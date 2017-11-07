من هو الوكيل الرقيب “عبدالله حدادي” أحد المتوفين في طائرة عسير المنكوبة؟

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صحيفة المرصد : تسبب عدم تناول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اسم الوكيل الرقيب عبدالله حدادي، فني الطائرة المحطمة التي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه,في حالة حزن بين المواطنين حيث يعد حدادي هو فني الطائرة، وكان ضمن الطاقم المرافق في تلك الرحلة.

وغرد الإعلامي محمد الأحمري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً : “الوكيل رقيب عبدالله حدادي فني الطائرة أيضًا كان من المرافقين ولم يُذكر اسمه ضمن الطاقم.. غفر الله لهم جميعًا”.

أما سامي الشهراني فغرد بقوله: “وكيل رقيب فني عبدالله حدادي أحد الضحايا، وأحزنني تجاهل وسائل التواصل والجهات الرسمية والإعلامية لاسمه وإرفاق صورته”.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، قد وافته المنية وعددًا من المسؤولين في منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في ختام زيارته التفقدية لمحافظة البرك.