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بسبب ابتعاث امرأة واحدة فقط .. تساؤلات من “مجلس الشورى” لـ”الحياة الفطرية” حول طبيعة عملها !

بسبب ابتعاث امرأة واحدة فقط .. تساؤلات من “مجلس الشورى” لـ”الحياة الفطرية” حول طبيعة عملها !
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المرصد 5 728 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن ابتعاث الهيئة السعودية للحياة الفطرية لامرأة واحدة لإكمال درجة الدكتوراه أثار حفيظة مجلس الشورى الذي لم يتردد في توجيه سؤال مباشر للهيئة السعودية للحياة الفطرية حول طبيعة عمل المبتعثة لديها.
جاء ذلك خلال استفسارات وتساؤلات مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية 1436/‏1437.

تطوير المنسوبين
ووفقا لصحيفة “الوطن” جاء في نص سؤال مجلس الشورى «ذكر التقرير أن من بين الموفدين للدراسة من منسوبي الهيئة امرأة واحدة لدراسة الدكتوراه، لماذا لم يوضح التقرير طبيعة عمل المرأة في الهيئة؟ ولماذا لم توضح الهيئة تخصصات بقية الموفدين للدراسة؟ حتى يتبين لنا انعكاس تطوير المنسوبين على الهدف الأساس للهيئة من خلال التخصصات التي تم الإيفاد عليها؟».

مجال التخصص
أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن القسم النسائي في الهيئة التابع لمركز التدريب للمحافظة على الموارد الطبيعية يقوم بتنفيذ برامج التدريب في مجال التخصص وذلك لفئات المجتمع النسائية في مقر المركز أو من خلال مشاركة الهيئة في المهرجانات أو المعارض في الأسواق أو في الجامعات أو مدارس التعليم العام للمعلمات والطالبات.

كافة التخصصات
أشارت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى أنه تم إيفاد موظف آخر معين على وظيفة أخصائي بيئة للحصول على ماجستير في تخصص الإعلام كون الموظف يعمل لدى إدارة الإعلام والتوعية البيئية، وأكدت أنها تساهم بإتاحة الفرصة لمنسوبيها بالالتحاق في كافة التخصصات بنظام الانتساب أو الموازي للحصول على مؤهلات أعلى لما فيه من تقدم وتطور لهم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 -
2017-11-07 06:29:20
مال المرأة ومال الحياة الفطرية. خلوها قريبة من عيالها تربيهم بدل ماتربي الضبان. المرأة تكمل الرجل ولا تساويه وما فيه داعي تحشرون المرأة في كل شي.
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4 - جبال سدير
2017-11-07 06:22:11
هذة الجلسة استكمالالجلسة مناقشة بيض الحبارى ولماذا الحبارى لايبيض
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3 - جبال سدير
2017-11-07 06:16:17
هذة الجلسة استمكالالجلسة مناقشة بيض الحبارى ولماذا الحبارى لايبيض
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2 - صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع
2017-11-07 06:08:33
اهم شئي لاتذكرونا بيض وتفيس الحباري ترؤن ماعاد بة حباري بة اؤمر وسجن حاري اقصد الدار البيضاء بالرياض بة جميع مايتنماة المفسدين
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1 - واحد مواطن
2017-11-07 05:15:40
أظن والله أعلم,وكما نعرف من اسلوب عمل بعضنا...الشغله فيها حتما واسطه!!كم من شخص نال مالا يستحق وحرم منه من يستحق بسبب الواسطه.بصرف النظر عن هذه الحاله بالذات.فالواسطات مرض مفسد.الأمل مع بن سلمان سيطهر
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