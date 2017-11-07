بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

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صحيفة المرصد : قاطع شاب مصري حديث مديرة الجلسة الأولى في منتدى الشباب العالمي والمقام في مصر ، هاتفاً داخل القاعة ومردداً “أنا زويل الثاني، وأريد أن أتحدث عن اختراعي”.

ولفت الشاب إلى أنه يحمل اختراعاً جديداً ويريد الحديث عنه.

ورغم عدم السماح له بالحديث في بداية الأمر كونه خارج برنامج الجلسة التي حملت عنوان “اختلاف الحضارات.. صِدام أم تكامل”، أخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزمام الأمور ودعا الشاب للحضور أمامه والحديث.

وخاطب الرئيس المصري الشاب قائلاً : “إحنا عاملين الكلام ده كله عشان كل شباب مصر وشباب العالم يتكلموا.. وأنا هنا مش بتكلم في الحب”، مضيفاً “عشان كده بقولك تعالى وقول اللي إنت عايزه”.

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