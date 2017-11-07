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الرئيسية / بعد السماح بدخول العائلات .. بهذه الطريقة المبتكرة تستعد المرأة السعودية لتزيين الملاعب ! -صورة

بعد السماح بدخول العائلات .. بهذه الطريقة المبتكرة تستعد المرأة السعودية لتزيين الملاعب ! -صورة

بعد السماح بدخول العائلات .. بهذه الطريقة المبتكرة تستعد المرأة السعودية لتزيين الملاعب ! -صورة
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المرصد 23 1٬375 2 ساعتين

صحيفة المرصد : بدأ عدد من رواد الأعمال في إطلاق عدد من التصميمات المبتكرة، للعباءات النسائية، التي تحمل شعارات الأندية؛ من أجل طرحها للعائلات التي قررت الاستفادة من السماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، ومنحهن فرصة تزيين هذه الملاعب بوجودهن.

وبحسب صحيفة “المدينة” قال وليد العماري عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، عضو لجنة شباب الأعمال، إنه سيتم طرح أقمشة وعباءات بألوان الأندية السعودية، لمواكبة طلب السوق في ظل القرارات الأخيرة.

وأوضح أن الأقمشة والعباءات التي سيتم توفيرها لمشجعات الأندية المختلفة، ستكون مناسبة للحدث والمكان، مشيرا إلى أن السيدات بدأن بالفعل زيارة محال بيع هذا النوع من المنتجات؛ لشرائها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - أماني
2017-11-07 07:05:57
والله ان اشكالكم تذكرني بصياح الحريم يوم تترمل او يتزوج عليها كفكفوا الدموع ي رجاله الان عصر النهضة والتطور ذا محمد بن سلمان يحبي له
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22 - ابوساري
2017-11-07 07:00:21
لاحول ولاقوة الا بالله والله انها فتنه الله يكفينا شرها كلنا نعرف البنات حتئ اسماء لاعبين المنتخب ماتعرف ماتوقع شنب ياخذ اهله للملعب .
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21 -
2017-11-07 06:49:16
الله لا يربحك
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20 - تيمور
2017-11-07 06:48:01
كانو يتسترون بالدين وسرعان ماتخلو عن القيم والاخلاق
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19 - ١١١
2017-11-07 06:45:00
***اذا كرت من عندك وش يجلسها في ذا الحر
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18 - لقمان الحكيم
2017-11-07 06:40:29
زينو صحاائف اعمالكن باعمال تسركم يوم لاينفع مال ولابنون فهى اولى وعند الله ابقى.
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17 - أماني
2017-11-07 06:37:12
تعليق مخالف
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16 - يمني مقيم
2017-11-07 06:35:05
13- شكراً على ابداء رأيك ، ولكن رأيك لايؤخذ به بسبب عدم الأهلية .. ولكن لابأس سأعطيك إجابة سريعة خفيفة وأقول "من أتى إلى هنا لايرغب بالعودة"
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15 - أماني
2017-11-07 06:25:55
من قال عيب عوائل الحكومه م تسمح بالعيب اللي عنده اعتراض يقوله لهم
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14 - أماني
2017-11-07 06:24:18
عباتي هلاليه نص ازرق ونص ابيض والشيله نص ابيض ونص ازرق وزوجي ثوبه نص اصفر ونص ازرق روحنا رياضيه ماهب عيب عائلي
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13 - صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع
2017-11-07 06:20:56
ابو يمن وايش رايكتذهب لعفاش يعطيك قات محروق مثلة وتحت لهيب الشمس مع دافيئة ايرانية وشؤية شمة مسمومة بريحة حوثية قال ايش منصة المنصة روح تفرج على المواقع الاثريةعفش
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12 - يمني مقيم
2017-11-07 06:20:42
تفكير التاجر اليمني في التكيف مع التطورات الجديدة وتحويل العباءة العادية إلى عباءة ترتديها المشجعة بحسب ميولها هو تفكير بزنس بحت وهذا دليل واضح على العقلية التجارية التي تنامت مع الوقت واكتساب الخبرة
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11 - أبرار
2017-11-07 06:17:31
بنقابها وعبايتها وتحضر ملعب كيف ؟ ترى حر وقرف والمنقبه تكون محترمة حتى بالأماكن اللي تتواجد فيها استحوا وخلوا الكوره للرجال والله لو هو الدوري الأسباني عاد
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10 - يمني مقيم
2017-11-07 06:12:42
اقترح وجود صالة خاصة بأبناء وبنات الجالية اليمنية وتكون تحت المقصورة الرئيسية حتى نتمكن من الاستمتاع بمشاهدة المباريات وتكون على فئات ومغطاة بزجاج عازل من الضوضاء بالإضافة إلى شاشة عرض HD أمام كل كرسي
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9 - الستين60
2017-11-07 06:05:52
طيب اذا رفض زوجها تلبس لبس النادي الذي لايشجعه وهو بيلبس قبعة النادي الي هي لاتحبة والود حائر بين نادي امة ونادي ابوة وش يلبس يلبس ثوب المبزرة الاحمر او الازرق كذا غذا هذا الجيل تاة وحتار
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( عدد التعليقات 357 )
8 - ana wbas
2017-11-07 06:03:38
لاحول ولاقوة الابالله اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين من كل مكروه عبايات رياضيه
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7 - ابو وسام
2017-11-07 05:58:35
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا
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6 -
2017-11-07 05:56:12
طيب اذا كانت مشغولة بتحفيظ ابنها للقران وشلون تروح من يدرس الولد والبنت واذا كان الاب مايبي يروح من يجلس معه الخدامة يسمحون لها تدخل الملعب تتفرج على اللعب ههه بدون ولي انا معجب باهتمامات بنات الجزيرة
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5 - الهزبر
2017-11-07 05:47:18
لا حول ولاقوة الا بالله . حسبنا الله ونعم الوكيل .
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4 - المُزن
2017-11-07 05:42:21
🍃🍁لاحول ولاقوة إلا بالله ، الله يستر علينا وبنات المسلمين دنيا وآخرة 🍁🍃
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3 - ام امل
2017-11-07 05:41:20
لاحول ولاقوة إلابالله
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2 - سعود
2017-11-07 05:35:40
بنشوف مهرج بالملعب .
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1 - ق.خ
2017-11-07 05:27:05
اررررررررحب..... عباءه رياضيه !!!!!! يارب عفوك..ولطفك...علينا.......
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آخر تعليق
بواسطة :

اللهم استر علينا وعلى عوراتنا وعورات المسلمين...
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