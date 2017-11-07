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بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم
صحيفة المرصد : قاطع شاب مصري حديث مديرة الجلسة الأولى في منتدى الشباب العالمي والمقام في مصر ، هاتفاً داخل القاعة ومردداً “أنا زويل الثاني، وأريد أن أتحدث عن اختراعي”.
ولفت الشاب إلى أنه يحمل اختراعاً جديداً ويريد الحديث عنه.
ورغم عدم السماح له بالحديث في بداية الأمر كونه خارج برنامج الجلسة التي حملت عنوان “اختلاف الحضارات.. صِدام أم تكامل”، أخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزمام الأمور ودعا الشاب للحضور أمامه والحديث.
وخاطب الرئيس المصري الشاب قائلاً : “إحنا عاملين الكلام ده كله عشان كل شباب مصر وشباب العالم يتكلموا.. وأنا هنا مش بتكلم في الحب”، مضيفاً “عشان كده بقولك تعالى وقول اللي إنت عايزه”.
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التعليقات
7 - Poooo12017-11-07 02:15:04
مسرحيه يافندم هههههه
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6 - أحمد2017-11-07 01:44:56
كله مبرمج
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5 - محمد بن نايف2017-11-07 01:34:38
كيف مذيعة تقاطع رئيس الدولة بهذي الطريقة وتتكلم ولا كأنه قدامها رئيس دولة !!
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4 - تحيا مصر2017-11-07 01:30:33
كفو سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي 😎👏👏👏👏👏👏👏👏
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3 - سعود الرشيدي2017-11-07 01:00:19
كيف تقاطع رئيس الدوله بالطريقه ذي .. غريبه جدا .. المفروض الرئيس له احترام اعطى الرجل الاذن بالتحدث والمذيعه تقاطعه ايه دا هو في ايه اله
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2 - اكرم اكرم2017-11-07 00:57:27
مصري الله يعزكم
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1 -2017-11-07 00:51:03
فخامة الرئيس المفدي السيسي فاهم جو مصر قائد عسكري على كل اتجاه اتحصله ويكافح المشاكل رايح يحسن مستقبل مصر بالتطور والازدهار
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