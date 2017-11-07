رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها
حجم الخط A A A
المرصد 15 3٬321 4 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات :ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن شركة “عسير” للتجارة والسياحة والصناعة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تعمل بصورة طبيعية رغم احتجاز اثنين من أعضاء مجلس إدارتها.

وقالت رويترز: أن رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله صالح كامل محتجز. وأبلغ مسؤولون سعوديون رويترز أن عضوا آخر في مجلس إدارة عسير، وهو المدير العام السابق للخطوط الجوية السعودية خالد الملحم محتجز أيضا.

وأطاحت القرارات السريعة التي اتخذتها اللجنة العليا لمحاربة الفساد في السعودية، ببعض الرؤوس الكبيرة في مجال المال والأعمال، وكان لافتًا ورود اسم رجل الأعمال السعودي”صالح كامل”، تاسعًا في القائمة، التي تم توقيفها الليلة الماضية، التي شملت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال بارزين.

شركة البحر الأحمر

من ناحية أخرى، قالت شركة “البحر الأحمر” العالمية، التي تعمل في بناء المنازل، إن أنشطتها مستمرة رغم احتجاز رئيس مجلس إدارتها عمرو الدباغ.

ويوجد أمراء من العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال بين المحتجزين في أكبر حملة على الفساد تطال نخبة كبار الأثرياء بالمملكة في تاريخها الحديث.

ومن بين رجال الأعمال الآخرين المحتجزين، الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة “المملكة” القابضة.

وقالت مجموعة الطيار للسفر أمس الإثنين: إنها تواصل العمل بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مؤسسها ناصر بن عقيل الطيار محتجز.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - ذكرت وكالة رويترز للأنباء
2017-11-07 06:32:38
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - 123
2017-11-07 06:16:23
مملكة الحزم والعزم انتهى عصر المجاملات على حساب الوطن حفظكم الله ياملك الحزم وامير العزم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع
2017-11-07 06:15:40
الاخ مسمي ابنة المحجوز معاة محي الدين اين هم من الاسم الاخير فقط يعترؤن بالدين وهم**** بس ستارة لوجة يقال عنة الدين كفوا ياولى امرنا وصدقتكم بختام مقولئتكم عن نبينا الحبيب لو فاطمه بنت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع
2017-11-07 06:11:58
معاكم كلنا جميعا وباذن الله ملكنا وولى امرنا وعضدة الامين سوف يلتفئتؤن لها بعزم وحزم وامل بارك الله فيهم واعانهم على امانة الوطن ومن ينهب رزق مواطنية حي العلم وحي سلمان الامام الهمام ولى العهد الامين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-07 06:11:15
الحمد لله والله اكبر الى الامام اللهم عليك بالضالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع
2017-11-07 06:03:26
هبببببببببببببببببببببب في الصقعة واللهم لاشمائتة قنوات وسياحات واحتفالاات *** لابارك الله فيكم خنا نتظر مساعدة الضمان والتاهيل وانتم تنهبون الضعوف لكم بو فهد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - مهموم والسجن ينتظرني وابااترك اسرتي للهم المسؤلين
2017-11-07 06:00:01
نشوفوا ابو كممل يوم سوي زواح بنيتة بمصر كم التكلفة ههههههههههه اثرها *** ابشر بالسياحة عند ابو فهد ومشهر كريمين للوطن وضعفاءة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - واحد مواطن
2017-11-07 05:57:19
طالما الشغله فيها مافيها.وبما انه كان مصرا بقسوه على إرغام الناس وإجبارهم على كل اساليب ساهر الملتويه والمخادعه التى اتبعتها ساهر من بدايتها.فيجب الغاءكل المخالفات وتعويض من دفع مرغما وتحميلها للمذكور
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - عصامي
2017-11-07 05:52:29
(أعوذ بالله تعالى) وش ذا الشركة التي (رئيسها)و(أحد كِبار أعضاء مجلسها)محتجزان في قضايا فساد، كيف كانت تُدار؟ وكيف كانت تعمل؟ وكم ضاع من الحقوق فيها؟؟!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - سعيد الفهمي الزهراني
2017-11-07 05:46:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - مواطن
2017-11-07 05:09:58
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ضريتو المواطن في كل شي بعمايلكم *** وربي ينتقم منكم واحد واحد في الدنيا والاخره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - شجاع
2017-11-07 04:48:06
**** اللهم انصر كل مظلوم على من ظلمة اللهم يامنتقم عليك بكل ظالم اللهم انتقم منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-11-07 04:36:49
من كان يصدق ان و ط بيوصل لهذا الموقف اقسم بالله ماهو شماته لكن دليل ان حال الدنيا ما يدوم فلا تحزن ايها الفقير ربما تصبح في يوما غني ولا تفرح ايها الغني ربما تصبح في يوما وراء القضبان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 -
2017-11-07 04:16:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,349 )
1 - إنسان منصف
2017-11-07 03:58:34
الحمدلله ،،،،،والشكر موصول ،،،،،لولاة الامر،،،،،،الأتقياء ،،،،،على رأسهم ،،،،،خادم الحرمين الشريفين،،،،،،،وولي عهده،،،،،،على محاربة الفاسدين ،،،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

اللهم استر علينا وعلى عوراتنا وعورات المسلمين...
بواسطة : أماني

والله ان اشكالكم تذكرني بصياح الحريم يوم تترمل او يتزوج عليها كفكفوا الدموع ي رج...
بواسطة : إنسان منصف

الغضب،،،،،يسبب بلاوي،،،،،قد تندم على أفعالك ،،،،،،لذا درب نفسك على كظم الغيظ،،،،...
بواسطة : سعود

مالقو احد يتكلمون معه قامو يتكلمون مع أنفسهم...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
103 0
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
309 4
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
160 1
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
92 0
mm

محمد الساعد

من أسرار السلام العربي الإسرائيلي!
131 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

قصة غسل الصكوك وكيف تتم ؟
566 2
mm

محمد آل الشيخ

انكشاف قناة الجزيرة بعد الربيع الدموي
253 2
mm

قينان الغامدي

ملامح الربيع السعودي: طريق تنظيم الحمدين ومن معه
348 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

توضيح الواضحات من مستهجنات البلاغة !
164 0
mm

مشعل السديري

إنني أحلم بشرب «حليب العصافير»
311 3
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الماضي !
276 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
566 11
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
552 4
mm

عادل التويجري

القرار !
383 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
435 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
421 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
393 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
135 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
603 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
361 6
الاخبار الدولية
أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

 المرصد 12 3٬331 5 ساعات
بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

 المرصد 12 3٬775 7 ساعات
شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

 المرصد 8 3٬303 7 ساعات
وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

 المرصد 5 821 7 ساعات
المرصد الرياضي
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

 المرصد 16 3٬290 2 ساعتين
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 5 1٬861 6 ساعات
إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

 المرصد 41 1٬792 7 ساعات
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

 المرصد 62 7٬774 11 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 54 6٬124 8 ساعات
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬746 3 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬026 3 أيام
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 49 4٬060 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 17 4٬898 10 ساعات
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬727 يوم واحد
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬120 يومين
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 11٬332 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

 المرصد 39 3٬609 6 ساعات
بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

 المرصد 18 5٬447 9 ساعات
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

 المرصد 40 6٬146 يوم واحد
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 26 4٬707 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬841 4 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬904 6 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬614 7 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬501 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬773 يوم واحد
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬451 4 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬657 4 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬823 6 أيام
اخبار اقتصادية
شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

 المرصد 15 3٬321 4 ساعات
أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

 المرصد 23 6٬180 10 ساعات
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

 المرصد 8 5٬073 يوم واحد
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 29 4٬623 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬478 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 808 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬336 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬239 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 6٬774 يوم واحد
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬510 3 أيام
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬514 3 أيام
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬486 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

 المرصد 238 4٬927 21 ساعة