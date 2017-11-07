بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

حجم الخط A A A المرصد 3 1٬179 3 ساعات

صحيفة المرصد: أعلن طلال آل الشيخ أنه تقدم باستقالته قبل نحو أسبوعين من رئاسة نادي الشباب كما تقدم بطلب لهيئة الرياضة لتكليف أحمد العقيل باستلام رئاسة النادي حتى موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد .

وقال آل الشيخ خلال بيان له ” في ظل الخطوات الهادفة إلى تصحيح وتطوير المسار في البيت الشبابي الذي نعتز به، وحيث بدأ العمل بذلك الأسبوع الماضي بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنادي مطلع الشهر المقبل لاختيار رئيس جديد يعيد الشباب إلى مكانته المرموقة التي تتوق إليها كافة الجماهير.

وأضاف ” إنني إذ أثمن وأقدر الثقة التي منحت لي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة والدعم والاهتمام الذي وجدته منه إضافة للدعم الكبير الذي لمسته من منسوبي النادي وجماهيره في تحقيق ما نصبو إليه وعطفاً على ما سبق تقدمت لرئيس هيئة الرياضة بخطاب يتضمن طلب الموافقة على تكليف أحمد العقيل بمهام رئاسة النادي إلى حين عقد الجمعية العمومية”