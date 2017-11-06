وزير سعودي يشن هجوما على الحكومة اللبنانية ويصفها بحكومة إعلان حرب .. ويوجه رسالة إلى اللبنانيين!
صحيفة المرصد: قال وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغ رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري تفاصيل عدوان حزب الله على السعودية، مشيراً إلى أن على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر تلك الميليشيات على السعودية.
وأضاف خلال تصريحات لقناة ” العربية” “سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله”، مؤكداً أن ميليشات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان.
ولفت السبهان إلى أن المملكة لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب عليها . وتابع: أن ميليشيات حزب الله تشارك في كل عمل إرهابي يهدد السعودية، مؤكداً أن المملكة ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهة ما أسماه “حزب الشيطان”.
واتهم السبهان حزب الله بأنه يهرب المخدرات للمملكة ويدرب شباب سعوديين على الإرهاب. وأضاف: “كنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع حزب الله”
وقال أن على اللبنانيين الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله، مشيراً إلى أنه بيد اللبنانيين تحديد ما ستؤول إليه الأمور مع السعودية. وأضاف أن الحريري وشرفاء لبنان لن يقبلوا بمواقف ميليشيات حزب الله.
وأكد السبهان أن الحديث عن إجبار الحريري على الاستقالة أكاذيب لتشتيت اللبنانيين، مشدداً على أن “لبنان مختطف من قبل ميليشيات حزب الله ومن خلفها إيران.. واللبنانيون قادرون على إيقاف تجاوزات ميليشيات حزب الله”.
التعليقات
تابع لما قبله : وان ينظر للموضوع من كل زواياه فسوريا وروسيا وايران وتركيا وحتى المغرب مع هذا التنظيم الاثني عشري والمتعاطفي مثل عمان والحوثييون والمنتفعون حتى وان تظاهرو بالحياد فسيكون لهم عمل خفي معه
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اشم رائحة ضربتين عسكريتين موجهتين للمجوس وحزب الأصنام من قبل اسرائيل وأمريكا ،،، الكل بات يترقب وينتظر بفارغ الصبر .. • نبرات صوت (مطيّة ايران ) تنم عن حالة ندم على ماأقترفت يداه بسوريا واليمن .
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من الحكمه الايبقى في دول الخليج احد من اللبنانيين كي لايكونوا مصدر اضافي لدخل مايسمى بحزب الله وان يركز على خنق من سيتعامل مع حزب الله في السر واهمهم القرضاوي وعزمي بشاره ومن في معيتهم (يتبع)
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اتمنى ترحيل كل الشوام
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اولا اقطعو يد ايران فيتسول بعدها جميع ميليشياتها سواء باليمن او بلبنان فايران هي راس الافعى اما حكومة لبنان فهي فتوش بيد حزب اللات والعزى
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اجتمعة العقيدة الصفوية والعقيدة المارونية مذا ننتظر الا الضياع لقد ذهب لبنان مع الدراج الرياح ولا عزاء للمنبطحين
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(اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) تباً وسحقاً وبعداً لحزب الشيطان الخاسر
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مايهمك ش
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الرجاء بدون تطبيل..نحن نمر بازمه سياسيه واقتصاديه.ارجع الى التاريخ الدوله الامويه والعباسية ومن يريد أن يحكم من..مكه والمدينه وهي المستهدف اولا واخيرا ستظل في قبضت السنه الى الابد.ولن يعبث بنا ايا كان
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كلام قوي ويرفع الرأس نصر الله خادم الحرمين على كل اعداء الامة
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تعليق16 من الي يدعم الحوثي؟ ريال مدريد مثلآ
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عشان كذا أصابع الإرهاب دائما موجهه لنا خلوا ايران تحكمهم مالنا علاقه
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ايش دخلنا بلبنان وحزب الله !؟ علينا نحمي أرضنا وحدودنا وما علينا بغيرنا ، ايران وصلتنا عن طريق عبيدهم الحوثه علينا ان نقضي على المحرك الرئيسي لهؤلاء الأوباش داخل اليمن مثل عبدالملك الحوثي وربعه
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر شعرة معاويه فهو شيعي علماني لكن اعتقد والله اعلم انه منااااور وثعلب يخفي حقده على المملكه ويمارس الحياد المزعوم
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وزير خارجيه لبنان بكل وقاحه يرفض ادانه ايران بحرق السفارة ماالسبب ماذا قدمت ايران غير الخراب والدمار والأغتيالات للبنان انه متحدث بأسم حكومه حزب لله لقد انفقت المملكه المليارات على اقتصاد لبنان وشعبه
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الله يوفقك يالسبهان عطهم الكاوي تكلام بلغه الانجليزيه او ترجم الكلام العربي الانجليزي عشان دول العالم تفهم معنا الكلام
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لبنان حيولع جمرة حمراء مادام حزب الله موجود فيه وعلى اللبنانيين طرده من لبنان او خراب ودمار لبنان
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لبنان لكل اللبنانين ومن يعتقد أنه يستطيع التفريق بينهما فهو واهم
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وكل رئيس لبناني لايمكنه وصوله الى كرسي الرئآسة الا من خلال باب ايران وحزبها الشيطاني المقيم في لبنان والمسيطر على جميع مفاصل الحياة فيه.طهران بيروت دمشق الدوحة هي اليوم باتت عواصم التآمر على المملكة.
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مدري وش وضعه
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لابارك الله في الضعف ألقوه ألقوه الله ينصر الوطن يقاتل على عدة جبهات
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واضح جدآ ولايحتاج الأمر لدليل أو مفهومية أن حزب الشيطان الايراني هو الممسك بخيوط اللعبة السياسية والأمنية والعسكرية في لبنان وهذا الأمر ليس وليد اليوم ولا الأمس وانما منذ أكثر من عقدين من الزمن .
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اعتقد والله العلم الدفع بتيار 14 اذار لترشيح الرئيس للبناني الحالي قرار جانبه الصواب كلنا نعرف ان ميشال عون هو حليف لحزب الله وبينهم اتفاقيه استراتيجيه وكلنا نعرف عدم ادانتهم لايران بعد حرق السفارة
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عطيهم حجم اكتر من ما هني عليه ليش عم بتقوهم هيك واي حكومه ما في حكومه هلا ما بدنا حرب ما بدنا حرب ما بدنا حرب بدنا نعيشش بسلام
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لازم نشتغل زيهم وزي الفرس ندخل شباب ونشري شباب من هنا وهناك وتفجيرات ونجعلهم مايناموا من الخوف وضربهم ونملك فلوس ونشري اكبر راس بالعالم وشغل عصابات نخليهم يفكروا بالسلامه والهجوم وليس الدفاع وضربهم
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طبول الحرب بداءت تقرع من كل صوب ترامب يهدد اسرائيل تحشد ايران تساعد الحوثي لتقصف السعودية ونحن سنقوم بعمل استئصال للسرطان العفن من جسد الامه الا وهو حزب المتعه وستكون قد قطعت يد ايران الطولى
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