وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

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صحيفة المرصد : قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، إن إيران وما وصفه بحزبها وعصائبها وحشدها تعتبر الخطر الحقيقي الذي يهدد المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “نعي تماما ان جمهورية إيران، بحزبها وحشدها وعصائبها، هي الخطر الحقيقي على المنطقة بأسرها. وافعالها تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها.”

وكان الشيخ خالد بن أحمد قد غرد بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، قائلا: “ليست إيران، وليست قطر… انها المملكة العربية السعودية التي تستحق الانتباه. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.”

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