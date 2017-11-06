أنباء عن تورط عدد من كتاب العدل في قضايا فساد مالية وإدارية

حجم الخط A A A المرصد 47 5٬400 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة عن أنباء تفيد بتورط عدد من كتاب العدل في قضايا فساد.

وقالت المصادر أن قضايا الفساد تشمل قضايا مالية وإدارية، بالإضافة إلى تلقي رشاوي من مسؤولين مقبوض عليهم. وفقاً لـ “عين اليوم” .