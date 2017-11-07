ترامب مغردا : لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده ويعرفون بالضبط ما يفعلون

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صحيفة المرصد : أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يثق في الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

جاء ذلك عبر تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” قال فيها : ” لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان” .

وأضاف : ” أنهم يعرفون بالضبط ما يفعلون.”

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