بعد السماح بدخول العائلات .. بهذه الطريقة المبتكرة تستعد المرأة السعودية لتزيين الملاعب ! -صورة

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صحيفة المرصد : بدأ عدد من رواد الأعمال في إطلاق عدد من التصميمات المبتكرة، للعباءات النسائية، التي تحمل شعارات الأندية؛ من أجل طرحها للعائلات التي قررت الاستفادة من السماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، ومنحهن فرصة تزيين هذه الملاعب بوجودهن.

وبحسب صحيفة “المدينة” قال وليد العماري عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، عضو لجنة شباب الأعمال، إنه سيتم طرح أقمشة وعباءات بألوان الأندية السعودية، لمواكبة طلب السوق في ظل القرارات الأخيرة.

وأوضح أن الأقمشة والعباءات التي سيتم توفيرها لمشجعات الأندية المختلفة، ستكون مناسبة للحدث والمكان، مشيرا إلى أن السيدات بدأن بالفعل زيارة محال بيع هذا النوع من المنتجات؛ لشرائها.