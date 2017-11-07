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ترامب مغردا : لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده ويعرفون بالضبط ما يفعلون
صحيفة المرصد : أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يثق في الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان .
جاء ذلك عبر تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” قال فيها : ” لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان” .
وأضاف : ” أنهم يعرفون بالضبط ما يفعلون.”
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I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
11 -2017-11-07 06:53:49
اللهم عليك بالنصارى واليهود أعداء الدين .
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10 - 20/20 الزئبق2017-11-07 05:37:18
ترامب حاقد على الوليد بن طلال من أيام الإنتخابات الرئاسية عندما قال الوليد بن طلال أنت عار على أمريكا ويجب أن تنسحب من سباق الرئاسة،
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9 - المستعين بالله2017-11-07 05:00:36
اللهم احفظ هذه المملكة العاليه. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين من كل شر واحفظ الأمير محمد بن سلمان نصير المظلومين
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8 - مـتـنـح2017-11-07 04:29:59
تعليق مخالف
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7 - ابوسجى2017-11-07 04:09:29
هذا شأن داخلي صرف. إيش دخلك ياترامب ياملقوف .
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6 - املاءات2017-11-07 03:56:53
بماذا تحديدا وش مناسبه الحديث ماقالو بطل من تويتر
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5 -2017-11-07 03:33:41
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4 -2017-11-07 03:18:07
لاتعرف شيئا اليك عنا
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3 - عبدالرحمن الدوسي2017-11-07 02:59:15
ضوء أخضر .. اجلد يابو فهد ادفن الحوثي وعفاش وقرية قطر والضاحيه 🤔
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( عدد التعليقات 7,701 )2 - بلادي زوينا
رسالة واضحة بأنهم يعلمون ماذا يفعلوون . ضوء أخضر !!
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1 -2017-11-07 02:35:44
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بواسطة : سعود
مالقو احد يتكلمون معه قامو يتكلمون مع أنفسهم...
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