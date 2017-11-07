من هو الوكيل الرقيب “عبدالله حدادي” أحد المتوفين في طائرة عسير المنكوبة؟
صحيفة المرصد : تسبب عدم تناول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اسم الوكيل الرقيب عبدالله حدادي، فني الطائرة المحطمة التي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه,في حالة حزن بين المواطنين حيث يعد حدادي هو فني الطائرة، وكان ضمن الطاقم المرافق في تلك الرحلة.
وغرد الإعلامي محمد الأحمري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً : “الوكيل رقيب عبدالله حدادي فني الطائرة أيضًا كان من المرافقين ولم يُذكر اسمه ضمن الطاقم.. غفر الله لهم جميعًا”.
أما سامي الشهراني فغرد بقوله: “وكيل رقيب فني عبدالله حدادي أحد الضحايا، وأحزنني تجاهل وسائل التواصل والجهات الرسمية والإعلامية لاسمه وإرفاق صورته”.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، قد وافته المنية وعددًا من المسؤولين في منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في ختام زيارته التفقدية لمحافظة البرك.
التعليقات
اثنين في الحياه كذبهم اكثر من صدقهم ويميلون الى النفاق الشاعر والصحفي رحم الله الجميع
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علم (الآنه الإعلام ***الأذكر اسما المواطن فقير وليس مسيول لبس بشت حساوي بل (إن الحدد ) يعتبر مهم المحفظ علي طار الله يرحمه جميع ومن يقول الحق ويذكر الكل
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🍃🍁الله يغفر له ويرحمه ويعوّض عليه شبابه بالجنة، ويلهم أهله الصبر والسلوان آمين.🍁🍃
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اللهم ارحمهم جميعا فان نسيته وسائل الاعلام فلن ينساه رب العباد الله يجبر ذويهم
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لانه مواطن عادي
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الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
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الله يغفرلهم جميعا وينزلهم منازل الشهداء
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حدادي(لايحتاج حزن المواطنين بل يحتاج دعائهم)(وتجاهل بعض الوسائل له لن يضرّه) (والمصيبة أكبر من مسألة من الذّكر في الإعلام أو عدم الذّكر).رحمهم الله تعالى،وغفر لهم وتقبّلهم شُهداء.وأحسن عزائنا، آآآمين.
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غفرالله لهم جميعاً
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اذا تناستة وسائل الاعلام فإنه عند من لاينسى ومن أكرمه بشهادة ستدخله جنتة سبحانه ,أكرم الأكرمين الرحمن الرحيم.رحمه الله والهم محبيه الصبر والسلوان.***فهو عند رب العباد.
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الله يرحم الجميع ويكتبهم في عليين
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