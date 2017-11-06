وزير سعودي يشن هجوما على الحكومة اللبنانية ويصفها بحكومة إعلان حرب .. ويوجه رسالة إلى اللبنانيين!

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صحيفة المرصد: قال وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغ رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري تفاصيل عدوان حزب الله على السعودية، مشيراً إلى أن على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر تلك الميليشيات على السعودية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة ” العربية” “سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله”، مؤكداً أن ميليشات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان.

ولفت السبهان إلى أن المملكة لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب عليها . وتابع: أن ميليشيات حزب الله تشارك في كل عمل إرهابي يهدد السعودية، مؤكداً أن المملكة ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهة ما أسماه “حزب الشيطان”.

واتهم السبهان حزب الله بأنه يهرب المخدرات للمملكة ويدرب شباب سعوديين على الإرهاب. وأضاف: “كنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع حزب الله”

وقال أن على اللبنانيين الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله، مشيراً إلى أنه بيد اللبنانيين تحديد ما ستؤول إليه الأمور مع السعودية. وأضاف أن الحريري وشرفاء لبنان لن يقبلوا بمواقف ميليشيات حزب الله.

وأكد السبهان أن الحديث عن إجبار الحريري على الاستقالة أكاذيب لتشتيت اللبنانيين، مشدداً على أن “لبنان مختطف من قبل ميليشيات حزب الله ومن خلفها إيران.. واللبنانيون قادرون على إيقاف تجاوزات ميليشيات حزب الله”.

