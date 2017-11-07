عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

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صحيفة المرصد: تستعد الفنانة اللبنانية ناتاشا لتقديم عمل غنائي جديد يتحدث عن مسيرة ماجد عبد الله قائد فريق النصر الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي سابقاً و المشرف على الأخضر حاليا.

واشارت الى أن الهدف من طرح هذه الأغنية هو تذكير الجيل الجديد بإنجازات النجم الدولي، مؤكدة أنها من كلمات الشاعر إبراهيم بن سواد، ويلحنها الفنان ماجد عادل.

وقالت ناتاشا لصحيفة الرياضية إنها أتقنت تماما اللهجة السعودية، كما أنها تأقلمت على الجماهير في المملكة بسبب تواجدها بصفة دائمة في الرياض.

وسبق أن أثارت ناتاشا الجدل حينما نشرت صورا تجمعها بماجد عبدالله ما فتح باب التساؤلات حول العلاقة التي تجمعهما. كما نشرت ناتاشا أيضا قبل عام، فيديو يجمعها بماجد عبدالله داخل ستوديو.

تجدر الاشارة الى ان ناتاشا من محبي وماجد ودائما ما تنشر عبر حسابها على تويتر تغريدات تعبر عن هذا الأمر وعن ميولها النصراوية.