بالصور: طفل روسي يزعم أنه عاش على المريخ قبل ولادته و يحكي كيف ستتغير الأرض في المستقبل

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية إدعاءات لطفل روسي قال فيها أنه قضى حياة أخرى بكوكب المريخ قبل أن يعاد ولادته في كوكب الأرض مرة أخرى.

وأربكت مزاعم الطفل الروسي “باروسكي كريبيانوفيتش” ، وذلك لأن الطفل بالفعل لديه إمكانيات تفوق عمره ن، فهو لديه معلومات عن الفضاء الخارجي و الكواكب و النجوم لم تدرس لأقرانه من نفس الفئة العمرية ، كما أن والدته والتي تعمل طبيبة في الأصل تقول أن ولدها كان متطوراً بشكلٍ ملحوظ منذه ولادته إذ أنه تمكن من حمل رأسه جيداً في عمر الأسبوعين، و تحدث بطلاقة في عمر الـ 8 شهور، كما بدأ يرسم و يكتب جيداً و يناقش أيضاً المواضيع العلمية التي لم يعلمها له أحد بكل دقة في عمر صغير .

ولم تقف إدعاءات “باروسكي” عند هذا الحد ، فقد زعم أنه كان من قبيلة تدعى الـ “مارتيانز” و أطوالهم تصل إلى 7 أقدام ، كما أنهم يتنفسون ثاني أكسيد الكربون، و حياتهم أبدية، و زعم أنه عاش بينهم 20 عاماً قبل أن يولد في الأرض ، وأنه تواصل من قبل مع التاريخ المصري عندما زار الأرض كملّاح جوي .

و قال أيضا أن الأرض ستتغير ملامحها بمجرد أن ينشق تمثال أبو الهول و لغزه يوجد بمكان خفي خلف أذنه .

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