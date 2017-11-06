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أنباء عن تورط عدد من كتاب العدل في قضايا فساد مالية وإدارية
صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة عن أنباء تفيد بتورط عدد من كتاب العدل في قضايا فساد.
وقالت المصادر أن قضايا الفساد تشمل قضايا مالية وإدارية، بالإضافة إلى تلقي رشاوي من مسؤولين مقبوض عليهم. وفقاً لـ “عين اليوم” .
التعليقات
47 - /2017-11-07 00:02:02
قهر يأمر بالمعروف وفي****
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46 - الفارس2017-11-06 23:50:11
الشعب بكل اطيافه يدعو الله ان يمد بعمر الملك سلمان وولي عهده المحبوب ويمدهم بالصحة ويقويهم
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45 - الفارس2017-11-06 23:47:37
أتمنى على هيئة مكافحة الفساد زيارة كتابة عدل ***
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44 - الفارس2017-11-06 23:42:38
اللهم احفظ الملك سلمان قائد نهظة الامه واحفظ ولي عهده الشاب المحبوب محمد بن سلمان حيث سيذكر التاريخ أفضالهم وعدلهم ونصرتهم لشعب
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43 - الوطن غالي2017-11-06 23:30:37
لا قوة مع الله كفوكفو ولي الامر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله
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42 - ابو سليمان2017-11-06 23:30:09
المحاكم وماادراك ماالمحاكم !
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41 - ******2017-11-06 23:28:31
نظفوا البلد من المفسدين
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40 - محماس2017-11-06 23:21:26
قاضي في الجنة وقاضيان في النار
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39 - همسات2017-11-06 23:21:16
يارب يقويك عليهم يامحمد بن سلمان ويبيض وجهك احشرهم كلهم حسبي الله عليهم
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38 - اسمرعبرالملكـــي2017-11-06 23:17:36
اهم شي قاضي ****
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37 -2017-11-06 23:14:31
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36 - بنت آدم2017-11-06 23:10:17
أضف عليهم القضاة الذين لا يخافون الله ولديهم عنتريه وكم من قضاة فرقوا بين زوج وزوجته وميلهم الواضح مع النساء لاسباب معروفة مما سببوا الطلاق المتزايد في المجتمع حسبنا الله
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35 -2017-11-06 23:02:33
** علينا هواء صار علينا رب منزل مافيه عليه
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34 - مجرد رأي2017-11-06 23:01:34
يوم اراجع ولا اقابل كاتب عدل ولا قاضي ارجع اطالع في البطاقه عشر مرات لاتاكد اني مواطن سعودي يحسسونك انك داخل بيتهم ولا هم يعملون تطوع السلام مايرده ولا يطالع فيك لازم ينظرلهم بحزم ليغيرو طريقة تعاملهم
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33 - سعودى2017-11-06 23:01:26
من اسبا ب **** الفسا د لن ينجو احد
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32 - ابو فيصل2017-11-06 23:00:53
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( عدد التعليقات 12,329 )31 - اللامي
سبحان الله الدنيا تدور والوجوه تتقابل وتسقط الأقنعة
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30 - زائر2017-11-06 22:56:06
التزوير مع الأسف في الصكوك والأراضي والأراضي الزراعية وغيرها وفِي كل شي موجود التزوير ولا رقابه ولاحسيب
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29 - بي ام2017-11-06 22:55:56
اللهم أعز هذه البلاد واحفظها ووفق ولي أمرنا وولي عهده وقوهم وسدد رميهم وادم علينا نعمة الأمن والامان ..إن شاء الله نحن أمام مستقبل أفضل زاهر للاجيال القادمه يسوده العدل والاستقامة والاعتدال والعزه
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28 - جابر عثرات الكرام2017-11-06 22:55:51
*** استلمو مبالغها كتاب العدل*** وتم مبايعة الصك وتداوله بين الكثيرين ليبعدوا الشبهه عن الصك كتابه عدل *** ويستخدمون ختمه وهو ميت من سنين امسكو ****
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27 - سعودى2017-11-06 22:55:01
محا ضرا ت ودروس وموا عظ عن عوا قب الفسا د ومحا سبة نعطيل مصلحة البلا د والعبا د لمصلحة شخصية ومحسوبية ووا سطة كش فسا د
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26 - بدر2017-11-06 22:51:53
نفسي ومنى عيني ينتفض وزير العدل وينفض المحاكم ويرجع الامل للمتاقضين واصحاب الحقوق ووضع حد لتلاعب القضاه في تاخير القضايا وعدم البت بها لسنوات ولازم يتم كشف ارصدتهم في البنوك وعائلاتهم وخاصة التجاريه
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25 -2017-11-06 22:49:47
الى ميخاف من ربه خف منه من كل واحد جاك مربي دقنه تامن له بعظهم والعلم عند رب السموات مستارزق في طولها
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24 - بدر2017-11-06 22:49:14
اوووهوووووه حدث ولا حرج. هذولا هم سبب الفساد في تسجيل الاراضي المضروبه والمخططات المسلوبه وارصدتهم بالملايين ان لم تكن بالمليارات لكن باذن الله بهذه الانتفاضه المباركه ****
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23 - Ymni mahbob2017-11-06 22:40:57
كتاب عدل هذولا ***
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22 -2017-11-06 22:39:38
سألتك بالذي زانك تحبي فيني حتى الظلم تحبي عيوبي وغدري تحبي المر في كاسي انا من كثر ما احبك ابيك كثر رمل اليم وابيك تكوني فوق الناس وابي ماينحني راسي.
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21 - حلم الوطن2017-11-06 22:39:34
اللهم أنصر ملك الحزم وامير العزم على كل فاسد واكشف لهم جميع المتلاعبين بأرزاق الدوله
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20 - شامخ2017-11-06 22:39:04
خنبوقه اجازه سعيده فين الغيبه
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19 - Ymni mahbob2017-11-06 22:38:50
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18 - حلم الوطن2017-11-06 22:37:53
من زمان نعرف هذي الامور لكن لم يكن هنالك حزم وعزم كما الان صدقوني أتوقع اسماء كبيره وأعداد اكبر بكثير مما نظن لان البلد مشبعه بهكذا قاذورات. اللهم لك الحمد والشكر ان كشف القناع لملك الحزم واميرالعزم
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17 -2017-11-06 22:37:14
يجب ان ينظر في وضع القضاه.دوام الساعه11.وقضايا بالاشهر وربما سنوات.ومعضم القضاه متكبرين ومتعالين.ولايحترمون من اكبر منهم سنا.
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16 - ثامر2017-11-06 22:37:08
كلاهما ****كاتب عدل والقاضي واحد يكتب والثاني يوقع ومثل ما قال اخونا قلم الحقيقة المطرقة يجب تضرب الرأسين بضربة واحده وتكون القاضية
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15 - سعودى2017-11-06 22:36:06
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14 - Ymni mahbob2017-11-06 22:35:56
هذولا الذين يأمرون الناس بالصلاه وهم ***
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13 - saeed2017-11-06 22:34:20
😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆
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12 - شامخ2017-11-06 22:34:13
الحمدلله ع السلامه ياخنبوقه ***
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11 - المتيم2017-11-06 22:33:54
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( عدد التعليقات 30,417 )10 - قلم الحقيقه
لايتم التهميش على صكوك الأراضي التي تعتبر مساحتها مساحة مدن بحالها الا بعد توقيع وختم القاضي عليها والتي يتم ارسالها له من قبل كاتب العدل.فاذا كان هناك كتاب عدل ****بالاعلان عن القضاة قبلهم.
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9 - فهد الاحمدي2017-11-06 22:32:20
*** هؤلاء *** الله ورسوله وولي الأمر والشعب السعودي .. اتمنى الا تاخذكم رافه بهم .
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8 - قصيمي معتق2017-11-06 22:28:39
حسبي الله عليكم لقد كنا نأمل ان نحشر معكم عشان الجنة .. واخرتها ***امانة
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7 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-06 22:28:30
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6 - رزقي على الله2017-11-06 22:26:58
الاسكان ثم الاسكان ثم الاسكان يارب عجل بالفرج وفرحنا بما يسرنا يارب وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وانصر عبدك الامام العادل ملكناسلمان وولي عهده الأمين
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( عدد التعليقات 30,417 )5 - قلم الحقيقه
كاتب العدل مايشتغل ولايتحرك ألا من خلال ذراع يمين لقاضي . فالمطرقة الحديدية لمكافحة الفساد والقضاء عليه يجب أن تطرق رؤوسهم جميعآ.
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4 - رزقي على الله2017-11-06 22:22:56
إن شاء الله يعم العدل والمساواة بين أبناء الوطن ونعيش في سلام وأمن وأمان ويعم الرخاء وينزل الغيث وربي يرزقنا بمنزل مبارك ونفتك من الايجار يارب انصر ملكنا الغالي سلمان وولي عهده الأمين انه سميع مجيب
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3 - الستين602017-11-06 22:20:47
كلمة كاتب عدل تكفي هذة الكلمة وعندما **ماتب العدل ماذايكون حكمة اعتقد اشد لم يظهر مستشار قانوني ويفتي اين اختفو
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2 - عاشق سراب2017-11-06 22:13:23
جاكم الحزم يا***
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1 - الله المستعان2017-11-06 22:13:14
قال سبحانه مخاطبًا عبده الصالح داود عليه السلام بقوله: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله
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