنا الله
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35 -
2017-11-06 23:02:33
** علينا هواء صار علينا رب منزل مافيه عليه
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34 - مجرد رأي
2017-11-06 23:01:34
يوم اراجع ولا اقابل كاتب عدل ولا قاضي ارجع اطالع في البطاقه عشر مرات لاتاكد اني مواطن سعودي يحسسونك انك داخل بيتهم ولا هم يعملون تطوع السلام مايرده ولا يطالع فيك لازم ينظرلهم بحزم ليغيرو طريقة تعاملهم
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33 - سعودى
2017-11-06 23:01:26
من اسبا ب **** الفسا د لن ينجو احد
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32 - ابو فيصل
2017-11-06 23:00:53
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 12,329 )
31 - اللامي
2017-11-06 22:58:15
سبحان الله الدنيا تدور والوجوه تتقابل وتسقط الأقنعة
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30 - زائر
2017-11-06 22:56:06
التزوير مع الأسف في الصكوك والأراضي والأراضي الزراعية وغيرها وفِي كل شي موجود التزوير ولا رقابه ولاحسيب
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29 - بي ام
2017-11-06 22:55:56
اللهم أعز هذه البلاد واحفظها ووفق ولي أمرنا وولي عهده وقوهم وسدد رميهم وادم علينا نعمة الأمن والامان ..إن شاء الله نحن أمام مستقبل أفضل زاهر للاجيال القادمه يسوده العدل والاستقامة والاعتدال والعزه
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28 - جابر عثرات الكرام
2017-11-06 22:55:51
*** استلمو مبالغها كتاب العدل*** وتم مبايعة الصك وتداوله بين الكثيرين ليبعدوا الشبهه عن الصك كتابه عدل *** ويستخدمون ختمه وهو ميت من سنين امسكو ****
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27 - سعودى
2017-11-06 22:55:01
محا ضرا ت ودروس وموا عظ عن عوا قب الفسا د ومحا سبة نعطيل مصلحة البلا د والعبا د لمصلحة شخصية ومحسوبية ووا سطة كش فسا د
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26 - بدر
2017-11-06 22:51:53
نفسي ومنى عيني ينتفض وزير العدل وينفض المحاكم ويرجع الامل للمتاقضين واصحاب الحقوق ووضع حد لتلاعب القضاه في تاخير القضايا وعدم البت بها لسنوات ولازم يتم كشف ارصدتهم في البنوك وعائلاتهم وخاصة التجاريه
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25 -
2017-11-06 22:49:47
الى ميخاف من ربه خف منه من كل واحد جاك مربي دقنه تامن له بعظهم والعلم عند رب السموات مستارزق في طولها
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24 - بدر
2017-11-06 22:49:14
اوووهوووووه حدث ولا حرج. هذولا هم سبب الفساد في تسجيل الاراضي المضروبه والمخططات المسلوبه وارصدتهم بالملايين ان لم تكن بالمليارات لكن باذن الله بهذه الانتفاضه المباركه ****
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23 - Ymni mahbob
2017-11-06 22:40:57
كتاب عدل هذولا ***
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22 -
2017-11-06 22:39:38
سألتك بالذي زانك تحبي فيني حتى الظلم تحبي عيوبي وغدري تحبي المر في كاسي انا من كثر ما احبك ابيك كثر رمل اليم وابيك تكوني فوق الناس وابي ماينحني راسي.
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21 - حلم الوطن
2017-11-06 22:39:34
اللهم أنصر ملك الحزم وامير العزم على كل فاسد واكشف لهم جميع المتلاعبين بأرزاق الدوله
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20 - شامخ
2017-11-06 22:39:04
خنبوقه اجازه سعيده فين الغيبه
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19 - Ymni mahbob
2017-11-06 22:38:50
تعليق مخالف
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18 - حلم الوطن
2017-11-06 22:37:53
من زمان نعرف هذي الامور لكن لم يكن هنالك حزم وعزم كما الان صدقوني أتوقع اسماء كبيره وأعداد اكبر بكثير مما نظن لان البلد مشبعه بهكذا قاذورات. اللهم لك الحمد والشكر ان كشف القناع لملك الحزم واميرالعزم
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17 -
2017-11-06 22:37:14
يجب ان ينظر في وضع القضاه.دوام الساعه11.وقضايا بالاشهر وربما سنوات.ومعضم القضاه متكبرين ومتعالين.ولايحترمون من اكبر منهم سنا.
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16 - ثامر
2017-11-06 22:37:08
كلاهما ****كاتب عدل والقاضي واحد يكتب والثاني يوقع ومثل ما قال اخونا قلم الحقيقة المطرقة يجب تضرب الرأسين بضربة واحده وتكون القاضية
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15 - سعودى
2017-11-06 22:36:06
تعليق مخالف
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14 - Ymni mahbob
2017-11-06 22:35:56
هذولا الذين يأمرون الناس بالصلاه وهم ***
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13 - saeed
2017-11-06 22:34:20
😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆
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12 - شامخ
2017-11-06 22:34:13
الحمدلله ع السلامه ياخنبوقه ***
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11 - المتيم
2017-11-06 22:33:54
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,417 )
10 - قلم الحقيقه
2017-11-06 22:32:54
لايتم التهميش على صكوك الأراضي التي تعتبر مساحتها مساحة مدن بحالها الا بعد توقيع وختم القاضي عليها والتي يتم ارسالها له من قبل كاتب العدل.فاذا كان هناك كتاب عدل ****بالاعلان عن القضاة قبلهم.
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9 - فهد الاحمدي
2017-11-06 22:32:20
*** هؤلاء *** الله ورسوله وولي الأمر والشعب السعودي .. اتمنى الا تاخذكم رافه بهم .
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8 - قصيمي معتق
2017-11-06 22:28:39
حسبي الله عليكم لقد كنا نأمل ان نحشر معكم عشان الجنة .. واخرتها ***امانة
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7 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-11-06 22:28:30
تعليق مخالف
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6 - رزقي على الله
2017-11-06 22:26:58
الاسكان ثم الاسكان ثم الاسكان يارب عجل بالفرج وفرحنا بما يسرنا يارب وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وانصر عبدك الامام العادل ملكناسلمان وولي عهده الأمين
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( عدد التعليقات 30,417 )
5 - قلم الحقيقه
2017-11-06 22:25:06
كاتب العدل مايشتغل ولايتحرك ألا من خلال ذراع يمين لقاضي . فالمطرقة الحديدية لمكافحة الفساد والقضاء عليه يجب أن تطرق رؤوسهم جميعآ.
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4 - رزقي على الله
2017-11-06 22:22:56
إن شاء الله يعم العدل والمساواة بين أبناء الوطن ونعيش في سلام وأمن وأمان ويعم الرخاء وينزل الغيث وربي يرزقنا بمنزل مبارك ونفتك من الايجار يارب انصر ملكنا الغالي سلمان وولي عهده الأمين انه سميع مجيب
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3 - الستين60
2017-11-06 22:20:47
كلمة كاتب عدل تكفي هذة الكلمة وعندما **ماتب العدل ماذايكون حكمة اعتقد اشد لم يظهر مستشار قانوني ويفتي اين اختفو
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2 - عاشق سراب
2017-11-06 22:13:23
جاكم الحزم يا***
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1 - الله المستعان
2017-11-06 22:13:14
قال سبحانه مخاطبًا عبده الصالح داود عليه السلام بقوله: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله
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