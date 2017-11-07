إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!
صحيفة المرصد: تستعد صالة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة لإقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة وذلك بمشاركة فرق جدة يونايتد وجامعة دار الحكمة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وDFAC و BRAVES وSHOOT FOR CAUSE.
وقالت عضو مجلس الشورى لينا المعينا: لله الحمد على الموافقة لإقامة مثل هذه البطولات النسائية الرياضية الخاصة وأضافت: من الجميل أن نشارك في يوم مهم للنساء وتثقيفهم من أجل القضاء على سرطان الثدي ببطولة رياضية تقام للمرة الأولى في السعودية. وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأضافت أنه سيتم تنظيم البطولة برعاية الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة . وتابعت “أتمنى أن تستمر هذه البطولات خلال الفترة القادمة، وكلي ثقة في نجاح البطولة التي تشارك فيها أقوى الأندية النسائية في مدينة جدة لكرة السلة.
يشار إلى أن الدخول لمشاهدة البطولة حصريا للنساء، وبتذاكر بقيمة 100 ريال يوم 11 نوفمبر الحالي.
التعليقات
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سبحان الله الشجرة الأصيلة التي تضرب جذورها في أعماق هذه الأرض الطيبة تكون طيبة ونعرفها بصفاتها.أما تلك المتطفلة على هذه الأرض فهي خبيثة لا ثمرة لها ولا تدوم .في الختام كلمة ختام كل واحد يرجع لأصله.
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أوأكون مطربه مثل بدريه حشمت😂 مادري الأغاني حرآم 👅
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أو أكون هقّاصه و العيازُ بالله 😂 هههههههههااااااااا هااااااااااااا
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واضح انهم ينتمون للأبراج المزدوجه والحديثه من وجهة نظري : الأبراج ألأحاديه الجديده: الزعنفه/ الأبراج الثنائيه : القنافذ اليتيمه– الزعنفه–الأبراج البحريه : التي تتوافق مع ألمد وألجزر وكلهم رياضيات..
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أنا حلمي أكون رقّاصه و العيازُ بالله 😂 هههههههههااااااااا هااااااااااااا
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🎶 احلم معايا - حمزة نمرة 🎶
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ماحد له شي عند الثّاني 😌 من حق كل واحد يحقق حلمه 😌
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ألف ألف ألف مبروووك ✨ عقبال كل النشاطات يآآرب ..
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وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُم
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الف مبروك .. ولاعزاء للغلاه والمتشددين
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ماشفنا صحوي واخواني وملتحي بمجموعه علي بابا والاربعين حرامي ماشفنا غير العلماني عندك رد 😂😂😂
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خطوه اكثر من رائعه لصالح المراه السعوديه 🌷
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١٩ وبعد ماكشفن وتحررن المغربيات وش حالهن اليوم سمعتهم صارت دولية باللي انت عارف وتروحون تاخذون منهن لا تقول لا تعمم لا اعمم نادر الصاحي فيهم غير بقيه البلاوي من جريمه وسحر الخ
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كرة السلة الي أعرفه يكون الطول 180 معقولة في بنات بهذا الطول ولا بتكون السلة تحت وقتها ماهيكون في متعة باللعب كل شي علقوه بمرضى السرطان اال100 أفضل من دخول حفل ب10000الاف أن شاء الله أحضر
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7 فيه مانع عندك ايها الغيور***ـ لا تتهرب رد ولك مني هديه مجزيه ان رديت اسلمها الصحيفه يسلمونها لك اتحداك تحدي ترد ياعكيد متكاعد 😂😂😂
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ت ليست عقدة بل لانه قد يقلل من نسبة العنوسة انا ابي أسالك نحن اشلون عرفنا جمال المغربيات
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ياخواني ابقولكم معلومة احفظوها زين : ترا البس اصله بس ؛ والتيس اصله تيس ؛ ولاتحسبون البس تيس او التيس بس ؛ والسلام عليكم .
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بالتوفيق لهذه البطولة وكل القائمين عليها ومن نجاح الى آخر لاأخونجي ولا طرطنقي يعترض او يفتح فمه فورآ سيتم الحاقه بدعاته وعصابته المساجين.
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فيه واحد هنا *** يعرف نفسه تعليقاته تقول كذا ماعنده مانع 🤤 تحرر من الماضي 🐷
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يعني البطولات الخارجية مافيها شباب حواليهن ويتفرج ويصور مقصوره ع النساء 😑😆🤣
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ت11 بالفعل هذا مايفعله البعض منهم والسبب اتوقع عقدة النقص اللي يحسونها\ت9 اااااااااااااااامين
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يعني هن ضد الاختلاط وان الشباب يتفرج عليهن ويصافحها ويقول احسنتي ويصور معها وهو لاصق فيها 🤣🤣🤣😂😂😂 مش موافقات عليه ومعترضات
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بعض النساء لا يمكن يعجبها الوضع إلا لما يكون الرجال يتفرجون... يعني الوسط النسائي لا يعجبهن
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يارب ارزق جده..بالسيييييييييييييييييل..يارب
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ليش زعلانيين بعض الناس مكتوب يشار إلى أن الدخول لمشاهدة البطولة حصريا للنساء
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نريد منتخبات نسائية لكل الالعاب لتمثيل الوطن في المحافل الدوليه والاولمبياد العالمي..اهم شي ابعدوا عنهم الصحونجيات والاخونجيات اللي يقولون .أوخيتي ياقرة عيني
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يعني لو حضر ١٠٠٠ متفرجه بتطلعون ١٠٠ الف في ساعه وشي****
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كلهم نساءxنساء مافيه اختلاط بالتوفيق لهم والرياضة بكافة أنواعها مهمة ومفيدة لصحة المراة ورشاقتها الا الرياضات العنيفة فالافضل الابتعاد عنها
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طيب وشرع الله
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١٠٠ ريال عشان اتفرج في هواه غير محترفين! ب ١٥ ممكن
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مهاراتهم تطلع اذ نزل تخفيضات في احد الاسواق
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اتمني كل وحــده تعطينا افكاارهااا الرياضية ومهاراتها ولا تبخـل علينا والا عنده بنات يساعدون ...
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