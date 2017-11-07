شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

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صحيفة المرصد : كشف تقرير لدول دعم الشرعية عن استمرار إيران في تهريب الأسلحة والتقنيات الحربية لميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة بالتحديد واستخدامه لتهديد الملاحة الدولية خلال نشر الألغام وإطلاق الزوارق المسيرة لاستهداف السفن التجارية.

التحالف كشف بالأدلة عن إمداد الحرس الثوري للحوثيين بالتقنيات لصناعة القوارب السريعة والموجهة عن بعد والمفخخة ، حيث استخدمت الزوارق لاستهداف فرقاطة سعودية وسفينة تجارية إماراتية قبالة مينا المخا ، كما زودت إيران الحوثيين بكميات من الألغام البحرية تم نشرها عشوائياً في البحر الأحمر ، وقد تم أكتشاف البعض منها وتفجيرها ، فيما انفجر البعض الآخر في زوارق صيد يمنيين وزوارق حرس الحدود اليمني .

وعمليات تهريب المتفجرات من إيران إلى الحوثيين تتم عن طريق سفن تجارية رصدت في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن .

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