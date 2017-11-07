شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها
صحيفة المرصد-وكالات :ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن شركة “عسير” للتجارة والسياحة والصناعة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تعمل بصورة طبيعية رغم احتجاز اثنين من أعضاء مجلس إدارتها.
وقالت رويترز: أن رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله صالح كامل محتجز. وأبلغ مسؤولون سعوديون رويترز أن عضوا آخر في مجلس إدارة عسير، وهو المدير العام السابق للخطوط الجوية السعودية خالد الملحم محتجز أيضا.
وأطاحت القرارات السريعة التي اتخذتها اللجنة العليا لمحاربة الفساد في السعودية، ببعض الرؤوس الكبيرة في مجال المال والأعمال، وكان لافتًا ورود اسم رجل الأعمال السعودي”صالح كامل”، تاسعًا في القائمة، التي تم توقيفها الليلة الماضية، التي شملت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال بارزين.
شركة البحر الأحمر
من ناحية أخرى، قالت شركة “البحر الأحمر” العالمية، التي تعمل في بناء المنازل، إن أنشطتها مستمرة رغم احتجاز رئيس مجلس إدارتها عمرو الدباغ.
ويوجد أمراء من العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال بين المحتجزين في أكبر حملة على الفساد تطال نخبة كبار الأثرياء بالمملكة في تاريخها الحديث.
ومن بين رجال الأعمال الآخرين المحتجزين، الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة “المملكة” القابضة.
وقالت مجموعة الطيار للسفر أمس الإثنين: إنها تواصل العمل بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مؤسسها ناصر بن عقيل الطيار محتجز.
التعليقات
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مملكة الحزم والعزم انتهى عصر المجاملات على حساب الوطن حفظكم الله ياملك الحزم وامير العزم
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الاخ مسمي ابنة المحجوز معاة محي الدين اين هم من الاسم الاخير فقط يعترؤن بالدين وهم**** بس ستارة لوجة يقال عنة الدين كفوا ياولى امرنا وصدقتكم بختام مقولئتكم عن نبينا الحبيب لو فاطمه بنت
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معاكم كلنا جميعا وباذن الله ملكنا وولى امرنا وعضدة الامين سوف يلتفئتؤن لها بعزم وحزم وامل بارك الله فيهم واعانهم على امانة الوطن ومن ينهب رزق مواطنية حي العلم وحي سلمان الامام الهمام ولى العهد الامين
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الحمد لله والله اكبر الى الامام اللهم عليك بالضالمين
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هبببببببببببببببببببببب في الصقعة واللهم لاشمائتة قنوات وسياحات واحتفالاات *** لابارك الله فيكم خنا نتظر مساعدة الضمان والتاهيل وانتم تنهبون الضعوف لكم بو فهد
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نشوفوا ابو كممل يوم سوي زواح بنيتة بمصر كم التكلفة ههههههههههه اثرها *** ابشر بالسياحة عند ابو فهد ومشهر كريمين للوطن وضعفاءة
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طالما الشغله فيها مافيها.وبما انه كان مصرا بقسوه على إرغام الناس وإجبارهم على كل اساليب ساهر الملتويه والمخادعه التى اتبعتها ساهر من بدايتها.فيجب الغاءكل المخالفات وتعويض من دفع مرغما وتحميلها للمذكور
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(أعوذ بالله تعالى) وش ذا الشركة التي (رئيسها)و(أحد كِبار أعضاء مجلسها)محتجزان في قضايا فساد، كيف كانت تُدار؟ وكيف كانت تعمل؟ وكم ضاع من الحقوق فيها؟؟!!
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حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ضريتو المواطن في كل شي بعمايلكم *** وربي ينتقم منكم واحد واحد في الدنيا والاخره
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**** اللهم انصر كل مظلوم على من ظلمة اللهم يامنتقم عليك بكل ظالم اللهم انتقم منهم
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من كان يصدق ان و ط بيوصل لهذا الموقف اقسم بالله ماهو شماته لكن دليل ان حال الدنيا ما يدوم فلا تحزن ايها الفقير ربما تصبح في يوما غني ولا تفرح ايها الغني ربما تصبح في يوما وراء القضبان
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الحمدلله ،،،،،والشكر موصول ،،،،،لولاة الامر،،،،،،الأتقياء ،،،،،على رأسهم ،،،،،خادم الحرمين الشريفين،،،،،،،وولي عهده،،،،،،على محاربة الفاسدين ،،،،،،،🕴
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