بسبب ابتعاث امرأة واحدة فقط .. تساؤلات من “مجلس الشورى” لـ”الحياة الفطرية” حول طبيعة عملها !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن ابتعاث الهيئة السعودية للحياة الفطرية لامرأة واحدة لإكمال درجة الدكتوراه أثار حفيظة مجلس الشورى الذي لم يتردد في توجيه سؤال مباشر للهيئة السعودية للحياة الفطرية حول طبيعة عمل المبتعثة لديها.

جاء ذلك خلال استفسارات وتساؤلات مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية 1436/‏1437.

تطوير المنسوبين

ووفقا لصحيفة “الوطن” جاء في نص سؤال مجلس الشورى «ذكر التقرير أن من بين الموفدين للدراسة من منسوبي الهيئة امرأة واحدة لدراسة الدكتوراه، لماذا لم يوضح التقرير طبيعة عمل المرأة في الهيئة؟ ولماذا لم توضح الهيئة تخصصات بقية الموفدين للدراسة؟ حتى يتبين لنا انعكاس تطوير المنسوبين على الهدف الأساس للهيئة من خلال التخصصات التي تم الإيفاد عليها؟».

مجال التخصص

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن القسم النسائي في الهيئة التابع لمركز التدريب للمحافظة على الموارد الطبيعية يقوم بتنفيذ برامج التدريب في مجال التخصص وذلك لفئات المجتمع النسائية في مقر المركز أو من خلال مشاركة الهيئة في المهرجانات أو المعارض في الأسواق أو في الجامعات أو مدارس التعليم العام للمعلمات والطالبات.

كافة التخصصات

أشارت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى أنه تم إيفاد موظف آخر معين على وظيفة أخصائي بيئة للحصول على ماجستير في تخصص الإعلام كون الموظف يعمل لدى إدارة الإعلام والتوعية البيئية، وأكدت أنها تساهم بإتاحة الفرصة لمنسوبيها بالالتحاق في كافة التخصصات بنظام الانتساب أو الموازي للحصول على مؤهلات أعلى لما فيه من تقدم وتطور لهم.