عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور
صحيفة المرصد: تستعد الفنانة اللبنانية ناتاشا لتقديم عمل غنائي جديد يتحدث عن مسيرة ماجد عبد الله قائد فريق النصر الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي سابقاً و المشرف على الأخضر حاليا.
واشارت الى أن الهدف من طرح هذه الأغنية هو تذكير الجيل الجديد بإنجازات النجم الدولي، مؤكدة أنها من كلمات الشاعر إبراهيم بن سواد، ويلحنها الفنان ماجد عادل.
وقالت ناتاشا لصحيفة الرياضية إنها أتقنت تماما اللهجة السعودية، كما أنها تأقلمت على الجماهير في المملكة بسبب تواجدها بصفة دائمة في الرياض.
وسبق أن أثارت ناتاشا الجدل حينما نشرت صورا تجمعها بماجد عبدالله ما فتح باب التساؤلات حول العلاقة التي تجمعهما. كما نشرت ناتاشا أيضا قبل عام، فيديو يجمعها بماجد عبدالله داخل ستوديو.
تجدر الاشارة الى ان ناتاشا من محبي وماجد ودائما ما تنشر عبر حسابها على تويتر تغريدات تعبر عن هذا الأمر وعن ميولها النصراوية.
التعليقات
المفروض سامي الجابر ينتبه على الموظفين اللي عنده بالاتحاد السعودي يعني مو معقول ماجد يهمل معسكر لاعبين المنتخب ويتفرغ لذي المهزلة .. عندنا مباريات مهمه
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والله زمن أغبر ولا نبا شي عم المنتخب الي يستحق التكريم جنودنا البواسل مو المنتخب
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صباح الجمال الطبيعي
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ت 10 اليمه الصوره 😩
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يا 💛💙عالمي💙💛 حلق فوق ◽ومن غيرك يا ماجد ◽يستاهل الزين❓
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مابقي غير تجيبو لها صوره في ***
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صورتها الرابعه اليييييمه 😙😙😙
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***مع حلاوه
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الحين هذي عاشقة النصر !! انزين منهي عاشقة الهلال ؟
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الى تعليق 3 وتعليق 5 مالومكم خاض (ن) قلوبكم ابو عبدالله لمدة عشرين سنة اذا كنتم من الجيل القديم .. وان كانكم من الجيل الجديد ف اعتذر على اني ريت عليكم وكل واحد منكم يرزح (ي ش خ) وينام يابابا،،
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تبي تضم النصر بصدرها الحنون عقارب الزمن متأخرة عندها بعضهم يبي بناته زي اللبنانيات والمغربيات يشجعون مثل هذي اذا ماكانو حريصين على اعراضهم يبونا مثلا نحرسهن بالنيابة
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اف الحلوه مع ***
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علم (يقول خبر مفزع ودل علي رسم أي قرار انه سوف يتم الغا رسوم علي(الاجنبي ) هذا الخبر في صحفية عكاظ قرارت تكتب وترجع عنه الأسف تخبط مضحكه امالقرار ضدي المواطن مافيه (ترجع كيف ) الآن ينظر يقول
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فيني نوم ومن شفت ****ماقدرت ارقد
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من فين طلعتوا ها النتاشا
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هذي احدا اسباب ***السعودي للحصول ع ماله اما انها معجبه فيه وبتقدم له هديه غنائيه ،حسبنا الله ونعم الوكيل
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