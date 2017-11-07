بالصور: طفل روسي يزعم أنه عاش على المريخ قبل ولادته و يحكي كيف ستتغير الأرض في المستقبل
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية إدعاءات لطفل روسي قال فيها أنه قضى حياة أخرى بكوكب المريخ قبل أن يعاد ولادته في كوكب الأرض مرة أخرى.
وأربكت مزاعم الطفل الروسي “باروسكي كريبيانوفيتش” ، وذلك لأن الطفل بالفعل لديه إمكانيات تفوق عمره ن، فهو لديه معلومات عن الفضاء الخارجي و الكواكب و النجوم لم تدرس لأقرانه من نفس الفئة العمرية ، كما أن والدته والتي تعمل طبيبة في الأصل تقول أن ولدها كان متطوراً بشكلٍ ملحوظ منذه ولادته إذ أنه تمكن من حمل رأسه جيداً في عمر الأسبوعين، و تحدث بطلاقة في عمر الـ 8 شهور، كما بدأ يرسم و يكتب جيداً و يناقش أيضاً المواضيع العلمية التي لم يعلمها له أحد بكل دقة في عمر صغير .
ولم تقف إدعاءات “باروسكي” عند هذا الحد ، فقد زعم أنه كان من قبيلة تدعى الـ “مارتيانز” و أطوالهم تصل إلى 7 أقدام ، كما أنهم يتنفسون ثاني أكسيد الكربون، و حياتهم أبدية، و زعم أنه عاش بينهم 20 عاماً قبل أن يولد في الأرض ، وأنه تواصل من قبل مع التاريخ المصري عندما زار الأرض كملّاح جوي .
و قال أيضا أن الأرض ستتغير ملامحها بمجرد أن ينشق تمثال أبو الهول و لغزه يوجد بمكان خفي خلف أذنه .
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التعليقات
هرطقات ،،،،،،،،🕴
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كفين وينضبط بلا هلس
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هذا يستخدم نفس الصنف الذي يستخدمة حاكم ليبيا السابق
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هذا الطفل الصغير كذب من كثر ذكاءه ويعرف يمشيها . ذكرني بنفسي قبل اكثر من 34 سنه كذبت كذبه مماثله ونا طفل ولكن الى اليوم اخواني مصدقينها على الرغم اني قلت لهم كذبت عليكم ونا صغير ...لكن الطفل الذكي ذكي
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لو كان فى ديرة ثانيه حولنا او عندنا لأخذوه إلى أحد المقرئين الدجالين الغير صادقين وخنقه ولطمه وداس فى بطنه..وأخرج الجنى منه.وبعدها لايشوف لانجوم ظهر ولا ليل.والمقرى النصاب..أخذ المقسوم مع إنه يعمل لله
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الله يشفيه عنده انفصام *** فيها تكذيب لله وللقرأن الذي اخبرنا عن بداية خلق بني ادم وانهم للأرض خاااااصه
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تكفون يااهل مصر حافظو علا اذان أبو الهول لين ماتزوج عرسي بافي عليه ثلاث شهور
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لانهم عارفين ان التسويق للاخبار علي هاشاكله تمشي لدا العرب..
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هذي اخرة الفوتكا ياام باروسكي اثرة ع مخيخ الولد
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الولد يشبه دايسكي قائد قراندايزر. هذا الدوق فليد اتا اخيرا ليخلص العالم من هلولو بس ضروري قبل لايبدء يلتقي بهيكارو شويه غراميات قبل يبدء الاكشن . نحمد الله بدء حلم الطفوله يتحقق ان اري الدوق
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هذا متأثر بفلم KNOWING
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(يتنفسون ثانى أكسيد الكربون وحياتهم ابديه) يقول المثل الشعبى (وش دراك انها كذبه قال من كبرها)⁉️👺👎
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ماطلع عنه خبر يوم شال راسه في اسبوعين وليش ماجابوه في سن ال8 شهور يحكي قصة المريخ في ذالك السن يكون اقرب عهد بالمريخ
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منجم الورع يطلع قاري كف
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جالس ارسلكم من المريخ الان! هالبزر كذاب ماكان عندنا. ولانفكر نجيكم او نرسل احد لكم. الحياه افضل عندنا
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اقسم بالله انتو يالسعودين مالكم حل.اللي يقول محشش واللي يقول نكت والي يقول مدرس التربيه الفنيه غبي واللي يقول رائد فضاء .ماتنفع معكم انفتاحيه ***
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هههههههههههه مستوى معلم التربيه الفنيه في المريخ مضروب
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ماشاء الله هذا اللي ناقص خرافات ورعان
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يمكن *** طلع لك هالبزر ماخذ من جينات أبوه ههههه
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هذه نهايه تعاطي الام للمخدرات اثناء الحمل طلع الولد مدمن
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انا انولدت بوادي اسمه سروم جنوب ابها .عندنا جبل اقول أن فيه جن..مهابيل .كل ليله أمر من جنب الجبل واسمع رقص واغاني وصراخ لدرجه اني قلت جني واخطفوني وشفت العجب.وبعدين قلت باسم الله وصحيت وانا بغرفتي
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الله يلعن المخدرات تلقاه يضرب حشيش ليل نهار
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اذكرواالله وصلواعلى النبي يقال ان الطفل خياله واسع الخيال واذاكان ذكي يكون اكثرحتى انه يودي الى الجنون من كثرالذكاءوالاهم من ذلك ***
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اهم شي ما اخذ فودكا من حق الوالد
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حنا ماخلصنا من هرطقات الغرب . . وجتنا هالحين خرافات الروس ، لكن الحمدلله على نعمة الأسلام الذي أبعد عنا مثل تلك الخزعبلات !!
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