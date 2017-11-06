بالفيديو .. حسن نصر الله يتراجع عن نبرته المعتادة في الهجوم على المملكة

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صحيفة المرصد : سلط تقرير بثته قناة “العَرَبِيّة” الضوء على المقارنة بين لهجات “حسن نصرالله”،في خطاب ألقاه على أنصاره أمس للتعليق على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

و غاب عن الخطاب هذه المرة الهجوم والاتهامات ضد المملكة التي تعتبر من أدَبِياته في جميع الخطابات .

يُشَارُ إلى أن “الحريري” أعلن استقالته من “الرياض”؛ بِسَبَبِ سطوة ميليشيا “حزب الله” على لبنان، وفرضه الأمر الواقع بقوة السلاح وبدعم من إيران.

وكانت المملكة لعبت دوراً بارزاً في التهدئة في لبنان بين مختلف القوى السياسية، ورعاية تسوية أفضت بإنهاء فراغ رئاسي استمر لمدة عامين ونصف العام، ولكن إيران وميليشيا “حزب الله” يعرقلان أجواء الهدوء والاستقرار.

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