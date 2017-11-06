رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / وزير سعودي يشن هجوما على الحكومة اللبنانية ويصفها بحكومة إعلان حرب .. ويوجه رسالة إلى اللبنانيين!

وزير سعودي يشن هجوما على الحكومة اللبنانية ويصفها بحكومة إعلان حرب .. ويوجه رسالة إلى اللبنانيين!

وزير سعودي يشن هجوما على الحكومة اللبنانية ويصفها بحكومة إعلان حرب .. ويوجه رسالة إلى اللبنانيين!
حجم الخط A A A
المرصد 31 3٬401 4 ساعات

صحيفة المرصد: قال وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغ رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري تفاصيل عدوان حزب الله على السعودية، مشيراً إلى أن على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر تلك الميليشيات على السعودية.
وأضاف خلال تصريحات لقناة ” العربية” “سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله”، مؤكداً أن ميليشات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان.
ولفت السبهان إلى أن المملكة لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب عليها . وتابع: أن ميليشيات حزب الله تشارك في كل عمل إرهابي يهدد السعودية، مؤكداً أن المملكة ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهة ما أسماه “حزب الشيطان”.
واتهم السبهان حزب الله بأنه يهرب المخدرات للمملكة ويدرب شباب سعوديين على الإرهاب. وأضاف: “كنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع حزب الله”
وقال أن على اللبنانيين الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله، مشيراً إلى أنه بيد اللبنانيين تحديد ما ستؤول إليه الأمور مع السعودية. وأضاف أن الحريري وشرفاء لبنان لن يقبلوا بمواقف ميليشيات حزب الله.
وأكد السبهان أن الحديث عن إجبار الحريري على الاستقالة أكاذيب لتشتيت اللبنانيين، مشدداً على أن “لبنان مختطف من قبل ميليشيات حزب الله ومن خلفها إيران.. واللبنانيون قادرون على إيقاف تجاوزات ميليشيات حزب الله”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - sar-al-sa
2017-11-07 01:35:11
تابع لما قبله : وان ينظر للموضوع من كل زواياه فسوريا وروسيا وايران وتركيا وحتى المغرب مع هذا التنظيم الاثني عشري والمتعاطفي مثل عمان والحوثييون والمنتفعون حتى وان تظاهرو بالحياد فسيكون لهم عمل خفي معه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - ابن الخليج
2017-11-07 01:30:54
اشم رائحة ضربتين عسكريتين موجهتين للمجوس وحزب الأصنام من قبل اسرائيل وأمريكا ،،، الكل بات يترقب وينتظر بفارغ الصبر .. • نبرات صوت (مطيّة ايران ) تنم عن حالة ندم على ماأقترفت يداه بسوريا واليمن .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - sar-al-sa
2017-11-07 01:28:40
من الحكمه الايبقى في دول الخليج احد من اللبنانيين كي لايكونوا مصدر اضافي لدخل مايسمى بحزب الله وان يركز على خنق من سيتعامل مع حزب الله في السر واهمهم القرضاوي وعزمي بشاره ومن في معيتهم (يتبع)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - سعودي مع مرتبه الشرف
2017-11-07 01:17:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - سعودي مع مرتبه الشرف
2017-11-07 01:12:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -
2017-11-07 00:54:40
اتمنى ترحيل كل الشوام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - مسمار
2017-11-07 00:40:38
اولا اقطعو يد ايران فيتسول بعدها جميع ميليشياتها سواء باليمن او بلبنان فايران هي راس الافعى اما حكومة لبنان فهي فتوش بيد حزب اللات والعزى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - بوصفاء
2017-11-07 00:34:56
اجتمعة العقيدة الصفوية والعقيدة المارونية مذا ننتظر الا الضياع لقد ذهب لبنان مع الدراج الرياح ولا عزاء للمنبطحين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - بوصفاء
2017-11-07 00:31:42
(اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) تباً وسحقاً وبعداً لحزب الشيطان الخاسر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-11-07 00:27:59
مايهمك ش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-11-07 00:26:43
الرجاء بدون تطبيل..نحن نمر بازمه سياسيه واقتصاديه.ارجع الى التاريخ الدوله الامويه والعباسية ومن يريد أن يحكم من..مكه والمدينه وهي المستهدف اولا واخيرا ستظل في قبضت السنه الى الابد.ولن يعبث بنا ايا كان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-11-07 00:16:57
كلام قوي ويرفع الرأس نصر الله خادم الحرمين على كل اعداء الامة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -
2017-11-07 00:16:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - جميل
2017-11-07 00:11:57
تعليق16 من الي يدعم الحوثي؟ ريال مدريد مثلآ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-11-07 00:06:38
عشان كذا أصابع الإرهاب دائما موجهه لنا خلوا ايران تحكمهم مالنا علاقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - لمى
2017-11-06 23:59:58
ايش دخلنا بلبنان وحزب الله !؟ علينا نحمي أرضنا وحدودنا وما علينا بغيرنا ، ايران وصلتنا عن طريق عبيدهم الحوثه علينا ان نقضي على المحرك الرئيسي لهؤلاء الأوباش داخل اليمن مثل عبدالملك الحوثي وربعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ولد حرب
2017-11-06 23:59:57
رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر شعرة معاويه فهو شيعي علماني لكن اعتقد والله اعلم انه منااااور وثعلب يخفي حقده على المملكه ويمارس الحياد المزعوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ولد حرب
2017-11-06 23:55:34
وزير خارجيه لبنان بكل وقاحه يرفض ادانه ايران بحرق السفارة ماالسبب ماذا قدمت ايران غير الخراب والدمار والأغتيالات للبنان انه متحدث بأسم حكومه حزب لله لقد انفقت المملكه المليارات على اقتصاد لبنان وشعبه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 -
2017-11-06 23:50:47
الله يوفقك يالسبهان عطهم الكاوي تكلام بلغه الانجليزيه او ترجم الكلام العربي الانجليزي عشان دول العالم تفهم معنا الكلام
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - تسونامي قادم للبنان
2017-11-06 23:50:30
لبنان حيولع جمرة حمراء مادام حزب الله موجود فيه وعلى اللبنانيين طرده من لبنان او خراب ودمار لبنان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-06 23:50:15
لبنان لكل اللبنانين ومن يعتقد أنه يستطيع التفريق بينهما فهو واهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,424 )
10 - قلم الحقيقه
2017-11-06 23:50:02
وكل رئيس لبناني لايمكنه وصوله الى كرسي الرئآسة الا من خلال باب ايران وحزبها الشيطاني المقيم في لبنان والمسيطر على جميع مفاصل الحياة فيه.طهران بيروت دمشق الدوحة هي اليوم باتت عواصم التآمر على المملكة.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -
2017-11-06 23:49:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - مسبّه
2017-11-06 23:49:11
مدري وش وضعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,394 )
7 - ابونواف...
2017-11-06 23:45:58
لابارك الله في الضعف ألقوه ألقوه الله ينصر الوطن يقاتل على عدة جبهات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - طوني
2017-11-06 23:45:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 30,424 )
5 - قلم الحقيقه
2017-11-06 23:44:07
واضح جدآ ولايحتاج الأمر لدليل أو مفهومية أن حزب الشيطان الايراني هو الممسك بخيوط اللعبة السياسية والأمنية والعسكرية في لبنان وهذا الأمر ليس وليد اليوم ولا الأمس وانما منذ أكثر من عقدين من الزمن .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ولد حرب
2017-11-06 23:41:13
اعتقد والله العلم الدفع بتيار 14 اذار لترشيح الرئيس للبناني الحالي قرار جانبه الصواب كلنا نعرف ان ميشال عون هو حليف لحزب الله وبينهم اتفاقيه استراتيجيه وكلنا نعرف عدم ادانتهم لايران بعد حرق السفارة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - لبنانيه
2017-11-06 23:41:06
عطيهم حجم اكتر من ما هني عليه ليش عم بتقوهم هيك واي حكومه ما في حكومه هلا ما بدنا حرب ما بدنا حرب ما بدنا حرب بدنا نعيشش بسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - سعد22
2017-11-06 23:38:33
لازم نشتغل زيهم وزي الفرس ندخل شباب ونشري شباب من هنا وهناك وتفجيرات ونجعلهم مايناموا من الخوف وضربهم ونملك فلوس ونشري اكبر راس بالعالم وشغل عصابات نخليهم يفكروا بالسلامه والهجوم وليس الدفاع وضربهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - واضح
2017-11-06 23:37:35
طبول الحرب بداءت تقرع من كل صوب ترامب يهدد اسرائيل تحشد ايران تساعد الحوثي لتقصف السعودية ونحن سنقوم بعمل استئصال للسرطان العفن من جسد الامه الا وهو حزب المتعه وستكون قد قطعت يد ايران الطولى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : العمده

(يتنفسون ثانى أكسيد الكربون وحياتهم ابديه) يقول المثل الشعبى (وش دراك انها كذبه...
بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸

إذا توهّقت ماله داعي تصدّع راسك معي يا قلبي 🌹...
بواسطة :

بكره اكمل لك مصدع الحين ولا اقول انسي كل الكلاام تصبحي ع خير...
بواسطة : عابر

باقي شباب...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
100 0
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
303 4
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
157 1
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
88 0
mm

محمد الساعد

من أسرار السلام العربي الإسرائيلي!
130 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

قصة غسل الصكوك وكيف تتم ؟
555 2
mm

محمد آل الشيخ

انكشاف قناة الجزيرة بعد الربيع الدموي
250 2
mm

قينان الغامدي

ملامح الربيع السعودي: طريق تنظيم الحمدين ومن معه
341 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

توضيح الواضحات من مستهجنات البلاغة !
162 0
mm

مشعل السديري

إنني أحلم بشرب «حليب العصافير»
306 3
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الماضي !
269 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
548 11
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
546 4
mm

عادل التويجري

القرار !
380 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
432 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
417 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
391 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
133 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
600 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
360 6
الاخبار الدولية
أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

 المرصد 7 1٬527 2 ساعتين
بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

 المرصد 7 2٬553 3 ساعات
شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

 المرصد 4 2٬379 4 ساعات
وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

 المرصد 4 702 4 ساعات
المرصد الرياضي
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 3 1٬179 3 ساعات
إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

 المرصد 36 1٬304 3 ساعات
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

 المرصد 60 7٬302 8 ساعات
عقوبة متوقعة من الفيفا على النصر

عقوبة متوقعة من الفيفا على النصر

 المرصد 29 6٬016 8 ساعات
اخبار فنية
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 48 5٬135 5 ساعات
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬740 3 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬006 3 أيام
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 49 4٬058 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 17 4٬493 7 ساعات
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬716 يوم واحد
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬111 يوم واحد
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 11٬318 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

 المرصد 29 2٬114 3 ساعات
بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

 المرصد 12 4٬918 6 ساعات
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

 المرصد 40 6٬121 23 ساعة
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 26 4٬701 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬834 4 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬900 6 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬613 6 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬498 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬763 يوم واحد
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬449 4 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬654 4 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬822 5 أيام
اخبار اقتصادية
شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

 المرصد 0 190 14 دقيقة
أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

 المرصد 21 5٬814 7 ساعات
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

 المرصد 8 5٬063 22 ساعة
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 29 4٬616 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬478 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 805 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬335 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬238 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 6٬755 يوم واحد
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬500 3 أيام
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬507 3 أيام
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬481 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

 المرصد 223 4٬743 18 ساعة