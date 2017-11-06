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بالفيديو .. حسن نصر الله يتراجع عن نبرته المعتادة في الهجوم على المملكة
صحيفة المرصد : سلط تقرير بثته قناة “العَرَبِيّة” الضوء على المقارنة بين لهجات “حسن نصرالله”،في خطاب ألقاه على أنصاره أمس للتعليق على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
و غاب عن الخطاب هذه المرة الهجوم والاتهامات ضد المملكة التي تعتبر من أدَبِياته في جميع الخطابات .
يُشَارُ إلى أن “الحريري” أعلن استقالته من “الرياض”؛ بِسَبَبِ سطوة ميليشيا “حزب الله” على لبنان، وفرضه الأمر الواقع بقوة السلاح وبدعم من إيران.
وكانت المملكة لعبت دوراً بارزاً في التهدئة في لبنان بين مختلف القوى السياسية، ورعاية تسوية أفضت بإنهاء فراغ رئاسي استمر لمدة عامين ونصف العام، ولكن إيران وميليشيا “حزب الله” يعرقلان أجواء الهدوء والاستقرار.
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التعليقات
71 - فكر2017-11-07 02:53:03
اذا انت متعقد من اهل الدين ومن اللحية فهذا شأنك لوحدك ولا يمثل مواطنين المملكة غالبيتهم محافظين على دينهم وعارفين ان النعمة تزول وأجدادنا عاشو بجوع وفرقة وتخلف فبلاش المزايدات وقال فلان وعلان
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70 - كلنا معك يا محمد فيما يحب ربنا و يرضاه2017-11-07 02:49:46
قلم الخنبقة إن لم نوافقك في بعض أرائك جعلتنا منا إخونجية و دواعش نحن يا خمبوقة وسطيون لا اخوان ولا دواعش ولسنا مثلك نتخذالتقية شريعة ومنهاجا وفي كل الأحوال لا يضر السحاب نباح . ك
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69 - فكر2017-11-07 02:47:26
قلم الحقيقة ان تحاول ان تلون الحقيقة وان تلخبط الأوراق هل انت من اهل الشيعة ام ليبرالي ام رافضي ايش ملة اهلك لو سمحت كل خبر تحشر فيه اهل السنه وكان مصائب الدنيا من عندهم ولا نشوفك تتكلم على نصر الله
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68 - فكر2017-11-07 02:45:25
قلم الحقيقة ياخي مو عيب انك تنتقد نصر الله مباشرة دون الربط باللحية وباهل السنة حزب الله يتامر ويرسل مدربين وصواريخ وتكتيك حروب المدن للحوثي يعني حرب مباشرة ضد السعودية في الميدان وليس بالصحف
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67 - الحقيقه2017-11-07 02:21:44
خائن يجيد الكذب والغدر والخداع والمكر الخبيث وليس له امان ذنب الخميني
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66 - حسين عرب2017-11-07 01:26:00
تعليق مخالف
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65 -2017-11-07 01:18:12
اعتقد ان هناك تحركات لازاله هذه الحزب الدموي المجرم لعنه الله عليه
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64 - حسوني إلى المجاهد2017-11-07 01:16:08
الله يحفظ السيد
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( عدد التعليقات 30,424 )63 - قلم الحقيقه
وعندما يتحدث عنكم سمو سيدي ولي العهد رعاه الله بقوله أنه سيحاربكم حتى القضاء على لحية آخر واحد فيكم فهو لايتكلم من فراغ ولاتحدث حينها عن هذا الشيطان الرجيم شبيه لحية القرضاوي هو يعنيكم أنتم تحديدآ.
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62 -2017-11-07 01:08:09
لايضر السعوديين نباحگ ياحسن انت وقلم وأشكالگم المسخرهـ فأنتم تحت أقدامنا
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( عدد التعليقات 30,424 )61 - قلم الحقيقه
عندما أكتب عنكم يالأخونجية أخوان ودواعش وأسحبكم بلحاكم لربطها مع هذا الرافضي الايراني المجوسي كل لحية واحد منكم يصيبها مايصيب خويكم داعيتكم المسجون يتساقط شعرها كليآ دون موس حلاقة سوى موس قلم الحقيقه.
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60 - الطاير الحزين2017-11-07 01:05:58
انشالله بتجيك عاصفة حزم ياقاتل الاطفال
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( عدد التعليقات 30,424 )59 - قلم الحقيقه
اكتبو أرائكم خذو المساحة كلها لكن دون انفعال من قبلكم تجاه مايكتبه ويذكره عنكم قلم الحقيقه أقلها حتى لايفتضح أمركم من أنكم أكبر سند لهذا الرافضي شبيه لحية القرضاوي داعيتكم وأكبر عدو لحكامنا آل سعود.
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( عدد التعليقات 30,424 )58 - قلم الحقيقه
يالأخونجية لاتضعون أنفسكم في مثل هذه المواقف التي تفضحكم وتعريكم على حقيقتكم من أنكم أكبرعدو لهذه البلاد ولقيادتها الرشيدة وأن عدائكم لايقل بحال من الأحوال عن عدوها الرافضي الايراني شبيه لحية القرضاوي
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57 -2017-11-07 00:51:45
كيف يكون خطابا هادئا وهو من قال ان خطاب الحريري صياغة سعودية !؟!
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( عدد التعليقات 30,424 )56 - قلم الحقيقه
الأخونجية أخوان ودواعش كلما دعس عليهم قلم الحقيقه أصبحو مثل الفئران النافقة لها وصوصة قبل هلاكها ههههههه.
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55 - سلطان2017-11-07 00:46:10
🔴 قلم الخنبقه الحين راح يعلق ويقول ( الأخونجية و الأخونجية ههههه ) ؟ طبعاً حسن نصر الشيطان قربت نهايته وكان يعتقد أن بمقدور دولة المجوس ستحميه و أصلاً إيران داخلياً منهاره تماماً . ئرررربت
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54 - ابو فارس2017-11-07 00:30:57
قلم الحقيقه شف جدك يتحدث
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53 -2017-11-07 00:02:51
الحية ملساء لن تخدعنا فنحن ابناء الصحراء نتعامل مع جميع الهوام بما تستحق ولى زمن التهدئة نحن في عصر العزم والحزم.
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52 - هاشم2017-11-06 23:56:10
قلم الحقيقه ههههههه قلت لك حسن الشيطان اقترب موته ههههههه
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51 - هاشم2017-11-06 23:55:27
هاذا الارهابي سرطان على الكوره الارضيه حان الوقت لاجتثاث جذوره
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50 - سعودى2017-11-06 23:54:44
ترا جع حسن زميرة البنا نى الشيعى حقيقة تقية
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49 -2017-11-06 23:47:54
تحس والله إنه فخر ومجاهد
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48 - من هناك2017-11-06 23:44:46
اكبر ذنب للرافضه هو قلم التقيه
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47 -2017-11-06 23:44:26
حسن خلاص عجز، ومش قادر يشتغل. - تفتكر ممكن حد من إخواتك يطلع بداله ؟ - لأ.. يتهيأ لي برضه لأ. - لله؟ هه - لأن أخوة الصغير في ستة ابتدائي، من يوم ما جاله ...
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46 - الثقفي2017-11-06 23:43:03
يالحرذ الخبيث عملياتك الارهابيه ياارهابي وقتلك للمدنين في السعوديه وتجنيد الشباب السعودي لن يمر بدون عقاب ارهابي سفاح خنزير 🤠
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45 - كلنا معك يا محمد فيما يحب ربنا و يرضاه2017-11-06 23:42:49
يا قلم الخنبقة وش دخل اللحى الرسول ﷺ حث على تربية اللحى و كرمها عن الشوارب نحن عندما نكره أحد ما نكره سلوكه و نحارب نهجه الفاسد وليست القضية فالشكل أو الخلقة رب أشعث أغبر لو أقسم على الله ﷻ لأبره
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44 -2017-11-06 23:40:53
خلاص الجماعة صاملين وبين عليهم الغضب على سعد الحريري وفوق ذاء يبون يرحلوه حسب النظام المتبع يبون يصير مثل الذي ضحى بعمرة وقدم شبابة في ...
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43 - الثقفي2017-11-06 23:40:48
كيف ينقلون خطابه على قناة يفترض انهاتبع السعوديه نرجوا تطهير هالقنوات من اتباع حزب الشيطان والمتعه لانهم خونه ولا يؤمن جانبهم 😎
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42 - من هناك2017-11-06 23:40:45
قلم الكذب وينه من يومين مختفي شكل جايته صدمه نفسيه قوووويه
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( عدد التعليقات 30,424 )41 - قلم الحقيقه
طبعآ هذا الأمر لايخفي مطلقآ عن حكومتنا السعودية ومن هنا نجد أنها تعادي القطيع الثلاثي الايرانيين وقطيعهم من الصفويين والبغدادي وقطيعه من الدواعش والقرضاوي وقطيعه من الأخوان.وعليه أن يفهم ذلك بني أخونج
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40 - الثقفي2017-11-06 23:38:35
م 15 يابو الخ الدمشقي مانحب نسمع نبح الكلاب وكلامه لايعنينا المماتع الخنزير لكن راح يندعس عليك ويندق خشمك ياعميل المجوس الصهاينه والخنازير تفكر ضربك لمكه بالصواريخ وارهابك وتفجيرك بالسعوديه والابرياء
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39 - زائر2017-11-06 23:35:05
ايه تأدب يا نصر الشيطان هو عارف ان طهران ما راح تقف معه
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38 - كلنا معك يا محمد فيما يحب ربنا و يرضاه2017-11-06 23:34:00
لا كثرهم الله ولا بارك فيهم وجعل كيدهم في نحورهم أذناب المجوس حثالة الأمم
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37 - سعودي صاحي2017-11-06 23:33:44
قناة العربية مخترقة من حزب الله ومديرها شيعي لبناني وكذلك عدد كبير من مذيعيها ومحرريهاويفنرض يحاكم مديرها تركي الدخيل لماذا تبث خطبة حسن نصرالله على الهواء مباشرة
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36 - خبير2017-11-06 23:32:32
مرتبك مره يقول حرب شعواء ومره يقول حرب عشواء الظاهر ما تعشى ليلتها من الخوف .
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( عدد التعليقات 30,424 )35 - قلم الحقيقه
المانع والسبب الحقيقي في عدم ربط هؤلاء الأخونجية من كلاب الدواعش والأخوان لحية هذا الرافضي الايراني بالبغدادي والقرضاوي أنهم يخدمون أجندات لاتخدم مصلحة بلادهم ولاتقف مع حكومتهم السعودية ونصرتها .
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34 - &محمد الصيعري &2017-11-06 23:26:35
عرف لنا التقية ياقلم الضلال.
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( عدد التعليقات 30,424 )33 - قلم الحقيقه
والا ماذا يمنع هذا الأخونجي من ربط لحية هذا الخنزير الرافضي الايراني بلحية الداعشي والأخواني ومهاجمتهم كفريق واحد معادي لبلادنا وحكامنا وشعبنا وهو أمرحقيقي في عداء هؤلاء الخونة برؤوسهم الثلاثة للوطن.
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32 - همسات2017-11-06 23:23:12
ان شاء الله بيدكوه دك ويفقعوا وجهه ويارب ياخذهم اخذ عزيز مقتدر ويكفينا شرهم
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31 - أبو هلول2017-11-06 23:20:52
و الغريبه ان ظهره في المملكه كان بيهاجم ايران .... هذا اكبر دليل على ان ايران ليست ذراع لنصر الله و لكنها تعتبره كجرد تاجر سلاح . و تتقي شره . مثاه مثل باقي البربر الاشرار في العالم
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( عدد التعليقات 30,424 )30 - قلم الحقيقه
الأخونجية في مثل هذه الأخبار ونقصد بالأخونجية هنا الدواعش والأخوان يتكتلون كقطيع واحد أو عصابة واحدة تهاجم هذا الخنزير الرافضي كلب الايرانيين المجوس النجوس ليس خدمة لوطنهم والوقوف معه وانما لأجنداتهم
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29 - أبو هلول2017-11-06 23:17:29
طبيعي لهجته تهدأ طالما ظهره في المملكه انقطم
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28 - سعودى2017-11-06 23:17:09
قلم التقية اسم ***؟؟؟
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27 - ماركتو2017-11-06 23:16:53
ستمسعون قريباً لا بعيداً نباء مقتله هالمعتوه النّجس وخل عبدة النّار ومُقدّسي القبور ينفعونه..
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26 - قصيمي معتق2017-11-06 23:15:38
الحذر من اليمني والشامي في تعاملك معهم هذي الدول مرعبة يعطيك من طرف اللسان حلاوتا ويروغ كالثعلب
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25 - قصيمي معتق2017-11-06 23:11:00
اسرائيل ناوية تجيب وجهك للارض وشكرا لسيدي الملك سلمان و ولي عهده على جهدهم في استباب الامن في الشرق الاوسط ولكن ما جعلني فخورا ان الدول الخونة صارت تعرف قيمة المملكة العربية السعودية الان
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24 - سعودى2017-11-06 23:09:57
قلم التقية قوة الخير من ؟؟؟
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23 - الشافعي2017-11-06 23:06:12
ايران استغلت مناسبة الزياره الاربعينيه وأدخلت اعداد من البشر والسيارات المشبوهه وادخالها الى الى المناطق المحاذيه للسعوديه من الشمال . اللهم إشهد اني قد بلغت . الحذر الحذر الحذر؟؟؟
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22 - بي ام2017-11-06 23:05:29
بفضل من الله ثم بفضل سياسة حكومتنا الرشيدة نحن من عز الى عز في ضل قيادة سلمان الحزم وولي عهده المستقبل سنروض الفرس في كل المجالات والأماكن اللهم انصر بلادنا واحفظها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين
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21 - تعليق 82017-11-06 23:05:01
اللهم آمين
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20 - سعيد2017-11-06 23:04:42
والله انك تسذوب مثل خنبوق
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19 - قلم الزيف الرحال2017-11-06 23:02:55
ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن
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18 - الشافعي2017-11-06 23:02:02
ارجو من الشعب السعودي الكريم ومن كافة حرس الحدود والقوات الامنيه بالمناطق الشماليه للمملكه المحاذي الى كربلاء العراقيه الحذر الشديد لوجود تحركات للحرس الايراني مع نقل اسلحه فأرحوا اليقظه والحذر؟؟؟
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17 - ياهوه وين الاجانب عن هذي الاخبار2017-11-06 23:00:29
الاجنبي كا يدخل الا يستفز السعوديينا باخبار الفلوس والجوازات انما اخبار تخص المملكه ما نشوفه اعرفوا ان الاعداء بيننا ووودهم نصير زيهم اعوذ بالله بس وحدتنا حول ملكنا وانفسنا مضيعته الطريق،
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( عدد التعليقات 30,424 )16 - قلم الحقيقه
البغدادي تم قطع دابره وسوف يتم اخراجه من جحره المظلم في يوم ما ودعاة الأخونجية وزبانيتهم البعض منهم تم اعتقالهم وسجنهم والبعض الآخرهرب خارج الحدود.وهذا الخنزير الايراني ستتمكن منه قوى الخير وتقضي عليه
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15 - ابو العز الدمشقي2017-11-06 22:58:32
لا أظن بأن أحدا ممن علق سمع الخطاب أو تمعن فيه ؟؟ الرجل قال بأن إستقالة سعد الحريري يجب تقدبمها للرئيس اللبناني والذي عليه قبولها أو رفضها وعليه هو لازال رئيس وزراء لبنان وليس مواطن سعودي ؟؟
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14 - رطب2017-11-06 22:56:33
الإعلام المقرؤء والمسموع في امس الحاجة للتغيير والتحول بكوادر وعقليات تواكب الرؤية والله اعلم
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13 - مواطن يحب الوطن2017-11-06 22:54:14
يستخدم التقيه هذا الدجال الحذر من هؤلاء النجس
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( عدد التعليقات 12,329 )12 - اللامي
انها التقية
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11 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-06 22:49:35
هذا اسمه(قبيح نصر الشيطان)هالرافضي الحقير نعم رأح تتأدب(غصباً)عنك ليس برضاك يالجنط ***
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( عدد التعليقات 13,336 )10 - العنيد
ولا رافضي نجس
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9 - كومار2017-11-06 22:47:13
انتا نفر مافي كويس مشاكل كتير وجنجال كتير وكلو نفرات في كلام مافي كويس ههههههه
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( عدد التعليقات 13,336 )8 - العنيد
اللهم أهلكه كما أهلكت فرعون واهلك جنده كما اهلكت قوم عاد وثمود اللهم انتقم لأهل السنة منه ومن امثاله المنافقين
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7 - حلم الوطن2017-11-06 22:45:07
لازم يزمر الحين خايف من البرق يصيبه فرعد الشمال على الأبواب هيا خلك رجال وعدل وضعك أزين لك
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6 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-06 22:44:17
تعليق مخالف
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5 -2017-11-06 22:43:24
هذا اكبر كذاب في التاريخ أشهر كذاب لايضاهي كذاب في العصر الجاهلي والعصر الحديث متلون منافق كذاب أشر يدعم الحوثيون في اليمن والآن متواجدحزب الله بقطر هو احد أذرع إيران خاتم في ابدي ملآلئ إيران لعنه الل
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4 -2017-11-06 22:41:57
ايه حسيت بالظربه قريبا في عقر دارك.. وسويت حبيب للسعوديه.. القادم امر ايه العدوو بفضل الله ثم سياسة حكام الجزيره ينصر الات.
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3 - واضح2017-11-06 22:41:21
حسن الوكيل الحصري للمتعه والكذب الله يلعنك ويلعن اتباعك ومحبيك ومناصريك ويلعن وليك اللعين في قم المدنسه ويلعن الخميني في قبره ويلعن مسردبك في حفره المجاري ضربتك قريبه يا ابن الحرام
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( عدد التعليقات 13,336 )2 - العنيد
لعنة الله على هذا الوجه النجس
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1 -2017-11-06 22:38:36
هو يعلم جيدا ان القادم اسوا عليه وعلى اسياده ملالي ايران والوعد اقترب كثيرا وسيرون من هو ملك الحزم
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