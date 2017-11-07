أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

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صحيفة المرصد – وكالات : رحبت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون”، ببيان المملكة العربية السعودية، بشأن الدور الإيراني “الخطير” في دعم مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية باليمن، وتزويدها بالصواريخ الباليستية.

وقال البيان: “نرحب بالبيان السعودي الذي يظهر الدور الإيراني الخطير في اليمن ومدها لميليشيات الحوثي بالصواريخ”.

وأكدت البنتاغون، في بيان صدر عنها منذ قليل، إن الولايات المتحدة والسعودية تعملان معا لمكافحة الإرهاب ومواجهة دور إيران المزعزع للمنطقة، مؤكدة سعيها للحفاظ على “روابط دفاعية متينة” مع المملكة.

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