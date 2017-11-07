شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

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صحيفة المرصد-وكالات :ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن شركة “عسير” للتجارة والسياحة والصناعة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تعمل بصورة طبيعية رغم احتجاز اثنين من أعضاء مجلس إدارتها.

وقالت رويترز: أن رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله صالح كامل محتجز. وأبلغ مسؤولون سعوديون رويترز أن عضوا آخر في مجلس إدارة عسير، وهو المدير العام السابق للخطوط الجوية السعودية خالد الملحم محتجز أيضا.

وأطاحت القرارات السريعة التي اتخذتها اللجنة العليا لمحاربة الفساد في السعودية، ببعض الرؤوس الكبيرة في مجال المال والأعمال، وكان لافتًا ورود اسم رجل الأعمال السعودي”صالح كامل”، تاسعًا في القائمة، التي تم توقيفها الليلة الماضية، التي شملت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال بارزين.

شركة البحر الأحمر

من ناحية أخرى، قالت شركة “البحر الأحمر” العالمية، التي تعمل في بناء المنازل، إن أنشطتها مستمرة رغم احتجاز رئيس مجلس إدارتها عمرو الدباغ.

ويوجد أمراء من العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال بين المحتجزين في أكبر حملة على الفساد تطال نخبة كبار الأثرياء بالمملكة في تاريخها الحديث.

ومن بين رجال الأعمال الآخرين المحتجزين، الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة “المملكة” القابضة.

وقالت مجموعة الطيار للسفر أمس الإثنين: إنها تواصل العمل بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مؤسسها ناصر بن عقيل الطيار محتجز.