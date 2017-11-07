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شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو قالوا أنه لسيدة كانت تقود سيارة .
وأوضح النشطاء أن السيارة التي ظهرت في الفيديو ، من نوع “ميتسوبيشي باجيرو” ، كانت تقودها سيدة وأقتحمت بها محل للملابس بجدة ، فيما تجمهر عدد كبير من المتواجدين لإخراج السيارة من المحل
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التعليقات
29 - سعود2017-11-07 03:38:15
كم عطيت الهندي عشان يقول إنها حرمه ساقت السياره ؟
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28 - ١٢2017-11-07 03:33:54
انا لست بضد سياقه المرأة .ولكن كنت اتمنا لو أن القرار تأجل لعشر سنوات قادمه.عشان ال ٣٣ ٪ من العقول المتحجرة تندفن
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27 -2017-11-07 03:06:51
ت25 يعني سواقة الرجال مافيها ضحايا بالعشرات؟يعني الرجال ولا مرة سوو حادث؟يعني الرجال اذا ساقوا مايسببون مشاكل ولا يفحطون ولا يحدون بعض بالطريق ولا يعاندون بعض بالطريق؟يعني ولا مرة حصل حادث بسبب رجل؟هه
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26 - عود2017-11-07 02:55:26
قسم بالله لو انا صاحب المعرض اني لتوطاة وطي
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25 - كاره الليبرالية2017-11-07 02:45:49
من امن العقاب ساء الادب ،، قلنا قبل كذا سواقة المرأه قرار غير سليم بتسبب المشاكل ولن تحل مشكله وحده .. يعني لازم ننتظر لين يكون في ضحايا بالعشرات في كل حادث . المفروض تحكمون عليها سنه سجن وجلد
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24 - مازن التيماوي2017-11-07 02:36:49
والله.يااخوان الوضع مايسر ابد اللهم استر اعراضنا واعراضكم .
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23 - مـ2017-11-07 02:29:47
نجا من المقلاة فوقع في النار . ما كل مرة بتسلم الجرة . الرذيلة تجعل الفضيلة تُـشرق . غاب القط إلعب يا فأر . لا يأت شيء من الغرب ويسرُ القلب . الهوى شريكُ العمى . بطون ممتلئة وعقول فارغة .
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22 -2017-11-07 02:27:44
تعليق ٣احنا مش مقهورين احنا خجلانين من الوضع اللي وصلت له المرأة والخافي أعظم كانت في جرة وطلعت برا
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21 - مازن التيماوي2017-11-07 02:25:38
المهم البيك لحدن يصدمه . القادم اجمل ياما رح تشوفون.
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20 -2017-11-07 02:23:21
تستاهل انه يسخر منها مع الجن والعفاريت والاجانب لانهامسخرة وحياتها مسخرة *** بنات مسخرة
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19 - وجهة نظر2017-11-07 01:58:06
اللي هم ضد قرار قيادة المرأه كل ماشاهدو حادث قالو انه لأمرأه
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18 -2017-11-07 01:55:12
يسخر منها ومع مين مع اجنبي ! ***
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17 - غشيم2017-11-07 01:54:49
اناجلست اتعلم سنوات ومافي فايده للان غشيم عشان اروح الدوام اطلع بدري اتفادى الزحمه و اخرج اخر واحد من الدوام قبل العصر بربع ساعه عاد *** الله يكفينا شركم و لا تصدموني
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16 - ن2017-11-07 01:51:43
كفاكم اشاعات ، كل ماصار حادث قالوا امراة !! عموما قرار قيادة المراة للسيارة مستمر شئتم ام ابيتم ، مهما نسبتوا الحوادث للنساء من اجل إيقاف القرار ، القرار مستمر ، مهما انتقصتوا من المراة ، القرار مستمر
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15 - عبادي الهلالي والراس عالي2017-11-07 01:51:32
دفعوها مبالغ التكسير ولا ترحمونها
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14 - سلطع2017-11-07 01:47:01
البدايات صعبه
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13 - ابو عبدالعزيز2017-11-07 01:43:51
كل هدفهم يوصلون مشاوير ع ظهورنا الناس موكلهم يقدرون دفع حق الموصللات لكن تطلع سياره تقسيط ويمتهي والمشكله اللهم وفقنا واحفظنا وانتو اخوننا العرب نحبكم لكن عمرو اوطانكم واستقرو فيها وارح تنبسطو
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12 - شايم2017-11-07 01:42:49
مادام السيارة بجيرو اكيد ***
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11 - راجي رحمه ربه2017-11-07 01:42:37
خبال حريم فضحونا خلونا تريقه ولي مايشتري يتفرج مفاجيع عيب الحمد لله ماعندي رغبه بالسواقه وضد القرار لكن قدر الله وماشاء فعل والله يكفينا شر كل ذي شر ويحفظ عيالنا وبناتنا من كل شر استغفر الله العظيم🤗
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10 - ابو احمد2017-11-07 01:41:32
هذا دليل قاطع ان السعوديات متعطشات عطش شديد للغايه لقيادة السياره
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9 - ابو عبدالعزيز2017-11-07 01:41:10
تبون يا الوافدين يفضل الشعب تحت رحمتكم الى متى وعيالنا عاطلين اوطانكم اول فيكم وكلنا استفدنا من بعض وهذا الدينا تبادل مصالح الشعب الان بدو يعتمدون ع انفسهم وجييل متعلم ما شا اللة لاقهوه االابالله يتب
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8 - محد قال لي2017-11-07 01:39:13
هههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم
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7 - ابو عبدالعزيز2017-11-07 01:38:35
العماله تلوافده وخاصه العرب من و جميع والجنسيات هم من اكلو خير البلد كان في قديم الزمان ليسو السكان موهلين للبعض المهن والان ماشاء اللة تبارك الرحمن ثقافه الشعب تغيرت وتعلمو وانتو تبون تفرضون) يتبع
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6 - ماجد2017-11-07 01:31:21
هذي حقيقه انها سيده ليش تزعلون
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5 - جنوبية ..🌻2017-11-07 01:26:01
كل الحوادث نسبوها للنساء إشاعات لوقف القرار لكن ان شاء الله يستمر ويكون فيه مصلحة من دون ضرر وانا أرفض اني أسوق بالنسبة لي الموضوع مخيف بس الي متعلمة السواقة وشجاعة تنطلق ربي يحفظها
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4 - باحص افندينا اقتدار2017-11-07 01:19:32
في داااااااااااااااااااهيه
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3 - باختصار2017-11-07 01:15:41
مقهورين من قرار السماح للمراة بقيادة السيارة لذلك كل ماشافوا حادث قالوا انه لسيدة👩🏻⚖️
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2 -2017-11-07 01:13:18
كل هذا عشان يشوهون سواقة المراة
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1 - @2017-11-07 01:12:28
تعليق مخالف
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بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸
إذا توهّقت ماله داعي تصدّع راسك معي يا قلبي 🌹...
بواسطة : عابر
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