إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

حجم الخط A A A المرصد 36 1٬304 3 ساعات

صحيفة المرصد: تستعد صالة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة لإقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة وذلك بمشاركة فرق جدة يونايتد وجامعة دار الحكمة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وDFAC و BRAVES وSHOOT FOR CAUSE.

وقالت عضو مجلس الشورى لينا المعينا: لله الحمد على الموافقة لإقامة مثل هذه البطولات النسائية الرياضية الخاصة وأضافت: من الجميل أن نشارك في يوم مهم للنساء وتثقيفهم من أجل القضاء على سرطان الثدي ببطولة رياضية تقام للمرة الأولى في السعودية. وفقاً لـ “عين اليوم”.

وأضافت أنه سيتم تنظيم البطولة برعاية الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة . وتابعت “أتمنى أن تستمر هذه البطولات خلال الفترة القادمة، وكلي ثقة في نجاح البطولة التي تشارك فيها أقوى الأندية النسائية في مدينة جدة لكرة السلة.

يشار إلى أن الدخول لمشاهدة البطولة حصريا للنساء، وبتذاكر بقيمة 100 ريال يوم 11 نوفمبر الحالي.