شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو قالوا أنه لسيدة كانت تقود سيارة .

وأوضح النشطاء أن السيارة التي ظهرت في الفيديو ، من نوع “ميتسوبيشي باجيرو” ، كانت تقودها سيدة وأقتحمت بها محل للملابس بجدة ، فيما تجمهر عدد كبير من المتواجدين لإخراج السيارة من المحل

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